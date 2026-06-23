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КЗК отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на националната детска болница

КЗК отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на националната детска болница

23 Юни, 2026 14:08 727 15

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В техническата спецификация е предвидено и изграждане на вертолетна площадка на покрива на болничната сграда

КЗК отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по жалба по обществената поръчка на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД за проектиране и авторски надзор за изграждане на „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“.

КЗК уважи жалбата на „Кабано-проект“ ООД, като прие, че с решението за откриване на процедурата са утвърдени ограничителни и непропорционални на предмета на поръчката изисквания към участниците, посочи бТВ.

Комисията установи и че към документацията за участие не са приложени съществени документи, представляващи изходни данни за проектиране, без които не може да бъде извършено самото проектиране.

Комисията прие за незаконосъобразно и ограничително изискването на възложителя участниците да са изпълнили през последните три години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Изискването предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, „Технически проект“ и/или „Работен проект“ за ново строителство на сграда за обществено обслужване с предназначение „лечебно заведение за болнична помощ“, с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК приема, че така поставеното изискване съдържа кумулативно натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица. Според Комисията проектиране на болници с точно тази специфична комбинация от отделения и площ в България през последните три години няма.

В документацията е допуснато минималното изискване да бъде доказано с изпълнение на един или няколко договора, но КЗК установи, че тази формулировка създава неяснота дали всеки договор трябва да удостоверява проектирането на една сграда, съдържаща всички изискуеми елементи едновременно, или отделните елементи могат да бъдат доказани разделно. Според Комисията тази неяснота препятства участието на заинтересованите лица и е в нарушение на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Изискването за опит единствено в „ново строителство“ допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва лица с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения, въпреки че такъв опит може да е относим към предмета на поръчката.

КЗК установи и липса на ясни и измерими критерии относно изискването за представяне на „План за изпълнение на информационното моделиране на сградата“ — Building Information Modeling, BIM модел. Според Комисията това създава предпоставки за субективизъм при оценката и дава по-големи възможности на комисията, провеждаща процедурата, да отстранява участници.

Комисията установи още, че при публикуване на обжалваното решение в профила на обществената поръчка не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране — обемно-устройствено проучване, обяснителна записка, геоложко проучване и геодезично заснемане. След поискано разяснение по реда на Закона за обществените поръчки възложителят е публикувал тези документи, но в тях не се съдържа информация относно проведени или необходими екологични процедури.

Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, включително информация за наличие и местоположение на електропроводи и съоръжения, трасета на водопроводи и канализация, точки за присъединяване, налични капацитети, местоположение на кабелни мрежи и съоръжения, трасета на топлопроводи и други технически условия. При липса на тези данни и на яснота дали проектантът трябва сам да ги осигури, участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти.

В техническата спецификация е предвидено и изграждане на вертолетна площадка на покрива на болничната сграда. КЗК установи, че липсва информация за извършено съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или за получено становище относно авиационните изисквания.

Във връзка с установените пороци КЗК отмени като незаконосъобразно решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Приказки под шипковия храст

    11 0 Отговор
    Каква детска болница бе,не разбрахте ли че такава няма да има никога?

    Коментиран от #5, #14

    14:10 23.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Малоумна държава с още по-малоумен народ, които от мераци той да открадне си погребва децата!!!
    Само АЕЦа е надеждата за тая територия

    14:12 23.06.2026

  • 3 Народа

    12 0 Отговор
    Г-н министъра Шишков вече месец го чакаме във Варна да му покажем няколко стотин незаконни ромски къщи за събаряне и десетки също незнайно как издигнали се обекти на Дънката и ТИМ

    Коментиран от #4

    14:12 23.06.2026

  • 4 Удобно си е затворил шшроко очите

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    за определени групировки

    14:13 23.06.2026

  • 5 честен ционист

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Приказки под шипковия храст":

    Болниците ще са само за военни и полицаи, останалите да се оправят с бабини лекове.

    Коментиран от #7

    14:14 23.06.2026

  • 6 Поредното

    8 0 Отговор
    безумие ! Отврат и гняв !

    14:15 23.06.2026

  • 7 Приказки под шипковия храст

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Тъй тъй,така докато Кочината фалира,понеже държавните кърлежи станаха много!!!

    14:16 23.06.2026

  • 8 ЗОП

    5 0 Отговор
    Общественните поръчки са създадени с цел легитимна корупция.

    14:35 23.06.2026

  • 9 АМИ СЕГА?

    4 1 Отговор
    Ей, голям зор беше да си осигурят лапачката, а не да се довърши строежът на Националната детска болница до Александровска...и екскурзия из Европа „за обмяна на опит“ имаше за чиновниците от МЗ като бонус.

    14:43 23.06.2026

  • 10 в кратце

    1 0 Отговор
    Националната детска болница ще я има през 2100-та година.

    15:09 23.06.2026

  • 11 Идиотщина

    1 1 Отговор
    В Бургас построиха и оборудваха супер модерна детска болница По всичко личи че преди построяване на Софийска такава няма да получи разрешение да заработи

    15:43 23.06.2026

  • 12 Хаха

    1 0 Отговор
    Хората намаляват от 9 на 5 милиона,болниците се увеличават. Родените деца намаляват от 120000 годишно на 50000,защо ви е нова детска болница?

    15:45 23.06.2026

  • 13 Лекар

    2 1 Отговор
    Срамна безкрайна тъпа и упорита битка на властимащите в България срещу грижата за българските деца, която продължава вече 40 години. В каква държава живеем и докога няма да се разрешава нормален живот и докога това ще бъде търпят?

    Коментиран от #15

    15:56 23.06.2026

  • 14 Да, защото гербовите тикви

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Приказки под шипковия храст":

    Мотаха и крадяха
    Навремето проф Ниньо копна първата копка в Ал
    Болница
    Още стои незавършена и стърчи грозно

    16:06 23.06.2026

  • 15 Види се края на безхаберието тиквено

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    До коментар #13 от "Лекар":

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    16:08 23.06.2026

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