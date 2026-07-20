Цончо Ганев: С решението си за американските самолети Радев прави страната потенциална цел за иранските ракети

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев разкритикува остро предложението на премиера Радев парламентът да реши дали да позволи разполагането на до осем американски самолета-цистерни на военното ни летище „Безмер“.
Ганев поясни, че подобно допитване до Народното събрание е „цинизъм“, защото на практика Румен Радев разполага с абсолютно мнозинство в парламента.
„Не, това няма да бъде решение на парламента, а решение на Радев“, подчерта той на брифинг пред журналисти, цитиран от novini.bg.
Народният представител припомни, че даването на зелена светлина САЩ да разположат свои военни самолети на наша територия не само че ни въвлича в конфликта в Близкия изток, но прави България и потенциална легитимна цел за иранските ракети.
Цончо Ганев съобщи още, че правителството предлага отпускането на допълнителни 90 млн. евро за ремонт и разширяване на пристанището във Варна, за да може в него да акостират военни кораби на НАТО.
„Успоредно с това беше направен и ремонт на летище „Безмер“, където в момента ще бъдат дислоцирани американските бойни самолети“, каза още депутатът и добави, че в северната част на софийското летище също предстои ремонт и удължаване на пистите, за да могат да кацат транспортни самолети.
По този начин, по думите на Ганев, България вече участва в две войни – и в Украйна, и в Иран.
В заключение той увери, че в пленарна зала „Възраждане“ ще гласува с „против“ предоставянето на военната база „Безмер“ за нуждите на американската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #11, #18, #22
17:01 20.07.2026
2 РЕФЕРЕНДУМ
17:02 20.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #12, #17
17:02 20.07.2026
4 Цомчо Плюнката
17:02 20.07.2026
5 Пловдивската мафия управлява БГ
Коментиран от #8
17:04 20.07.2026
6 .....
Коментиран от #15
17:06 20.07.2026
7 Спокойно
да ни решът истински проблемите
Коментиран от #51
17:08 20.07.2026
8 Без име
До коментар #5 от "Пловдивската мафия управлява БГ":Е, до него е село Труд и пътя на Копринката.
17:09 20.07.2026
9 дано аеца изпревари ракетите
Коментиран от #26
17:10 20.07.2026
10 Ей са почна страхуването
17:10 20.07.2026
11 Глас народен...
До коментар #1 от "обективен":Радев нищо не е решил. Очаква се Парламента да си каже думата.
17:10 20.07.2026
12 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #3 от "Сатана Z":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
17:11 20.07.2026
13 Оди у Въш.кар.истан
17:12 20.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А Мунчо ,
До коментар #6 от ".....":не знае ли , че сме в НАТО , защо ги изгони и беще много горд да го съобщи на министерски съвет , даже условие им постави . Каква е разликата между тия двамата ?
Коментиран от #24
17:13 20.07.2026
16 Спокойно, Цончо!
17:14 20.07.2026
17 Да те питам
До коментар #3 от "Сатана Z":Що ни спретнаха Атентата в Сарафово.Нещо им бяхме направили ли.Точно проектантската Хизбула
Коментиран от #30
17:14 20.07.2026
18 Стенли
До коментар #1 от "обективен":Е какво , много си е прав човека , ама като стане някой атентат , както преди години в Бургас тогава ще викат ама що така стана , на Радев новия прякор трябва да е Радев многопластовия , аман от двуличници😡
Коментиран от #32
17:14 20.07.2026
19 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
17:15 20.07.2026
20 Фен на СССР
Коментиран от #29
17:15 20.07.2026
21 Последния Софиянец
17:15 20.07.2026
22 С пТакива Класи Разполагаме !
До коментар #1 от "обективен":Че да се Чудиш !
Къде да избягаш !
17:16 20.07.2026
23 Няма такивa иgиoти !
Аятоласите Cyльо и nyльо дето бяха на погребението на терориста ислямист ще кажат на Ислямска държава да не бомбят България.
17:17 20.07.2026
24 Стенли
До коментар #15 от "А Мунчо ,":Ало самолетите са американски , Испания и Италия също са в нато , ама подрязваха крилцата на фащ 😕
17:18 20.07.2026
25 Дедо
17:18 20.07.2026
26 Ген на Иран
До коментар #9 от "дано аеца изпревари ракетите":Ми като не кефи тук където можеш да си пишеш спорно всякакви глупости ходи живей в Иран. Там е къде по добре😜
17:19 20.07.2026
27 ЦК на БКП
Мисли за синчето, че не мож го изкара от "Спартакус"
Коментиран от #42
17:19 20.07.2026
28 Пилотът Гошу
17:20 20.07.2026
29 Стенли
До коментар #20 от "Фен на СССР":Абе дадохме на о срайна, ний ще се защитаваме с прашки и камъни 😁😁🇺🇦♿
17:21 20.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ще ядем шамарите и от Русия и от Иран!
Коментиран от #56
17:24 20.07.2026
32 "Аман
До коментар #18 от "Стенли":от двуличници" и сто пъти АМАН от комуняги, включая и теб
Коментиран от #63
17:24 20.07.2026
33 Да се знае
Много си Т .....
