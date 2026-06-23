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България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включването ни в американската програма за безвизово пътуване

България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включването ни в американската програма за безвизово пътуване

23 Юни, 2026 12:04 1 703 41

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Историческа среща в Министерството на външните работи

България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включването ни в американската програма за безвизово пътуване - 1
Снимка: Пресцентър на МВнР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър Велислава Петрова прие във вторник в МВнР делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ. Това съобщават от пресцентъра на МВнР.

Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.

Срещата в София бележи нов етап в отношенията между България и САЩ. Очаква се в близките месеци да бъдат предприети финални стъпки, които ще отворят нови хоризонти пред българските пътешественици и ще затвърдят стратегическото сътрудничество между двете страни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 19 Отговор
    Радвесити да ви вдигнат данъците и всички ще се втурнете към Щатско в търссене на мечтата за палатката на улицата.

    Коментиран от #17

    12:07 23.06.2026

  • 2 80% русофили

    4 1 Отговор
    "изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%."

    12:08 23.06.2026

  • 3 Министър гол задник

    16 7 Отговор
    Тая чавка да се маха.

    12:08 23.06.2026

  • 4 АмериканскаМечтаИтяЩеКраде

    12 6 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    12:09 23.06.2026

  • 5 Е ТАКА ПАДАТ ВИЗИТЕ

    10 6 Отговор
    СЛОЖИШ МЛАДА МИНИСТЪРКА , ОЩЕ ДВЕ ТРИ КАТО НЕЯ И ГОТОВО.А НИЕ С ДЪРТИЯ ЗАПРЯНОВ ОСВЕН САМОЛЕТИ НА ЛЕТИЩЕТО КАКВО ДРУГО ОЧАКВАХМЕ

    12:10 23.06.2026

  • 6 ироней

    19 1 Отговор
    За визите може би има разговор, но защо ли за самолетите вече е пълна тишина.

    Коментиран от #26

    12:11 23.06.2026

  • 7 Джон Конър

    7 2 Отговор
    Министърката прилича на робота терминатор София

    12:11 23.06.2026

  • 8 ......па

    15 0 Отговор
    гОлЕмо постижение но срещу какво? Дано поне маргиналите се възползват и заминат отвъд океана.

    Коментиран от #12

    12:11 23.06.2026

  • 9 Радев прибирай вересиите

    11 3 Отговор
    Да те срешнат с петоразряден чиновник от Департамента в твоето министерство и да се чувстваш като на гости.

    12:13 23.06.2026

  • 10 Аоо

    14 2 Отговор
    Да отпаднат визите и всичкото ром заминало да краде и проси там. За будали ли ги мислите американците?

    12:18 23.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Значи американските самолети остават на Летище София.

    12:18 23.06.2026

  • 12 честен ционист

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "......па":

    Падане на визите е реципрочен процес. Бай Дончо може да докара няколко стотин хил хаитяни, геатемалци и венецуелци и да забрави да си ги покани обратно, а Радев да вика, че ще ни вдигнели икономиката.

    12:19 23.06.2026

  • 13 Нещастници

    9 1 Отговор
    аз викам да обсъдят българската програма за безвизово пътуване на кравари в България!

    12:19 23.06.2026

  • 14 калинка бръмбар

    15 1 Отговор
    празни локуми като по тиквено време

    12:20 23.06.2026

  • 15 към халки дик

    3 0 Отговор
    ще отворят нови хоризонти пред българските пътешественици
    да си правят селфита пред голяма порция сувлаки наяждаща 2

    12:22 23.06.2026

  • 16 кака калинка

    6 2 Отговор
    да се беше курдисала момата на снимката
    с оназ рокличка с голото рамо

    Коментиран от #20

    12:23 23.06.2026

  • 17 Чепо

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По добре на палатка в щатите от колкото батисан от изперкала фуражка или сига н терорист с бмв

    Коментиран от #18

    12:23 23.06.2026

  • 18 честен ционист

    8 12 Отговор

    До коментар #17 от "Чепо":

    Тогава прави молебен да падне % на отказаните визи под 3, ама трудна работа, или хвашай пътя за Мексико и през оградата с братовчедите.

