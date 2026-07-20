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Идват опасни бури с градушка

Идват опасни бури с градушка

20 Юли, 2026 07:16 1 753 3

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В края на юли ще измерим най-високите температури за годината

Идват опасни бури с градушка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В неделния ден радарите отчетоха около 92 хиляди мълнии в Югоизточна Европа. Голяма част от тях – над нашата страна. Гръмотевичната активност е показател за развитието и движението на бурите с градушка, които удариха отделни точки на Югозападна, Централна и Североизточна България, съобщава Нова тв.

В седмицата на Илинден времето ще е динамично, с чести смущения и захлаждане. В понеделник и вторник предиобедите ще са слънчеви. През втората половина на денонощието в Южна и Източна България ще има условия за кратки, но мощни гръмотевични процеси с проливен дъжд и риск от градушка. Явленията ще са с локален характер. Дневните температури ще останат между 32 и 37 градуса.

В средата на седмицата ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временно интензивни валежи с гръмотевици и градушки, които ще засегнат повече части на страната, но отново в южните и източните райони вероятността за бури ще е по-голяма. В четвъртък за кратко обстановката ще е по-спокойна, но в петък и събота, с развитието на циклон, ще вали – в южната половина на страната в по-значителни количества.

Ще нахлува студен въздух. С усилването на прохладния северозападен вятър в сряда, температурите ще се понижат осезаемо в рамките на следващите 2-3 дни. Следобедните температури към петък и събота ще са в диапазона от 22 до 27 градуса.

В края на календарния месец горещото лято ще се завърне. От 25-26 юли до началото на август вероятността за валежи рязко ще намалее за сметка на знойното слънце. По време на горещниците по стар стил в западната половина на страната ще има условия за спорадични, локални гръмотевични процеси с потенциал за градушка. Междувременно обаче ранните прогнози показват, че дневните температури вероятно ще достигнат най-високите си стойности за годината – около и над 40 градуса.

► Край морето

По крайбрежието дните с голяма вероятност за дъжд са 21-22 юли, а след това – 24-25 юли. В края на месеца и началото на следващия предстои горещо и сухо време. В дните с валежи дневните температури ще са по-ниски и на места ще се понижават до около 24-25 градуса. Със стабилизирането на обстановката термометрите отново ще показват около и над 30 градуса.


България
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  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Чакахме я вчера!

    08:09 20.07.2026

  • 2 За Съжаление !

    1 0 Отговор
    Не Идват Тея х!

    Които Да Измият !

    Тая !

    Помия !

    08:12 20.07.2026

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Идват опасни бури с градушкИ.

    08:25 20.07.2026

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