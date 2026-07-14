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Икономист: Енергийната криза от '22-'23 г. ни донесе сериозни печалби

Икономист: Енергийната криза от '22-'23 г. ни донесе сериозни печалби

14 Юли, 2026 20:16 561 9

  • михаил кръстев-
  • икономист-
  • данъчна тежест-
  • дългове

Той предупреди още, че обществото не е готово за увеличение на данъчната тежест

Икономист: Енергийната криза от '22-'23 г. ни донесе сериозни печалби - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не трябва да се смесват икономиката и политикономията, защото политиците често вземат решения, водени от политически, а не от икономически съображения. Това заяви председателят на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Коментарът му е по повод изявленията, свързани с позицията на България относно подкрепата за Украйна.

Кръстев заяви, че енергийната криза през 2022 и 2023 г. е донесла значителни приходи за българските енергийни предприятия, а държавата е успяла да обложи реализираните свръхпечалби. Пдумите му и българската отбранителна индустрия е реализирала значителни приходи през последните години. „Оръжейната индустрия в България, независимо дали е държавна или частна, работи на много високи обороти през последните години и генерира нови ресурси за тези военни конфликти. Когато говорим за икономика, трябва да действаме сектор по сектор. Когато говорим за управление на държавните финанси и дали държавата трябва да подкрепя определени политики, това вече е въпрос на мнение”, посочи той.

Според него позицията на управляващите по темата за подкрепата за Украйна не е изненадваща. „Очевидно мнението на голяма част от българските граждани, които гласуваха за Радев и неговия кабинет, е известно. През последните пет години тяхната позиция по въпроса дали България трябва да подкрепя Украйна финансово беше най-ясно артикулираната от всички, които са заемали властови позиции. След като спечелиха изборите и управляват, логично е да следват същата политика”, каза председателят на Съюза за стопанска инициатива.

Той засегна и темата за подготовката на държавния бюджет, като определи противопоставянето между работодатели и синдикати като идеологически спор. „Сблъсъкът на синдикати и работодатели е наистина идеологически. Пазарната идеология и дясната икономическа школа естествено се изповядват от голяма част от българския бизнес. От друга страна, синдикатите традиционно са по-леви. Те са за държавна намеса и смятат, че именно държавата трябва да определя доходните политики и да повишава жизнения стандарт”, коментира Кръстев. И добави: „Държавата трябва да бъде арбитър между тези две идеологии. За съжаление обаче тя също е по-лява и често заема позиции, близки до тезите на синдикатите. Накрая сметката обаче идва неминуемо. Видяхме протестите”.

По отношение на бюджета за 2027 година той предупреди, че предстои много по-трудната задача пред правителството. „Данните на Министерството на финансите са факт за края на тази година са факт – рекорден дефицит. Истинската работа е бюджетът за 2027 година. Там трябва да бъде написана реалистична приходна част и едва след това да се планират разходите”, подчерта Кръстев. По думите му българското общество не е готово за преминаване към по-високи данъци, докато не се въведе по-голяма сигурност в начина, по който се харчат държавните средства, и не се подобри качеството на публичните услуги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маааа ви нагла

    8 0 Отговор
    затуй ли постоянно вдигате цените на тока и горивата?!

    20:18 14.07.2026

  • 2 дядото

    10 0 Отговор
    и какво става според този? бг реализирала големи печалби от енергия и оръжия и боеприпаси,свръх печалби,данъци,а защо сме толкова бедни,къде са тези пари.пфу.

    Коментиран от #6

    20:22 14.07.2026

  • 3 Да бе

    5 0 Отговор
    Бля, бля. Kакви печалби? Оня - просто Киро спря газта от Газпром през пролетта на 22 г. Оттам нататък България тръгна право надолу. Сега сума ти централно ЕС държави, ато Белгия увеличават дставката на руски газ (и не само) в момента. Лелей...

    20:22 14.07.2026

  • 4 Баце

    3 0 Отговор
    Момче, сега да ти обяда от тука кЪ са види:
    За 22-23 може и така да е, НО от до година турците пускат АЕЦ, а ние до петилетка ще затворим нашият, а с Боташ и каквото сме изкарали до сега ще го дадем и няма и да стигне, анадъмно?
    И що така се получава, знаеш ли, защото Аз зная???

    20:36 14.07.2026

  • 5 име

    4 1 Отговор
    Аман от печалби, от възстановяването на Ирак се напечелихме за поколения напред. Аман от енергийни политики, либерализацията на пазара, соларите, батериите, отказа от дългосрочни договори с Газпром, погребването на Южен поток и Белене доведоха само до поскъпване и по-ниска конкурентоспособност. Обаче слънцегреенето като поскъпна през 2021 и някои хора със солари направиха пачка, че даже имаха възможност удобно да прехвърлят вината на обичайния заподозрян, Путин.
    Колко жалък трябва да си ,щом някакви 160 милиона лева оборот, а не чиста печалба, от оръжейната индустрия, ги имаш за нещо велико. На бацо тулупа или шишо това са им джобните за месеца, бе!

    20:38 14.07.2026

  • 6 Кокика

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Е как къде, ти кво искаш на обикновена тоалетна чиния ли да се.дя? Е има и за Зайчарника и така.

    20:38 14.07.2026

  • 7 Чичи Тревичи

    0 0 Отговор
    Което си е, си е ;)

    20:45 14.07.2026

  • 8 Затова ли за ЕДНА ГОДИНА

    2 0 Отговор
    От юли 2025 до юли 2026 повишихте ток с 15%, ГЕРБ, ДПС и БКП увеличиха ток с 12% и се "изсулиха" с надеждата - потребителите да забравят, зимата януари потребителите получиха месечни сметки по 200 ойро, това са 400 лева за ВЕИ-тата и фотото, скоро и батериите на нластта, плащаме им 50% за достъпи и напрежения от сметки ток.
    2026 ПБ Радев, ДПС, ГЕРБ, КЕВР увеличиха сметки ток с 3%, общо за година 15%.
    За отново повишени цени парно СИ 30%, ГЕРБ и Гюров върнаха фалшивата формула за СИ 2 пъти отменяна от ВАС, защото се изчислява по формула, а не се измерва реално отдадена топлоенергия. Абсурдът е при нулево потребление с години при хоризонтални инсталации, къдетото една тръба на топлото не минава в апартаментите и плащаш на топлолюбивите СИ, която работи за тях, баш по КОМУНИСТИЧЕСКИ, 5- ползват, 5 не ползват - плащат всички.
    За водата чудничко 15% увеличение СОС 2025 и 5% 2026, до 4 г. искат 5 юро за кубик вода, било социално поносимо, да купуваш кубик за стотинки и да я продаваш за десет лева. При наличие, че водата идва под наклон и стотинки струват химикалите за нея.
    Парно само за 2026 4.50% топла вода увеличение, 4.50% увеличение парно и 30% СИ.
    Зимата хората с камъни ще гонят НС и КЕВР.
    Няма ли да правите мобилните безплатни, щом закривате стационарни силово, и ни задължавате силово да имаме мобилни.

    21:11 14.07.2026

  • 9 Не го прочетох

    0 0 Отговор
    Да, съюзът за стопанска инициатива винаги има печалби. Обикновеният човек, Няма. Нещо да е направено за обществото в държавата? Второ НДК, втора АЕЦ, завод за микропроцесори. Имаме братя милиардери похвалени във Форбс и стотици милионери. Милионери от политическото съсловие, от съдебната система, от здравеопазване и фармация. Новият ни месия че разследва НОИ за високите пенсии?

    21:49 14.07.2026

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