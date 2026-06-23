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Румен Радев: България подкрепя Украйна, но спира даренията
  Тема: Украйна

Румен Радев: България подкрепя Украйна, но спира даренията

23 Юни, 2026 16:36 1 082 60

  • румен радев-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • руска агресия-
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  • новини българия

След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана

Румен Радев: България подкрепя Украйна, но спира даренията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България продължава да подкрепя Украйна, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече поетите ангажименти. Това заявява премиерът Румен Радев в писмен отговор, съобщи БГНЕС.

Той изтъква, че спирането на даренията от Българската армия не означава отказ от подкрепа в други направления.

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Премиерът уверява, че България работи за "траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН", като ключова роля трябва да има дипломацията. Според него Европейският съюз следва по-активно да се ангажира с мирния процес.

Радев прави разграничение между военна и военно-техническа подкрепа, като уточнява, че след 13 пакета помощ страната е достигнала лимита на възможностите на въоръжените сили.

"След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана", отбелязва той.

Премиерът уточнява, че прекратяването на даренията от армията не засяга другите форми на подкрепа, включително дейността на отбранителната индустрия.

"Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито означава преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия", подчертава той.

Радев допълва, че позицията се основава и на необходимостта от запазване на отбранителните способности и фискалната стабилност на страната, отчитайки процедурата по прекомерен дефицит, започната от Европейската комисия.

"Считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената", обобщава премиерът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз я подкрепям мислено

    24 7 Отговор
    но не ми се дават пари.

    16:38 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    19 10 Отговор
    Интересно с какво освен техника може да подкрепя българската армия Украйна.

    Коментиран от #9

    16:38 23.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Правилно !

    17 4 Отговор
    Гащите Ли ?

    Да си Свалиш ?

    16:39 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анализатор

    31 24 Отговор
    Браво г-н Премиер!
    За първи път Правителство на България проявява здрав разум и характер!
    Стига вече жълтопаветни блюдолизци....

    Коментиран от #11, #44

    16:39 23.06.2026

  • 7 Дориана

    23 21 Отговор
    Вече има политици, които мислят най-- напред за приоритетите на българския народ. България за тях е над политическата арогантност в името на властта. Така, че да, спираме да даваме оръжия на корумпирана Украйна спираме да подклаждаме войната , спираме да се съобразяваме с грешната политика на ЕС , която води Европа към икономическа криза и война. Благодарение на здравия разум на Румен Радев България ще остане в периферията на войната.

    Коментиран от #19, #20, #36, #46

    16:42 23.06.2026

  • 8 Лъда работа

    27 8 Отговор
    Тоя постоянно говори едно и върши друго.

    16:43 23.06.2026

  • 9 антрашпиц

    29 19 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Може с жива сила ,например Паси Тагарев Мирчев Кокорчо оня Тъпото оня дъртия от ДСБ Инджев Агов ище много други сбърканяци..

    Коментиран от #13, #15, #17

    16:43 23.06.2026

  • 10 Питане

    4 5 Отговор
    Журналистическо питане :
    "Защо точно общата"?
    Отговор :
    "За да мога да влизам направо със самолета, без да слизам от кабината"

    16:44 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    15 16 Отговор
    Борисов, Пеевски и техните съюзници от ИТН и БСП заедно с ППДБ не разбират ли колко налудничаво звучи да продават и дават безвъзмездно оръжия на корумпирана Украйна с цел да "забогатее " държавата и да угодят на Европейските лидери за да се избиват взаимно две държави , да погубят и унищожат хиляди човешки съдби

    Коментиран от #18

    16:44 23.06.2026

  • 13 А ти

    13 12 Отговор

    До коментар #9 от "антрашпиц":

    Ще носиш знамето, петолъчнико

    16:45 23.06.2026

  • 14 Лъжа и измама..

    26 15 Отговор
    България никога ама никога не е дарявала оръжия на Украйна.Всичко което е дадено е продадено.Вижте военните заводи как работят на три смени.Не мога да разбера защо ПБ лъжат за разни дарения.

    Коментиран от #23, #52

    16:45 23.06.2026

  • 15 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "антрашпиц":

    Тези които цитираш са освободени от военна служба и нямат военна книжка, обаче за теб не е много сигурно, че те няма из някое Военно окръжие.

