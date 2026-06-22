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Цончо Ганев за новия дълг: Тегли се, за да се осигурят поредните милиарди за правилните фирми и правилните хора

Цончо Ганев за новия дълг: Тегли се, за да се осигурят поредните милиарди за правилните фирми и правилните хора

22 Юни, 2026 12:05 817 21

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  • правилни фирми-
  • правилни хора

"Сметката, както винаги, ще я плащаме всички ние", заключи депутатът от "Възраждане"

Цончо Ганев за новия дълг: Тегли се, за да се осигурят поредните милиарди за правилните фирми и правилните хора - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на Радев не спира да повтаря, че тегли нов заем, уж за да "спаси" проектите по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост), но истината е съвсем друга. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, цитиран от "Фокус".

Припомняме, че Народното събрание окончателно одобри поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Промяната е заложена чрез текстове в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет. Решението позволява емитиране на нов дълг на международните капиталови пазари, както и поемане на краткосрочен държавен дълг в рамките на същия лимит, който трябва да бъде погасен до края на текущата бюджетна година.

Според мотивите на Министерския съвет увеличаването на тавана на дълга е необходимо за осигуряване на ресурс за префинансиране на плащания по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В същото време Европейската комисия одобри близо 1 милиард евро по четвъртото плащане по ПВУ, както и даде зелена светлина за допълнителни 150 млн. евро по петото плащане за България.

Цончо Ганев обаче изразява съмнения за реалното предназначение на средствата от новия дълг и очертава различен сценарий:

Нека видим за какво всъщност се води битката:

Общият размер на средствата, които БИ трябвало да получим по ПВУ, е 12 млрд. лева.

От тези 12 млрд. цели 8 млрд. лева - две трети от всички средства - са предвидени за саниране, перки, солари и батерии.

А фирмите, които ще усвоят тези 8 млрд., са все добре познати - свързани с Борисов, Пеевски и Прокопиев.

Отделно има 365,5 млн. лева за софийското метро, но там схемата не е толкова апетитна, колкото при фибрана, соларите и батериите.

Средствата по ПВУ за ВиК отпаднаха. За сметка на това получихме 992 млн. лева за нови влакови композиции.

И тук идва "интересното“ - тези влакове ще бъдат предоставени на две частни компании, уж за да имало конкуренция на БДЖ.

Излишно е да казвам, че и двете компании са пряко свързани с ГЕРБ.

Депутатът от "Възраждане" твърди, че държавата е изтеглила нов дълг не за доходи, болници, пенсии и гражданите, а за да се осигурят средства за "правилните" фирми и "правилните" хора.

"Сметката, както винаги, ще я плащаме всички ние", заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СметкатаПлаща

    10 6 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    Коментиран от #14

    12:06 22.06.2026

  • 2 700 000 администрация на заплати.

    20 4 Отговор
    Ето за това се тегли.

    12:07 22.06.2026

  • 3 хаха

    6 2 Отговор
    в Гзраждани издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    12:08 22.06.2026

  • 4 хаха

    6 0 Отговор
    Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)

    12:08 22.06.2026

  • 5 хаха

    7 1 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    Коментиран от #13, #15

    12:09 22.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Нарушиха конституцията.При удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.

    12:11 22.06.2026

  • 7 Башмайстора

    5 0 Отговор
    Цончо! Защо да давам грешни пари за хотел, като можеш да ги вземеш ти?

    12:12 22.06.2026

  • 8 Еех,този Радев...

    5 4 Отговор
    ...на никому неудобен...

    Коментиран от #10

    12:12 22.06.2026

  • 9 Много интелект, ама естествен

    6 0 Отговор
    Ганчо, запри се!
    "И тук идва "интересното“ - тези влакове ще бъдат предоставени на две частни компании, уж за да имало конкуренция на БДЖ."
    Това е далаверата на Грозданчо от кохортата на чалгаджиите!

    12:13 22.06.2026

  • 10 Някой

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Еех,този Радев...":

    Тоя Радев. Мислеха си, че ще го притискат до стената, пък той взе, че събра мнозинство и те се оказаха с отпаднала необходимост.

    12:17 22.06.2026

  • 11 жжж

    1 4 Отговор
    Още един мунчо ще спасява бг-то
    това се прави за дългосрочна подкрепа към бледките ,като плаща заплати без реформи ,власта ще му се срвира
    а ние ганювците ке плащаме

    12:20 22.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Руските пари щастие не носят само мъки и винаги смърт накрая, Луканов би ви казал.

    12:23 22.06.2026

  • 14 жвуцай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СметкатаПлаща":

    нтифриз

    12:25 22.06.2026

  • 15 Минувач

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Какво чудно има толкова, откъде му били парите на Костадинов, за да строи къща?!?
    Ами заплатата с всички бонуси е към 10К евро, чисти и доказани пари всеки месец. Разбира се, че ще си ги влага и е избрал да строи къща. Всеки би направил нещо подобно, а не да ги държи в банката. От 5 години е в парламента, предполагам си е събрал достатъчно пари, както и може да е теглил някаква аст, като заем.

    12:28 22.06.2026

  • 16 Овчар

    1 0 Отговор
    Цончо е най гнусната и продажна мърша в България..!

    12:28 22.06.2026

  • 17 Нали за това е Целия този Зор !

    2 3 Отговор
    За Народното Събрание !

    Не да се Разрешат !

    Проблемите на България !

    А за да се осигурят средства за "правилните" фирми и "правилните" хора!

    12:35 22.06.2026

  • 18 до Цончо

    1 0 Отговор
    Къоде беше досега, бе Цончо? Спомням си, че беше и в предишните НС и пак така гледаше ГОРДО и ВЕЛИЧЕСТВЕНО. Нима не виждаше накъде вървят разходите и шмекериите на табуретката теменужка, подпряна знаем от кого???? Но партията на Радев ви взе ДАСТА гласове и затова сте така НАСТЪРВЕНИ срещу Радев. Ти и коцето! И никой друг не се обажда от "възраждане". Що за партия сте?

    12:55 22.06.2026

  • 19 Нексус

    0 0 Отговор
    Другарю, нали комунистите винаги така действахте, от 1944, та чак досега?
    Всичко е за нашите хора, а вече - нашите фирми.
    Камво се учудваш, че не си в далавератанли?

    13:16 22.06.2026

  • 20 Работещ бедняк

    0 0 Отговор
    Кога ще ни върнат огражените за сметки за ток, пари?
    Ползвам точно същите лампи и два уреда, точно толкова, колкото и зимата. Как сега сметката ми е 150 лв, тогава ми беше 1500 лв?!?
    КОГА ЩЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ ОТ ТОЗИ ГРАБЕЖ?!?

    13:28 22.06.2026

  • 21 Крадев

    0 0 Отговор
    А какво стана с оня нагъл бандит, дето го беше снимал Караколев? Някакъв, който си паркира както си поиска пред Президентството и носи всяка седмица дан - "снася" на Крадев?!? Гледайте видеото, потресаващо е! Докога ще се подиграват с Българския Народ?!?

    13:31 22.06.2026

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