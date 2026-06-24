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Делян Добрев напусна парламента: Ново начало за младите в ГЕРБ-СДС

Делян Добрев напусна парламента: Ново начало за младите в ГЕРБ-СДС

24 Юни, 2026 10:31 488 16

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В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, четирима бяха "против" и един се въздържа

Делян Добрев напусна парламента: Ново начало за младите в ГЕРБ-СДС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът прекрати пълномощията на народния представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев заради подадена от него оставка на 22 юни. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, четирима бяха "против" и един се въздържа.

По време на среща с представители на младежката академия на ГЕРБ Делян Добрев каза, че е време „да даде път на младите". Идва момент, в който ние, които 20 години сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем място на младите, заяви той на 20 юни.

Парламентът с нов облик: Какво следва за ГЕРБ-СДС?

Оставката на Делян Добрев бележи символичен завой за партията, която все по-открито залага на подмладяване и обновление в редиците си.

Очаква се неговото място да бъде заето от представител на по-младото поколение, което да внесе нова динамика в работата на парламентарната група.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ново

    9 1 Отговор
    начало с кандидат милионери ? Хайде , стига !

    10:32 24.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Отива при бай Ставри.

    10:37 24.06.2026

  • 3 Мда

    6 3 Отговор
    Мани го тоя. След провал на изборите просто киро подаде оставка, христо мореплавателят - и той. Бесепето едвам изритаха Насо. Но в герб/нн няма такива филми, баце и ортака му - Д са вечни. Същото е при възраждане и итн - патериците на герб/нн.

    10:37 24.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    9 1 Отговор
    Направи милиони и сега напусна

    10:37 24.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не си спомням нито едно добро нещо

    7 2 Отговор
    Заради което този човек да бъде непрекъснато по медиите. Може би само името му че е същото като на Делян Пеевски поне е по известен.

    10:40 24.06.2026

  • 7 ДРТ ПРЧ

    6 2 Отговор
    А ОСТАНАЛИТЕ В ГЕРБ КОГА ЩЕ ПОДАВАТ ОСТАВКА ?

    10:41 24.06.2026

  • 8 Нещо неясно?

    6 3 Отговор
    Делян Добрев бяга! С 200!





    P.S. Предлагам тест за Борисов!

    Въпрос: За Вас са важни:

    а. Европейските ни партньори

    б. ПП и ДБ или ДБ и ПП

    в. всички, които не са българи

    г. Украйнаааа

    10:42 24.06.2026

  • 9 Всички мишки напускат отуващите кораби!

    7 0 Отговор
    Кметът на СЗ-Живко Тидоров,бе любимец на Борисов...сега напусна ръководството на ГЕРБ!
    Делян Добрев-бивша дясна ръка на Борисов...също напуска...!
    Ти остави...ами и Данчо-Ментата и той напусна...Шиши...!
    Що така,ве...,,ДругарЕ"...?!
    Или натоварихте колата и е време да изчезвате,като пр..ня-в га6ти...!

    Коментиран от #10

    10:43 24.06.2026

  • 10 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Всички мишки напускат отуващите кораби!":

    Потъващите кораби

    10:44 24.06.2026

  • 11 Загрява за президентските избори

    2 0 Отговор
    Може да се явят с Боко заедно защо не .

    10:44 24.06.2026

  • 12 20 г кога минаха . бакалавър

    3 0 Отговор
    и дясна ръка на плевелиев . енергетиката съвсем го закъса . няма белене . не била нужна такава мощност . но реактор ще искат за козлодуи . тока е скъп . парното е пред фалит . депутатите се изпокараха в предния парламент . едни флашки, петрохани, момченца . стачки . какво ли ни очаква до есента . за октопода цветан не беше прав . но не се извини . 18 години по късно .

    10:46 24.06.2026

  • 13 бай каунчо аскофски

    2 0 Отговор
    Ново начало за младите мераклии чекмеджари
    ама вимето секна
    кравата не дава даром

    а стария плъх напусна кораба на кьор софрата
    скоро и други
    ама не ги разследват кво са яли и пили и накрая да плащат

    10:48 24.06.2026

  • 14 Натика ни в Юрошит копейката

    1 0 Отговор
    кой знае с какво са го наградили по повод оттеглянето от властта, може банка да са му подарили, или ВЕИ, фото паркче. Някое сладко постче в Брюксел, или акции в златодобив.

    Коментиран от #16

    10:48 24.06.2026

  • 15 Тоя каунь

    1 0 Отговор
    Взе всичко, което можа от и чрез политиката, яде, краде, даде на близки и роднини, сега иска да си почине и наслади на постигнатото, естествено давайки път на младите и те да се облажат

    10:50 24.06.2026

  • 16 На тоя ли?!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Натика ни в Юрошит копейката":

    Че на него вече нищо не му трябва...!
    Достатъчно награби през годините...!
    Осигурил си е наследниците,чак до девето коляно...!

    10:53 24.06.2026

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