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Случаят „Калашниците”: Съдът гледа мерките на трима души

Случаят „Калашниците”: Съдът гледа мерките на трима души

23 Юни, 2026 07:29 322 2

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  • трима души

Защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки.

Случаят „Калашниците”: Съдът гледа мерките на трима души - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ключов ден по разследването, свързано с групата на „Калашниците”. Днес съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки „задържане под стража” за 3 лица - Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов, съобщават от Нова телевизия.
Защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките им с по-леки.
Групата на „Калашниците” привлече вниманието на службите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе”, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в квартал „Ботунец”. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чиито мерки за неотклонение се гледат днес, обвиненията са за принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди.


България
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  • 1 Е КАК ТРИМА БЕ

    0 0 Отговор
    Тия са 50 неграмотни тъмни братя живеещи богато без да работят. Къде е разследването за доходите им?

    07:40 23.06.2026

  • 2 бою циганина

    0 0 Отговор
    аз съм баш зарязания калашник

    07:48 23.06.2026

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