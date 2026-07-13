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Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси. Сред тях е и бившата шефка на НДК

Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси. Сред тях е и бившата шефка на НДК

13 Юли, 2026 10:04 842 7

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Освен за наскоро освободената от длъжността изпълнителен директор на "НДК-Конгресен център София“ Андрияна Татарова става дума за члена на Управителния съвет на Държавно предприятие "Национален производствен център“ (ДП "НПЦ“) Динко Янев, за изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана д-р Тодор Тодоров и за Галин Канев, директор на Природо-математическата гимназия в Добрич.

Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси. Сред тях е и бившата шефка на НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сметната палата изпраща за проверка в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) четири случая, в които е констатиран конфликт на интереси и решенията по които са влезли в сила през месец юни 2026 г., след като са потвърдени от Върховния административен съд, предава ФОКУС.

Става въпрос за наскоро освободената от длъжността изпълнителен директор на "НДК-Конгресен център София“ Андрияна Татарова, за члена на Управителния съвет на Държавно предприятие "Национален производствен център“ (ДП "НПЦ“) Динко Янев, за изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Монтана д-р Тодор Тодоров и за Галин Канев, директор на Природо-математическата гимназия в Добрич.

Решението на Сметната палата е да сезира КОНПИ за извършването на проверка за установяване дали има съответствие между доходите и придобитото имущество на Татарова, Янев, Тодоров и Канев. То се основава на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗОНПИ , чл. 108, ал. 5).

Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато с Конституцията, Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка или специален закон е предвидено друго (чл.124, ал. 1 от Закона за Сметната палата).

Андрияна Татарова, изпълнителен директор на "НДК-Конгресен център София“ ЕАД
На 30 юни 2025 г. Комисията за противодействие на корупцията реши, че е налице конфликт на интереси по отношение на Андрияна Татарова, изпълнителен директор на "НДК-Конгресен център София“ ЕАД, след образувано производство по подаден в КПК сигнал.

В качеството ѝ на изпълнителен директор през 2024 г. тя е взела еднолично решение и е сключила договор с дружество, представлявано от сина ѝ, по силата на който е предоставила зала № 2 на НДК за подготовката, реализацията и заснемането на спектакъл. Освен това до 05.02.2024 г. тя е била член на Съвета на директорите на акционерното дружество, представлявано от сина ѝ и едновременно с това един от действителните собственици (физически лица), притежаващ акции. До същата дата Татарова е била и в Съвета на директорите на частната фирма, като е притежавала близо 30% от капитала. Тя фигурира като действителен собственик на дружеството до ноември 2024 г.

Заради установения конфликт на интереси КПК налага на Татарова глоба от 5000 лв. и постановява, че следва да ѝ бъде отнета в полза на държавата сумата от 476,40 лв., която представлява полученото от нея нетно дневно възнаграждение на датата, на която е сключила договора. Така общият размер на финансовата санкция е 5476,60 лева.

Решението е обжалвано от Татарова, но е потвърдено и от Административният съд в София през декември 2025 г., и от Върховния административен съд на 24.06.2026 г.

Следващата стъпка, която вече е предприета от Сметната палата, е сезирането на органа по назначаване на Татарова – министъра на културата, както и на КОНПИ, за предприемане на съответните действия по компетентност.

Тодор Тодоров, изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев“ АД, Монтана
На 25 август 2025 г. тогавашната Комисия за противодействие за корупцията, част от дейностите на която преминаха към Сметната палата с промяна в закона през февруари 2026 г., е образувала производство за конфликт на интереси по сигнал срещу Тодор Тодоров в качеството му на изпълнителен директор и представляващ МБАЛ "Д-р Стамен Илиев“ АД в град Монтана. Установено е, че д-р Тодоров е избран за изпълнителен директор, а съпругата му е началник на отделение в същото здравно заведение, което следва да бъде контролирано именно от директора. Освен това Тодоров е подписал протоколи за допълнително материално стимулиране (ДМС) в частен интерес на свързаното с него лице и негова съпруга.

Във връзка с установените нарушения КПК е приела решение на д-р Тодоров да бъде наложена парична санкция в общ размер от 13 394 лева.

Жалбите на д-р Тодоров срещу решението на КПК са частично уважени и отхвърлени в едната им част от Административния съд в Монтана и Върховния административен съд, с което влязлото в силата решение на КПК в частта с установен конфликт на интереси е основание за сезиране на КОНПИ за извършване на проверка по компетентност.

