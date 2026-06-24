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"Възраждане" обвини Румен Радев в цинизъм и двуличие за руските санкции

"Възраждане" обвини Румен Радев в цинизъм и двуличие за руските санкции

24 Юни, 2026 10:08 741 36

  • цончо ганев-
  • критика-
  • румен радев-
  • руски санкции-
  • енергетика-
  • правителство

Депутатът от "Възраждане" обвини управляващите и затова, че ще вдигнат данъците в Бюджет 2026 и ще орежат пенсиите на пенсионерите

"Възраждане" обвини Румен Радев в цинизъм и двуличие за руските санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Цинизъм". Така заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев определи в декларация от трибуната на Народното събрание удължаване срока на санкциите спрямо Русия, пише news.bg.

Припомняме, че през миналата седмица преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.

Според него санкциите спрямо Русия костват на България десетки милиарди евро. Санкциите бъркат в джоба на всеки един от нас и направиха така, че да купуваме години наред руски газ през прекупвачи, възмутен е Ганев.

"Сегашното правителство вместо да наложи вето за увеличаване на санкциите за една година спрямо Русия, а напротив - санкциите унищожиха "Лукойл" да купува най-евтините суровини за производство на дизел и бензин", подчерта Цончо Ганев.

Той напомни, че двуличието на Румен Радев е станало ясно още по време на предизборната кампания, свързано със сектор "Енергетика" в посока Украйна. "Едно се говори, друго се прави и старият принцип "не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря", е в стила на "Прогресивна България", посочи Цончо Ганев.

И продължи с критиките спрямо премиера затова, че Румен Радев е подкрепил присъединяването на Украйна в ЕС. "Няма никаква разлика между Радев, Николай Денков, Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов", отсече Цончо Ганев.

Депутатът от "Възраждане" обвини управляващите и затова, че ще вдигнат данъците в Бюджет 2026 и ще орежат пенсиите на пенсионерите. "Новото правителство е като старото, само че е ново", каза още той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуснете ме, циници!

    8 13 Отговор
    Искам в БРИКС!

    Коментиран от #29

    10:11 24.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Все пак се чу гласа на България в Брюксел.

    Коментиран от #19

    10:12 24.06.2026

  • 3 курумпел

    11 14 Отговор
    Верно казва

    10:12 24.06.2026

  • 4 Крънчо

    24 16 Отговор
    От Възраждане са бесни на Радев, че им взема от електората! И вместо да се осъзнаят и помагат те скачат срещу него, което няма да им донесе никаква полза! На следващите избори отиват при Атака!

    Коментиран от #8, #31

    10:13 24.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Радко едно пее в Европа,

    14 11 Отговор
    друго пее в България!

    В Германия се хали, че той бил довел Рейнметал в България.
    В България разпространява лъжите на някакъв измислен блогър на Атака за Рейнметал.

    Коментиран от #12

    10:14 24.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    8 16 Отговор
    той е човека на Кремъл ! Какъв друг да бъде ? Нима някой средно интелигентен човек е очаквал ?!

    10:16 24.06.2026

  • 10 Крънчо

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не баш":

    И кой да дойде? Да позная ли?

    10:16 24.06.2026

  • 11 Абсурдистан

    9 11 Отговор
    Определено Израждане са по-правоверни копейки.

    10:17 24.06.2026

  • 12 Така е

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Радко едно пее в Европа,":

    Обикновен военен без собствено мнение. Квото му заповядат, тва говори.

    10:18 24.06.2026

  • 13 Опа

    12 8 Отговор
    Видяхме крайнодесните какви тъпотии вършат - толкова вредни са, колкото крайните либерали. А нашите са на пряко управление от Гроб. Радев е първият политик с позиция, който не е контра на всички, а е дипломат.

    10:20 24.06.2026

  • 14 Истината

    11 13 Отговор
    Прави са.
    Радев бе избран, заради декларираното НОРМАЛНО отношение към Русия.
    А сега се гърчи като червей ...

    Коментиран от #23

    10:20 24.06.2026

  • 15 1111

    13 4 Отговор
    Ако не бяхте провалили референдума за еврото, сега нямаше да се съобразяваме с никого.

    10:22 24.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лъжци

    11 4 Отговор
    Възраждане пускат фалшиви снимки, генерирани с AI, с Невзоров и хора подкрепящи Украйна.

