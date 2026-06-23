Румен Радев: България подкрепя Украйна, но спира даренията

България продължава да подкрепя Украйна, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече поетите ангажименти. Това заявява премиерът Румен Радев в писмен отговор, съобщи БГНЕС.
Той изтъква, че спирането на даренията от Българската армия не означава отказ от подкрепа в други направления.
Премиерът уверява, че България работи за "траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН", като ключова роля трябва да има дипломацията. Според него Европейският съюз следва по-активно да се ангажира с мирния процес.
Радев прави разграничение между военна и военно-техническа подкрепа, като уточнява, че след 13 пакета помощ страната е достигнала лимита на възможностите на въоръжените сили.
"След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана", отбелязва той.
Премиерът уточнява, че прекратяването на даренията от армията не засяга другите форми на подкрепа, включително дейността на отбранителната индустрия.
"Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито означава преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия", подчертава той.
Радев допълва, че позицията се основава и на необходимостта от запазване на отбранителните способности и фискалната стабилност на страната, отчитайки процедурата по прекомерен дефицит, започната от Европейската комисия.
"Считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената", обобщава премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз я подкрепям мислено
16:38 23.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
16:38 23.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Правилно !
Да си Свалиш ?
16:39 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анализатор
За първи път Правителство на България проявява здрав разум и характер!
Стига вече жълтопаветни блюдолизци....
Коментиран от #11, #44
16:39 23.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #19, #20, #36, #46
16:42 23.06.2026
8 Лъда работа
16:43 23.06.2026
9 антрашпиц
До коментар #2 от "честен ционист":Може с жива сила ,например Паси Тагарев Мирчев Кокорчо оня Тъпото оня дъртия от ДСБ Инджев Агов ище много други сбърканяци..
Коментиран от #13, #15, #17
16:43 23.06.2026
10 Питане
"Защо точно общата"?
Отговор :
"За да мога да влизам направо със самолета, без да слизам от кабината"
16:44 23.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дориана
Коментиран от #18
16:44 23.06.2026
13 А ти
До коментар #9 от "антрашпиц":Ще носиш знамето, петолъчнико
16:45 23.06.2026
14 Лъжа и измама..
Коментиран от #23, #52
16:45 23.06.2026
15 честен ционист
До коментар #9 от "антрашпиц":Тези които цитираш са освободени от военна служба и нямат военна книжка, обаче за теб не е много сигурно, че те няма из някое Военно окръжие.
16:46 23.06.2026
16 Хаха
16:46 23.06.2026
17 Сбърканяци са
До коментар #9 от "антрашпиц":Лумпите от израждане.
16:46 23.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Румен Решетников
До коментар #7 от "Дориана":Абсалютно!
Досега България беше в центъра на вайната, а сега, под мъдрото ръководство на премиера-слънце, ще мине в периферията, да.
16:47 23.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НАЦИОНАЛИСТ
16:50 23.06.2026
22 Шеломов Вова
16:50 23.06.2026
23 Льотчика...
До коментар #14 от "Лъжа и измама..":Страда от раздвоение на личността.
16:50 23.06.2026
24 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
16:51 23.06.2026
25 Какви
16:51 23.06.2026
26 1488
16:52 23.06.2026
27 Хипотетично
Гръмки изявления в световните медии за отказ от бъдещи дарения само за Украйна (без да е поискана нова пратка) е само във вреда на България пред търговските и военните партньори на страната, както и във вреда на туризма.
16:53 23.06.2026
28 Глупости
16:55 23.06.2026
29 6- и фатмашки анализатор
16:56 23.06.2026
30 Румен Йотова
Ура
16:56 23.06.2026
31 Радев...
16:57 23.06.2026
32 Вън от власта!
16:58 23.06.2026
33 Лъжите ,
16:59 23.06.2026
34 Тодар Живков
16:59 23.06.2026
35 Радев е факир
17:02 23.06.2026
36 Буря
До коментар #7 от "Дориана":Само дето в периферията дуе най-силно!
17:04 23.06.2026
37 Събота почват
17:05 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 своге
17:11 23.06.2026
40 Тома
Коментиран от #45
17:13 23.06.2026
41 Българи!
17:14 23.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Споко!
Коментиран от #47
17:18 23.06.2026
44 Анонимен
До коментар #6 от "Анализатор":За Путин за агресор за убийците 6 това е за оставка и нови избори
17:19 23.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
До коментар #7 от "Дориана":7 и кои са приоритетите на бълг народ 7 знаеш ли нещо полезно да има работещо покажи го къде е че с празни общи лъжи не върви да е все така 7 лъжци платени проруските Избори и вън на бкп червените другари
17:23 23.06.2026
47 Там сме
До коментар #43 от "Споко!":Пълна подкрепа за Глишев!
17:24 23.06.2026
48 В Китайската народна република
17:25 23.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 крадев
17:27 23.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 защото русофилите
До коментар #14 от "Лъжа и измама..":са бавноразвиващи и кълват на гола кука...
17:29 23.06.2026
53 Призовавам
17:31 23.06.2026
54 Като е толкова изгодно
17:32 23.06.2026
55 ха, ха, ха...
17:39 23.06.2026
56 ВВП
17:42 23.06.2026
57 ВВП
17:43 23.06.2026
58 И все пак льотчика е Натовец
17:43 23.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Колко плащаш?
До коментар #59 от "Защо?":Къде ще раздават парите за протеста?
17:58 23.06.2026