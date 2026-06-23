Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии

Босът на украинската групировка "Куб" се е върнал тихомълком в България. Не е задържан, не е арестуван, няма повдигнати обвинения. Очевидно чадърът, който бяха разпънали над него ГЕРБ, ДПС и ППДБ, продължава да стои опънат. Само че този път го държи Румен Радев. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от "Фокус".
"Това ме кара да задам за пореден път следния въпрос - каква е разликата между Борисов, Радев и Пеевски???
п.п. а за сравнение ще добавя следното - цялата група от 7 човека общински съветници на "Възраждане" във Варна беше разпитвана от полицаи, пътували специално от София, по сигнал на бившия зам.-кмет на Варна, Павел Попов, понастоящем депутат от ДБ. Да, това е същият Попов, който има снимки на общи изяви със същия Невзоров.
п.п.п. единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в ПБ има повече гербаджии", пише още Костадинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
08:30 23.06.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
ИЛИ
КУПЕЙКИН
МЕШЕРЕТО ДА ОТСЪДИ...☝
08:30 23.06.2026
4 щок
Коментиран от #11, #12
08:37 23.06.2026
5 Кyxи лейки-копейки ! 🤣
Да припомним ли, че заради това гласуване, медицинската мафия е откраднала милиарди от тогава.
Коментиран от #17
08:39 23.06.2026
6 майстор
08:39 23.06.2026
7 Раздалание настана
1. Прогресивни копейки
2. Къси копейки
Щото Бог рече и тъй стана, амин!
08:42 23.06.2026
8 Варна
Кой ти създаде партийката бе, Къстадине ? ГЕРБ и по точно Красен Кралев .
Разкажи как те заведи в Банкя, в зайчарника, още през 2013 г. след като те хванаха за подкуп като общински съветник за презастрояването на Кайсиева градина, а излъга хората тогава, че работиш за тях.
08:43 23.06.2026
9 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца
Така, че вместо да поемеш отговорност и да си подадеш оставката след този погром, ти продължаваш с борбата с вятърните мелници. Ама то за това си трябва малко мъжество, а при тебе е в тотална липса.
08:48 23.06.2026
10 Е факт
08:48 23.06.2026
11 Ако съдя
До коментар #4 от "щок":по обявените назначения в държавната администрация, Коцето си е абсолютно прав.
Коментиран от #25
08:49 23.06.2026
12 Ку-ку
До коментар #4 от "щок":Онзи ден гледах репортаж по случай избирането на новия "мюфтия" и на първия ред сред гостите редом до тях се кокореше и Коцето....борецът и националист.... БЕЗЦЕННО 🤣🤣🤣
08:50 23.06.2026
13 Фикри
08:55 23.06.2026
14 Оставка!
-приватизация БДЖ, печеливши линии. Радев ДПС
- ГМО храна, без да е написана на етикети на храни, вече има храна за кучета и котки срещу размножаване. Радев ДПС ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП
- 6300 кв. клм. ВЕИта в първа категория земи, ливади, пасища, лозя, и то засяга първа категория земи, без екологична оценка МОСВ Гюров и Радев.
-държавните предприятия продължават да въоръжават Укр.
-Приватизация на ТЕЦ Марица Изток
- Концесиониране на Магистрали от Турция. Радев ДПС, договор Боташ
- Премахване на Кеш, без Референдум Радев
- Дългови спирали към ЕЦБ Радев, одобрени заеми с ГЕРБ и ДПС, само лихвите при от 8 милиарда лева са 4% 300 милиона лева годишно
- 17 млрд. лева за спасяване на д-ви в еврозона, прието от ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, ПП, ПБ-Радев
и 2 милиарда лева за 12 г. разсрочено.
-Връщане на ЛГБТ обучение в у-ща ДБ и Радев ПБ
- От юли 2025 до юли 2026 ГЕРБ, ДПС и ПБ увеличиха вода 20%, ток 15%, парно и подгряване вода общо 11%, СИ 30%.
-Радев отказва Референдум на Дойран за връщане лЪв и ВБ-паричен съвет,
и резерви само в злато.
Оставка за ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ Радев.
Коментиран от #15, #18
08:59 23.06.2026
15 Питанка
До коментар #14 от "Оставка!":Костя кога ще подаде оставка заради тоталния провал на партията на последните избори ?
Явно е, че не става да води партията - много приказки, никакви действия.
Изгони всички читави хора и се обгради само от лyзъри и послушни аватари.
Коце, имаш ли поне малко чест и достойнство ? Малко мъжко в тебе има ли ?
09:07 23.06.2026
16 голям анализ
няма нищо
09:11 23.06.2026
17 Добър ник
До коментар #5 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":Отива ти на акъла..
09:25 23.06.2026
18 манджа с грозде
До коментар #14 от "Оставка!":Дай доказателства за това, че партията ще лобира за ЛГБТ обучение и ще забранява кеша. Звучи налудничаво на този етап.
Колкото до заемите, ние вече си имаме заеми и ако ще плащаме само 150мн лихви в евро пак добре. Засега сигналите са, че дълговата спирала се отлага.
Храна за кучета и котки за контрол на популацията? Ми че това е гениално.
ВЕИ-тата са част от нацоналната сигурност! и 6 км2 да заемат това не е кой знае какво. Нито пък ще унищожат природата. Проблем е ако пречат на земеделието, а ние имаме куп назасети площи. Освен това внасяме въглеводороди на 100%, а светът е толкова нестабилен, че във всеки момент може да бъдем изнудвани от този или онзи. Европа и България трябва да имат пълно покритие на енергийни нужди без транспорта с АЕЦ, ВЕИ и въглища. Даже 110%.
Другото ти е от същия сорт. Недоказани твърдения с добри идеи омесени.
Ами хвани едно нещо, докажи го и тогава ще говорим.
09:26 23.06.2026
19 Хмм
09:31 23.06.2026
20 препис
09:32 23.06.2026
21 !!!?
Коментиран от #26
09:33 23.06.2026
22 Дзак
09:35 23.06.2026
23 До Питанка
запис Радостин Василев на преконференция ПП и ДБ..
Друга песен ще запеем 2030, но ще е късно.
09:36 23.06.2026
24 щом са незаконни къщите значи е виновен
09:37 23.06.2026
25 Ами
До коментар #11 от "Ако съдя":Президентът каза, че няма да поставя червени линии, всички които работят за българския интерес са добре дошли, затова и борисов внимава какво говори, въпреки че понякога се увлича и започва пак с глупостите, вижда че му източват партията, пък и щом вече няма да видят управление защо им е, да пригласят на теменужката, митов, ПКП?
09:38 23.06.2026
26 Сандо
До коментар #21 от "!!!?":Мечтата на козячетата,умнокрасавците и целия останал планктон се сбъдна:те са вече ЦЕНТаджии.Но за повече гордост и тежест ще ги наричаме ЦЕНТаври.Дано вече с новата табела на юнашките си гърди да намерят време и да поумнеят - поне малко,че ни втръснаха техните простотии.
09:41 23.06.2026
27 Хмм
09:44 23.06.2026
28 пресолена
09:50 23.06.2026
29 Не се напъвай
09:54 23.06.2026
30 Фори
10:06 23.06.2026