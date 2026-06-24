Заседание на НС: Шестима министри отговарят в парламентарния контрол

В Народното събрание депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с ЕС. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната – от 150 млн. евро на близо 245 млн., посочи БНТ.
На първо четене трябва да бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ.
Шестима министри ще отговарят в редовния парламентарен контрол. Земеделският министър Пламен Абровски ще отговаря за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша.
Освен към него има въпроси към министъра на спорта, на околната среда и водите, на образованието, отбраната и регионалното развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6 Шушоминги !
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На 240 Шушоминги !
07:32 24.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ❗
07:32 24.06.2026
3 Таратор
07:51 24.06.2026
4 Баш софиянец
08:02 24.06.2026
5 Коко
08:17 24.06.2026