(Саше) Цончо
17:25 20.07.2026
34 Как е Бах
Коментиран от #41
17:25 20.07.2026
35 Като ви разправям,
Това е причината т.н. евроатлантически партии да му дадат властта!
Радев тегли България извън Европа!
17:26 20.07.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
17:30 20.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Боже пази България от мунчо
Коментиран от #55
17:31 20.07.2026
39 Пак се знае какво съм казал за ЦонЬО
17:32 20.07.2026
40 Офффф
17:34 20.07.2026
41 Моряка
До коментар #34 от "Как е Бах":Те преди 80 и няколко години и Англо- американците думнаха по София,ама пак не ни дойде акъла.По добре щеше да бъде Сталин да не беше спирал Чърчил.Човека беше умен,бързо разбра,че българите за нищо не ставаме и съвсем логично искаше да разоре София и да я засее с картофи.Там земята и климата са благоприятни,щеше да има добър урожай.А сега пълно със сини тикви,жълтоповетници,чорапи,и угоени прасета.
17:34 20.07.2026
42 Нама
До коментар #27 от "ЦК на БКП":Какво да му мисли. Примирил се е.
Синчето скоро зет ще му доведе
17:40 20.07.2026
43 Логично!
17:43 20.07.2026
44 Възраждане са смешни вече
Няма кой вече да им се връзва на реториката, То няма градивност, а само руска пропаганда за война и страх да карат пенсийте да се хващат за сърцето.
17:43 20.07.2026
45 Иванчо
Коментиран от #53, #57
17:44 20.07.2026
46 само за наивници
17:44 20.07.2026
47 За всички Съвременни Чи ки и
Коментиран от #49
17:45 20.07.2026
48 Бай Ганев
17:45 20.07.2026
49 ,..............
До коментар #47 от "За всички Съвременни Чи ки и":Да се чете Проиранската
17:46 20.07.2026
50 ЦОМЧО ЦОМЧО
ЗАМЪЛЧИ БРЕ ЦОМЧО .
17:46 20.07.2026
51 Не губи време!
До коментар #7 от "Спокойно":Твоите може да ги реши само д-р Гълъбова!
17:49 20.07.2026
52 Честен евроатлантик
17:49 20.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Варварка
17:51 20.07.2026
55 Моряка
До коментар #38 от "Боже пази България от мунчо":Ами то от 35 гдини,от Ф.Димитров насам всички козируват и изпълняват.С изключение ня Жан Виденов.Смачкаха го.
17:52 20.07.2026
56 Народът отдавна е буден!
До коментар #31 от "Ще ядем шамарите и от Русия и от Иран!":Трябва да се събуди манджурския кандидат!
17:53 20.07.2026
57 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #45 от "Иванчо":ИНТЕРЕСНО...
ТОЗ ОТ ФИГ.1☝
ДА СПОДЕЛИ....КАК
СТО ХИЛЯДИ ЛАТИНЦИ
ПРЕБИВАВАХА НА МОНДИАЛЕ
БЕЗ ВИЗИ АМА С ДОЛЪЪРСИ В ДЖЕБА
А НЕ ВИДЯХМЕ ЦЕЛ МЕСЕЦ
ЕДНА КУПЕЙКА ПОНЕ
ХОТ ДОГ ДА РАЗДАВА ИЛИ УОТЪР🤔
И ДА СЕ РАДВА С АМЕРИКАНИЯ..
17:55 20.07.2026
58 Българин
17:59 20.07.2026
59 Търпелив
На Иран не им дреме на ….. коя е България?!?
18:13 20.07.2026
60 Павел Пенев
18:16 20.07.2026
61 Пламен
18:22 20.07.2026
62 Румен
18:27 20.07.2026
63 Мнение
До коментар #32 от ""Аман":ТРОЛОИДЕ, ДЕФИНИРАЙ КОМУНЯГИ???
ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ ХОРА КАТО ИВАЙЛО МИРЧЕВ И ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ (ОТ ППДБ) СА ДЕЦАТА НА ВЪРЛИ КОМУНЯГИ С МНОГО ВЛАСТ И КИНТИ ОТ ЕДНО ВРЕМЕ??????? ПРЕБОЯДИСАЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!
И САМО ТЕ ДА БЯХА, С МЕД ДА ГИ НАМАЖЕШ!!!
НЕЩО ПРОТИВ ТЯХ ДА КАЖЕШ?!
ИЛИ ВСИЧКО ЩО ЦЪНЦИТЕ ТИ КАЖАТ, ЧЕ СА КОМУНЯГИ, САМО ПРОТИВ ТЯХ ПЛЮЕШ?!
И СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ ГРАНТ/СРЕБЪРНИК ПОЛУЧЕН ОТ НПО-ТАТА НА ШОРОШ В БЪЛГАРИЯ?!
ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ ДАВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА!
ЗАЩОТО КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!
18:32 20.07.2026
64 След унищожаването
19:07 20.07.2026