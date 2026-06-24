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"Възраждане": "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да има изслушване на Иван Демерджиев
  Тема: Войната на пътя

"Възраждане": "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да има изслушване на Иван Демерджиев

24 Юни, 2026 11:06 1 435 49

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Още през януари миналата година оставихме питане към тогавашния министър-председател Росен Желязков какво се случва с натрупаните над половин милиард лева във Фонда за безопасност на движението, каза Петър Петров

"Възраждане": "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да има изслушване на Иван Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да бъде проведено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза в кулоарите на парламента Петър Петров от „Възраждане“, цитиран от БТА.

Той допълни, че от формацията са предложили изслушване на вътрешния министър в две насоки – във връзка с одита на Фонда за безопасност на движението по пътищата от Сметната палата и с 26-те препоръки за подобряване на пътната безопасност. Искахме той да даде отговор, така ли ще продължава непрозрачно и неефективно да управлява Фонда за безопасност на движението, както беше управляван в последните няколко години, включително и в последното правителство на ГЕРБ и на ДПС, каза Петров.

Още през януари миналата година оставихме питане към тогавашния министър-председател Росен Желязков какво се случва с натрупаните над половин милиард лева във Фонда за безопасност на движението, каза Петров. Тогава от трибуна той се опита да ни се накара, че този въпрос би трябвало да е зададен към министъра на вътрешните работи и ни отговори, че всъщност парите ще се разходват за нови токсикохимични лаборатории и оборудване в областите Бургас, Варна, Плевен, Смолян и Русе, допълни Петров.

Според него непрозрачното управление на Фонда за безопасност на движението ще продължи. Поне внесох въпрос към Иван Демерджиев как ще изразходва оттук нататък средствата. Надявам се да дойде в петък на парламентарния контрол и да отговори, каза още Петров.

БТА припомня, че в понеделник от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който пише, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.

Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    9 17 Отговор
    Ибриците вГЗраждани сега на възмутени го играят. ХАХАХА

    Коментиран от #12

    11:08 24.06.2026

  • 2 хаха

    13 16 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Коментиран от #17

    11:09 24.06.2026

  • 3 Те преди

    25 3 Отговор
    време колективно не пожелаха и гласуваха да не бъде изслушан представител на ДАНС в Парламента ! Алчни безродници , оплетени и зависими от мафията , олигарси и служби !

    11:09 24.06.2026

  • 4 Наско

    14 0 Отговор
    Случва се онова,от 30 години,народа скубен до безкрай,плаща,храни и облича копои,а същите папат лапапат от сладката държавна баницата!

    Коментиран от #6

    11:13 24.06.2026

  • 5 не пожелаха да кажат че клякат и с визи

    9 3 Отговор
    Българските граждани ще продължат да пътуват до САЩ с визи, след като страната все още не отговаря на едно от ключовите изисквания за включване в американската Програма за безвизови пътувания. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-подсекретаря по политика и планиране в Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.


    По време на разговорите българската страна е поставила въпроса за напредъка по присъединяването към програмата, като е акцентирала върху предприетите реформи и постигнатите резултати до момента. Американската страна е оценила усилията, но е потвърдила, че основната пречка остава високият процент на отказани визи.

    Според последните данни на Министерството на външните работи отказите за български граждани са 5,11%, при изискване този показател да падне под 3%, за да бъде възможно включване в програмата. Именно това условие остава решаващо за следващите стъпки.

    Коментиран от #15

    11:15 24.06.2026

  • 6 Да ви приседне

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наско":

    държавната баница...

    11:15 24.06.2026

  • 7 1,4 милиона овце гласуваха за триглавата

    18 4 Отговор
    ...ламя рафев- боко- шишо, като ги управляваше само двуглавата боко- шишо до нова година, хак да ви е с тоя из--мамн--ик , мега гига - лъ--жец, срам за българската армия - национален предател от висш ранг Радев - крадев боташ крадев, който 9 години не ви отговарящи на никви сигнали срещу мафията , дето му го пращахте с овча надежда в президенството, и пак не ви уверя акъла с кой си имате работа .. за награда му дадохте пълна власт да ви коли, беси, граби и избива...

    11:16 24.06.2026

  • 8 Честити

    13 6 Отговор
    Прогресисти, чегъртачи поредни.

    11:17 24.06.2026

  • 9 Точен

    11 3 Отговор
    Защо пропускате, че от ВЪЗРАЖДАНЕ са показали документи, че с пари от Пътния фонд са купувани климатици зо ОД на МВР и пр. нецелеви разходи...

    11:17 24.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Точен

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ако ВЪЗРАЖДАНЕ бяха "ибрици", досега 4 пъти да са били във властта с министри, шефове на агенции, посланици и пр. Явно Двуличие завижда, че пропаднаха на изборите в забрава...

    Коментиран от #26

    11:20 24.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тикван

    2 1 Отговор
    След изборите той заряза парламентарния живот и тръгна по страната, за да организира „младежки академии“, в които „да си обуча следващото поколение“, както той се изрази.
    Паралелно с това Борисов изглежда смята поне отчасти да се освободи от „старата гвардия“, на която разчиташе до момента. „За да дойдат новите, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата“, обяснява той.

