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Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция
  Тема: Войната на пътя

Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция

23 Юни, 2026 12:36 1 791 27

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Кои нарушения се санкционират най-сурово? Какво трябва да знаят българските туристи и шофьори?

Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гърция насочва усилията си към превенция и по-голяма отговорност на водачите, като разчита на по-строг контрол и по-сурови наказания за нарушителите. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS адвокатът Константина Харизанова.

По думите ѝ проверките започват още при влизането в страната. „От миналата година имаме нов закон за движението, който е с много по-строги мерки. Следят се именно нарушенията, които имат пряка връзка с пътнотранспортните произшествия“, обясни тя.

Харизанова посочи, че сред основните акценти на контрола са превишената скорост, употребата на алкохол и използването на предпазни колани. „Санкциите са както за водача, така и за съответния пътник, който не е поставил предпазен колан“, подчерта адвокатът. Според Харизанова по-строгите мерки са насочени единствено към налагането на дисциплина и ред на пътя. „Всеки водач носи отговорност за безопасността на движението. По-честите и по-строги проверки са само и единствено с цел да се предотвратят опасни ситуации“, заяви тя.

Спазвайте стриктно ограничението на скоростта. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Уверете се, че всички в автомобила са с поставени предпазни колани. Следете за актуалните правила и промени в законодателството.

Гръцките власти демонстрират нулева толерантност към нарушенията на пътя. За да избегнете неприятни изненади и солени глоби, бъдете отговорни и информирани преди всяко пътуване. Безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да разбирам, че

    4 7 Отговор
    проверяват само за алкохол, но не и за наркотици. Значи ше се друсаме, нема да пием. Супер е гръция. Нема кво да търсим в нашата мила, родна Територия

    12:40 23.06.2026

  • 2 Точно поради тази причина

    13 3 Отговор
    миналата година за последно почивах в Гърция. На кривата ракета джапанката му пречи за да влезе в тунела. Ако не беше жалко щеше да бъде смешно но.......

    12:43 23.06.2026

  • 3 Левски

    6 1 Отговор
    Е да де, адвокате, а това отнася ли се за България?

    12:45 23.06.2026

  • 4 глоги

    4 3 Отговор
    ...адвокатКАТА Константина Харизанова.

    12:46 23.06.2026

  • 5 КАТ

    7 2 Отговор
    А в БГ ромеите минават транзит, като територия.

    12:50 23.06.2026

  • 6 ДО АДВОКАТКАТА

    9 1 Отговор
    А за водачите, които спазват правилата и не употребяват алкохол, какви са глобите?
    А за тези, които избиват хората по пътищата на България наказания има ли?

    Просто питам.......

    12:52 23.06.2026

  • 7 Аз в Гърция

    9 7 Отговор
    не почивам, дори не преминавам вече!

    Коментиран от #22

    12:55 23.06.2026

  • 8 Венци

    21 2 Отговор
    всяка година по няколко пъти съм в Гърция... и да търсиш, трудно ще видиш полицай по магистралите в активния сезон, а камо ли завряни като нашите зайци из храстите...Голям страх тресе туристическото лоби в БГто щото хотелите в бетономорието стоят празни, а Румънците са вече само транзит през България...

    13:00 23.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    ЗАГЛАВИЕ: Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция

    Айде сега Венциславе да ми извадиш цитати от статията с тия глоби!
    Вие сте олигофрени бе хора!

    Безумна статия с 0 стойност!

    13:01 23.06.2026

  • 10 ХАХАХА

    5 2 Отговор
    Водачи, спазвайте правилата и няма да имате проблеми в Гърция. Да, гадно звучи да се спразват правилата за движение за разлика от България, но какво да ги правиш - Гърци!

    13:02 23.06.2026

  • 11 Българин

    6 3 Отговор
    За какво трябва някой да ходи да ходи в Гърция, като тука на морето можете да си изкарате супер и то само за 10-12 хиляди евро за седмица?!? А

    13:07 23.06.2026

  • 12 Алоууу, журналята

    13 0 Отговор
    Кви са глобите
    Никой не разбра
    Засрамете се бре

    13:07 23.06.2026

  • 13 Дрън-дрън-дрън…

    4 5 Отговор
    Отговорности, грижи… празни приказки! Всичко опира до там, че гърците хем вече мразят нахалните, че и по-богати от тях сърби, българи и румънци, които благоденстват в собствената им страна, хем са открили, че тормозейки ги с глоби, могат да си пълнят продънената хазна!
    А туристите са мазохисти - дерат ги, а те пак се натискат!

