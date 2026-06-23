Наводнения в Лом след силен дъжд

Интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути е валяло над Лом малко след 17 часа. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града, съобщава общественото радио.
Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, обясниха от Община Лом.
Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения, допълниха от общината.
В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бгполитик
20:09 23.06.2026
2 Венеция Тук !
20:11 23.06.2026
3 Ломчанин
И пак в Лом, преди време похарчиха много пари за новия Дунавси парк. В същото време, тогава, основната пътна артерия, основния вход-изход на града си стоеше с паветата още от преди Втората Световна. Това вече е оправено, но си беше парадоксално да се харчат пари за нещо което не е належащо, а няма пари за много по-належащи неща. Знам и отговора на управляващите - Това са съвсем различни неща, различно финансиране.
20:32 23.06.2026
4 Да попитам
20:44 23.06.2026