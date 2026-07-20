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Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев прави страната потенциална цел за иранските ракети

Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев прави страната потенциална цел за иранските ракети

20 Юли, 2026 16:54 1 566 64

  • цончо ганев-
  • румен радев-
  • решение-
  • американски самолети-
  • ирански ракети

България вече участва в две войни – и в Украйна, и в Иран, смята депутатът от "Възраждане"

Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев прави страната потенциална цел за иранските ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев разкритикува остро предложението на премиера Радев парламентът да реши дали да позволи разполагането на до осем американски самолета-цистерни на военното ни летище „Безмер“.

Ганев поясни, че подобно допитване до Народното събрание е „цинизъм“, защото на практика Румен Радев разполага с абсолютно мнозинство в парламента.

„Не, това няма да бъде решение на парламента, а решение на Радев“, подчерта той на брифинг пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Народният представител припомни, че даването на зелена светлина САЩ да разположат свои военни самолети на наша територия не само че ни въвлича в конфликта в Близкия изток, но прави България и потенциална легитимна цел за иранските ракети.

Цончо Ганев съобщи още, че правителството предлага отпускането на допълнителни 90 млн. евро за ремонт и разширяване на пристанището във Варна, за да може в него да акостират военни кораби на НАТО.

„Успоредно с това беше направен и ремонт на летище „Безмер“, където в момента ще бъдат дислоцирани американските бойни самолети“, каза още депутатът и добави, че в северната част на софийското летище също предстои ремонт и удължаване на пистите, за да могат да кацат транспортни самолети.

По този начин, по думите на Ганев, България вече участва в две войни – и в Украйна, и в Иран.

В заключение той увери, че в пленарна зала „Възраждане“ ще гласува с „против“ предоставянето на военната база „Безмер“ за нуждите на американската армия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    26 30 Отговор
    Разграждане са едно подобие на Атака , а Волен е с класи над КОПЕЙКИН !!

    Коментиран от #11, #18, #22

    17:01 20.07.2026

  • 2 РЕФЕРЕНДУМ

    26 10 Отговор
    ЗА ХВЪРЧИЛАТА!

    17:02 20.07.2026

  • 3 Сатана Z

    16 12 Отговор
    На Йеменските Хуси сме мишена,Иран си има други планове

    Коментиран от #12, #17

    17:02 20.07.2026

  • 4 Цомчо Плюнката

    19 28 Отговор
    пак се изплю!

    17:02 20.07.2026

  • 5 Пловдивската мафия управлява БГ

    11 7 Отговор
    Що не паркираха цистерните в Граф Игнатиево?

    Коментиран от #8

    17:04 20.07.2026

  • 6 .....

    16 22 Отговор
    Шизото не знае ли,че сме в НАТОто🤣🤣

    Коментиран от #15

    17:06 20.07.2026

  • 7 Спокойно

    18 5 Отговор
    Най-накрая ще имаме реален шанс
    да ни решът истински проблемите

    Коментиран от #51

    17:08 20.07.2026

  • 8 Без име

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдивската мафия управлява БГ":

    Е, до него е село Труд и пътя на Копринката.

    17:09 20.07.2026

  • 9 дано аеца изпревари ракетите

    7 15 Отговор
    дано гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн преди да паднат иранските ракети тука

    Коментиран от #26

    17:10 20.07.2026

  • 10 Ей са почна страхуването

    5 8 Отговор
    Няма да се спи че идват страшните козарски ракети

    17:10 20.07.2026

  • 11 Глас народен...

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Радев нищо не е решил. Очаква се Парламента да си каже думата.

    17:10 20.07.2026

  • 12 К ПЕЙКИ с чалми

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    17:11 20.07.2026

  • 13 Оди у Въш.кар.истан

    10 10 Отговор
    Там ще си защитен.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    17:12 20.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А Мунчо ,

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    не знае ли , че сме в НАТО , защо ги изгони и беще много горд да го съобщи на министерски съвет , даже условие им постави . Каква е разликата между тия двамата ?

    Коментиран от #24

    17:13 20.07.2026

  • 16 Спокойно, Цончо!