    Първият, който „стана от стола“, е бившият министър и дългогодишен депутат Делян Добрев. Той принадлежи към върхушката на ГЕРБ, която се превръща в тежест за партията, тъй като именно лицата там концентрират в себе си недоверието на избирателите.

    Добрев няма да е единственият,

    когото Борисов ще изтика от сцената. Затова казва, че онези, които са работили 20 години за него, трябва „да се оттеглят малко назад“. Това е съществена подробност – няма да напуснат, а само ще направят крачка назад.

    Иначе казано, „старата гвардия“ ще остане в партията, ще възпитава новите ѝ кадри, ще продължава да определя политиката ѝ (Добрев е член на оперативното ръководство на ГЕРБ, което партийният конгрес през март т.г. на практика остави непокътнато).
    Самият Борисов олицетворява в най-голяма степен това статукво и няма никакъв признак, че би изпуснал ръководството на партията и на парламентарната ѝ група. А точно той носи основната отговорност за лошото положение на ГЕРБ в момента
    На Борисов му трябва време и спокойствие,

    за да потърси начин да извади ГЕРБ от дупката, в която я

    11:25 24.06.2026

  • 15 я тихичко бе

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "не пожелаха да кажат че клякат и с визи":

    в Ъзраждан ...

    Радев: Американските самолети ще напуснат софийското летище до 30 юни

    11:25 24.06.2026

  • 16 Какви предатели е родила българската арм

    5 3 Отговор
    Предатели като крадене и генералите му , които в момента доузбиват остатъка от българския народ, оцелял след 20 годишния сик- аджийско - дпс- арски, краварски, соросоидрн и урсулско- зеленски нацистки тероризъм на масово изтребление...Пазете се от Румен Боташ Крадене, най- лицемерния и мазен от всички подлеци, ще забие ножа прави в главите заедно с Невзоривци и цялата укронацистка ционистка сган от Баба Алино и укожардакът на Улавчук

    11:27 24.06.2026

  • 17 БОЦ - ко

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Той в момата е "Тръмпист",
    А ти - отявлен комунист !,
    И двамата - от едно тесто,
    И двамата в червено облекло !

    Коментиран от #34

    11:31 24.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 9ти септември

    3 9 Отговор
    Никой не вярва на въраждане измамници са

    11:31 24.06.2026

  • 20 Депутатите на Радев да го напуснат

    7 5 Отговор
    Този ги подведе и тях, че е нещо различно от шишо, Боко, зеленски, бевзиров, прпиеврото, Сарафов, урсуляците, соросоидите, а се оказа че 131 депутата на ПБ са излъгани от него да работят против всякаква промяна. Ако има честни хора сред тези депутати, те трябва да се отлъчат у да станат независими,нпоне половината от депутатите на Румен Бойковдки Пеевски Крадев трябва да напуснат парламентарната му група в партийния дом и да се обявяват за независими, за не обслужват тоя подлец и лъжец у да не работят срещу народа си и бъдещето на децата си в мръсните му схеми на измамник,нлицемвр и лъжец

    11:32 24.06.2026

  • 21 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    6 6 Отговор
    Вие до кога ще се оправдавате с другите, че не сте свършили работа за 2,56€цента ?
    Късия Къстадин, след разгрома на изборите, ще прояви ли веднъж, поне веднъж мъжество да поеме отговорност и да си подаде оставката.
    Партии с много по малко депутати постигнаха не малко свои цели, обещани към избирателите си, вие сте пълна трагедия, резултат нула !

    Коментиран от #25

    11:32 24.06.2026

  • 22 9ти септември

    5 5 Отговор
    Никой не вярва на въраждане измамници са

    11:33 24.06.2026

  • 23 Радко

    4 3 Отговор
    навремето предаде Първанката и Нинова, че сега и Копейкин няма да предаде?!

    11:34 24.06.2026

  • 24 Щото сега от триглавата ламя

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ми кат са едно и също бе,умнико,":

    Тая на Крадене Боташ трябва да й се лъска още имиджа на борец срещу "олигархията" и кво беше "модела пеевски- Борисов", докато все още има и един слепец да вярва в това...Депутатите от Прогресивна България трябва да му поставят ултиматум, че ако продължи тази политика на враг на българите и България ,нибслужващ всички престъпници от Невзоров до Пеевски и урсулите, че ще напуснат парламентарната му група и ще станат независими депутати, за да работят за промяната, която обещаха предизборно и защо Ади,нкоето ги избраха хората от улиците през декември

    11:36 24.06.2026

  • 25 Троловете на Радев Крадев

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Шмекер cKoneйкин празнодумеца":

    Започнаха на мястото на троловете на герб- дпс- ппдб да наричат Възраждане "копейки"...Това да е сигнал за руското правителство, че Радев им е враг,толкова опасен колкото урсулите висшия стоки брюксрл

    Коментиран от #30

    11:39 24.06.2026

  • 26 Мухахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    Че те възраждане за малко да не флезнат Цончо и костя гледаха като преяли с десет депотата за каде са щели да упрвляват аде бегай всички ги разбраха какви плюнки са

    Коментиран от #29

    11:40 24.06.2026

  • 27 Варна

    2 2 Отговор
    Действат в синхрон...айде, мили българи на следващите избори с 1000% доверие

    Коментиран от #36

    11:40 24.06.2026

  • 28 Тя ! Играта е Повече !

