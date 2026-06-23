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Пострадалият шофьор в катастрофа на пътя Свищов – село Вардим е починал
  Тема: Войната на пътя

Пострадалият шофьор в катастрофа на пътя Свищов – село Вардим е починал

23 Юни, 2026 11:06 875 7

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Проверката на младия водач за алкохол е показала отрицателен резултат, но тестът за наркотици е дал положителна проба за метамфетамин

Пострадалият шофьор в катастрофа на пътя Свищов – село Вардим е починал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач на лек автомобил е починал, след катастрофата в Свищовско. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието стана в понеделник, около 19:30 ч., на пътя Свищов – с. Вардим, припомня БТА. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен от Вардим, движещ се в посока от дунавския град към селото се е ударил челно в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният водач. Той бе откаран с множество травми в Спешна помощ – Свищов, след което бе транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал.

Другият водач е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотични вещества е дала положителен резултат за метамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пътната безопасност е отговорност на всеки. Този трагичен инцидент е поредното болезнено напомняне за необходимостта от внимание, дисциплина и отговорност на пътя. Безразсъдството и употребата на забранени вещества зад волана могат да доведат до непоправими последици. Призоваваме всички шофьори да бъдат бдителни и да пазят не само своя живот, но и този на останалите участници в движението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 взел е дрога и бърза за село .

    2 1 Отговор
    в 19:30 ч какво се прави обикновено . яде се . ако си дезориентиран от влиянието на метамфетамините ти се изпържва мозъка . ако разкрият дилъра може да го съдят . пери, майкъл и принц са с осъдени дилъри . а и на де ниро внука също . дилърката се призна за виновна . но тук няма дилър . значи го крие . инак дилъра ще се саморазправи с него . за 40 евро на моста видяхме убийството . трагедия . кат ги пуснат от пандиза и хоп на моренцето . и там пълно с измет . ходете на морето .

    11:27 23.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Взета проба с фалшивите тестове дала положителен резултат - КАТ дали ще са достатъчно смели да тестват пред мен служителите си преди аз да дам проба?

    11:39 23.06.2026

  • 3 Цвете

    4 2 Отговор
    ТЕЗИ НАРКОТИЦИ СЪСИПВАТ ФАТАЛНО МЛАДИТЕ ХОРА. НАИСТИНА, КОЙ БИ МОГЪЛ ДА СЕ СПРАВИ? И МВР МАЙ Е БЕЗСИЛНО ? 🚔🤔🤷‍♀️

    11:39 23.06.2026

  • 4 Язък за набора

    6 1 Отговор
    Отишъл си е без време. Има още двайсет години живот по принцип за шейсетгодишните. Другото момче надрусано но ще го оправдаят а пък и то няма смисъл няма да върнат човека .

    11:39 23.06.2026

  • 5 ту-туу

    5 0 Отговор
    Сега по бързата процедура 20 г. и др.ще се замислят,а той не осъждан условно и утре пак ще се напуши

    11:39 23.06.2026

  • 6 И по форумите разни надрусани

    2 0 Отговор
    Пречат на хората да прочетат и да напишат нещо а и което е по лошо промиват мозъци.

    11:45 23.06.2026

  • 7 Никой

    1 1 Отговор
    Надрусал се е - за какво да пие алкохол.

    Имале е някаква спешна работа човека и затова е карал в насрещното.

    11:49 23.06.2026

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