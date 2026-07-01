Силна буря връхлетя София: Дърво падна върху майка с две деца

Дърво падна върху майка с две деца в София. Инцидентът се случи в градинката „Кристал“ след мощната буря, която връхлетя столицата.

Потърпевшите са били извадени, разказаха за bTV очевидци.

Силна гръмотевична буря преминава над София, като донесе проливен дъжд, градушка и множество сигнали за щети в различни части на столицата.

Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града. В столичния квартал „Дружба“ дърво се стовари пред жилищен блок. За щастие при инцидентите няма пострадали. Подлезът на НДК е наводнен.

По информация, публикувана в групата „Забелязано в София“, силният вятър и проливният дъжд са създали сериозни затруднения за гражданите. В централната част на столицата е паднала и градушка, а пороят е довел до наводняването на редица търговски обекти и приземни помещения.

Без електрозахранване остана и част от квартал „Младост 1“, като причината най-вероятно е авария, предизвикана от бурята.

На много места улиците се превърнаха в реки.