    12:25 23.06.2026

  • 19 Някой си

    10 1 Отговор
    Илюзия за българите е премахване на визите . Може да се отиде в САЩ , но няма да имате право на работа . Трябва там да имате сошъл номер , тогава могат да ви вземат на работа . А този сошъл , може да опитате да ви го издадат , но срещу някаква цена ( около $15000 и повече ) , и доста чакане . Поне 3-4 месеца , ако имате и късмет . А през това време трябва да работите за да се издържате - храна , жилище , застраховки , кола ,и т. н.

    Коментиран от #24, #36

    12:26 23.06.2026

  • 20 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "кака калинка":

    Няма да има ефект при този фин джентълмен.

    12:27 23.06.2026

  • 21 Тая

    6 1 Отговор
    ли представлява държавата ни пред света ? Много "авторитетно" представяне на България , да потънеш в земята от срам !

    12:27 23.06.2026

  • 22 Ако беше по прашки...

    6 1 Отговор
    Тая коза да беше се барнала по прашки! Никой нямаше да пита самолетите ще векунат ли на софийското легище...Или може би тоя чиновник- заместник на завестника на подсекретаря на младши кандидат...не заслужава магистрален протокол...

    12:33 23.06.2026

  • 23 Зеления

    8 1 Отговор
    Радев внушаваше в предизборната кампания, че ще защитава националните интереси и че политиката му ще е коренно различна от йесмените, които се гънеха като червеи пред всеки чужденец.
    Не се вижда такова нещо.
    Не може външния министър на България да се среща със заместник подсекретаря на някаква дирекция в министерството на Марко Рубио - тоест със заместник на заместника на секретаря /който е заместник/ на директора на дирекцията за планиране, а самия директор е заместник на Марко Рубио.
    Външния министър на България може да се срещне само с Марко Рубио, който отговаря като ранг на нейния пост.

    Второ - не може да ти се изкарва като някакъв успех, че сме вървели в правилната посока за визите и като паднат отказати под 3 % и хоп готово САЩ ще махнат визите. Истинската национална политика е да наложиш на американците визи за техните граждани, които посещават България, докато двете държави не се споразумеят едновременно да махнат взаимно визите си.

    Коментиран от #25

    12:34 23.06.2026

  • 24 Джак Спароу

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой си":

    А не може ли просто да си стоиш там и да си харчиш паричките които изкарваш тука???

    Коментиран от #32

    12:35 23.06.2026

  • 25 честен ционист

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    Външният мин е пост, който се назначава. Може да се срещне с всеки, който му каже, тоя де го е назначил. Плюс това, присъствието й е просто формалност за пред камерите. Вероятно янкито й е направил стандартната четка за шалчето и толкова.

    12:37 23.06.2026

  • 26 Чртърите ще се осъществяват

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ироней":

    именно с тези самолети. Затова ще стоят стендбай перманентно.

    12:37 23.06.2026

  • 27 Мнение

    7 3 Отговор
    Не ми дреме за визи за САЩ, а да си разкарат от тук самолетите. Колко души ходят годишно там и колко са застрашени от присъствието им на гражданско летище. Айде, няма нужда!

    Коментиран от #29

    12:38 23.06.2026

  • 28 Ха-ха-ха!

    9 0 Отговор
    Абе, защо неграмотната селяндурка, вирусоложка по професия, която фатмакът от село Славяново назначи за "български външен министър", е облечена като монахиня на срещата с американеца?! Блуза почти до брадата й, шал, сако! Ква стана тя ма, Велиславке?! Абе, я му заголи на този американец едно рамо, я му покажи един баджак и го заведи в кревата, както щеше да стане с турския външен министър! Ами човекът може да се обиди, не меже така! "Уважила" си турчина, а пренебрегваш като мъж американеца! "Стилът си е стил! В "българското" Външно министерство стилът е кабаретно-уличен и порнографски!

