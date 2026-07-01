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Силна буря връхлетя София: Дърво падна върху майка с две деца

Силна буря връхлетя София: Дърво падна върху майка с две деца

1 Юли, 2026 19:23 2 546 41

  • буря-
  • дъжд-
  • софия

На много места улиците се превърнаха в реки

Силна буря връхлетя София: Дърво падна върху майка с две деца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дърво падна върху майка с две деца в София. Инцидентът се случи в градинката „Кристал“ след мощната буря, която връхлетя столицата.

Потърпевшите са били извадени, разказаха за bTV очевидци.

Силна гръмотевична буря преминава над София, като донесе проливен дъжд, градушка и множество сигнали за щети в различни части на столицата.

Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града. В столичния квартал „Дружба“ дърво се стовари пред жилищен блок. За щастие при инцидентите няма пострадали. Подлезът на НДК е наводнен.

По информация, публикувана в групата „Забелязано в София“, силният вятър и проливният дъжд са създали сериозни затруднения за гражданите. В централната част на столицата е паднала и градушка, а пороят е довел до наводняването на редица търговски обекти и приземни помещения.

Без електрозахранване остана и част от квартал „Младост 1“, като причината най-вероятно е авария, предизвикана от бурята.

На много места улиците се превърнаха в реки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    В момента протест на майките с деца пред министерството.

    Коментиран от #13

    19:24 01.07.2026

  • 2 ДРАМА

    37 9 Отговор
    В зоната на жълтопаветниците.

    Коментиран от #22

    19:25 01.07.2026

  • 3 русофил

    26 10 Отговор
    прекрасно!

    19:25 01.07.2026

  • 4 1488

    42 9 Отговор
    у шопето един българоговорящ нема
    сички мекат некьв животински език

    Коментиран от #28

    19:27 01.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 15 Отговор
    Мани наводни ми се бараката ,т.е ресторанта ,най много се кефят плъховете всеки захапал кебабче и плуват кроул и бътерфлаит

    19:28 01.07.2026

  • 6 Боко

    39 4 Отговор
    В Нанкя няма дъжд ,зайците скачат на воля

    19:29 01.07.2026

  • 7 содом

    4 34 Отговор
    слава на укаина

    19:31 01.07.2026

  • 8 Навсякъде в ЕС

    40 5 Отговор
    в края на зимата дърветата се подрязват, само шопите се правя на: ни лук яли, ни мирисали! 🤦

    Коментиран от #21, #23

    19:31 01.07.2026

  • 9 В Оня

    34 6 Отговор
    И Господ се мъчи да го отмие, това мазно петно на картата, но без силни препарати, няма да стане.

    Коментиран от #25

    19:32 01.07.2026

  • 10 това

    42 3 Отговор
    Това е само началото. Нямате представа какво ви чака. Нищо човешко не е останало в българина. Много ще страдате. Много.

    19:37 01.07.2026

  • 11 Протеста на майките не е правилен

    13 25 Отговор
    Техните искания са за повишаване на раждаемостта на едно специално малцинство.

    Коментиран от #14, #24

    19:39 01.07.2026

  • 12 Има Господ!

    29 1 Отговор
    Туморът на България да бъде сринат до основи!

    19:40 01.07.2026

  • 13 Добре но за какво протестират ?

    18 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В провинцията има едно малцинство което нито учи нито работи само ражда деца и се възпроизвежда на всеки 12-13 години. Ако удовлетворят майките ще се превърнем в Циганска страна.

    Коментиран от #15

    19:44 01.07.2026

  • 14 Кой слага минуси

    6 15 Отговор

    До коментар #11 от "Протеста на майките не е правилен":

    Който не са му удобни критиките.

    Коментиран от #16, #19

    19:46 01.07.2026

  • 15 Минуса какъв ти е аргумента ?

    13 15 Отговор

    До коментар #13 от "Добре но за какво протестират ?":

    Искаш циганизация не стига че тече и украинизация.

    19:48 01.07.2026

  • 16 В Тая Държава !

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Кой слага минуси":

    Проклети Мръсници !

    Колкото Щеш !

    19:50 01.07.2026

  • 17 1.618

    16 1 Отговор
    Изумително.От другия край на света има снимки,от София не.Тази с дървото е от миналия век.Няма ли репортери на свободна практика?Снимат и продават.Нали е капитализъм.

    19:50 01.07.2026

  • 18 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари

    17 5 Отговор
    Как е украинката с двете малки бандеровчета?

    19:51 01.07.2026

  • 19 Минусите са фалшиви

    12 10 Отговор

    До коментар #14 от "Кой слага минуси":

    Още не сме пуснали мнението и минусите цъфнали. Щом искате да сте роби ще бъдете. Ние по възрастните ще умрем и poмлянume ще ви превземат и ще ви мачкат но ваш проблем щом сте толкова глупави да ни слагате минуси.

