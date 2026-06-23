България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включването ни в американската програма за безвизово пътуване

Министър Велислава Петрова прие във вторник в МВнР делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ. Това съобщават от пресцентъра на МВнР.
Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.
Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.
Срещата в София бележи нов етап в отношенията между България и САЩ. Очаква се в близките месеци да бъдат предприети финални стъпки, които ще отворят нови хоризонти пред българските пътешественици и ще затвърдят стратегическото сътрудничество между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17
12:07 23.06.2026
2 80% русофили
12:08 23.06.2026
3 Министър гол задник
12:08 23.06.2026
4 АмериканскаМечтаИтяЩеКраде
12:09 23.06.2026
5 Е ТАКА ПАДАТ ВИЗИТЕ
12:10 23.06.2026
6 ироней
Коментиран от #26
12:11 23.06.2026
7 Джон Конър
12:11 23.06.2026
8 ......па
Коментиран от #12
12:11 23.06.2026
9 Радев прибирай вересиите
12:13 23.06.2026
10 Аоо
12:18 23.06.2026
11 Последния Софиянец
12:18 23.06.2026
12 честен ционист
До коментар #8 от "......па":Падане на визите е реципрочен процес. Бай Дончо може да докара няколко стотин хил хаитяни, геатемалци и венецуелци и да забрави да си ги покани обратно, а Радев да вика, че ще ни вдигнели икономиката.
12:19 23.06.2026
13 Нещастници
12:19 23.06.2026
14 калинка бръмбар
12:20 23.06.2026
15 към халки дик
да си правят селфита пред голяма порция сувлаки наяждаща 2
12:22 23.06.2026
16 кака калинка
с оназ рокличка с голото рамо
Коментиран от #20
12:23 23.06.2026
17 Чепо
До коментар #1 от "честен ционист":По добре на палатка в щатите от колкото батисан от изперкала фуражка или сига н терорист с бмв
Коментиран от #18
12:23 23.06.2026
18 честен ционист
До коментар #17 от "Чепо":Тогава прави молебен да падне % на отказаните визи под 3, ама трудна работа, или хвашай пътя за Мексико и през оградата с братовчедите.
12:25 23.06.2026
19 Някой си
Коментиран от #24, #36
12:26 23.06.2026
20 Освалдо Риос
До коментар #16 от "кака калинка":Няма да има ефект при този фин джентълмен.
12:27 23.06.2026
21 Тая
12:27 23.06.2026
22 Ако беше по прашки...
12:33 23.06.2026
23 Зеления
Не се вижда такова нещо.
Не може външния министър на България да се среща със заместник подсекретаря на някаква дирекция в министерството на Марко Рубио - тоест със заместник на заместника на секретаря /който е заместник/ на директора на дирекцията за планиране, а самия директор е заместник на Марко Рубио.
Външния министър на България може да се срещне само с Марко Рубио, който отговаря като ранг на нейния пост.
Второ - не може да ти се изкарва като някакъв успех, че сме вървели в правилната посока за визите и като паднат отказати под 3 % и хоп готово САЩ ще махнат визите. Истинската национална политика е да наложиш на американците визи за техните граждани, които посещават България, докато двете държави не се споразумеят едновременно да махнат взаимно визите си.
Коментиран от #25
12:34 23.06.2026
24 Джак Спароу
До коментар #19 от "Някой си":А не може ли просто да си стоиш там и да си харчиш паричките които изкарваш тука???
Коментиран от #32
12:35 23.06.2026
25 честен ционист
До коментар #23 от "Зеления":Външният мин е пост, който се назначава. Може да се срещне с всеки, който му каже, тоя де го е назначил. Плюс това, присъствието й е просто формалност за пред камерите. Вероятно янкито й е направил стандартната четка за шалчето и толкова.
12:37 23.06.2026
26 Чртърите ще се осъществяват
До коментар #6 от "ироней":именно с тези самолети. Затова ще стоят стендбай перманентно.
12:37 23.06.2026
27 Мнение
Коментиран от #29
12:38 23.06.2026
28 Ха-ха-ха!
12:39 23.06.2026
29 Над половин милион българи са в САЩ
До коментар #27 от "Мнение":Ти като си излизал от село...
Коментиран от #39
12:40 23.06.2026
30 Хасковски каунь
Старшина Жон, командир на взвод
12:41 23.06.2026
31 Някой
12:42 23.06.2026
32 Някой си
До коментар #24 от "Джак Спароу":Почти същото правя сега , ама обратното . Също съм и " гражданин " , и мога когато си искам да отида , и да се върна. Само дето на летището , когато се прибера там ме питат какво съм правил в България .
12:43 23.06.2026
33 Не унижавайте България
12:44 23.06.2026
34 Кънчо Пенчев
12:44 23.06.2026
35 Промяна!
12:45 23.06.2026
36 С тази ифлация в БГ
До коментар #19 от "Някой си":гурбетът в америка е вече почти безсмислен. А тези които си продадоха имота в БГ преди години за да заминат , сега не могат да си го купят обратно с парите които изкарват . Претикаха се , безимотни и на двете места.
12:49 23.06.2026
37 Според ранга
12:56 23.06.2026
38 Ала бала
13:09 23.06.2026
39 Отговор
До коментар #29 от "Над половин милион българи са в САЩ":Родена съм в центъра на София и няма значение кой къде е роден. Явно сте комплексиран на тема произход. Ходя по широкия свят където си поискам. Не ме бъркат визите. Въпросът е принципен.
13:12 23.06.2026
40 ЧЕ КОЙ СЕ Е ЗАСИЛИЛ ДА ХОДИ В САЩ
13:12 23.06.2026
41 Двайте
13:39 23.06.2026