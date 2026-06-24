"Възраждане" обвини Румен Радев в цинизъм и двуличие за руските санкции

"Цинизъм". Така заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев определи в декларация от трибуната на Народното събрание удължаване срока на санкциите спрямо Русия, пише news.bg.
Припомняме, че през миналата седмица преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.
Според него санкциите спрямо Русия костват на България десетки милиарди евро. Санкциите бъркат в джоба на всеки един от нас и направиха така, че да купуваме години наред руски газ през прекупвачи, възмутен е Ганев.
"Сегашното правителство вместо да наложи вето за увеличаване на санкциите за една година спрямо Русия, а напротив - санкциите унищожиха "Лукойл" да купува най-евтините суровини за производство на дизел и бензин", подчерта Цончо Ганев.
Той напомни, че двуличието на Румен Радев е станало ясно още по време на предизборната кампания, свързано със сектор "Енергетика" в посока Украйна. "Едно се говори, друго се прави и старият принцип "не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря", е в стила на "Прогресивна България", посочи Цончо Ганев.
И продължи с критиките спрямо премиера затова, че Румен Радев е подкрепил присъединяването на Украйна в ЕС. "Няма никаква разлика между Радев, Николай Денков, Кирил Петков, Делян Пеевски и Бойко Борисов", отсече Цончо Ганев.
Депутатът от "Възраждане" обвини управляващите и затова, че ще вдигнат данъците в Бюджет 2026 и ще орежат пенсиите на пенсионерите. "Новото правителство е като старото, само че е ново", каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуснете ме, циници!
Коментиран от #29
10:11 24.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
10:12 24.06.2026
3 курумпел
10:12 24.06.2026
4 Крънчо
Коментиран от #8, #31
10:13 24.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Радко едно пее в Европа,
В Германия се хали, че той бил довел Рейнметал в България.
В България разпространява лъжите на някакъв измислен блогър на Атака за Рейнметал.
Коментиран от #12
10:14 24.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
10:16 24.06.2026
10 Крънчо
До коментар #8 от "Не баш":И кой да дойде? Да позная ли?
10:16 24.06.2026
11 Абсурдистан
10:17 24.06.2026
12 Така е
До коментар #6 от "Радко едно пее в Европа,":Обикновен военен без собствено мнение. Квото му заповядат, тва говори.
10:18 24.06.2026
13 Опа
10:20 24.06.2026
14 Истината
Радев бе избран, заради декларираното НОРМАЛНО отношение към Русия.
А сега се гърчи като червей ...
Коментиран от #23
10:20 24.06.2026
15 1111
10:22 24.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лъжци
10:23 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пепи Волгата
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Аз избрах еврото! Цончо и той.Ати?
10:26 24.06.2026
20 Белене трябва да се строи
6300 кв. клм. ВЕИ-та, това половината пари от заемите, за фирмите на ГЕРБ и ДПС,
които не са изплатени 2025 г. Унищожени лозя, ниви, пасища вклч. първа категория. Гюров.
Евтините доставки на ток за Укр. Македония, Молдова продължават.
Държавните фирми ще продължават да въоръжават Укр.
Осигуровките се вдигнаха спрямо МРЗ, вместо да въведат необлагаем минимум.
Заеми при 4% лихва, от 8 млрд. лева 300 милиона лева лихви.
Увеличаване депутатски заплати на всеки 3 месеца, вместо намаляване с 40%, като Унгария.
При ПБ увеличение вода 5%, ток 3%, парно 5.50%, подгряване вода 5.50%, СИ повишение 30%.
При ГЕРБ 2025 юли, вода 15%, ток 12%. Общо за една календарна година по 20% увеличение битови.
Боташ иска концесиониране на български магистрали.
Разрешиха ГМО да не е обозначено на етикетите, гласували юродепутати:
срещу етикиране ГМО: Тане Кабилов, Илхан Кючук, Иван Вълчев, Радан Кънев,
ще ни тровят и няма да знаем с какво.
Референдум на Дойран, чакаме????
Швейцария с Референдум вписа право на Кеш в Конституция.
Фалшифицирани данни за дефицит, според Евростат.
10:28 24.06.2026
21 Дзак
10:31 24.06.2026
22 Анонимен
10:32 24.06.2026
23 Военния няма собствено мнение
До коментар #14 от "Истината":Радев се представи като българския Зеленски, хората го избраха за да са с Русия, а той им показа среден пръст и стъкмява производства с наркомана за дронове срещу Русия.
10:34 24.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеления
Но Цончо по отношение на бюджета не е прав.
10:38 24.06.2026
28 пешо
10:38 24.06.2026
29 Температурен Темерут
До коментар #1 от "Пуснете ме, циници!":Иди, и нема да имаш хем.ороиди
10:38 24.06.2026
30 Връщай
10:40 24.06.2026
31 Точно така е
До коментар #4 от "Крънчо":Възраждане определено бяха най-читавата партия в последно време обаче със сегашното си поведение не помагат нито на България, нито на себе си. Добре беше да вземат още няколко процента на изборите (но не за сметка на Радев) и не заслужаваха да загубят толкова много гласове. Понеже бяха единствената патриотична партия в парламента пострадаха най-много от включването на бившия президент в политиката и припознаването му от народа като новия спасител на България . Мисля, че от Възраждане трябва да подкрепят Радев и да не му скачат за щяло и нещяло само за да се опитват да го компрометират и да изтъкват себе. Ако продължават така нищо чудно по нататък да отпаднат от парламента, което ще бъде жалко.
10:40 24.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Порожоров
10:44 24.06.2026
34 миме
До коментар #26 от "Гаричев":гнусни е.ван либерас
Коментиран от #36
10:45 24.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чолошопов
До коментар #34 от "миме":Тихо пу.тлероид. Спи.нозен ра.злагащ се т.руп. Сиф.илистик.
10:47 24.06.2026