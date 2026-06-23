Случаят „Калашниците”: Съдът гледа мерките на трима души

Съдийка няма да бъде наказана за разбирането си, че брачната изневяра е „углавно престъпление и се наказва по закон от римското право“

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да образува дисциплинарно производст ...