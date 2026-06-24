"Възраждане": "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да има изслушване на Иван Демерджиев

"Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС не пожелаха да бъде проведено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза в кулоарите на парламента Петър Петров от „Възраждане“, цитиран от БТА.

Той допълни, че от формацията са предложили изслушване на вътрешния министър в две насоки – във връзка с одита на Фонда за безопасност на движението по пътищата от Сметната палата и с 26-те препоръки за подобряване на пътната безопасност. Искахме той да даде отговор, така ли ще продължава непрозрачно и неефективно да управлява Фонда за безопасност на движението, както беше управляван в последните няколко години, включително и в последното правителство на ГЕРБ и на ДПС, каза Петров.

Още през януари миналата година оставихме питане към тогавашния министър-председател Росен Желязков какво се случва с натрупаните над половин милиард лева във Фонда за безопасност на движението, каза Петров. Тогава от трибуна той се опита да ни се накара, че този въпрос би трябвало да е зададен към министъра на вътрешните работи и ни отговори, че всъщност парите ще се разходват за нови токсикохимични лаборатории и оборудване в областите Бургас, Варна, Плевен, Смолян и Русе, допълни Петров.

Според него непрозрачното управление на Фонда за безопасност на движението ще продължи. Поне внесох въпрос към Иван Демерджиев как ще изразходва оттук нататък средствата. Надявам се да дойде в петък на парламентарния контрол и да отговори, каза още Петров.

БТА припомня, че в понеделник от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който пише, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.

Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г.