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Русинова: При COVID-19 бяха изградени лаборатории навсякъде. Как така държавата не може да направи 5 лаборатории за кръв
  Тема: Войната на пътя

Русинова: При COVID-19 бяха изградени лаборатории навсякъде. Как така държавата не може да направи 5 лаборатории за кръв

23 Юни, 2026 11:36 929 29

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Неизползвани средства и бюрократични пречки: Какво спира реалната промяна? Глоби вместо превенция: Пътищата ни – касичка или спасение?

Русинова: При COVID-19 бяха изградени лаборатории навсякъде. Как така държавата не може да направи 5 лаборатории за кръв - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокиращи разкрития за милионите за пътна безопасност. Над половин милиард лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. МВР не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4 години и половина.

В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Превърнаха ли се глобите в начин за събиране на приходи, вместо в инструмент за спасяване на човешки животи, докато се движим по опасни пътища?

Мен този анализ, който беше направен от Сметната палата, изобщо не ме учудва. Това е нещо, за което ние говорим от години, не от вчера, а още от 2020 година насам. Ние непрекъснато повтаряме като неправителствена организация, че в крайна сметка този фонд не се използва по предназначение“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Диана Русинова, председател на УС на Европейски център за транспортни политики.

Всъщност основната причина е този, който го управлява и ръководи – Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата. Тя председателства Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, в която членуват представители на почти всички министерства. Ние като неправителствена организация сме наблюдатели. Няма нито един случай, в който наблюдател да е предложил нещо, свързано дори с този фонд, и то да е било прието. Буквално тази консултативна комисия се е превърнала в печат, който узаконява за какво искат да се харчат парите на МВР“, посочи тя.

Докато милиони левове стоят неизползвани, а институциите си прехвърлят отговорността, българските пътища остават смъртоносни. Време е за прозрачност, ефективност и истински ангажимент към живота и здравето на всички участници в движението.

Това не означава, че не трябва да се купуват нови патрули за МВР. Предвид, че имаше автомобили, които сме снимали и показвали, с над милион километра пробег и в много лошо състояние“, обясни Русинова.

Наше предложение е да се даде възможност на АПИ с тези пари да обследва, проектира и подобрява черните точки. Да се дадат средства и на общините, които също носят отговорност за безопасността. Но такива предложения никога не са били разглеждани и приемани“, допълни пътният експерт.

Действително теоретичната идея за Държавната агенция е добра, защото пътната безопасност е компилация от различни мерки, които са подвластни на различни ведомства и министерства. Действително МВР е важна част от пътната безопасност, но МВР не е нито началото, нито краят. В това участват АПИ, общините, Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването и много други институции. Всичко това е важно, но на практика МВР се разпорежда с тези средства и решава как да бъдат изхарчени“, коментира Илия Тодоров от Българска асоциация на пострадалите при катастрофи.

“Tова, което питахте – причините за травматизма, за катастрофите, за черните точки по картата – това наистина са азбуката на въпроса как да има по-малко катастрофи. Защото, ако не знаем какви са причините, много трудно можем да вземем адекватни мерки, които да свършат работа. Още нещо изключително важно, което се вижда от този доклад и което не ни изненадва, защото отдавна говорим за него, е, че парите за реална превенция, за информация, за обучение и за превантивни кампании са изключително малко. Не говорим за всички 500 милиона, а за 150-те милиона, които са изхарчени. От тях не са отделени нито 10%, нито 5%, а по-малко от 1%. Около половин процент са изразходвани в тази посока, което само по себе си е потресаващо“, посочи той.

Според Русинова този, който управлява пътната безопасност, не разбира какво трябва да направи, А парите, за които се говори, са по-скоро виртуални.

От години ни обещават лаборатории за изследване на кръвни проби за наркотици. Още ги чакаме. Знаем колко месеци се бавят тези проби и тук има два проблема. Първо, не можеш да осъдиш човек за управление след употреба на наркотици, докато не излезе кръвната проба. На практика досъдебното производство стои блокирано. Това са шест, девет, понякога дванадесет месеца забавяне. Делото не може да започне“, заяви Илия Тодоров.

По време на коронавируса бяха изградени лаборатории навсякъде. Как така държавата не може да направи пет лаборатории за тези изследвания? Нали има средства?“, попита Русинова.

Според нея мобилните камери за скорост де факто наистина се използват повече като касичка, отколкото като средство за превенция.

