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Цончо Ганев: Терзиев лъже, че ПУП ще спре строителството в Борисовата градина

Цончо Ганев: Терзиев лъже, че ПУП ще спре строителството в Борисовата градина

10 Юли, 2026 11:21 405 5

  • цончо ганев-
  • васил терзиев-
  • борисовата градина

От групата "Да спасим Борисова градина" обявиха, че в Борсиовата има 42 части имота

Цончо Ганев: Терзиев лъже, че ПУП ще спре строителството в Борисовата градина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Хиляди декари са заложени в Борисовата градина.“ Това заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Той призова кмета на София да спре проекта за подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина в София.

„Лъжа е твърдението на Терзиев, че с този ПУП ще спре строителството в Борисовата градина. Това е безобразие. Следващата сряда този ПУП ще бъде приет“, заяви Ганев.

От групата "Да спасим Борисова градина" обявиха, че в Борсиовата има 42 части имота.

Припомняме, че на 9 юли заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ Любомир Георгиев съобщи, че на 15 юли ще бъде свикан разширен Общински експертен съвет по устройство на територията, който ще обсъди проекта за подробния устройствен план на Борисовата градина.

По думите му Борисовата градина е парк с огромна историческа, културна и обществена стойност, а без подробен устройствен план паркът не може да бъде управляван, съхраняван и развиван последователно.

Георгиев посочи, че през последните два месеца Столичната община е организирала две обществени обсъждания, изложба в парка, създала е специализиран сайт и е разпространила информационна брошура. В резултат са постъпили 441 становища от граждани.

Сред най-често поставяните въпроси са транспортната схема в парка, жилищните сгради край бившата гара „Пионер“, бъдещето на стадион „Юнак“, подземните паркинги и трасето на бъдещия трамвай към Студентски град.

Темата за ПУП на Борисовата градина предизвика обществено напрежение още по време на обществените обсъждания през юни, когато граждани и природозащитници настояха в парка да не се допуска ново строителство, автомобили и заграждения и да бъде запазена основната му функция като зелена обществена зона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти ся ! Искаш !

    6 0 Отговор
    Да Му Разтуриш ! Далаверата !

    11:24 10.07.2026

  • 2 А бе

    3 0 Отговор
    Тя и щерката на сикаджииската герб мутра архитект Венетка ще строй хотел на краден терен

    11:30 10.07.2026

  • 3 Овчар

    2 0 Отговор
    Този индивид ако бъде разпитан както трябва ще излязат най кирливите ризи на кърлежите който ограбват държавата вече почти 40 години..!

    Коментиран от #5

    11:35 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чобан

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    БКП внучето, монтирано за кмет, ли имаш предвид?

    11:45 10.07.2026

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