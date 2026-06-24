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ГЕРБ-СДС: „Синя България” предлага промени в Конституцията за държавния дълг, ще подкрепим

ГЕРБ-СДС: „Синя България” предлага промени в Конституцията за държавния дълг, ще подкрепим

24 Юни, 2026 12:05 1 271 42

  • владислав горанов-
  • синя българия-
  • реформа

Смятаме, че България заслужава подобна реформа, очаква се анонс на новата фискална рамка и това съвпада с тази инициатива

ГЕРБ-СДС: „Синя България” предлага промени в Конституцията за държавния дълг, ще подкрепим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС каза на брифинг, че има предложение от "Синя България" да обсъдят инициатива за изменения в Конституцията за създаването на "котва" по отношение на нарастването на държавния дълг по аналог на много европейски примери.

"Смятаме, че България заслужава подобна реформа, очаква се анонс на новата фискална рамка и това съвпада с тази инициатива. От наша страна в следващите дни ще помогнем на колегите от "Синя България" да се организира дебат по тяхната тема. Споделяме и заявяваме нашата подкрепа за този модел", каза той.

Припомняме, че днес в 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.

По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    По време на удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.Нарушиха конституцията.

    12:05 24.06.2026

  • 2 Сила

    17 0 Отговор
    Коя точно е " Синя България " ?!?
    Няма такова нещо , напоследък прогресира "Лилава България " , но синя ...?!?

    12:08 24.06.2026

  • 3 Уха

    19 1 Отговор
    Е друго си е да си Магнитен на Шиши

    12:09 24.06.2026

  • 4 хехе

    24 0 Отговор
    Тоя крадец още ли не го е щракнал магнита

    12:09 24.06.2026

  • 5 Айляк

    23 0 Отговор
    Така е у територията.
    Хора, които са за кауша речи държат.

    Коментиран от #37

    12:10 24.06.2026

  • 6 Сисо

    21 0 Отговор
    „Синя България” е патерица на ГЕРБ!

    12:10 24.06.2026

  • 7 Мъпет шоу

    14 0 Отговор
    Абе Кафева България е по точно. Всичко е Гойна

    Коментиран от #15, #17

    12:10 24.06.2026

  • 8 нормална държава

    19 0 Отговор
    при мен такива индивиди отиват в затвора,а в бг-то дават акъл, в общи линии сбъркана територия!

    12:11 24.06.2026

  • 9 АМАН ОТ

    18 0 Отговор
    ГЕРБАВИ КРАДЛИВИ БОКЛУЦИ.

    12:11 24.06.2026

  • 10 Бездомникът

    18 0 Отговор
    ни в клин , ни в ръкав току се изока ! Вуйчивият убосник и мултимилионер , с тапия от Свищов , но без състуденти ! Ревизия и арест !

    12:12 24.06.2026

  • 11 Окооо

    16 0 Отговор
    Хайде, пак сглобкаджиите и Намагнитените, пак ще променят Конституцията..... Още им сърбаме попарата от предишните им гаври с Конституцията.... Пази БОЖЕ! Никога вече сглобкаджиите и Магнитски!!!

    12:13 24.06.2026

  • 12 Хмм

    10 0 Отговор
    докъде стигна Борисов чрез санкционирания за корупция с блокирани банкови сметки да променя Конституцията, не му ли стига че му осигури кеш чрез депутатската заплата, варненци го избраха, харесват си корумпирани

    12:13 24.06.2026

  • 13 Без майтап

    15 0 Отговор
    В България колкото си по крадлив толкова повече си в медийното пространство. Авторитет.

    Коментиран от #35

    12:13 24.06.2026

  • 14 Някой

    13 0 Отговор
    До сега теглехте и крадохте, а сега изведнъж конституцията щели да променят.

    12:13 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъмен субект

    11 0 Отговор
    Какви котви, беидиоти?! Защо мътните ви взели въведохте еврото и падна валутния борд? Никой не знае какво стана с милиардите, блокирани да държат борда. Гепихте ли ги или да? Сега котви некви бръщолеви тоя намагнитен бандит!

    12:13 24.06.2026

  • 17 ВЯРНО Е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мъпет шоу":

    МОРЕТО,ХРАНАТА....И Т. Н.

    12:15 24.06.2026

  • 18 Чудя се...?!

    16 0 Отговор
    Кой е по-противен в класацията на герберските крадци?!
    Дали тоя,или Делян Добрев...?!
    Според мен и двамата са достойни за първото място...!
    А вие какво ще кажете?!