    Коментиран от #26

    19:55 01.07.2026

  • 20 Гост

    13 1 Отговор
    ЦентАра е леш

    19:56 01.07.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    13 15 Отговор

    До коментар #8 от "Навсякъде в ЕС":

    Така е, защото вие от провинцията го изядохте и измирисахте набъбвайки София от 800 000 на 2 000 000
    В София много от одавна шопска реч не се чува. Миекащи - под път и над път.
    Но, за създадените от вас - миекащите проблеми, сме виновни ние - шопите

    Коментиран от #34

    19:57 01.07.2026

  • 22 Да пукнат

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДРАМА":

    Дано

    19:58 01.07.2026

  • 23 Нане

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Навсякъде в ЕС":

    А,те по документи са подрязани.Парите са взети.

    20:01 01.07.2026

  • 24 Тези минуси са фалшиви

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Протеста на майките не е правилен":

    Сложени са тенденциозно.Може би с VPN каквото и да значи това но знам че се използва.

    20:04 01.07.2026

  • 25 Недо

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "В Оня":

    Нужно е слънце от типа на Тунгуския метеорит.

    Коментиран от #41

    20:04 01.07.2026

  • 26 нено

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Минусите са фалшиви":

    Така е.Ще бъдат слуги на циганите.Това ги очаква на не го осъзнават.

    20:09 01.07.2026

  • 27 Докога?

    1 5 Отговор
    14.02.2025 Дърво падна върху кола на "Цариградско шосе" в София в района на входа на двореца Врана. В автомобила пътувала 57-годишна жена, която е с травма на главата и комоцио.
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    5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
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    22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
    24.08.202

    Коментиран от #31, #37, #39

    20:10 01.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Докога?

    3 4 Отговор
    Продължение:
    22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
    24.08.2025 В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво
    30.08.2025 Кюстендил, В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.
    1 .07.2026 Дърво падна върху майка с две деца в София. Инцидентът се случи в градинката „Кристал“
    В крайна сметка докога дърветатата в населените еста ще бъдат кто горски насаждения, за които никой не се грижи и да нанасят щети за които общинските власти не поемат никаква отговорност, все едно това не ги засяга?

    20:14 01.07.2026

  • 30 6аси якото🤣🤣🤣🤣

    9 2 Отговор
    Дано да са на място😅😅😅2 кречетала по малко съседите ше си отдъхнат

    20:15 01.07.2026

  • 31 Васко Масълцето на ДСто

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Докога?":

    А нам всьо равно, а нам все равно!

    20:16 01.07.2026

  • 32 Спешни мерки

    9 0 Отговор
    Винетки и ГО за детските колички. Също и аптечка, пожарогасител и регистрационни номера. Колани за децата и каски за майките - задължително.

    20:17 01.07.2026

  • 33 Да са живи и здрави!

    11 0 Отговор
    Защо не пишете как са, или щом не са краинци, не са важни.

    20:20 01.07.2026

  • 34 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    По минусите и плюсовете се вижда колко са софиянците в София и колко са тези които като се върнат на село за празници ги гледат като извънземни.
    Има и друг показател - изходните артерии на София от петък след обяд - "игла няма къде да хвърлиш" !

    Коментиран от #36

    20:22 01.07.2026

  • 35 Ке вали, ке вали

    4 0 Отговор
    И ке се сопре.

    20:27 01.07.2026

  • 36 Що ревеш, ма "софиенката"?

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "АГАТ а Кристи":

    По байтошово време тъпите шопи ревяхте, че имало жителство и тия от прованса не можели да се заселват да ви бършат гъзapeте, а сега ревете, що нямало жителство, че се напълнило със "селяни"... Абе, я, си...!

    20:27 01.07.2026

  • 37 От Варна

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Докога?":

    Даже и в африканска държава видях, как с вишка подрязват изсъхнали листа на палмите в градската среда! Да не говорим за Европа, където дървесата се обгрижват редовно, а отрязаната дървесина се смила веднага в машина. На място се натрупва като “мулч” между подрязаните дървета и храсти. Много от дънерите се оформят като дървени скулптури, ако са годни. Но, ние сме в “Страната на маймуните”, да ме извинят милите животинки

    20:29 01.07.2026

  • 38 Троян

    3 0 Отговор
    Ние селяците, си живеем на село, и гледаме сеира на аристокрацията. Какви нещастия и проблеми имат. То баш селяндурите се замъкнаха във София и като си дойдат за събота и неделя, даже се опитват да говорят като шопи. Смях във залата.

    20:30 01.07.2026

  • 39 Докато има дървета

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Докога?":

    Ноо ясно! Моите си ги кастря през 2-3 години и не падат. Иска си постоянна грижа.

    20:30 01.07.2026

  • 40 Съжалявам за пострадалата жена с деца

    4 1 Отговор
    Пожелавам да се възстановят напълно възможно най скоро. Но относно протеста имам резерви. Не може да се дават детски и майчински на 12- 13 годишни майки за които техните майки получава детски и майчински. Не може да се дават детски и майчински на майки които нито учат нито работят само раждат деца и обикалят с колички мола и татковците и те нито учат нито работят. Така не може.

    20:42 01.07.2026

  • 41 В Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Недо":

    Не! Нужно е София да не е всичко в България, а един от градовете. За това, не Господ, а Радев може да се погрижи, поне законодателно и инициативно, но откъде смелост? Неговата е останала заедно с бонето в шкафчето на летището.

    20:56 01.07.2026

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