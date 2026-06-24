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Първото заседание на ЦИК с новия ѝ състав

Първото заседание на ЦИК с новия ѝ състав

24 Юни, 2026 08:04 411 1

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В началото на своя петгодишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона, отбелязват от Комисията

Първото заседание на ЦИК с новия ѝ състав - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първото заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще бъде днес от 14:00 ч. Новият състав на Комисията започна работа от днес, съобщиха от Комисията.

Вчера в дух на приемственост двата състава на ЦИК се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около идеята, че добър или лош Изборният кодекс трябва да се спазва.

Създадената практика от предишния състав на ЦИК е ценна и ще бъде използвана по най-добрия начин, увери новият председател на ЦИК, Георги Хорозов.

В началото на своя петгодишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстоява демократичните ценности и върховенството на закона, отбелязват от Комисията.


България
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