    16:46 23.06.2026

  • 16 Хаха

    19 12 Отговор
    За какви дарения бълнива льотчика. Ние и един патрон не сме подарили. Ганя е пинтия и всичко продава! Хората обаче подариха старата си техника и им дадоха нова. А ние се правим на голямата работа.

    16:46 23.06.2026

  • 17 Сбърканяци са

    10 6 Отговор

    До коментар #9 от "антрашпиц":

    Лумпите от израждане.

    16:46 23.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румен Решетников

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Абсалютно!
    Досега България беше в центъра на вайната, а сега, под мъдрото ръководство на премиера-слънце, ще мине в периферията, да.

    16:47 23.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НАЦИОНАЛИСТ

    8 7 Отговор
    нато-БКП фат ма ко, НЕ БЪЛГАРИЯ, А Б€ЗРОДНИТ€ ПРОДАЖНИЦИ(Г€РБ-$Д$, ПП-ДБ, ДП$, Б$П, ПБ...) -$луги на €$ и $АТАнато, ПОДКР€ПЯТ уКРАЙна И НА ПРАКТИКА $а НАЦИОНАЛНИ ПР€ДАТ€ЛИ и туркофили!

    16:50 23.06.2026

  • 22 Шеломов Вова

    9 9 Отговор
    Как бензина, станали по 140рубли

    16:50 23.06.2026

  • 23 Льотчика...

    16 7 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжа и измама..":

    Страда от раздвоение на личността.

    16:50 23.06.2026

  • 24 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    9 7 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    16:51 23.06.2026

  • 25 Какви

    13 19 Отговор
    дарения ? Нищо не са получавали даром и всичко е платено чрез ЕС , респективно европейските данъкоплатци ! Подкрепял бил Украйна ? Как ? С какво ? С омраза ?! А войната на Путин била "военни действия".....

    16:51 23.06.2026

  • 26 1488

    11 7 Отговор
    като дойде "прогресивния даньк" щото не можеме да си плащаме заемите, ще ви стане ясно "прогресивното" в Прогресивна България

    16:52 23.06.2026

  • 27 Хипотетично

    9 10 Отговор
    Щом не щеш да даряваш, то при поискване от украинците на някакво оръжие, може да им откажеш дипломатично или да обявиш продажна цена.
    Гръмки изявления в световните медии за отказ от бъдещи дарения само за Украйна (без да е поискана нова пратка) е само във вреда на България пред търговските и военните партньори на страната, както и във вреда на туризма.

    16:53 23.06.2026

  • 28 Глупости

    10 15 Отговор
    Няма никакви дарения. Всичката стара техника и боеприпаси изпратени на Украйна е платена от Дания и от ЕС.

    16:55 23.06.2026

  • 29 6- и фатмашки анализатор

    10 18 Отговор
    На този кремълски лакей и подлога на злодея Путин ли казваш "браво" бе, ваксаджийо на фатмашки ботуши и лизач на Боташови задн..и? Блюдолизец на генерал Решетников и на чудовището в Кремъл е селяндуринът от Славяново, фатмак Боташов бе, нищожество ,червено и в червата! Той е блюдолизец, той е срам и резил за Бългаиря! Той е лъжец и измамник, защото с лъжи и измами "спечели" и давта си мандата! Ясно ли ти е блюдолизецо на КГБ и ДС?

    16:56 23.06.2026

  • 30 Румен Йотова

    7 9 Отговор
    Благодаря че ми гласувате доверие за седми мандат
    Ура

    16:56 23.06.2026

  • 31 Радев...

    10 11 Отговор
    Е по-зле от тиквата.На обед казва,че замразява мин.заплата,след обед вече казва,че няма да я замразява.И така колко такива отказвания направи,че вече забравих.Букова дъска.

    16:57 23.06.2026

  • 32 Вън от власта!

    12 7 Отговор
    ВЪН!!!

    16:58 23.06.2026

  • 33 Лъжите ,

    14 5 Отговор
    които стават все по - големи и опасни , за нищо ги няма , и в България , и в чужбина !

    16:59 23.06.2026

  • 34 Тодар Живков

    11 10 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    16:59 23.06.2026

  • 35 Радев е факир

    10 7 Отговор
    Спира нещо дето никой не го е правил! Факир!

    17:02 23.06.2026

  • 36 Буря

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Само дето в периферията дуе най-силно!

