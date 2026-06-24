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Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления

Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления

24 Юни, 2026 10:27 626 19

  • румен радев-
  • финансова политика-
  • бюджет-
  • дълг

Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може

Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.

Той потвърди, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. „Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, каза премиерът.

По думите му обаче подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт.„Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим и българските общини с разкопани улици и незавършени проекти“, заяви Радев.

Той беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите.„Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите“, подчерта министър-председателят.

Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. „Ще има реално намаляване на възнагражденията и въвеждане на таван за ограничен брой хора - това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове“, обяви той.

Според премиера ще бъде намален и броят на членовете на част от управителните и контролните органи, а там, където законът позволява, ще бъдат премахнати и одитни комитети.

Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. „Питам всички, които днес настояват за тотално орязване на администрацията - сега ли установихте, че тя е прекалено голяма? Защото тя растеше именно по време на вашето управление“, заяви той.

Според Радев най-сериозното предизвикателство пред държавата не е размерът на дефицита, а моделът на бюджетиране, наложен през последните години. „Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремеж към рекорден ръст на разходите“, заяви министър-председателят.

По думите му е била водена политика на непрекъснато увеличаване на разходите без необходимата икономическа обосновка. „Видяхме неудържим ръст на разходите и опити българите да бъдат направени по-богати чрез финансови гимнастики и стимулиране единствено на вътрешното потребление“, каза Радев.

Той разкритикува и практиката за повишаване на доходите без връзка с реалната производителност на икономиката. „Имаше предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността, безразборно теглене на дългове за покриване на социални разходи и за откровен грабеж“, заяви премиерът.

Радев посочи като проблем и предварителното събиране на бъдещи приходи, както и поемането на финансови ангажименти без осигурено финансиране. „Станахме свидетели на авансово изземване на данъци, дължими за следващи години, системна декапитализация на държавни дружества и поемане на неосигурени финансови ангажименти“, каза той.

Специално внимание премиерът обърна на финансирането на общински проекти и инфраструктурни програми, където според него са били натрупани сериозни финансови рискове. По думите му част от разходите са били отлагани и прехвърляни към следващи бюджетни периоди, което е създало допълнително напрежение върху публичните финанси.

Радев подчерта, че според него през последните години държавата не е предприела достатъчно мерки за насърчаване на икономическия растеж и инвестициите. „Никакви усилия и реални мерки не бяха положени за стимулиране на българската икономика, за повишаване на производителността, за подобряване на инвестиционния климат и за привличане на инвестиции“, заяви той.

В същото време, по думите му, са били реализирани обществени поръчки със спорен обществен ефект. „Наследяваме обществени поръчки със силно съмнителен обществен ефект и със сериозен корупционен привкус“, посочи министър-председателят.

Радев предупреди и за проблеми с финансовото обезпечаване на ключови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. „Наследяваме също и финансова неосигуреност по важни проекти от Плана за възстановяване и устойчивост“, заяви премиерът.

Американските самолети на летището в София

„Относно американските самолети-цистерни сме в регулярен диалог със САЩ. Те ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни“, увери премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кратък и неясен брифинг

    13 4 Отговор
    Не разбрах каква е целта ?

    10:35 24.06.2026

  • 2 Той

    14 3 Отговор
    освен да мята неконструктивни критики насам натам , да сипе лъжи крилати и никога да не казва нещо коректно и перспективно ( не , че ще бъде изпълнено, де) - друго не прави ! Вчера , днес и утре !

    10:36 24.06.2026

  • 3 А ти бре,пу

    9 3 Отговор
    тко селска,защо не работиш?Или мислиш,че още си коментатор от президентството?

    10:37 24.06.2026

  • 4 Майора

    12 5 Отговор
    Много лесно се критикуват предишните управляващи Радев, но през по голяма част от времето управляваха твоите служебни кабинети! Много бързо забрави как твоя служебен кабинет сГълъб Донев , подписа неизгодният договор с “Боташ”, ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 €!

    10:38 24.06.2026

  • 5 Баба Ванга

    11 1 Отговор
    преди много години предрече: "Ке долети гълъб и ке нацвъка България"....
    Некадърници и неможачи...

    10:38 24.06.2026

  • 6 Владо Черноземски

    6 1 Отговор
    И днес следобяд към 16.00ч. очакваме да излезне с втори непонятен брифинг и да каже точно обратните неща....обидно несериозен и неподготвен се оказа Румен Радев. Силно се надявам народът бързо да осъзнае невъзможността на неговото правителство да управлява и на есен да сме на площадите. Иначе ни очакват последствията от страхливи, корумпирани и необмислени решения...

    10:40 24.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Нашата партия ДНК е внесла при Радев списък как да се вземат 7 млрд от олигарсите и чуждите вериги.

    10:41 24.06.2026

  • 8 Браво

    8 1 Отговор
    Пълен неможач.Честито на печелившите!

    10:41 24.06.2026

  • 9 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    Мунчо, а сети ли се да критикуваш себе си?
    Ти имаш дейно участие в управлението през последните няколко години.

