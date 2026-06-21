Избират нов главен мюфтия, кандидатите са двама

В НДК ще се проведе Национална мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманско изповедание в България.

Двамата са кандидатите за главен мюфтия: досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет - Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов. Форумът започва в 10 ч.



Ведат Ахмед е на 47 години от Каолиново. Завършил е духовното училище „Нювваб“ в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменския университет. Магистратурата си завършва в Тракийския университет в Одрин. Работи в Главното мюфтийство от 2001 година на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет, женен с четири деца.



Ахмед Хасанов е роден през 1977-а година в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище „Нювваб“ в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършил е магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в Районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия, женен с едно дете.

Освен главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието.