"Възраждане": "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да има изслушване на Иван Демерджиев

"Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да бъде проведено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза в кулоарите на парламента Петър Петров от „Възраждане“, цитиран от БТА.
Той допълни, че от формацията са предложили изслушване на вътрешния министър в две насоки – във връзка с одита на Фонда за безопасност на движението по пътищата от Сметната палата и с 26-те препоръки за подобряване на пътната безопасност. Искахме той да даде отговор, така ли ще продължава непрозрачно и неефективно да управлява Фонда за безопасност на движението, както беше управляван в последните няколко години, включително и в последното правителство на ГЕРБ и на ДПС, каза Петров.
Още през януари миналата година оставихме питане към тогавашния министър-председател Росен Желязков какво се случва с натрупаните над половин милиард лева във Фонда за безопасност на движението, каза Петров. Тогава от трибуна той се опита да ни се накара, че този въпрос би трябвало да е зададен към министъра на вътрешните работи и ни отговори, че всъщност парите ще се разходват за нови токсикохимични лаборатории и оборудване в областите Бургас, Варна, Плевен, Смолян и Русе, допълни Петров.
Според него непрозрачното управление на Фонда за безопасност на движението ще продължи. Поне внесох въпрос към Иван Демерджиев как ще изразходва оттук нататък средствата. Надявам се да дойде в петък на парламентарния контрол и да отговори, каза още Петров.
БТА припомня, че в понеделник от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който пише, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.
Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #12
11:08 24.06.2026
2 хаха
Коментиран от #17
11:09 24.06.2026
3 Те преди
11:09 24.06.2026
4 Наско
Коментиран от #6
11:13 24.06.2026
5 не пожелаха да кажат че клякат и с визи
По време на разговорите българската страна е поставила въпроса за напредъка по присъединяването към програмата, като е акцентирала върху предприетите реформи и постигнатите резултати до момента. Американската страна е оценила усилията, но е потвърдила, че основната пречка остава високият процент на отказани визи.
Според последните данни на Министерството на външните работи отказите за български граждани са 5,11%, при изискване този показател да падне под 3%, за да бъде възможно включване в програмата. Именно това условие остава решаващо за следващите стъпки.
Коментиран от #15
11:15 24.06.2026
6 Да ви приседне
До коментар #4 от "Наско":държавната баница...
11:15 24.06.2026
7 1,4 милиона овце гласуваха за триглавата
11:16 24.06.2026
8 Честити
11:17 24.06.2026
9 Точен
11:17 24.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Точен
До коментар #1 от "хаха":Ако ВЪЗРАЖДАНЕ бяха "ибрици", досега 4 пъти да са били във властта с министри, шефове на агенции, посланици и пр. Явно Двуличие завижда, че пропаднаха на изборите в забрава...
Коментиран от #26
11:20 24.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тикван
Паралелно с това Борисов изглежда смята поне отчасти да се освободи от „старата гвардия“, на която разчиташе до момента. „За да дойдат новите, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата“, обяснява той.
Първият, който „стана от стола“, е бившият министър и дългогодишен депутат Делян Добрев. Той принадлежи към върхушката на ГЕРБ, която се превръща в тежест за партията, тъй като именно лицата там концентрират в себе си недоверието на избирателите.
Добрев няма да е единственият,
когото Борисов ще изтика от сцената. Затова казва, че онези, които са работили 20 години за него, трябва „да се оттеглят малко назад“. Това е съществена подробност – няма да напуснат, а само ще направят крачка назад.
Иначе казано, „старата гвардия“ ще остане в партията, ще възпитава новите ѝ кадри, ще продължава да определя политиката ѝ (Добрев е член на оперативното ръководство на ГЕРБ, което партийният конгрес през март т.г. на практика остави непокътнато).
Самият Борисов олицетворява в най-голяма степен това статукво и няма никакъв признак, че би изпуснал ръководството на партията и на парламентарната ѝ група. А точно той носи основната отговорност за лошото положение на ГЕРБ в момента
На Борисов му трябва време и спокойствие,
за да потърси начин да извади ГЕРБ от дупката, в която я
11:25 24.06.2026
15 я тихичко бе
До коментар #5 от "не пожелаха да кажат че клякат и с визи":в Ъзраждан ...
Радев: Американските самолети ще напуснат софийското летище до 30 юни
11:25 24.06.2026
16 Какви предатели е родила българската арм
11:27 24.06.2026
17 БОЦ - ко
До коментар #2 от "хаха":Той в момата е "Тръмпист",
А ти - отявлен комунист !,
И двамата - от едно тесто,
И двамата в червено облекло !
