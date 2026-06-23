Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция

Гърция насочва усилията си към превенция и по-голяма отговорност на водачите, като разчита на по-строг контрол и по-сурови наказания за нарушителите. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS адвокатът Константина Харизанова.

По думите ѝ проверките започват още при влизането в страната. „От миналата година имаме нов закон за движението, който е с много по-строги мерки. Следят се именно нарушенията, които имат пряка връзка с пътнотранспортните произшествия“, обясни тя.

Харизанова посочи, че сред основните акценти на контрола са превишената скорост, употребата на алкохол и използването на предпазни колани. „Санкциите са както за водача, така и за съответния пътник, който не е поставил предпазен колан“, подчерта адвокатът. Според Харизанова по-строгите мерки са насочени единствено към налагането на дисциплина и ред на пътя. „Всеки водач носи отговорност за безопасността на движението. По-честите и по-строги проверки са само и единствено с цел да се предотвратят опасни ситуации“, заяви тя.

Спазвайте стриктно ограничението на скоростта. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Уверете се, че всички в автомобила са с поставени предпазни колани. Следете за актуалните правила и промени в законодателството.

Гръцките власти демонстрират нулева толерантност към нарушенията на пътя. За да избегнете неприятни изненади и солени глоби, бъдете отговорни и информирани преди всяко пътуване. Безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас!