Адв. Константина Харизанова разкри какви са глобите за шофьорите в Гърция

Гърция насочва усилията си към превенция и по-голяма отговорност на водачите, като разчита на по-строг контрол и по-сурови наказания за нарушителите. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS адвокатът Константина Харизанова.
По думите ѝ проверките започват още при влизането в страната. „От миналата година имаме нов закон за движението, който е с много по-строги мерки. Следят се именно нарушенията, които имат пряка връзка с пътнотранспортните произшествия“, обясни тя.
Харизанова посочи, че сред основните акценти на контрола са превишената скорост, употребата на алкохол и използването на предпазни колани. „Санкциите са както за водача, така и за съответния пътник, който не е поставил предпазен колан“, подчерта адвокатът. Според Харизанова по-строгите мерки са насочени единствено към налагането на дисциплина и ред на пътя. „Всеки водач носи отговорност за безопасността на движението. По-честите и по-строги проверки са само и единствено с цел да се предотвратят опасни ситуации“, заяви тя.
Спазвайте стриктно ограничението на скоростта. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Уверете се, че всички в автомобила са с поставени предпазни колани. Следете за актуалните правила и промени в законодателството.
Гръцките власти демонстрират нулева толерантност към нарушенията на пътя. За да избегнете неприятни изненади и солени глоби, бъдете отговорни и информирани преди всяко пътуване. Безопасността на пътя е отговорност на всеки един от нас!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да разбирам, че
12:40 23.06.2026
2 Точно поради тази причина
12:43 23.06.2026
3 Левски
12:45 23.06.2026
4 глоги
12:46 23.06.2026
5 КАТ
12:50 23.06.2026
6 ДО АДВОКАТКАТА
А за тези, които избиват хората по пътищата на България наказания има ли?
Просто питам.......
12:52 23.06.2026
7 Аз в Гърция
Коментиран от #22
12:55 23.06.2026
8 Венци
13:00 23.06.2026
9 ДрайвингПлежър
Айде сега Венциславе да ми извадиш цитати от статията с тия глоби!
Вие сте олигофрени бе хора!
Безумна статия с 0 стойност!
13:01 23.06.2026
10 ХАХАХА
13:02 23.06.2026
11 Българин
13:07 23.06.2026
12 Алоууу, журналята
Никой не разбра
Засрамете се бре
13:07 23.06.2026
13 Дрън-дрън-дрън…
А туристите са мазохисти - дерат ги, а те пак се натискат!
Коментиран от #16
13:08 23.06.2026
14 наблюдател
13:10 23.06.2026
15 разкри какви са глобите за писар
и кви са писаре
ганчо и ганка се не плашат от глобите
важното е да се снимат там
13:11 23.06.2026
16 Ироничен
До коментар #13 от "Дрън-дрън-дрън…":Имам познати, които и куче в Гърция да ги ухапе, ще викат: Кеееф!
Едната е кръчмарска дъщеря, тук гледа колко вида вино има в менюто и се подиграва, в друг разговор казва, че е достатъчно, като в Гъррция, просто да има червено и бяло.
13:14 23.06.2026
17 Пловдив
13:15 23.06.2026
18 Тозито
123 броя Мазда, 3, утре от скубането на българите, но в България, ще са вече, Порше, Карера, 911!Превенцията за безопасност у нас е само... глоби, фишове, актове и... скрити зад храстите! Понял!!!
13:17 23.06.2026
19 На гхръциа не стъпвам
13:18 23.06.2026
20 Зорба
13:20 23.06.2026
21 Ти си
А в материала на Факти.бг няма нито една цифра а само общи приказки и стандартни тъпи съвети тип ала Бг мама ....
13:33 23.06.2026
22 Ония с фордо
До коментар #7 от "Аз в Гърция":Ти пък на път за къде досега си преминавал през Гърция та сега вече няма да преминават през нея ?
13:36 23.06.2026
23 БСП
Коментиран от #26
13:36 23.06.2026
24 Бастардо
13:36 23.06.2026
25 Бай той Толстой
13:41 23.06.2026
26 123
До коментар #23 от "БСП":Кои са шопите според вас? Защо само те според вас пътуват към Гърция? Каква точно връзка правите между шопи и Гърция!?
13:49 23.06.2026
27 опааа
14:01 23.06.2026