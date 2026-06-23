Мая Манолова: Омбудсманът трябва да защитава гражданите, а не ЧСИ-тата

Бившият омбудсман Мая Манолова остро разкритикува предложенията за разширяване на правомощията на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), които според нея биха ощетили гражданите и биха улеснили събирането на спорни и погасени по давност задължения.

„Отдавна се опитват ЧСИ-тата да прокарат тези законопроекти, с които да бъдат разширени техните правомощия. Бях отрязала техните мераци, докато бях омбудсман, и съм категорично против и сега, като граждански защитник“, заяви Манолова в предаването "Лице в лице" по БТВ.

По думите ѝ частните съдебни изпълнители в момента имат право да събират задължения, които вече са преминали през съдебна процедура и имат изпълнителен лист. Новите предложения обаче предвиждат те да могат да събират и т.нар. доброволни дългове към доставчици на обществени услуги. „Това означава милиони задължения на граждани към ВиК дружества, топлофикации, мобилни оператори и компании за бързи кредити да бъдат събирани без да са минали през съд, през частните съдебни изпълнители“, каза тя.

Според Манолова подобна промяна би била изгодна за ЧСИ, но опасна за потребителите. „Това е прекрасна идея за ЧСИ-тата, но е огромен проблем за гражданите. Факт е, че огромна част от тези задължения са погасени по давност“, подчерта тя.

Манолова твърди, че на практика длъжниците често не получават информация за правата си. „Няма един случай, в който ЧСИ да е казал на длъжника: ‘Извинявайте, вие тук може да направите възражение за погасяване по давност.’ Просто си ги събират“, заяви тя. По думите ѝ няма основание да се вярва, че при евентуално разширяване на правомощията си частните съдебни изпълнители ще започнат активно да уведомяват хората за възможностите им да оспорват стари или несъществуващи задължения. Манолова отправи критики и към настоящия омбудсман за подкрепа на идеята част от малките дългове към доставчици на обществени услуги да преминават задължително през ЧСИ. „За мен е абсолютно смущаващо, че омбудсманът, който трябва да защитава гражданите и потребителите, прокарва идеята, че всички малки дългове към доставчици на обществени услуги трябва да минават през ЧСИ“, каза тя.

Според нея решението е различно – доставчиците на услуги да бъдат задължени първо сами да уведомяват клиентите си и да търсят доброволно уреждане на задълженията. „Трябва да бъдат задължени чрез законодателни промени първо да пристъпят към доброволно събиране на задълженията“, посочи Манолова. Тя даде пример с практики на мобилни оператори и колекторски фирми, при които минимални задължения се превръщат в значителни суми. „Миналата седмица приключи една сага с жена, при която задължение от 5 лева се беше превърнало в 1205 лева. При това задължението беше от 2014 година“, разказа Манолова.

Според нея продажбата на стари дългове между кредитори и колекторски компании често се извършва на символични цени. „Тези продажби от доставчик на обществена услуга към колектор обикновено се случват на около 5 до 10 процента от стойността на задължението“, заяви тя. Манолова припомни, че нейният екип е изготвил и внесъл в няколко парламента проектозакон за колекторските фирми. Едно от предложенията е длъжникът да има право първи да изкупи собственото си задължение при същите условия, при които то се продава на колектор. „След като кредиторът е решил да продаде това задължение на 5 процента от стойността му, първо да го предложи на длъжника“, каза тя.

Бившият омбудсман коментира и инициативата „Кошница с грижа“, насочена към ограничаване на цените на хранителни продукти. „Това е много добра инициатива, стига да бъде наистина реализирана, защото към момента ‘Кошница с грижа’ е по-скоро виртуална. По-скоро едно обещание от страна на веригите, което още не се е случило“, заяви Манолова. Тя разказа, че при проверка в една от големите търговски вериги е открила едва около 30 продукта, включени в инициативата, при общо няколко хиляди артикула.

„Тридесет артикула на фона на над 3000 продукта наистина е прах в очите на хората“, каза тя. Според Манолова реалният механизъм за ограничаване на прекомерните надценки ще бъде прилагането на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. „Обявяването на справедливата цена заедно с цената на едро и продажната цена ще доведе до репутационна катастрофа за тези вериги, които продават със 100 и 120 процента надценка“, заяви тя. В заключение Манолова подчерта, че държавата трябва да защитава гражданите от злоупотреби както от страна на колекторските фирми, така и от страна на частните съдебни изпълнители.

„Омбудсманът трябва да защитава гражданите, а не ЧСИ-тата“, каза тя.