    11 2 Отговор
    Вирусоложката ще ги омая с квантова дипломация, а в това време фигуранта ще сменя постоянно конфигурацията, за да не могат да им установят местоположението. Яко, нали?

    17:14 20.07.2026

  • 17 Да те питам

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Що ни спретнаха Атентата в Сарафово.Нещо им бяхме направили ли.Точно проектантската Хизбула

    Коментиран от #30

    17:14 20.07.2026

  • 18 Стенли

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Е какво , много си е прав човека , ама като стане някой атентат , както преди години в Бургас тогава ще викат ама що така стана , на Радев новия прякор трябва да е Радев многопластовия , аман от двуличници😡

    Коментиран от #32

    17:14 20.07.2026

  • 19 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    11 6 Отговор
    Ако Деса дуловската се обади на шмекер Копейкин , ще гласува както им нареди. Не веднъж са го правили по команда има го и заснето как гласуват ЗА, ЗА .. за медицинската мафия. Заради това гласуване плащаме лекарствата на 20 пъти по високи цени.

    17:15 20.07.2026

  • 20 Фен на СССР

    7 6 Отговор
    Абе Цонев нали имаме с300 ще ги прехванем и няма дерт.

    Коментиран от #29

    17:15 20.07.2026

  • 21 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Радев официално ни вкарва във една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    17:15 20.07.2026

  • 22 С пТакива Класи Разполагаме !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Че да се Чудиш !

    Къде да избягаш !

    17:16 20.07.2026

  • 23 Няма такивa иgиoти !

    7 7 Отговор
    Цомчо мекото да не се притеснява.
    Аятоласите Cyльо и nyльо дето бяха на погребението на терориста ислямист ще кажат на Ислямска държава да не бомбят България.

    17:17 20.07.2026

  • 24 Стенли

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "А Мунчо ,":

    Ало самолетите са американски , Испания и Италия също са в нато , ама подрязваха крилцата на фащ 😕

    17:18 20.07.2026

  • 25 Дедо

    8 7 Отговор
    Цомчо плюнката много ги разбира. Тъп дограмаджия.

    17:18 20.07.2026

  • 26 Ген на Иран

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "дано аеца изпревари ракетите":

    Ми като не кефи тук където можеш да си пишеш спорно всякакви глупости ходи живей в Иран. Там е къде по добре😜

    17:19 20.07.2026

  • 27 ЦК на БКП

    7 4 Отговор
    Ти за Безмер не мисли !
    Мисли за синчето, че не мож го изкара от "Спартакус"

    Коментиран от #42

    17:19 20.07.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    5 5 Отговор
    Странно, тея самолети се мандахерцат от преди Радев, подписахте договор със САЩ дето е тип изуй гащи, но чак сега, видиш ли, Радев бил направил туй и онуй….

    17:20 20.07.2026

  • 29 Стенли

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Фен на СССР":

    Абе дадохме на о срайна, ний ще се защитаваме с прашки и камъни 😁😁🇺🇦♿

    17:21 20.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ще ядем шамарите и от Русия и от Иран!

    9 12 Отговор
    Дано иранците изтряскат една ракета на жълтите павета за да се събуди най сетне народа! Аман от безгръбначни антибългарски правителства!

    Коментиран от #56

    17:24 20.07.2026

  • 32 "Аман

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    от двуличници" и сто пъти АМАН от комуняги, включая и теб

    Коментиран от #63

    17:24 20.07.2026

  • 33 Да се знае

    8 4 Отговор
    Цончо цинчооооо
    Много си Т .....
    (Саше) Цончо

    17:25 20.07.2026

  • 34 Как е Бах

    4 12 Отговор
    Да ни думнат веднъж та да ни дойде акъла

    Коментиран от #41

    17:25 20.07.2026

  • 35 Като ви разправям,

    3 6 Отговор
    че Радев е човекът на Тръмп и Путин в България!

    Това е причината т.н. евроатлантически партии да му дадат властта!
    Радев тегли България извън Европа!

