Цончо Ганев за новия дълг: Тегли се, за да се осигурят поредните милиарди за правилните фирми и правилните хора

Правителството на Радев не спира да повтаря, че тегли нов заем, уж за да "спаси" проектите по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост), но истината е съвсем друга. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, цитиран от "Фокус".

Припомняме, че Народното събрание окончателно одобри поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Промяната е заложена чрез текстове в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет. Решението позволява емитиране на нов дълг на международните капиталови пазари, както и поемане на краткосрочен държавен дълг в рамките на същия лимит, който трябва да бъде погасен до края на текущата бюджетна година.

Според мотивите на Министерския съвет увеличаването на тавана на дълга е необходимо за осигуряване на ресурс за префинансиране на плащания по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В същото време Европейската комисия одобри близо 1 милиард евро по четвъртото плащане по ПВУ, както и даде зелена светлина за допълнителни 150 млн. евро по петото плащане за България.

Цончо Ганев обаче изразява съмнения за реалното предназначение на средствата от новия дълг и очертава различен сценарий:

Нека видим за какво всъщност се води битката:

Общият размер на средствата, които БИ трябвало да получим по ПВУ, е 12 млрд. лева.

От тези 12 млрд. цели 8 млрд. лева - две трети от всички средства - са предвидени за саниране, перки, солари и батерии.

А фирмите, които ще усвоят тези 8 млрд., са все добре познати - свързани с Борисов, Пеевски и Прокопиев.

Отделно има 365,5 млн. лева за софийското метро, но там схемата не е толкова апетитна, колкото при фибрана, соларите и батериите.

Средствата по ПВУ за ВиК отпаднаха. За сметка на това получихме 992 млн. лева за нови влакови композиции.

И тук идва "интересното“ - тези влакове ще бъдат предоставени на две частни компании, уж за да имало конкуренция на БДЖ.

Излишно е да казвам, че и двете компании са пряко свързани с ГЕРБ.

Депутатът от "Възраждане" твърди, че държавата е изтеглила нов дълг не за доходи, болници, пенсии и гражданите, а за да се осигурят средства за "правилните" фирми и "правилните" хора.

"Сметката, както винаги, ще я плащаме всички ние", заключи той.