Докато милиони левове стоят неизползвани, а институциите си прехвърлят отговорността, българските пътища остават смъртоносни. Време е за прозрачност, ефективност и истински ангажимент към живота и здравето на всички участници в движението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В БГ няма нищо.

    21 0 Отговор
    Но пък има 700 000 смукачи.

    11:38 23.06.2026

  • 2 Нямат

    22 0 Отговор
    далавери другарите , затова !

    11:38 23.06.2026

  • 3 Защото

    15 1 Отговор
    Да Тормозят Хората.

    Затова не правят Лаборатории.

    11:39 23.06.2026

  • 4 защото

    20 1 Отговор
    полицията иска да тормози хората по
    всеки възможен начин

    11:40 23.06.2026

  • 5 Русков

    12 1 Отговор
    Да и да остави адвокатите , разпределителите на средства в Съдебната система ,гладни . Знаете ли колко се хранят от транспорта и действията на КАТ-НАП ? Няма само ти да папкаш с НПО-то и бизнеса на семейството.

    11:40 23.06.2026

  • 6 Нищо нема се промени

    7 1 Отговор
    Само ше се дрънка все по силно..кой разбрал разбрал

    11:42 23.06.2026

  • 7 име

    16 5 Отговор
    Щото киро-тaпиpo глътна едни кинти от урсула, да върви схемата с ваксините за милиард. А при тестовете няма далавера.

    11:42 23.06.2026

  • 8 Цвете

    10 1 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВА? МВР РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА ЗА МОЛИВИ И БУМАЩИНА, А НЯМАТ ПАРИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ? МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ГИ ПОДКРЕПЯТ .😶‍🌫️🎭🚔🤔🤷‍♀️

    11:43 23.06.2026

  • 9 Коминтерна винаги е с предимство

    4 1 Отговор
    Опозицията в БГ се прочиства с катастрофи на пътя.
    Най-често с почукване отзад, ако е неудобно с руски чук, пред десетки свидетели.
    Сибирско правораздаване, с кръвни центрове, които имат стройна етническа мафия, със скрити списъци по руски.
    Куче-касичка, милиционер, куче-касичка.

    11:43 23.06.2026

  • 10 ГЕРБмафи

    13 0 Отговор
    "Държавата" доскоро беше ГЕРБ, а ГЕРБ въведоха и тероризираха хората с фалшивоположителните си бухалки и нямаха никакъв интерес да изграждат лаборатории, които да доказват, че обикновени, отрудени хора не са наркомани?

    11:44 23.06.2026

  • 11 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Лицензиране на частни или държавни лаборатории е право на гражданите и задължение на правителството на държавата зауточняване на резултати от държавните тестове за три работни дни.

    11:46 23.06.2026

  • 12 Амнистията, като форма на нарко Вождизъм

    5 1 Отговор
    Сагата е сходна, като единствената мобилна лаборатория(миниван) за полеви тест на наркотици, откъдето започва измамата, отскоро са два за цяла България.
    Няма нужда в държавата, която е разпределителното депо за наркотици.
    Като ги документират в кръвта, трябва да ги разследват, а като сложат заловените на карта, с локацията на проверките и ще стане ясно къде са депата за наркотици, като се кръстосат точките.
    РУМНО не дава, сакън.

    11:48 23.06.2026

  • 13 е нали са купили камери . снима те докат

    3 1 Отговор
    си караш . пращат честитка . така водача плаща глоба и се учи . така всеки глобен е научен . много интересно . ако искаш да си служител на сигурността . вземаш метамфетамини . и караш бързо на средата . демек срещу другите . а. те отбиват или б. трясват се в тебе и измират . семерджиев слага буркана и кара с 130 . засича го такси . или по скоро той се блъска в завиващия бакшиш . и нищо му няма . загубва си чепика . калашника се трясва с 110 в рейса . забива се . рейса не спира на стоп . ако 500 милиона се дадат . не знам .

    Коментиран от #14

    11:50 23.06.2026

  • 14 ОЧЗ

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "е нали са купили камери . снима те докат":

    Те цял кемпер, облян с кръв, целият ДАНС търсиха цял месец, при положение, че е прекосил цяла България няколко пъти под камерите им, а ти искаш да спрат тези, които “самоубиват” хора по заръка, по пътищата.