    17:26 20.07.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 1 Отговор
    АМИ ЦОНЕ, ИДИ В ТЕХЕРАН И....................... ПОМОЛИ "ЧАЛМАТА" ДА ИZПРАТИ ТУК НА .................., ЛЕТИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ДА .................... КАЦНАТ РУСКИ ИЛИ ИРАНСКИ САМОЛЕТИ, .................. ZA ПО СИГУРНО .................

    17:30 20.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Боже пази България от мунчо

    8 2 Отговор
    За съжаление Цончо,България го закъсва яко с тоя фатмак.Никога няма да простя на 1,4млн. офzzе които дадоха властта в ръцете му.Толкова ли е трудно да се сетиш че фатмак само ще козирува,и ще изпълнява заповеди?

    Коментиран от #55

    17:31 20.07.2026

  • 39 Пак се знае какво съм казал за ЦонЬО

    6 1 Отговор
    Що ме изтри?!

    17:32 20.07.2026

  • 40 Офффф

    3 3 Отговор
    Магли. Смотани . Разбирачи. Всеки ден интервюта дават Та именно Вашите Нашите ни насадихте на тези пачи яйца...

    17:34 20.07.2026

  • 41 Моряка

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Как е Бах":

    Те преди 80 и няколко години и Англо- американците думнаха по София,ама пак не ни дойде акъла.По добре щеше да бъде Сталин да не беше спирал Чърчил.Човека беше умен,бързо разбра,че българите за нищо не ставаме и съвсем логично искаше да разоре София и да я засее с картофи.Там земята и климата са благоприятни,щеше да има добър урожай.А сега пълно със сини тикви,жълтоповетници,чорапи,и угоени прасета.

    17:34 20.07.2026

  • 42 Нама

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "ЦК на БКП":

    Какво да му мисли. Примирил се е.
    Синчето скоро зет ще му доведе

    17:40 20.07.2026

  • 43 Логично!

    4 2 Отговор
    Тоя и бе! Руските ни шпиони ще мирясат, когато изгори Кремъл. До тогава само ще мяукат...

    17:43 20.07.2026

  • 44 Възраждане са смешни вече

    8 2 Отговор
    Смешни станаха тия “възрожденци”, имах бас с приятел, че Радев ще им отмъкне поне 75% от гласовете както стана, но не вярваше.

    Няма кой вече да им се връзва на реториката, То няма градивност, а само руска пропаганда за война и страх да карат пенсийте да се хващат за сърцето.

    17:43 20.07.2026

  • 45 Иванчо

    5 3 Отговор
    Ми как, американците се уплашиха от чорапчо, махнаха визите за българи и сега той ще им допусне самолетите.

    Коментиран от #53, #57

    17:44 20.07.2026

  • 46 само за наивници

    1 2 Отговор
    Печурка..докато се занимавахте ти шефа ти и меча с Ивелин,можехте да свършите нещо полезно за държавата а не сега да умнеете и пак да плюете тоя и оня.

    17:44 20.07.2026

  • 47 За всички Съвременни Чи ки и

    1 2 Отговор
    Дето умуват тук.Знам ,че сте невежи.2012г атентатори от проектантската групировка Хизбула ни спретнаха Атентата на летище Сарафово,та на тия ми ти з ли в ци имаме да им връщаме.Трябва поне една ракета да надпишем .За Сарафово.Та Чи ки и затваряйте жълтите чофчици

    Коментиран от #49

    17:45 20.07.2026

  • 48 Бай Ганев

    5 2 Отговор
    Ех ако бяха руски самальоти какви миротворчески слова щеше да има Копейките щяха да се на.ерът от кеф

    17:45 20.07.2026

  • 49 ,..............

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "За всички Съвременни Чи ки и":

    Да се чете Проиранската

    17:46 20.07.2026

  • 50 ЦОМЧО ЦОМЧО

    5 2 Отговор
    ГОВОРЯЩА ГЛАВА БЕЗМОЗЪЧНА.

    ЗАМЪЛЧИ БРЕ ЦОМЧО .

    17:46 20.07.2026

  • 51 Не губи време!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спокойно":

    Твоите може да ги реши само д-р Гълъбова!

