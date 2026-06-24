Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г.
Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.
Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.
По думите му обаче подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт.„Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим и българските общини с разкопани улици и незавършени проекти“, заяви Радев.
Той беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите.„Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите“, подчерта министър-председателят.
Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. „Ще има реално намаляване на възнагражденията и въвеждане на таван за ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове“, обяви той.
Според премиера ще бъде намален и броят на членовете на част от управителните и контролните органи, а там, където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети.
Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. „Питам всички, които днес настояват за тотално орязване на администрацията - сега ли установихте, че тя е прекалено голяма? Защото тя растеше именно по време на вашето управление“, заяви той.
Според Радев най-сериозното предизвикателство пред държавата не е размерът на дефицита, а моделът на бюджетиране, наложен през последните години. „Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремеж към рекорден ръст на разходите“, заяви министър-председателят.
По думите му е била водена политика на непрекъснато увеличаване на разходите без необходимата икономическа обосновка. „Видяхме неудържим ръст на разходите и опити българите да бъдат направени по-богати чрез финансови гимнастики и стимулиране единствено на вътрешното потребление“, каза Радев.
Той разкритикува и практиката за повишаване на доходите без връзка с реалната производителност на икономиката. „Имаше предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността, безразборно теглене на дългове за покриване на социални разходи и за откровен грабеж“, заяви премиерът.
Радев посочи като проблем и предварителното събиране на бъдещи приходи, както и поемането на финансови ангажименти без осигурено финансиране. „Станахме свидетели на авансово изземване на данъци, дължими за следващи години, системна декапитализация на държавни дружества и поемане на неосигурени финансови ангажименти“, каза той.
Специално внимание премиерът обърна на финансирането на общински проекти и инфраструктурни програми, където според него са били натрупани сериозни финансови рискове. По думите му част от разходите са били отлагани и прехвърляни към следващи бюджетни периоди, което е създало допълнително напрежение върху публичните финанси.
Радев подчерта, че според него през последните години държавата не е предприела достатъчно мерки за насърчаване на икономическия растеж и инвестициите. „Никакви усилия и реални мерки не бяха положени за стимулиране на българската икономика, за повишаване на производителността, за подобряване на инвестиционния климат и за привличане на инвестиции“, заяви той.
В същото време, по думите му, са били реализирани обществени поръчки със спорен обществен ефект. „Наследяваме обществени поръчки със силно съмнителен обществен ефект и със сериозен корупционен привкус“, посочи министър-председателят.
Радев предупреди и за проблеми с финансовото обезпечаване на ключови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. „Наследяваме също и финансова неосигуреност по важни проекти от Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви премиерът.
Американските самолети на летището в София
„Относно американските самолети-цистерни сме в регулярен диалог със САЩ. Те ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни“, увери премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кратък и неясен брифинг
10:35 24.06.2026
2 Той
10:36 24.06.2026
3 А ти бре,пу
10:37 24.06.2026
4 Майора
10:38 24.06.2026
5 Баба Ванга
Некадърници и неможачи...
10:38 24.06.2026
6 Владо Черноземски
10:40 24.06.2026
7 Последния Софиянец
10:41 24.06.2026
8 Браво
10:41 24.06.2026
9 Ти да видиш
Ти имаш дейно участие в управлението през последните няколко години.
10:41 24.06.2026
10 Съсипия
Коментиран от #14
10:41 24.06.2026
11 Стройте Белене
6300 кв. клм. ВЕИ-та в бъдеще, Гюров. Ще унищожат лозя, ниви, пасища вклч. първа категория
предвидени в София, София област, Смолян. Гюров.
От 8 млрд. 50% са за обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП за
изграждане на ВЕИ-та.
Най-скъп ток в ЕС купува България 700 лв. мегаватчас.
А държавата даде 500 милиона лв. ток да не поскъпва за граждани.
Инвестиции на ЕРП-та намаляват с 40%, а цени ток се повишават. Чий е "Електрохолд"?
Евтините доставки на ток за Укр. Македония, Молдова продължават.
Държавните фирми ще продължават да въоръжават Укр.
Осигуровките се вдигнаха спрямо МРЗ, вместо да въведат необлагаем минимум.
Заеми при 4% лихва, от 8 млрд. лева, 300 милиона лева лихви.
Увеличаване депутатски заплати на всеки 3 месеца, вместо намаляване с 40%, като Унгария.
При ПБ увеличение вода 5%, ток 3%, парно 5.50%, подгряване вода 5.50%, СИ повишение 30%.
При ГЕРБ 2025 юли, вода 15%, ток 12%. Общо за една календарна година по 20% увеличение битови.
Боташ иска концесиониране на български магистрали.
Разрешиха ГМО да не е обозначено на етикетите, гласували юродепутати:
срещу етикиране ГМО: Тане Кабилов, Илхан Кючук, Иван Вълчев, Радан Кънев,
ще ни тровят и няма да знаем с какво.
Референдум на Дойран, чакаме????
Швейцария с Референдум вписа право на Кеш в Конституция.
Фалшифицирани данни за дефицит, според Евростат.
СПРЕТЕ ТЕГЛЕНЕТО НА ЗАЕМИ без реформи! Умишлен фалит на държавата.
В
10:42 24.06.2026
12 факуса
Коментиран от #17
10:45 24.06.2026
13 Бат Руменее
Коментиран от #18
10:49 24.06.2026
14 миме
До коментар #10 от "Съсипия":абсолютно верно,ама веднага след 10-ти почна якото крадене виденов беше против ама седесарите с помоща на ми6 и цру го махнаха
10:50 24.06.2026
15 Вече БИВШ подръжник
10:50 24.06.2026
16 Радев отправи остра критика
не плямпайте само и действайте с хората на хранилка
а разследвайте общ поръчки, проверки на банкови сметки и наличие на големи суми на бг в чужбина, обиски на зайчарници и имоти за скрити чекмеджета
10:53 24.06.2026
17 Много са вредни
До коментар #12 от "факуса":Прав е путлер че на них им требе денацификация и демилитаризация а Запада точно обратното но с глас ще плаче. Украинизация тече мой израз аз го използвам от самото начало.
10:54 24.06.2026
18 Вече БИВШ подръжник
До коментар #13 от "Бат Руменее":Точно това исках да кажа..... Оказа се , че ще опиваме да отстраним проблема , но без да пипаме самия "проблем". Над 150 000 са МВР и МО , които ползват всички блага на "държавен служител" плюс още куп допълнителни, но със заплати между 2.5 и 4 пъти колкото на редови държавен служител. Ама реално те останаха в сянка - ще режем от държавни предприятия, които работят и все пак изкарват по нещо за държавата.....смешна пародия. А като се сетя , че им бях от най-ревносните поддръжници....ужас.
10:56 24.06.2026
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