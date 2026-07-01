Силна буря връхлетя София: Дърво падна върху майка с две деца

Дърво падна върху майка с две деца в София. Инцидентът се случи в градинката „Кристал“ след мощната буря, която връхлетя столицата.
Потърпевшите са били извадени, разказаха за bTV очевидци.
Силна гръмотевична буря преминава над София, като донесе проливен дъжд, градушка и множество сигнали за щети в различни части на столицата.
Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града. В столичния квартал „Дружба“ дърво се стовари пред жилищен блок. За щастие при инцидентите няма пострадали. Подлезът на НДК е наводнен.
По информация, публикувана в групата „Забелязано в София“, силният вятър и проливният дъжд са създали сериозни затруднения за гражданите. В централната част на столицата е паднала и градушка, а пороят е довел до наводняването на редица търговски обекти и приземни помещения.
Без електрозахранване остана и част от квартал „Младост 1“, като причината най-вероятно е авария, предизвикана от бурята.
На много места улиците се превърнаха в реки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
19:24 01.07.2026
2 ДРАМА
Коментиран от #22
19:25 01.07.2026
3 русофил
19:25 01.07.2026
4 1488
сички мекат некьв животински език
Коментиран от #28
19:27 01.07.2026
5 Последния Софиянец
19:28 01.07.2026
6 Боко
19:29 01.07.2026
7 содом
19:31 01.07.2026
8 Навсякъде в ЕС
Коментиран от #21, #23
19:31 01.07.2026
9 В Оня
Коментиран от #25
19:32 01.07.2026
10 това
19:37 01.07.2026
11 Протеста на майките не е правилен
Коментиран от #14, #24
19:39 01.07.2026
12 Има Господ!
19:40 01.07.2026
13 Добре но за какво протестират ?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В провинцията има едно малцинство което нито учи нито работи само ражда деца и се възпроизвежда на всеки 12-13 години. Ако удовлетворят майките ще се превърнем в Циганска страна.
Коментиран от #15
19:44 01.07.2026
14 Кой слага минуси
До коментар #11 от "Протеста на майките не е правилен":Който не са му удобни критиките.
Коментиран от #16, #19
19:46 01.07.2026
15 Минуса какъв ти е аргумента ?
До коментар #13 от "Добре но за какво протестират ?":Искаш циганизация не стига че тече и украинизация.
19:48 01.07.2026
16 В Тая Държава !
До коментар #14 от "Кой слага минуси":Проклети Мръсници !
Колкото Щеш !
19:50 01.07.2026
17 1.618
19:50 01.07.2026
18 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари
19:51 01.07.2026
19 Минусите са фалшиви
До коментар #14 от "Кой слага минуси":Още не сме пуснали мнението и минусите цъфнали. Щом искате да сте роби ще бъдете. Ние по възрастните ще умрем и poмлянume ще ви превземат и ще ви мачкат но ваш проблем щом сте толкова глупави да ни слагате минуси.
Коментиран от #26
19:55 01.07.2026
20 Гост
19:56 01.07.2026
21 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Навсякъде в ЕС":Така е, защото вие от провинцията го изядохте и измирисахте набъбвайки София от 800 000 на 2 000 000
В София много от одавна шопска реч не се чува. Миекащи - под път и над път.
Но, за създадените от вас - миекащите проблеми, сме виновни ние - шопите
Коментиран от #34
19:57 01.07.2026
22 Да пукнат
До коментар #2 от "ДРАМА":Дано
19:58 01.07.2026
23 Нане
До коментар #8 от "Навсякъде в ЕС":А,те по документи са подрязани.Парите са взети.
20:01 01.07.2026
24 Тези минуси са фалшиви
До коментар #11 от "Протеста на майките не е правилен":Сложени са тенденциозно.Може би с VPN каквото и да значи това но знам че се използва.
20:04 01.07.2026
25 Недо
До коментар #9 от "В Оня":Нужно е слънце от типа на Тунгуския метеорит.