Динко Янев, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие "Национален производствен център“ (ДП "НПЦ“)

На 1 юли 2024 г. КПК приема решение за установяване на конфликт на интереси и несъвместимост със заеманата длъжност за Динко Янев, член на УС на ДП "НПЦ“, след образувано производство по подаден сигнал. Конфликтът на интереси се изразява в това, че Динко Янев, заедно с останалите членове на Управителния съвет – Галя Цветанова и Галя Чалъмова, за които също е установен конфликт на интереси, като решенията на съда за тях са влезли в сила по-рано и също са дадени на КОНПИ, са гласували сами за себе си да им бъде изплатено допълнително материално стимулиране (ДМС) от бюджета на ДП "НПЦ“. Освен това Галя Цветанова и Динко Янев, в качеството си на членове на ДП "НПЦ“, са участвали в гласуването и сами на себе си са определили да им бъде изплатено ДМС като директори - съответно на Специализирано поделение "Опитна станция по зърнени, технически и фуражни култури“ и Специализирано поделение "Опитна станция по тютюна и земеделие“. Галя Цветанова, в качеството си на директор на ДП НПЦ, е сключила сама със себе си и 2 броя граждански договори, определила е възнаграждението си по тях и е приела изпълнението на възложените ѝ от самата нея дейности.

Установената несъвместимост със заеманата длъжност при Динко Янев е заради това, че е бил съдружник в ООД, в нарушение на Устройствения правилник на Селскостопанска академия.

Галя Цветанова е глобена с общо 26 947,86 лв., на Динко Янев е наложена санкция от 9472 лв., а на Галя Чалъмова - 7272,73 лв.

Решението на КПК и за тримата е изцяло потвърдено от Административния съд София и от Върховния административен съд.

Галин Канев, директор на Природо-математическата гимназия в град Добрич

На 16.07.2024 г. Комисията за противодействие на корупцията приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на Галин Канев. В качеството си на директор на Природо-математическата гимназия в град Добрич той назначава своята съпруга на длъжност старши учител по математика за неопределен срок, като сключва с нея трудов договор, а впоследствие и допълнителни споразумения към него. На Канев е наложена глоба в размер на 5000 лева и е постановено отнемане в полза на държавата на полученото от него нетно дневно възнаграждение за датата, на която е извършено нарушението, в размер на 132,56 лв.

По жалба на Канев срещу решението на КПК, Административният съд в град Добрич обявява за нищожно решението на Комисията като постановено от некомпетентен орган, позовавайки се на факта, че не е избран нов състав на Комисията, в съответствие с разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията от 2023 г., а същата продължава да работи в стария си състав.

По подадената от КПК касационна жалба Върховният административен съд обаче намира, че не са налице приетите от първоинстанционния съд основания за нищожност на постановеното от КПК решение за установяване на конфликт на интереси, отменя решението на АС Добрич и отхвърля жалбата на Канев срещу решението на КПК, с което същото е изцяло потвърдено и влиза в сила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 С ТЕЗИ МЪРЛЯВИ ГЛОБИ...

    5 1 Отговор
    Всеки ще иска да бъде престъпник!!
    Резил над резилите!
    Да връща заплатите , които и са дадени по време на" престоя " си в" НДК"!!!
    това е най-малкото морално право, и повече никога да не заема държавна
    или Общинска длъжност!!!

    10:20 13.07.2026

  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗЧИСЛЯВАТ В ЛЕВА ? СЕМЕЙНО СА СЕ " ПОДПОМАГАЛИ " И ЖИВОТА ИМ Е БИЛ СПОКОЕН. ЕСТЕСТВЕНО ,КОГАТО НЕ СЕ ЗАМИСЛИШ ,ЧЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ВРЪЩАШ НАДВЗЕТОТО.ПРИ ТАЗИ ЩЕ СЕ СЛУЧИ ЛИ? А И ОСТАНАЛИТЕ ? СЪДЪТ, КАКВО ЩЕ РЕШИ?

    10:34 13.07.2026

  • 3 Овчар

    4 0 Отговор
    Това няма никакво значение..Бившата е наядена , новата е гладна...! Промяна на системата в полза на обществото не се прави с избори , олигархични закони или молитви а с метални тръби, винкели и коктели Молотов..! Страхът на кърлежите предизвикан от народа е хапчето за промяна останалото е илюзия в която вярват само глупаците..! Старата песен на нов глас вече почти 40 години..

    10:36 13.07.2026

  • 4 Морален Стожер

    2 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    10:38 13.07.2026

  • 5 Богатите в България

    1 0 Отговор
    станаха богати чрез държавните " Обществени поръчки"!

    10:50 13.07.2026

  • 6 Сивчо

    1 0 Отговор
    Факти, защо не пишете, че Върховният касационен съд остави в сила решението на апелативния съд във Варна, с което фирмата "Овърсийз-Хоризонт" АД, семейната фирма на кмета Благомир Коцев, трябва да предаде на общината владението върху 2 имота с площ около 3 декара и половина, както и да заплати 359 338,79 лева?! Защо не искате да покажете негативните страни на жълтопаветниците?

    10:58 13.07.2026

  • 7 Тази,

    0 0 Отговор
    кака ,татарка много люта, бре. 🤮

    11:05 13.07.2026

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