    17:04 23.06.2026

  • 37 Събота почват

    9 4 Отговор
    ПРОТЕСТИТЕ!!!

    17:05 23.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 своге

    3 8 Отговор
    Браво! Три мандата в кърпа вързани. Е това е политик!

    17:11 23.06.2026

  • 40 Тома

    6 10 Отговор
    Спирай и парите на украинските навлеци защото повече от четири години ги храним без да работят

    Коментиран от #45

    17:13 23.06.2026

  • 41 Българи!

    8 5 Отговор
    На 27юни ще се състои първият протест срещу престъпното, некадърно и силно сервилно към Кремъл правителство на фатмак Боташов, селяндурина от Славяново! Всички на протеста, до един всички на протеста, българи! Фатмакът Боташов, когото путиновият ординарец, генерал Решетнвиков назначи за НЕбългарски президент, е измамник и лъжец! Патологичен измамник и патологичен лъжец! Нали помните "вдигнатия юмрук " и "Мутир, вън", българи?! Нали помните, че мутрите останаха вътре, а измамникът Фатмак Боташовм въобще не спомена повече имената на Тиквата и на Прасето, които ограбиха ,съсипаха и срутиха България! Срутиха Бългаиря двамата дебелаци, които откраднаха милиарди, ама фатмак Боташов се парвеше на сляп! Та, българи, всичик на портеста на 27. юни! Още наесен трябва да иземтем министрите на Фатмака - селявдур, задължително трябва да ги изметем! Те всичики са срам и позор за България, особено "вънкашната" му кабаретна хубавица, дето вместо в някое къбаре да се извива на кол, се озова във Външно министерство! Това не е ли позор, българи?! Не е ли позор хубавицата с голото рамо и голите баджаци? Не и ли позор фатмакът Боташов?!

    17:14 23.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Споко!

    7 2 Отговор
    В България има един човек, който много скоро ще види сметката на руските шпиони и той се казва Манол Глишев. Това ще стане в София на 27 юни /събота/ от 18:30 часа пред Министерския съвет.

    Коментиран от #47

    17:18 23.06.2026

  • 44 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анализатор":

    За Путин за агресор за убийците 6 това е за оставка и нови избори

    17:19 23.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    7 и кои са приоритетите на бълг народ 7 знаеш ли нещо полезно да има работещо покажи го къде е че с празни общи лъжи не върви да е все така 7 лъжци платени проруските Избори и вън на бкп червените другари

    17:23 23.06.2026

  • 47 Там сме

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Споко!":

    Пълна подкрепа за Глишев!

    17:24 23.06.2026

  • 48 В Китайската народна република

    0 5 Отговор
    За такива "продажби" на имущество от военните складове, продавачите ги обличат в оранжеви дрехи, изкарват ги след първото полувреме на стадиона и им стрелят в тила. Тялото отива за органи, конфискува се имущество, а близките получават фактура да платят един патрон.

    17:25 23.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 крадев

    7 2 Отговор
    България е демократична държава но комунистическа!

    17:27 23.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 защото русофилите

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лъжа и измама..":

    са бавноразвиващи и кълват на гола кука...

    17:29 23.06.2026

  • 53 Призовавам

    4 1 Отговор
    Радев да каже срещу кой враг ни трябват "способностите за национална отбрана" ???

    17:31 23.06.2026

  • 54 Като е толкова изгодно

    2 2 Отговор
    фирмите да продават директно своята продукция на Украйна, а не да продават на държавата, а държавни чиновници да препродават на занижени сто пъти цени на украинските мутри!

    17:32 23.06.2026

  • 55 ха, ха, ха...

    5 2 Отговор
    Този е по зле и от Тръмп. Тръмп поне говори от свое име, а този говори от името на държавата или по точно от името на всички нас.

    17:39 23.06.2026

  • 56 ВВП

    1 3 Отговор
    Ок Румци..Като за начало е добре .

    17:42 23.06.2026

  • 57 ВВП

    1 3 Отговор
    Окропите НЕ са добре дошли в моята България..

    17:43 23.06.2026

  • 58 И все пак льотчика е Натовец

    3 0 Отговор
    Копейките излъгани Пуснати на пързалката хи хи хи

    17:43 23.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Колко плащаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Защо?":

    Къде ще раздават парите за протеста?

    17:58 23.06.2026

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