    11:53 23.06.2026

  • 15 ХЪ ХЪ ЪЪ

    4 3 Отговор
    Чакат да бъдат откраднати тия пари. Ушатия руски адвокат крадев ще ги гепи и ще ги прати като помощи за пУТЛЕР да си финансира войното срещу Украйна.

    11:55 23.06.2026

  • 16 Да не се бърка

    1 1 Отговор
    политика с пътната безопасност !

    11:56 23.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 4 Отговор
    Първото беше да ни затрие ,и чипнатите все още умират ,второто да ни спасява .ей така искат урсулианците и ционистите

    11:57 23.06.2026

  • 18 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Мехмедали що просто не се свре в дупката от която изпълзя.Даскал в детската градина и оня Милчев от Минногеоложкия-само се чудят от къде да цуцат пари.НПО дето за нищо не става.....

    11:58 23.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 МИ МОМЕ НАПРАВИХА ги

    1 3 Отговор
    ИЗПРАХА РАЗДЕЛИХА СИ ЕДНИ ПАРИ ИИИ ОТ ВАКСИНИТЕ И НАКРАЯ НИЩО. ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СИ ОТИДОХА КОЙ ОТ ВАКСИНА КОЙ ОТ СТРЕС СТРАХОВЕ НО ОНИЯ ПРЕДИШНИТЕ ЯКО СЕ ОЯДОХА. ПРИМЕР МИЛИОНИ ВАКСИНИ ВЗЕТИ ОТ ЕДНА ГОСПУЖА ОТ Гепи и после у контейнери за СМет отидоха.

    11:58 23.06.2026

  • 21 Тити на Кака

    1 3 Отговор
    Поредното НПО-дето само лае......за пари!

    Коментиран от #24

    12:02 23.06.2026

  • 22 Баба Гошка

    2 2 Отговор
    Ковид измамата им се прищяла пак? Китайски тест за3 евро стадото 95 евро плащаше

    12:03 23.06.2026

  • 23 Цвете

    3 1 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВА? МВР РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА ЗА МОЛИВИ И БУМАЩИНА, А НЯМАТ ПАРИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ ? МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ГИ ПОДКРЕПЯТ .😶‍🌫️🎭🚔🤔🤷‍♀️

    12:04 23.06.2026

  • 24 Малтиеца

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тити на Кака":

    НПО-тата трябва да бъдат забранени със Закон веднъж за винаги.В Малта няма НПОта.....няма Шорош и тем подобни.За това в Малта всичко върви напред и нагоре.

    12:05 23.06.2026

  • 25 Маринов

    2 1 Отговор
    Спомням си, преди години, такива европейски пари стоят неусвоени в чекмеджето на служителка, мисля в министерство на земеделието. Причина? Не е успяла да си уреди нещо и за себе си. Това е практика, ако си на финансов поток. Най напред осигуряваш себе си и после останалото. Това е и настоящето. Няма никакъв проблем всички тия пари да се сложат на отчет и контрол. И понеже става дума за щета за държавата, при пропадане на думи да се откриват прокурорски преписки, а в последствие и съдебни дела. Членове за длъжностни престъпления има достатъчно. Инициативата трябва да е на изпълнителната власт, а съдебната да си свърши работата. Толкова е просто! Във времето на компютъризация на информацията, това което предлагам, може да се осъществи за един месец. Открит сайт, с достъп на контролиращата структура и на всеки желаещ. На всеки желаещ! Тогава отпада криенето на инфо в чекмеджетата и нещата ще се отрегулират.

    12:09 23.06.2026

  • 26 вкк

    2 0 Отговор
    Може, но НЕ ИСКА, както за всичко останало.

    12:09 23.06.2026

  • 27 Сульо

    3 1 Отговор
    Защото държавата обича да унижава народа си.Тя е репресивен орган и чрез липса на лоборатории изпълнява тази функция.Как така ще ти задържа книжката с месеци без да знае виновен ли си ,или не?Това е обяснението защо няма лаборатории все още за изследване на кръв и урина.Посетете кое да е РПУ или КАТ.Ами гледат те като потенциален престъпник.Всички служителки са роднини на полицаи.Всички до една.И чистачката.

    12:10 23.06.2026

  • 28 МехмедАли

    1 1 Отговор
    Мехмедчо, момченце, ти да си мълчиш. Нямаш книжка кола не караш, никакъв експерт не си

    12:10 23.06.2026

  • 29 Мнение

    0 0 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    12:13 23.06.2026

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