Делян Добрев напусна парламента: Ново начало за младите в ГЕРБ-СДС

Парламентът прекрати пълномощията на народния представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев заради подадена от него оставка на 22 юни. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, четирима бяха "против" и един се въздържа.

По време на среща с представители на младежката академия на ГЕРБ Делян Добрев каза, че е време „да даде път на младите". Идва момент, в който ние, които 20 години сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем място на младите, заяви той на 20 юни.

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Оставката на Делян Добрев бележи символичен завой за партията, която все по-открито залага на подмладяване и обновление в редиците си.

Очаква се неговото място да бъде заето от представител на по-младото поколение, което да внесе нова динамика в работата на парламентарната група.