Цончо Ганев за новия дълг: Тегли се, за да се осигурят поредните милиарди за правилните фирми и правилните хора

Правителството на Радев не спира да повтаря, че тегли нов заем, уж за да "спаси" проектите по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост), но истината е съвсем друга. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, цитиран от "Фокус".
Припомняме, че Народното събрание окончателно одобри поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Промяната е заложена чрез текстове в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет. Решението позволява емитиране на нов дълг на международните капиталови пазари, както и поемане на краткосрочен държавен дълг в рамките на същия лимит, който трябва да бъде погасен до края на текущата бюджетна година.
Според мотивите на Министерския съвет увеличаването на тавана на дълга е необходимо за осигуряване на ресурс за префинансиране на плащания по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В същото време Европейската комисия одобри близо 1 милиард евро по четвъртото плащане по ПВУ, както и даде зелена светлина за допълнителни 150 млн. евро по петото плащане за България.
Цончо Ганев обаче изразява съмнения за реалното предназначение на средствата от новия дълг и очертава различен сценарий:
Нека видим за какво всъщност се води битката:
Общият размер на средствата, които БИ трябвало да получим по ПВУ, е 12 млрд. лева.
От тези 12 млрд. цели 8 млрд. лева - две трети от всички средства - са предвидени за саниране, перки, солари и батерии.
А фирмите, които ще усвоят тези 8 млрд., са все добре познати - свързани с Борисов, Пеевски и Прокопиев.
Отделно има 365,5 млн. лева за софийското метро, но там схемата не е толкова апетитна, колкото при фибрана, соларите и батериите.
Средствата по ПВУ за ВиК отпаднаха. За сметка на това получихме 992 млн. лева за нови влакови композиции.
И тук идва "интересното“ - тези влакове ще бъдат предоставени на две частни компании, уж за да имало конкуренция на БДЖ.
Излишно е да казвам, че и двете компании са пряко свързани с ГЕРБ.
Депутатът от "Възраждане" твърди, че държавата е изтеглила нов дълг не за доходи, болници, пенсии и гражданите, а за да се осигурят средства за "правилните" фирми и "правилните" хора.
"Сметката, както винаги, ще я плащаме всички ние", заключи той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СметкатаПлаща
Коментиран от #14
12:06 22.06.2026
2 700 000 администрация на заплати.
12:07 22.06.2026
3 хаха
12:08 22.06.2026
4 хаха
12:08 22.06.2026
5 хаха
Коментиран от #13, #15
12:09 22.06.2026
6 Последния Софиянец
12:11 22.06.2026
7 Башмайстора
12:12 22.06.2026
8 Еех,този Радев...
Коментиран от #10
12:12 22.06.2026
9 Много интелект, ама естествен
"И тук идва "интересното“ - тези влакове ще бъдат предоставени на две частни компании, уж за да имало конкуренция на БДЖ."
Това е далаверата на Грозданчо от кохортата на чалгаджиите!
12:13 22.06.2026
10 Някой
До коментар #8 от "Еех,този Радев...":Тоя Радев. Мислеха си, че ще го притискат до стената, пък той взе, че събра мнозинство и те се оказаха с отпаднала необходимост.
12:17 22.06.2026
11 жжж
това се прави за дългосрочна подкрепа към бледките ,като плаща заплати без реформи ,власта ще му се срвира
а ние ганювците ке плащаме
12:20 22.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай Араб
До коментар #5 от "хаха":Руските пари щастие не носят само мъки и винаги смърт накрая, Луканов би ви казал.
12:23 22.06.2026
14 жвуцай
До коментар #1 от "СметкатаПлаща":нтифриз
12:25 22.06.2026
15 Минувач
До коментар #5 от "хаха":Какво чудно има толкова, откъде му били парите на Костадинов, за да строи къща?!?
Ами заплатата с всички бонуси е към 10К евро, чисти и доказани пари всеки месец. Разбира се, че ще си ги влага и е избрал да строи къща. Всеки би направил нещо подобно, а не да ги държи в банката. От 5 години е в парламента, предполагам си е събрал достатъчно пари, както и може да е теглил някаква аст, като заем.
12:28 22.06.2026
16 Овчар
12:28 22.06.2026
17 Нали за това е Целия този Зор !
Не да се Разрешат !
Проблемите на България !
А за да се осигурят средства за "правилните" фирми и "правилните" хора!
12:35 22.06.2026
18 до Цончо
12:55 22.06.2026
19 Нексус
Всичко е за нашите хора, а вече - нашите фирми.
Камво се учудваш, че не си в далавератанли?
13:16 22.06.2026
20 Работещ бедняк
Ползвам точно същите лампи и два уреда, точно толкова, колкото и зимата. Как сега сметката ми е 150 лв, тогава ми беше 1500 лв?!?
КОГА ЩЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ ОТ ТОЗИ ГРАБЕЖ?!?
13:28 22.06.2026
21 Крадев
13:31 22.06.2026