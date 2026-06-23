Пострадалият шофьор в катастрофа на пътя Свищов – село Вардим е починал

Водач на лек автомобил е починал, след катастрофата в Свищовско. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието стана в понеделник, около 19:30 ч., на пътя Свищов – с. Вардим, припомня БТА. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен от Вардим, движещ се в посока от дунавския град към селото се е ударил челно в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният водач. Той бе откаран с множество травми в Спешна помощ – Свищов, след което бе транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал.
Другият водач е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотични вещества е дала положителен резултат за метамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
Пътната безопасност е отговорност на всеки. Този трагичен инцидент е поредното болезнено напомняне за необходимостта от внимание, дисциплина и отговорност на пътя. Безразсъдството и употребата на забранени вещества зад волана могат да доведат до непоправими последици. Призоваваме всички шофьори да бъдат бдителни и да пазят не само своя живот, но и този на останалите участници в движението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 взел е дрога и бърза за село .
11:27 23.06.2026
2 ДрайвингПлежър
11:39 23.06.2026
3 Цвете
11:39 23.06.2026
4 Язък за набора
11:39 23.06.2026
5 ту-туу
11:39 23.06.2026
6 И по форумите разни надрусани
11:45 23.06.2026
7 Никой
Имале е някаква спешна работа човека и затова е карал в насрещното.
11:49 23.06.2026