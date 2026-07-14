Икономист: Енергийната криза от '22-'23 г. ни донесе сериозни печалби

Не трябва да се смесват икономиката и политикономията, защото политиците често вземат решения, водени от политически, а не от икономически съображения. Това заяви председателят на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Коментарът му е по повод изявленията, свързани с позицията на България относно подкрепата за Украйна.
Кръстев заяви, че енергийната криза през 2022 и 2023 г. е донесла значителни приходи за българските енергийни предприятия, а държавата е успяла да обложи реализираните свръхпечалби. Пдумите му и българската отбранителна индустрия е реализирала значителни приходи през последните години. „Оръжейната индустрия в България, независимо дали е държавна или частна, работи на много високи обороти през последните години и генерира нови ресурси за тези военни конфликти. Когато говорим за икономика, трябва да действаме сектор по сектор. Когато говорим за управление на държавните финанси и дали държавата трябва да подкрепя определени политики, това вече е въпрос на мнение”, посочи той.
Според него позицията на управляващите по темата за подкрепата за Украйна не е изненадваща. „Очевидно мнението на голяма част от българските граждани, които гласуваха за Радев и неговия кабинет, е известно. През последните пет години тяхната позиция по въпроса дали България трябва да подкрепя Украйна финансово беше най-ясно артикулираната от всички, които са заемали властови позиции. След като спечелиха изборите и управляват, логично е да следват същата политика”, каза председателят на Съюза за стопанска инициатива.
Той засегна и темата за подготовката на държавния бюджет, като определи противопоставянето между работодатели и синдикати като идеологически спор. „Сблъсъкът на синдикати и работодатели е наистина идеологически. Пазарната идеология и дясната икономическа школа естествено се изповядват от голяма част от българския бизнес. От друга страна, синдикатите традиционно са по-леви. Те са за държавна намеса и смятат, че именно държавата трябва да определя доходните политики и да повишава жизнения стандарт”, коментира Кръстев. И добави: „Държавата трябва да бъде арбитър между тези две идеологии. За съжаление обаче тя също е по-лява и често заема позиции, близки до тезите на синдикатите. Накрая сметката обаче идва неминуемо. Видяхме протестите”.
По отношение на бюджета за 2027 година той предупреди, че предстои много по-трудната задача пред правителството. „Данните на Министерството на финансите са факт за края на тази година са факт – рекорден дефицит. Истинската работа е бюджетът за 2027 година. Там трябва да бъде написана реалистична приходна част и едва след това да се планират разходите”, подчерта Кръстев. По думите му българското общество не е готово за преминаване към по-високи данъци, докато не се въведе по-голяма сигурност в начина, по който се харчат държавните средства, и не се подобри качеството на публичните услуги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маааа ви нагла
20:18 14.07.2026
2 дядото
Коментиран от #6
20:22 14.07.2026
3 Да бе
20:22 14.07.2026
4 Баце
За 22-23 може и така да е, НО от до година турците пускат АЕЦ, а ние до петилетка ще затворим нашият, а с Боташ и каквото сме изкарали до сега ще го дадем и няма и да стигне, анадъмно?
И що така се получава, знаеш ли, защото Аз зная???
20:36 14.07.2026
5 име
Колко жалък трябва да си ,щом някакви 160 милиона лева оборот, а не чиста печалба, от оръжейната индустрия, ги имаш за нещо велико. На бацо тулупа или шишо това са им джобните за месеца, бе!
20:38 14.07.2026
6 Кокика
До коментар #2 от "дядото":Е как къде, ти кво искаш на обикновена тоалетна чиния ли да се.дя? Е има и за Зайчарника и така.
20:38 14.07.2026
7 Чичи Тревичи
20:45 14.07.2026
8 Затова ли за ЕДНА ГОДИНА
2026 ПБ Радев, ДПС, ГЕРБ, КЕВР увеличиха сметки ток с 3%, общо за година 15%.
За отново повишени цени парно СИ 30%, ГЕРБ и Гюров върнаха фалшивата формула за СИ 2 пъти отменяна от ВАС, защото се изчислява по формула, а не се измерва реално отдадена топлоенергия. Абсурдът е при нулево потребление с години при хоризонтални инсталации, къдетото една тръба на топлото не минава в апартаментите и плащаш на топлолюбивите СИ, която работи за тях, баш по КОМУНИСТИЧЕСКИ, 5- ползват, 5 не ползват - плащат всички.
За водата чудничко 15% увеличение СОС 2025 и 5% 2026, до 4 г. искат 5 юро за кубик вода, било социално поносимо, да купуваш кубик за стотинки и да я продаваш за десет лева. При наличие, че водата идва под наклон и стотинки струват химикалите за нея.
Парно само за 2026 4.50% топла вода увеличение, 4.50% увеличение парно и 30% СИ.
Зимата хората с камъни ще гонят НС и КЕВР.
Няма ли да правите мобилните безплатни, щом закривате стационарни силово, и ни задължавате силово да имаме мобилни.
21:11 14.07.2026
9 Не го прочетох
21:49 14.07.2026