Астрономическото лято започва с горещо време и опасни градушки

Астрономическото лято в България настъпва с изключително горещо време и температури до 34 градуса в най-дългия ден от годината, но още от утре се очаква рязка промяна и сериозна опасност от силни летни бури в затворени райони, предупреждават от NOVA.

Неделният ден ще донесе изобилие от слънчеви часове в цялата страна. В следобедните часове над някои източни райони и по Северното Черноморие ще се формира временна облачност, като на отделни места са възможни кратки и незначителни превалявания.

Максималните температури за деня ще варират в границите между 28 и 34 градуса. По Черноморието термометрите ще показват до 26–27 градуса, а температурата на морската вода вече е достигнала приятните 21–23 градуса.

Спокойното време обаче ще се промени бързо още в началото на предстоящата седмица. От понеделник до към сряда-четвъртък обстановката в Западна и Северна България ще стане значително по-динамична.

В тези региони ще се създадат сериозни условия за кратки, но интензивни летни валежи, придружени от силна гръмотевична активност. Синоптиците предупреждават и за много висок риск от падане на градушки. Тези опасни метеорологични явления ще бъдат с ограничен обхват, но ще засегнат основно западните и северните части на страната в периода от понеделник до сряда.

По Черноморието времето ще остане стабилно по-дълго, като вероятност за валежи там има едва към сряда-четвъртък, и то само на отделни изолирани места по крайбрежието.

Въпреки дъждовете и гръмотевичните бури в средата на седмицата, температурите в страната няма да паднат. През цялата първа седмица на астрономическото лято ще се задържи горещо, като на места термометрите ще отчетат стойности до 35–36 градуса.