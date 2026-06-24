Първото заседание на ЦИК с новия ѝ състав

Първото заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще бъде днес от 14:00 ч. Новият състав на Комисията започна работа от днес, съобщиха от Комисията.

Вчера в дух на приемственост двата състава на ЦИК се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около идеята, че добър или лош Изборният кодекс трябва да се спазва.

Създадената практика от предишния състав на ЦИК е ценна и ще бъде използвана по най-добрия начин, увери новият председател на ЦИК, Георги Хорозов.

В началото на своя петгодишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона, отбелязват от Комисията.