Коментиран от #41
20:04 01.07.2026
26 нено
До коментар #19 от "Минусите са фалшиви":Така е.Ще бъдат слуги на циганите.Това ги очаква на не го осъзнават.
20:09 01.07.2026
27 Докога?
28.03.2025 г. — Дърво се стовари върху паркиран автомобил на варненската улица "Петко Каравелов" само секунди след като собственичката е излязла от автомобила.
04.04.2025 г Голямо дърво падна на „Цариградско шосе“ в София. Според потребители в социалните мрежи клоните са се стоварили върху бус.
5.04.2025 Две дървета паднаха върху пътното платно на бул. "6-ти септември" в Пловдив, съобщават от пресцентъра на Общината.
10.04.2025 Огромно дърво се вряза в спрял автомобил в Русе, като шофьорът по това време е бил в колата, съобщава местния сайт "Русе Медиа".
19.04.25 Дърво падна и смачка кола в София
10.05.2025 Огромен клон падна върху детска площадка в центъра на Варна
25.05.2025 Дърво се стовари върху лека кола в Русе след дъжда
16.07.2025 Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен втори"
17.07.2025 10 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър
5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
7.08.2025 Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
22.08. 2025 Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана
22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
24.08.202
Коментиран от #31, #37, #39
20:10 01.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Докога?
22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
24.08.2025 В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво
30.08.2025 Кюстендил, В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.
1 .07.2026 Дърво падна върху майка с две деца в София. Инцидентът се случи в градинката „Кристал“
В крайна сметка докога дърветатата в населените еста ще бъдат кто горски насаждения, за които никой не се грижи и да нанасят щети за които общинските власти не поемат никаква отговорност, все едно това не ги засяга?
20:14 01.07.2026
30 6аси якото🤣🤣🤣🤣
20:15 01.07.2026
31 Васко Масълцето на ДСто
До коментар #27 от "Докога?":А нам всьо равно, а нам все равно!
20:16 01.07.2026
32 Спешни мерки
20:17 01.07.2026
33 Да са живи и здрави!
20:20 01.07.2026
34 АГАТ а Кристи
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":По минусите и плюсовете се вижда колко са софиянците в София и колко са тези които като се върнат на село за празници ги гледат като извънземни.
Има и друг показател - изходните артерии на София от петък след обяд - "игла няма къде да хвърлиш" !
Коментиран от #36
20:22 01.07.2026
35 Ке вали, ке вали
20:27 01.07.2026
36 Що ревеш, ма "софиенката"?
До коментар #34 от "АГАТ а Кристи":По байтошово време тъпите шопи ревяхте, че имало жителство и тия от прованса не можели да се заселват да ви бършат гъзapeте, а сега ревете, що нямало жителство, че се напълнило със "селяни"... Абе, я, си...!
20:27 01.07.2026
37 От Варна
До коментар #27 от "Докога?":Даже и в африканска държава видях, как с вишка подрязват изсъхнали листа на палмите в градската среда! Да не говорим за Европа, където дървесата се обгрижват редовно, а отрязаната дървесина се смила веднага в машина. На място се натрупва като “мулч” между подрязаните дървета и храсти. Много от дънерите се оформят като дървени скулптури, ако са годни. Но, ние сме в “Страната на маймуните”, да ме извинят милите животинки
20:29 01.07.2026
38 Троян
20:30 01.07.2026
39 Докато има дървета
До коментар #27 от "Докога?":Ноо ясно! Моите си ги кастря през 2-3 години и не падат. Иска си постоянна грижа.
20:30 01.07.2026
40 Съжалявам за пострадалата жена с деца
20:42 01.07.2026
41 В Оня
До коментар #25 от "Недо":Не! Нужно е София да не е всичко в България, а един от градовете. За това, не Господ, а Радев може да се погрижи, поне законодателно и инициативно, но откъде смелост? Неговата е останала заедно с бонето в шкафчето на летището.
20:56 01.07.2026