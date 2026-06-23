Костадинов: Единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в "Прогресивна България" има повече гербаджии

Босът на украинската групировка "Куб" се е върнал тихомълком в България. Не е задържан, не е арестуван, няма повдигнати обвинения. Очевидно чадърът, който бяха разпънали над него ГЕРБ, ДПС и ППДБ, продължава да стои опънат. Само че този път го държи Румен Радев. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от "Фокус".

"Това ме кара да задам за пореден път следния въпрос - каква е разликата между Борисов, Радев и Пеевски???

п.п. а за сравнение ще добавя следното - цялата група от 7 човека общински съветници на "Възраждане" във Варна беше разпитвана от полицаи, пътували специално от София, по сигнал на бившия зам.-кмет на Варна, Павел Попов, понастоящем депутат от ДБ. Да, това е същият Попов, който има снимки на общи изяви със същия Невзоров.

п.п.п. единствената разлика между ПБ и ГЕРБ е, че в ПБ има повече гербаджии", пише още Костадинов.