    17:49 20.07.2026

  • 52 Честен евроатлантик

    5 3 Отговор
    Каква цел сме бе Ганчо никаква ракета няма да стигне до нас не видя ли как ги свалят патриотите още в Турция освен това тюрбаните нямат ракети които да стигнат до тука

    17:49 20.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Варварка

    1 1 Отговор
    Ма кви са тия и ония да ни нареждат кво може и не може😂😂🤣

    17:51 20.07.2026

  • 55 Моряка

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Боже пази България от мунчо":

    Ами то от 35 гдини,от Ф.Димитров насам всички козируват и изпълняват.С изключение ня Жан Виденов.Смачкаха го.

    17:52 20.07.2026

  • 56 Народът отдавна е буден!

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ще ядем шамарите и от Русия и от Иран!":

    Трябва да се събуди манджурския кандидат!

    17:53 20.07.2026

  • 57 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Иванчо":

    ИНТЕРЕСНО...
    ТОЗ ОТ ФИГ.1☝
    ДА СПОДЕЛИ....КАК
    СТО ХИЛЯДИ ЛАТИНЦИ
    ПРЕБИВАВАХА НА МОНДИАЛЕ
    БЕЗ ВИЗИ АМА С ДОЛЪЪРСИ В ДЖЕБА
    А НЕ ВИДЯХМЕ ЦЕЛ МЕСЕЦ
    ЕДНА КУПЕЙКА ПОНЕ
    ХОТ ДОГ ДА РАЗДАВА ИЛИ УОТЪР🤔
    И ДА СЕ РАДВА С АМЕРИКАНИЯ..

    17:55 20.07.2026

  • 58 Българин

    5 0 Отговор
    С това решение Радев си мие ръцете , от задължението което е приел с колективната безотговорност на парламента. Много гнусната постъпка.

    17:59 20.07.2026

  • 59 Търпелив

    1 1 Отговор
    Дочаках! Най- после тройката на Доньо Донев се попълни качествено! Цончо успешно се присъедини към Кутев и Мирчев! Мислех , Славчо В. е достоен в тази класация, но той не е само глупав, а и тъп!! А колкото до Цончо, да го светна;
    На Иран не им дреме на ….. коя е България?!?

    18:13 20.07.2026

  • 60 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Сега ще стане ясно, Радев дали е вербуван като агент на ЦРУ при неговото обучение в САЩ.

    18:16 20.07.2026

  • 61 Пламен

    1 1 Отговор
    Плюнкин плаче , щото Тьотя вече не им дава Евро.

    18:22 20.07.2026

  • 62 Румен

    2 1 Отговор
    Радев е прав, и нека Иран удари Парламента, кога всички са там

    18:27 20.07.2026

  • 63 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от ""Аман":

    ТРОЛОИДЕ, ДЕФИНИРАЙ КОМУНЯГИ???

    ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ ХОРА КАТО ИВАЙЛО МИРЧЕВ И ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ (ОТ ППДБ) СА ДЕЦАТА НА ВЪРЛИ КОМУНЯГИ С МНОГО ВЛАСТ И КИНТИ ОТ ЕДНО ВРЕМЕ??????? ПРЕБОЯДИСАЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!
    И САМО ТЕ ДА БЯХА, С МЕД ДА ГИ НАМАЖЕШ!!!

    НЕЩО ПРОТИВ ТЯХ ДА КАЖЕШ?!
    ИЛИ ВСИЧКО ЩО ЦЪНЦИТЕ ТИ КАЖАТ, ЧЕ СА КОМУНЯГИ, САМО ПРОТИВ ТЯХ ПЛЮЕШ?!
    И СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ ГРАНТ/СРЕБЪРНИК ПОЛУЧЕН ОТ НПО-ТАТА НА ШОРОШ В БЪЛГАРИЯ?!

    ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ ДАВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА!
    ЗАЩОТО КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!

    18:32 20.07.2026

  • 64 След унищожаването

    0 0 Отговор
    на Украйна на път е България, превръщайки я в удобна мишена в случай на война. При военните е така, при тях няма заповеди, а има команди , от там и командири. Който е бил в армията знае разликата

    19:07 20.07.2026

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