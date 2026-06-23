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Наводнения в Лом след силен дъжд

Наводнения в Лом след силен дъжд

23 Юни, 2026 20:08 788 4

  • дъжд-
  • наводнения-
  • лом

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения

Наводнения в Лом след силен дъжд - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути е валяло над Лом малко след 17 часа. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града, съобщава общественото радио.

Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, обясниха от Община Лом.

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения, допълниха от общината.

В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.


България
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    20:09 23.06.2026

  • 2 Венеция Тук !

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    Ккви Странни Лодки !

    20:11 23.06.2026

  • 3 Ломчанин

    1 0 Отговор
    То в Лом канавките, шахтите, за оттичане на водата са изключително рядко, малко на брой. А там където ги има са затиснати от ГОДИНИ. Около центъра има улици БЕЗ КАНАЛИЗАЦИЯ. Там НЯМА и канавки за оттичане на водата. Ако някой не ми вярва, мога да му покажа къде точно. В същото време въведоха нов ред за движение по улиците и забраниха паркирането по някои улици. Проблем НЕ е имало с паркирането. Създадоха ни го!! Тази глупост беше сътворена при предишния кмет, явно за да се усвоят едни пари и защото по някаква евро-директива всеки град трябва да има план за движение... А това, че отводнителната система е реално необходима - а-а то това не е важно! В същност има построен голям колектор за събиране точно на тези води от дъждовете, но вероятно скоро не е почистван.
    И пак в Лом, преди време похарчиха много пари за новия Дунавси парк. В същото време, тогава, основната пътна артерия, основния вход-изход на града си стоеше с паветата още от преди Втората Световна. Това вече е оправено, но си беше парадоксално да се харчат пари за нещо което не е належащо, а няма пари за много по-належащи неща. Знам и отговора на управляващите - Това са съвсем различни неща, различно финансиране.

    20:32 23.06.2026

  • 4 Да попитам

    0 0 Отговор
    А,Вальо от Козлодуй жив ли е?

    20:44 23.06.2026

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