    10:23 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пепи Волгата

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Аз избрах еврото! Цончо и той.Ати?

    10:26 24.06.2026

  • 20 Белене трябва да се строи

    2 7 Отговор
    Реактори нови, оборудване ново, площадка платени, лежат в калта.
    6300 кв. клм. ВЕИ-та, това половината пари от заемите, за фирмите на ГЕРБ и ДПС,
    които не са изплатени 2025 г. Унищожени лозя, ниви, пасища вклч. първа категория. Гюров.
    Евтините доставки на ток за Укр. Македония, Молдова продължават.
    Държавните фирми ще продължават да въоръжават Укр.
    Осигуровките се вдигнаха спрямо МРЗ, вместо да въведат необлагаем минимум.
    Заеми при 4% лихва, от 8 млрд. лева 300 милиона лева лихви.
    Увеличаване депутатски заплати на всеки 3 месеца, вместо намаляване с 40%, като Унгария.
    При ПБ увеличение вода 5%, ток 3%, парно 5.50%, подгряване вода 5.50%, СИ повишение 30%.
    При ГЕРБ 2025 юли, вода 15%, ток 12%. Общо за една календарна година по 20% увеличение битови.
    Боташ иска концесиониране на български магистрали.
    Разрешиха ГМО да не е обозначено на етикетите, гласували юродепутати:
    срещу етикиране ГМО: Тане Кабилов, Илхан Кючук, Иван Вълчев, Радан Кънев,
    ще ни тровят и няма да знаем с какво.
    Референдум на Дойран, чакаме????
    Швейцария с Референдум вписа право на Кеш в Конституция.
    Фалшифицирани данни за дефицит, според Евростат.

    10:28 24.06.2026

  • 21 Дзак

    5 2 Отговор
    Напълно вярно. Както каза министър Шишков "Държавата няма сили да се справи"! Ще се опитат да я подредят малко.

    10:31 24.06.2026

  • 22 Анонимен

    2 0 Отговор
    Сега е време да се набере Еньовче. Много полезна Билка!

    10:32 24.06.2026

  • 23 Военния няма собствено мнение

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Радев се представи като българския Зеленски, хората го избраха за да са с Русия, а той им показа среден пръст и стъкмява производства с наркомана за дронове срещу Русия.

    10:34 24.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеления

    2 6 Отговор
    Цончо Ганев е прав по темата за Украйна, че Радев е двуличник, то той си е двуличник още когато даваше надежди с половин уста че е за лева, а видяхме как се извъртя и нищо не направи по този въпрос.
    Но Цончо по отношение на бюджета не е прав.

    10:38 24.06.2026

  • 28 пешо

    4 0 Отговор
    следващ парламент през крив макарон

    10:38 24.06.2026

  • 29 Температурен Темерут

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пуснете ме, циници!":

    Иди, и нема да имаш хем.ороиди

    10:38 24.06.2026

  • 30 Връщай

    2 0 Отговор
    Парите бе!

    10:40 24.06.2026

  • 31 Точно така е

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Крънчо":

    Възраждане определено бяха най-читавата партия в последно време обаче със сегашното си поведение не помагат нито на България, нито на себе си. Добре беше да вземат още няколко процента на изборите (но не за сметка на Радев) и не заслужаваха да загубят толкова много гласове. Понеже бяха единствената патриотична партия в парламента пострадаха най-много от включването на бившия президент в политиката и припознаването му от народа като новия спасител на България . Мисля, че от Възраждане трябва да подкрепят Радев и да не му скачат за щяло и нещяло само за да се опитват да го компрометират и да изтъкват себе. Ако продължават така нищо чудно по нататък да отпаднат от парламента, което ще бъде жалко.

    10:40 24.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Порожоров

    3 0 Отговор
    Вгъ.зражданите максудата и цомчо са платени безполезници. Квичат едно и също само и само да грухат рубли. Всеки нормален,провалил се на избори подава оставка.но нали сектата вгъ,зраждане му е бащиния на максудата, я ползва само да точи пари от субсидията.пълни измамници. Вече и 5 платени пенсионера електорат нямат.

    10:44 24.06.2026

  • 34 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гаричев":

    гнусни е.ван либерас

    Коментиран от #36

    10:45 24.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чолошопов

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "миме":

    Тихо пу.тлероид. Спи.нозен ра.злагащ се т.руп. Сиф.илистик.

    10:47 24.06.2026

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