    10:41 24.06.2026

  • 10 Съсипия

    5 2 Отговор
    Всичко е заради тия седесари и Иван Косто, разтуриха заводите и фабриките

    Коментиран от #14

    10:41 24.06.2026

  • 11 Стройте Белене

    3 1 Отговор
    Реактори нови, оборудване ново, площадка платени, лежат в калта.
    6300 кв. клм. ВЕИ-та в бъдеще, Гюров. Ще унищожат лозя, ниви, пасища вклч. първа категория
    предвидени в София, София област, Смолян. Гюров.
    От 8 млрд. 50% са за обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП за
    изграждане на ВЕИ-та.
    Най-скъп ток в ЕС купува България 700 лв. мегаватчас.
    А държавата даде 500 милиона лв. ток да не поскъпва за граждани.
    Инвестиции на ЕРП-та намаляват с 40%, а цени ток се повишават. Чий е "Електрохолд"?
    Евтините доставки на ток за Укр. Македония, Молдова продължават.
    Държавните фирми ще продължават да въоръжават Укр.
    Осигуровките се вдигнаха спрямо МРЗ, вместо да въведат необлагаем минимум.
    Заеми при 4% лихва, от 8 млрд. лева, 300 милиона лева лихви.
    Увеличаване депутатски заплати на всеки 3 месеца, вместо намаляване с 40%, като Унгария.
    При ПБ увеличение вода 5%, ток 3%, парно 5.50%, подгряване вода 5.50%, СИ повишение 30%.
    При ГЕРБ 2025 юли, вода 15%, ток 12%. Общо за една календарна година по 20% увеличение битови.
    Боташ иска концесиониране на български магистрали.
    Разрешиха ГМО да не е обозначено на етикетите, гласували юродепутати:
    срещу етикиране ГМО: Тане Кабилов, Илхан Кючук, Иван Вълчев, Радан Кънев,
    ще ни тровят и няма да знаем с какво.
    Референдум на Дойран, чакаме????
    Швейцария с Референдум вписа право на Кеш в Конституция.
    Фалшифицирани данни за дефицит, според Евростат.
    СПРЕТЕ ТЕГЛЕНЕТО НА ЗАЕМИ без реформи! Умишлен фалит на държавата.
    В

    10:42 24.06.2026

  • 12 факуса

    3 1 Отговор
    освен осрайна друг не заплашва нашата сигурност,а ползата от сащ и нато е никаква за нас,а тез прди теб кво ги бавиш вкарвай в затвора вече

    Коментиран от #17

    10:45 24.06.2026

  • 13 Бат Руменее

    4 0 Отговор
    По площадите скачахме за да махнете подаръците - огромни заплати на МВР и МО, но се оказа, че ти подкрепяш това извращение, направено от двете обли същества преди теб. Само имитираш дейност байо, като типичен шапкарин

    Коментиран от #18

    10:49 24.06.2026

  • 14 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Съсипия":

    абсолютно верно,ама веднага след 10-ти почна якото крадене виденов беше против ама седесарите с помоща на ми6 и цру го махнаха

    10:50 24.06.2026

  • 15 Вече БИВШ подръжник

    2 0 Отговор
    Защо отместихте фокуса от проблема? Защо започнахте да говорите САМО за държавната "администрация", защо се опитвате да орежете колкото за пред хората държавни служби, като НОИ, Кадастър, НАП....и така нататък, където заплатите са малко над минималната, и където се върши все пак нещо. Защо спряхте да говорите за назначените по закона за МВР (които са отделно от държавния служител) , но чиито безбожни увеличения на заплатите от последните две години всъщност реално взривиха бюджета на държавата? Защо спряхте да говорите за тях? Тям няма да се пипне НИЩО , за да се свали по нещо от гърба на работещите.... Започвате да пропадате много сериозно.

    10:50 24.06.2026

  • 16 Радев отправи остра критика

    2 0 Отговор
    кель файда
    не плямпайте само и действайте с хората на хранилка
    а разследвайте общ поръчки, проверки на банкови сметки и наличие на големи суми на бг в чужбина, обиски на зайчарници и имоти за скрити чекмеджета

    10:53 24.06.2026

  • 17 Много са вредни

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "факуса":

    Прав е путлер че на них им требе денацификация и демилитаризация а Запада точно обратното но с глас ще плаче. Украинизация тече мой израз аз го използвам от самото начало.

    10:54 24.06.2026

  • 18 Вече БИВШ подръжник

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бат Руменее":

    Точно това исках да кажа..... Оказа се , че ще опиваме да отстраним проблема , но без да пипаме самия "проблем". Над 150 000 са МВР и МО , които ползват всички блага на "държавен служител" плюс още куп допълнителни, но със заплати между 2.5 и 4 пъти колкото на редови държавен служител. Ама реално те останаха в сянка - ще режем от държавни предприятия, които работят и все пак изкарват по нещо за държавата.....смешна пародия. А като се сетя , че им бях от най-ревносните поддръжници....ужас.

    10:56 24.06.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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