    3 0 Отговор
    От Ясна !

    Президента !

    Не Е Правил Заявки !

    За Реформа !

    Така Че ! Ее е ! Е !

    Коментиран от #39

    11:40 24.06.2026

  • 29 До пролетта пак ще има избори

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мухахаха":

    Зимата ще е период на страшни граждански бунтове срещу предателя Крадев Боташ...само изчакай и гледай....И много от депутатите на Крадев Боташ ще го напуснат и ще станат независими депутати

    Коментиран от #35, #38

    11:43 24.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Народът от улиците декември

    2 0 Отговор
    Не махна боко- шишо, за тури радев- боко- шишо на власт

    11:43 24.06.2026

  • 32 Грешен въпрос

    4 0 Отговор
    Първо се пита за милиардите в "Боташ".

    11:45 24.06.2026

  • 33 Ехо муции

    2 1 Отговор
    Не убиждай купейките възраждане са центажии ваксинирани антиваксари празнодумци

    11:47 24.06.2026

  • 34 Предпочитам поезия

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "БОЦ - ко":

    за Рундьо.

    Коментиран от #43, #46

    11:48 24.06.2026

  • 35 Ами може да има

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "До пролетта пак ще има избори":

    И този път възраждане ще гледат парламента отвън

    11:49 24.06.2026

  • 36 За кого?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Варна":

    Не си вписал директивата си.

    11:50 24.06.2026

  • 37 Крадев Боташ довете остатъка от народ до

    3 1 Отговор
    колабс..из страната е страшно...тия измекяри се занимават с кражби и лъжи на държавно ниво, а населението отдолу мре...затова няма да прочете нито в двора нито тука за тройното убийство от днес, отворете глас нюз бг и четете ...нещо страшно е из територията....

    11:50 24.06.2026

  • 38 9ти септември

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "До пролетта пак ще има избори":

    Никой не вярва на костя вече само се зъби като пинчер а дефакто едно голямо нищо

    11:52 24.06.2026

  • 39 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тя ! Играта е Повече !":

    Копейките сами са си виновни, че вярват на ПиПилота Зеленото Чорапче Ментолка Решетникова.

    Коментиран от #40

    11:52 24.06.2026

  • 40 Боко ли си шишо ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Боташ Крадев е БанкЯта и Шишо в здрав въюз

    11:53 24.06.2026

  • 41 Хмм

    3 0 Отговор
    що така, борисов и пеевски са вашите хора, толкова се борихте да им запазите охраната, а те вопиюща неблагодарност.какво да го изслушват Демерджиев, той всеки ден е в медиите и обяснява, всички разбрахме, че зад комплекса стои посланичката, а тя представлява украинската държава, защо не протестирате пред украинското посолство и да искате да си върви

    11:55 24.06.2026

  • 42 прогресивна

    1 0 Отговор
    прогресивна българия е приложението на мафията герб и дпс няма какво да лъжат народа

    11:55 24.06.2026

  • 43 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Предпочитам поезия":

    ИСТИНАТА трудно се облича в поезия и на много малко хора се отдава, За много други хора тя предизвиква болки. Аз не пазя това, което ми хрумва, но ще опитам да си спомня нещо и да удовлетворят предпочитанието Ви

    11:58 24.06.2026

  • 44 А вие сега ли разбрахте,

    3 2 Отговор
    Че управлява "тройна" коалиция-ПБ,ГЕРБ и ДПС.Даже в ПБ има повече гербаджии,отколкото в ГЕРБ.

    11:58 24.06.2026

  • 45 УдоМача

    1 3 Отговор
    По-добре турци да дойдат да ни владеят и управляват!!! (но не от нашите турчеещи се "политици").

    Коментиран от #49

    11:58 24.06.2026

  • 46 БОЦ - ко

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Предпочитам поезия":

    Срам за цял народ,
    Срам и за Европа,
    Под маската на прогресивния възход,
    Казачок със Пут. Кин тропа...

    12:02 24.06.2026

  • 47 Ко не

    1 2 Отговор
    Празнодумците от Възраждане кво се напъват ?

    12:03 24.06.2026

  • 48 Да да ама не

    2 1 Отговор
    А вие какво направихте за 5 години в парламента ? А ? Само взимате заплатки и лаете срещу всички но не и срещу господарите си от ГЕРБ.

    12:05 24.06.2026

  • 49 ..... совник трака

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "УдоМача":

    Турците за 500 години не можаха да сътворят това, което за 50 години "сделаха", батисвайки ни

    12:06 24.06.2026

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