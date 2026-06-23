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Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии

Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии

23 Юни, 2026 08:20 1 758 30

  • костадин костадинов-
  • герб-
  • прогресивна българия-
  • разлика

Очевидно чадърът, който бяха разпънали над Невзоров ГЕРБ, ДПС и ППДБ, продължава да стои опънат. Само че този път го държи Румен Радев, коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Босът на украинската групировка "Куб" се е върнал тихомълком в България. Не е задържан, не е арестуван, няма повдигнати обвинения. Очевидно чадърът, който бяха разпънали над него ГЕРБ, ДПС и ППДБ, продължава да стои опънат. Само че този път го държи Румен Радев. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от "Фокус".

"Това ме кара да задам за пореден път следния въпрос - каква е разликата между Борисов, Радев и Пеевски???

п.п. а за сравнение ще добавя следното - цялата група от 7 човека общински съветници на "Възраждане" във Варна беше разпитвана от полицаи, пътували специално от София, по сигнал на бившия зам.-кмет на Варна, Павел Попов, понастоящем депутат от ДБ. Да, това е същият Попов, който има снимки на общи изяви със същия Невзоров.

п.п.п. единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в ПБ има повече гербаджии", пише още Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    8 8 Отговор
    На оръжие братя българи

    08:30 23.06.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    4 11 Отговор
    ИЛИ КУБ ЕТО ЛЪЖЕ
    ИЛИ
    КУПЕЙКИН
    МЕШЕРЕТО ДА ОТСЪДИ...☝

    08:30 23.06.2026

  • 4 щок

    15 4 Отговор
    Ох,много ми е кисело! При Коста Динов гербаджии има ли?

    Коментиран от #11, #12

    08:37 23.06.2026

  • 5 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    18 11 Отговор
    Да си припомним ли как гласува шмекер копейкин когато класната, деса дуловската, го изкомандва ?
    Да припомним ли, че заради това гласуване, медицинската мафия е откраднала милиарди от тогава.

    Коментиран от #17

    08:39 23.06.2026

  • 6 майстор

    7 1 Отговор
    Вместо Калашниците трябва да има и Макаров-ците.

    08:39 23.06.2026

  • 7 Раздалание настана

    9 13 Отговор
    И рече Бог, да се разделят копейките, и разделиха се на:
    1. Прогресивни копейки
    2. Къси копейки
    Щото Бог рече и тъй стана, амин!

    08:42 23.06.2026

  • 8 Варна

    14 10 Отговор
    Присмял се шърбел на хърбел !
    Кой ти създаде партийката бе, Къстадине ? ГЕРБ и по точно Красен Кралев .
    Разкажи как те заведи в Банкя, в зайчарника, още през 2013 г. след като те хванаха за подкуп като общински съветник за презастрояването на Кайсиева градина, а излъга хората тогава, че работиш за тях.

    08:43 23.06.2026

  • 9 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца

    7 13 Отговор
    На последните избори 2/3-ти от копейките на късата карабина, преминаха в редиците на националния предател румен радев, обичат си предателите и руските подлоги.
    Така, че вместо да поемеш отговорност и да си подадеш оставката след този погром, ти продължаваш с борбата с вятърните мелници. Ама то за това си трябва малко мъжество, а при тебе е в тотална липса.

    08:48 23.06.2026

  • 10 Е факт

    10 8 Отговор
    ОсмОзата на гербаци с черпаци в Прогресивна България е факт.

    08:48 23.06.2026

  • 11 Ако съдя

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "щок":

    по обявените назначения в държавната администрация, Коцето си е абсолютно прав.

    Коментиран от #25

    08:49 23.06.2026

  • 12 Ку-ку

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "щок":

    Онзи ден гледах репортаж по случай избирането на новия "мюфтия" и на първия ред сред гостите редом до тях се кокореше и Коцето....борецът и националист.... БЕЗЦЕННО 🤣🤣🤣

    08:50 23.06.2026

  • 13 Фикри

    8 5 Отговор
    Костя е колоритна фигура, като във всяко село има един селски иdот, така и в парламента има една копейка

    08:55 23.06.2026

  • 14 Оставка!

    2 7 Отговор
    Румен Радев и олигархо мафиотите в НС готвят:
    -приватизация БДЖ, печеливши линии. Радев ДПС
    - ГМО храна, без да е написана на етикети на храни, вече има храна за кучета и котки срещу размножаване. Радев ДПС ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП
    - 6300 кв. клм. ВЕИта в първа категория земи, ливади, пасища, лозя, и то засяга първа категория земи, без екологична оценка МОСВ Гюров и Радев.
    -държавните предприятия продължават да въоръжават Укр.
    -Приватизация на ТЕЦ Марица Изток
    - Концесиониране на Магистрали от Турция. Радев ДПС, договор Боташ
    - Премахване на Кеш, без Референдум Радев
    - Дългови спирали към ЕЦБ Радев, одобрени заеми с ГЕРБ и ДПС, само лихвите при от 8 милиарда лева са 4% 300 милиона лева годишно
    - 17 млрд. лева за спасяване на д-ви в еврозона, прието от ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, ПП, ПБ-Радев
    и 2 милиарда лева за 12 г. разсрочено.
    -Връщане на ЛГБТ обучение в у-ща ДБ и Радев ПБ
    - От юли 2025 до юли 2026 ГЕРБ, ДПС и ПБ увеличиха вода 20%, ток 15%, парно и подгряване вода общо 11%, СИ 30%.
    -Радев отказва Референдум на Дойран за връщане лЪв и ВБ-паричен съвет,
    и резерви само в злато.
    Оставка за ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ Радев.

    Коментиран от #15, #18

    08:59 23.06.2026

  • 15 Питанка

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Оставка!":

    Костя кога ще подаде оставка заради тоталния провал на партията на последните избори ?
    Явно е, че не става да води партията - много приказки, никакви действия.
    Изгони всички читави хора и се обгради само от лyзъри и послушни аватари.

    Коце, имаш ли поне малко чест и достойнство ? Малко мъжко в тебе има ли ?

    09:07 23.06.2026

  • 16 голям анализ

    4 4 Отговор
    голяма работа
    няма нищо

    09:11 23.06.2026

  • 17 Добър ник

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":

    Отива ти на акъла..

    09:25 23.06.2026

  • 18 манджа с грозде

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оставка!":

    Дай доказателства за това, че партията ще лобира за ЛГБТ обучение и ще забранява кеша. Звучи налудничаво на този етап.

    Колкото до заемите, ние вече си имаме заеми и ако ще плащаме само 150мн лихви в евро пак добре. Засега сигналите са, че дълговата спирала се отлага.

    Храна за кучета и котки за контрол на популацията? Ми че това е гениално.

    ВЕИ-тата са част от нацоналната сигурност! и 6 км2 да заемат това не е кой знае какво. Нито пък ще унищожат природата. Проблем е ако пречат на земеделието, а ние имаме куп назасети площи. Освен това внасяме въглеводороди на 100%, а светът е толкова нестабилен, че във всеки момент може да бъдем изнудвани от този или онзи. Европа и България трябва да имат пълно покритие на енергийни нужди без транспорта с АЕЦ, ВЕИ и въглища. Даже 110%.

    Другото ти е от същия сорт. Недоказани твърдения с добри идеи омесени.
    Ами хвани едно нещо, докажи го и тогава ще говорим.

    09:26 23.06.2026

  • 19 Хмм

    3 1 Отговор
    Костадинов се бори отчаяно да се задържи като депутат, да управлява няма намерение, това носи главоболия, но само с негативизъм и агресия не става, а с ези къщи покрай морето е и уязвим, ама и опозиция си имаме - единият строи къщи, другият купува скъпи коли и празнува Трети март в Дубай с пеевски, третият строи исторически парк с народни пари

    09:31 23.06.2026

  • 20 препис

    1 0 Отговор
    Новата шефка на НС от “Прогресивна България” на Радев - Михаела Доцова,била дебела и уредена връзкарка. Ръйш?!

    09:32 23.06.2026

  • 21 !!!?

    3 0 Отговор
    ...и много Копейкаджий...!

    Коментиран от #26

    09:33 23.06.2026

  • 22 Дзак

    1 0 Отговор
    Остава сградите да са финансирани и по плана за енергийна независимост!

    09:35 23.06.2026

  • 23 До Питанка

    0 1 Отговор
    Като престанете да фалшифицирате изборите с "ала бала и Коне",
    запис Радостин Василев на преконференция ПП и ДБ..
    Друга песен ще запеем 2030, но ще е късно.

    09:36 23.06.2026

  • 24 щом са незаконни къщите значи е виновен

    1 1 Отговор
    невзоров . и на петрохан се бяха объркали . педофилствали и лагерували за пари по пещерите . а после 200 им правят помен бдение . и сега лоши ли били . добри ли били . секта самоубиици били . ама ел менчо ги избил на 2 пъти . ама не го хванали и безследа духнал за мексико . кмета ги предупреждават . казвал им за страшилището с 30 сигнала срещу него - клаушев . 12 милиона в имоти . за 4 г 5 милиона заеми и дарения за още 3 милиона . и нищо . интересно .

    09:37 23.06.2026

  • 25 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ако съдя":

    Президентът каза, че няма да поставя червени линии, всички които работят за българския интерес са добре дошли, затова и борисов внимава какво говори, въпреки че понякога се увлича и започва пак с глупостите, вижда че му източват партията, пък и щом вече няма да видят управление защо им е, да пригласят на теменужката, митов, ПКП?

    09:38 23.06.2026

  • 26 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Мечтата на козячетата,умнокрасавците и целия останал планктон се сбъдна:те са вече ЦЕНТаджии.Но за повече гордост и тежест ще ги наричаме ЦЕНТаври.Дано вече с новата табела на юнашките си гърди да намерят време и да поумнеят - поне малко,че ни втръснаха техните простотии.

    09:41 23.06.2026

  • 27 Хмм

    1 0 Отговор
    с гласуването си против свалянето на охраната на пеевски и борисов, костадинов показа, че е двуличник, а украинецът е интересен само за варненци, властите са искали да го екстрадират, но се намесила посланичката, на всичко отгоре шефът на ДАНС е искал да говори, но пеевски и борисов са му затворили устата, гласували са против заедно с ренегатите от своето правителство - БСП и ИТН

    09:44 23.06.2026

  • 28 пресолена

    0 0 Отговор
    а нещо за частта гласуващи от коцето за румен?

    09:50 23.06.2026

  • 29 Не се напъвай

    0 0 Отговор
    На следващи избори си Чао!

    09:54 23.06.2026

  • 30 Фори

    0 0 Отговор
    КГБ видяха че заложиха на куция кон Костадинов.След като не можа да вдигне повече от 14% , трябва да бъде сменен.И избраха Радев като по-умерена версия на Копейкин.Така че Костадинов е аут .

    10:06 23.06.2026

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