    Коментиран от #16

    13:08 23.06.2026

  • 14 наблюдател

    6 0 Отговор
    днес по Нова казаха, че ако се раздели плажната ивица в България на легловата база по морето, на всеки се падат по 3,5см плаж.... ако си червей е ОК ама за човек леко малее. Ако си караш нормално в Гърция глоби няма, както между другото е из цяла Европа. Виж в БГто ако те тестват на пътя шанса да останеш без книжка за няколко месеца е повече от 50%, даже и без да си употребил нищо забранено, и да си чакаш като поп докато ти излезе кръвната проба

    13:10 23.06.2026

  • 15 разкри какви са глобите за писар

    4 0 Отговор
    който не ги посочва
    и кви са писаре

    ганчо и ганка се не плашат от глобите
    важното е да се снимат там

    13:11 23.06.2026

  • 16 Ироничен

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дрън-дрън-дрън…":

    Имам познати, които и куче в Гърция да ги ухапе, ще викат: Кеееф!
    Едната е кръчмарска дъщеря, тук гледа колко вида вино има в менюто и се подиграва, в друг разговор казва, че е достатъчно, като в Гъррция, просто да има червено и бяло.

    13:14 23.06.2026

  • 17 Пловдив

    4 0 Отговор
    Тази година стават десет, откакто ходя в Гърция. Досега не съм видял пътен полицай.

    13:15 23.06.2026

  • 18 Тозито

    3 1 Отговор
    Велик празноглавец! Глобите в Гърция ги знаем! Там сме от десетилетие, откакто язовир Коховка се вля в Черно море!
    123 броя Мазда, 3, утре от скубането на българите, но в България, ще са вече, Порше, Карера, 911!Превенцията за безопасност у нас е само... глоби, фишове, актове и... скрити зад храстите! Понял!!!

    13:17 23.06.2026

  • 19 На гхръциа не стъпвам

    1 3 Отговор
    Ако и безплатно да е а бегето за мен няма море и ако ида на почивка отивам само на майка туркия там е рая

    13:18 23.06.2026

  • 20 Зорба

    3 0 Отговор
    Е,и какви са глобите?Не се посочват цени,а те са най-важни.За това-толкова.За друго-толкова.Какво пишете само дрън,дрън.Пишете възможно ли е да шофираш гол,бос,да говориш по телефона,а детето да щъка из колата?А благоверната съпруга да си е изкарала краката през отворения прозорец?В населени места надува ли се музиката до дупка с чалга и маанета?За пълния пепелник няма да споменавам.

    13:20 23.06.2026

  • 21 Ти си

    5 0 Отговор
    Информация мога да от страниците на СБА и нямам нужда от някаква напудрена телевизионна адвокатка да ми "разкрива" какви са глобите в Гърция !
    А в материала на Факти.бг няма нито една цифра а само общи приказки и стандартни тъпи съвети тип ала Бг мама ....

    13:33 23.06.2026

  • 22 Ония с фордо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Аз в Гърция":

    Ти пък на път за къде досега си преминавал през Гърция та сега вече няма да преминават през нея ?

    13:36 23.06.2026

  • 23 БСП

    0 4 Отговор
    Статията касае само шопите , те правят походи към Гърция.

    Коментиран от #26

    13:36 23.06.2026

  • 24 Бастардо

    1 0 Отговор
    Не знам за Гърция,но имам наблюдение за Италия.Тук от години контрола по пътищата е с камери.За 10г. съм спиран точно 2 пъти от карабинери.Глобите и наказанията са безмилостни.Българите стриктно спазват всичко.Ако ли не,жална им майка.Мой познат го хванаха с 0,75 промила алкохъл.Оказа се че заради професионалната му шоф. книжка,наказанията са още по брутални.Спукаха го от изследвания за алкохол.Взимаха му косми за изследване от къде ли не.Горкия почна да пие само безалкохолна бира.След повече от 5г ходене по мъките,разгеле му възстановиха книжката.Освен всичко друго,плати моментално 500евро,в противян случай щяха да му конфаскуват колата.А шоф.книжка му беше важна щото караше бус с българи които нито знаят италиански,нито познаваха пътищата.

    13:36 23.06.2026

  • 25 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    "И клизма да ми направят на гръцката гтъ,пак няма да отида на море в България!"-цитирам.

    13:41 23.06.2026

  • 26 123

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "БСП":

    Кои са шопите според вас? Защо само те според вас пътуват към Гърция? Каква точно връзка правите между шопи и Гърция!?

    13:49 23.06.2026

  • 27 опааа

    0 0 Отговор
    Много правилно ! Само тесли и това е ! Яки глоби му е майката ! И плащане веднага !

    14:01 23.06.2026

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