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Избират нов главен мюфтия, кандидатите са двама

Избират нов главен мюфтия, кандидатите са двама

21 Юни, 2026 06:24, обновена 21 Юни, 2026 05:32 624 5

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Национална мюсюлманска конференция ще се проведе в НДК

Избират нов главен мюфтия, кандидатите са двама - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

В НДК ще се проведе Национална мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманско изповедание в България.

Двамата са кандидатите за главен мюфтия: досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет - Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов. Форумът започва в 10 ч.

Ведат Ахмед е на 47 години от Каолиново. Завършил е духовното училище „Нювваб“ в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменския университет. Магистратурата си завършва в Тракийския университет в Одрин. Работи в Главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с четири деца.

Ахмед Хасанов е роден през 1977-а година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършил е магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в Районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия, женен с едно дете.

Освен главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 4 Отговор
    Какви са тези мюфтии кюфтии, да си ходят в Турция.

    05:39 21.06.2026

  • 2 Да се качват на минарето

    2 2 Отговор
    На Банши баня и да почват да блеят. Който оцелее, той ще е избрания

    05:55 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор
    много родопскиКалмари са нaрязалиТия

    06:07 21.06.2026

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