    12:39 23.06.2026

  • 29 Над половин милион българи са в САЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мнение":

    Ти като си излизал от село...

    Коментиран от #39

    12:40 23.06.2026

  • 30 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    ...делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ..
    Старшина Жон, командир на взвод

    12:41 23.06.2026

  • 31 Някой

    1 1 Отговор
    Управляващите няма какво да стимулират емиграция. Всички държави по света да наложат визи за българите, не ги интересува. Може за бизнес нещо.

    12:42 23.06.2026

  • 32 Някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Джак Спароу":

    Почти същото правя сега , ама обратното . Също съм и " гражданин " , и мога когато си искам да отида , и да се върна. Само дето на летището , когато се прибера там ме питат какво съм правил в България .

    12:43 23.06.2026

  • 33 Не унижавайте България

    3 1 Отговор
    Не унижавайте държавата като казвате какво ниво идва тук да строява копринките! Тия хигиенисти от САЩ да идват тайно и скрито да се подиграват с нашите калинки и бръмбари.

    12:44 23.06.2026

  • 34 Кънчо Пенчев

    4 2 Отговор
    Голямата работа като паднат визите. Ще станем Швейцария на Балканите.

    12:44 23.06.2026

  • 35 Промяна!

    4 0 Отговор
    Абе, да не би тази нагла вирусоложка да се е засрамила от киртиките, подигравките и гаврите с нея, след като с простотията и простащината си напарви за смях нашето Външно министерство! Ами, така като я гледа човек, остава само фередже да си сложи и изцяло да се забули като кадъна! Горкият американски подсекретар! Той като е видял разголената българска "външна министърка" на срещата с турския й колега, като нищо е очаквал да виид голи рамене и баджаци, ама е останал с пръст в устата! Не, тази среща не е успешна! Язък ам, Велиславке, язък!

    12:45 23.06.2026

  • 36 С тази ифлация в БГ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой си":

    гурбетът в америка е вече почти безсмислен. А тези които си продадоха имота в БГ преди години за да заминат , сега не могат да си го купят обратно с парите които изкарват . Претикаха се , безимотни и на двете места.

    12:49 23.06.2026

  • 37 Според ранга

    2 0 Отговор
    Полуграмотната, нагла и много проста "българска" външна министърка, подбира дрескота си в съответствие с ранга на събеседниците си във Външно! Така де, с турския външен министър се беше докарала като от персонала на "салон за масажи", а с този американски портиер на Белия дом, се забулила като кадъна! Да си умреш от майтап, ама не може да се отреееч, "съобразителна" е външната министърка на селяндур4ина от Славяново! КОЙ ти я препоърча тази кабаретна дама за министър бе, фатмако от село Славяноов? КОЙ? И тя с разголено рамо и голи баджяци ли дойде при теб на "интервю"? Все пак, не може да се отрече! "Съйобразителна" е "външната" на Фатмака селяндур!

    12:56 23.06.2026

  • 38 Ала бала

    4 0 Отговор
    Много празни думи за да кажат "нищо ново". Условието си остава същото: да има под 3% откази. Докато не се изпълни то нищо не се променя.

    13:09 23.06.2026

  • 39 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Над половин милион българи са в САЩ":

    Родена съм в центъра на София и няма значение кой къде е роден. Явно сте комплексиран на тема произход. Ходя по широкия свят където си поискам. Не ме бъркат визите. Въпросът е принципен.

    13:12 23.06.2026

  • 40 ЧЕ КОЙ СЕ Е ЗАСИЛИЛ ДА ХОДИ В САЩ

    4 0 Отговор
    С Канада като няма визи все едно някой ходи. Вече и най простите българи разбраха, че американската мечта е една измама.

    13:12 23.06.2026

  • 41 Двайте

    2 0 Отговор
    Че както ги гонят от Германия тия на помощи там. ..

    13:39 23.06.2026

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