Делян Добрев напусна парламента: Ново начало за младите в ГЕРБ-СДС

Парламентът прекрати пълномощията на народния представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев заради подадена от него оставка на 22 юни. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, четирима бяха "против" и един се въздържа.
По време на среща с представители на младежката академия на ГЕРБ Делян Добрев каза, че е време „да даде път на младите". Идва момент, в който ние, които 20 години сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем място на младите, заяви той на 20 юни.
Парламентът с нов облик: Какво следва за ГЕРБ-СДС?
Оставката на Делян Добрев бележи символичен завой за партията, която все по-открито залага на подмладяване и обновление в редиците си.
Очаква се неговото място да бъде заето от представител на по-младото поколение, което да внесе нова динамика в работата на парламентарната група.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ново
10:32 24.06.2026
2 Последния Софиянец
10:37 24.06.2026
3 Мда
10:37 24.06.2026
4 Красимир Петров
10:37 24.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не си спомням нито едно добро нещо
10:40 24.06.2026
7 ДРТ ПРЧ
10:41 24.06.2026
8 Нещо неясно?
P.S. Предлагам тест за Борисов!
Въпрос: За Вас са важни:
а. Европейските ни партньори
б. ПП и ДБ или ДБ и ПП
в. всички, които не са българи
г. Украйнаааа
10:42 24.06.2026
9 Всички мишки напускат отуващите кораби!
Делян Добрев-бивша дясна ръка на Борисов...също напуска...!
Ти остави...ами и Данчо-Ментата и той напусна...Шиши...!
Що така,ве...,,ДругарЕ"...?!
Или натоварихте колата и е време да изчезвате,като пр..ня-в га6ти...!
Коментиран от #10
10:43 24.06.2026
10 Поправка
До коментар #9 от "Всички мишки напускат отуващите кораби!":Потъващите кораби
10:44 24.06.2026
11 Загрява за президентските избори
10:44 24.06.2026
12 20 г кога минаха . бакалавър
10:46 24.06.2026
13 бай каунчо аскофски
ама вимето секна
кравата не дава даром
а стария плъх напусна кораба на кьор софрата
скоро и други
ама не ги разследват кво са яли и пили и накрая да плащат
10:48 24.06.2026
14 Натика ни в Юрошит копейката
Коментиран от #16
10:48 24.06.2026
15 Тоя каунь
10:50 24.06.2026
16 На тоя ли?!
До коментар #14 от "Натика ни в Юрошит копейката":Че на него вече нищо не му трябва...!
Достатъчно награби през годините...!
Осигурил си е наследниците,чак до девето коляно...!
10:53 24.06.2026