Коментиран от #34
11:31 24.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 9ти септември
11:31 24.06.2026
20 Депутатите на Радев да го напуснат
11:32 24.06.2026
21 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
Късия Къстадин, след разгрома на изборите, ще прояви ли веднъж, поне веднъж мъжество да поеме отговорност и да си подаде оставката.
Партии с много по малко депутати постигнаха не малко свои цели, обещани към избирателите си, вие сте пълна трагедия, резултат нула !
Коментиран от #25
11:32 24.06.2026
22 9ти септември
11:33 24.06.2026
23 Радко
11:34 24.06.2026
24 Щото сега от триглавата ламя
До коментар #18 от "Ми кат са едно и също бе,умнико,":Тая на Крадене Боташ трябва да й се лъска още имиджа на борец срещу "олигархията" и кво беше "модела пеевски- Борисов", докато все още има и един слепец да вярва в това...Депутатите от Прогресивна България трябва да му поставят ултиматум, че ако продължи тази политика на враг на българите и България ,нибслужващ всички престъпници от Невзоров до Пеевски и урсулите, че ще напуснат парламентарната му група и ще станат независими депутати, за да работят за промяната, която обещаха предизборно и защо Ади,нкоето ги избраха хората от улиците през декември
11:36 24.06.2026
25 Троловете на Радев Крадев
До коментар #21 от "Шмекер cKoneйкин празнодумеца":Започнаха на мястото на троловете на герб- дпс- ппдб да наричат Възраждане "копейки"...Това да е сигнал за руското правителство, че Радев им е враг,толкова опасен колкото урсулите висшия стоки брюксрл
Коментиран от #30
11:39 24.06.2026
26 Мухахаха
До коментар #12 от "Точен":Че те възраждане за малко да не флезнат Цончо и костя гледаха като преяли с десет депотата за каде са щели да упрвляват аде бегай всички ги разбраха какви плюнки са
Коментиран от #29
11:40 24.06.2026
27 Варна
Коментиран от #36
11:40 24.06.2026
28 Тя ! Играта е Повече !
Президента !
Не Е Правил Заявки !
За Реформа !
Така Че ! Ее е ! Е !
Коментиран от #39
11:40 24.06.2026
29 До пролетта пак ще има избори
До коментар #26 от "Мухахаха":Зимата ще е период на страшни граждански бунтове срещу предателя Крадев Боташ...само изчакай и гледай....И много от депутатите на Крадев Боташ ще го напуснат и ще станат независими депутати
Коментиран от #35, #38
11:43 24.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Народът от улиците декември
11:43 24.06.2026
32 Грешен въпрос
11:45 24.06.2026
33 Ехо муции
11:47 24.06.2026
34 Предпочитам поезия
До коментар #17 от "БОЦ - ко":за Рундьо.
Коментиран от #43, #46
11:48 24.06.2026
35 Ами може да има
До коментар #29 от "До пролетта пак ще има избори":И този път възраждане ще гледат парламента отвън
11:49 24.06.2026
36 За кого?
До коментар #27 от "Варна":Не си вписал директивата си.
11:50 24.06.2026
37 Крадев Боташ довете остатъка от народ до
11:50 24.06.2026
38 9ти септември
До коментар #29 от "До пролетта пак ще има избори":Никой не вярва на костя вече само се зъби като пинчер а дефакто едно голямо нищо
11:52 24.06.2026
39 Факт
До коментар #28 от "Тя ! Играта е Повече !":Копейките сами са си виновни, че вярват на ПиПилота Зеленото Чорапче Ментолка Решетникова.
Коментиран от #40
11:52 24.06.2026
40 Боко ли си шишо ли си
До коментар #39 от "Факт":Боташ Крадев е БанкЯта и Шишо в здрав въюз
11:53 24.06.2026
41 Хмм
11:55 24.06.2026
42 прогресивна
11:55 24.06.2026
43 БОЦ - ко
До коментар #34 от "Предпочитам поезия":ИСТИНАТА трудно се облича в поезия и на много малко хора се отдава, За много други хора тя предизвиква болки. Аз не пазя това, което ми хрумва, но ще опитам да си спомня нещо и да удовлетворят предпочитанието Ви
11:58 24.06.2026
44 А вие сега ли разбрахте,
11:58 24.06.2026
45 УдоМача
Коментиран от #49
11:58 24.06.2026
46 БОЦ - ко
До коментар #34 от "Предпочитам поезия":Срам за цял народ,
Срам и за Европа,
Под маската на прогресивния възход,
Казачок със Пут. Кин тропа...
12:02 24.06.2026
47 Ко не
12:03 24.06.2026
48 Да да ама не
12:05 24.06.2026
49 ..... совник трака
До коментар #45 от "УдоМача":Турците за 500 години не можаха да сътворят това, което за 50 години "сделаха", батисвайки ни
12:06 24.06.2026