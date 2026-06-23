Наводнения в Лом след силен дъжд

Интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути е валяло над Лом малко след 17 часа. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града, съобщава общественото радио.

Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, обясниха от Община Лом.

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения, допълниха от общината.

В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.