    Коментиран от #24, #38

    12:16 24.06.2026

  • 19 Мнение

    13 0 Отговор
    Каква държава, когато този престъпник Горанов дава мнения. Неговото място е между Али и Метин на задна прашка на минус един в централния софийски затвор. Това прасе е крало, крало, крало, ненаяло се. Само бой и мъчения за подобни бългаоубийци

    12:17 24.06.2026

  • 20 ГЕРБ СДС и

    8 0 Отговор
    разни СИНИ, да кажат какво направиха с 16 милиарда заем само за 2025г. че ни вкараха в тоя капан заради едно ЕВРО . За ГЕРБОВОТО време с похарчените милиарди трябваше да имаме магистрали на ДВА етажа по цялата страна . Само лихвите по ТЕХНИТЕ кредити са по 40мил.
    на Д Е Н > . Нов ПРОКУРОР и при бай Ставри .

    12:17 24.06.2026

  • 21 Лост

    6 0 Отговор
    А аз предлагам доста такива като теб да ги завържем за котвата и да ги пуснем в морето.Ще действа доста по възпиращо отколкото котвата в Конституцията.

    12:19 24.06.2026

  • 22 пешо

    8 0 Отговор
    магнит защо с тиквата не сложихте котва а нямахте спирачки да теглите заеми

    12:19 24.06.2026

  • 23 Хахаххахахахах

    9 0 Отговор
    "Синя Ла-й-нария" имат 11 хиляди гласа. Кои бяха, че да предлагат каквото и да било? Москов наркомана и Вили посинелия от пиене.

    12:19 24.06.2026

  • 24 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чудя се...?!":

    А женското трио къде го оставяш.

    Коментиран от #36

    12:20 24.06.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Синьо червената мъгла,слуги на КГБ да управляват анклава им бг

    12:21 24.06.2026

  • 26 Забравиха хората крадците

    5 0 Отговор
    Вместо да е в затвора, пак е на небосклона, Тиквата изравя лапалите на амбразурата за агитация.

    12:21 24.06.2026

  • 27 Бъдеще

    6 0 Отговор
    Е що не го направихте когато тиквата беше на власт, за да не стигаме до това положение? Пълни мизерници сте всички които сте БИВШИ във властта!

    12:23 24.06.2026

  • 28 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Кои пък бяха тия от синя България?!?!?

    Коментиран от #30

    12:23 24.06.2026

  • 29 идиоти вън

    2 0 Отговор
    А пък на тоя хистерезисната крива му е толкова голяма!!!!

    12:25 24.06.2026

  • 30 Едни палячовци с 11 хил гласа

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "идиоти вън":

    Посинелия от пиене Вили Лилков и побелелия от шмъркане Пепи Москов + една шепа софийски реститутки

    12:26 24.06.2026

  • 31 Трябва да се договори с ЕЦБ

    3 0 Отговор
    Курс лев евро да е 1 едно към 1 едно
    Още има време за преговори с ЕС

    12:27 24.06.2026

  • 32 А бе

    3 0 Отговор
    магнитски крадец на джипове и др.като ще ровите в Конституцията се намалете на 120 но не ви стиска герб мутри

    12:30 24.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В България колкото повече мислиш че

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Без майтап":

    Лъжеш професори и асистенти
    Толкова повече висши образования имаш

    12:35 24.06.2026

  • 36 Щанга

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лост":

    Имаш,в предвид -
    Урсула ,Калас и Сталинка- ли...?!

    12:35 24.06.2026

  • 37 симптоматично

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айляк":

    Тези си въобразяват, че ще имат шанс отново да управляват.😆

    12:37 24.06.2026

  • 38 Ще кажем, че...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чудя се...?!":

    Тези са дилетанти, в сравнение с Радомир Чомаков.😎

    12:40 24.06.2026

  • 39 Тоя защо е на свобода

    2 0 Отговор
    Владо -магнита

    12:43 24.06.2026

  • 40 хмммм

    1 0 Отговор
    Не барайте Конституцията, и з роди!! Този не беше ли автоджамбазин?

    12:48 24.06.2026

  • 41 Михайлов

    0 0 Отговор
    Толкова е приятно вече, да се чете и гледа въобще, политически коментари и предложения без да се изпада в циркаджийското поведение и булевардната, гнуслива реч на Тошо и Галошо, попадналите еднодневки в политиката.

    12:49 24.06.2026

  • 42 Непознат

    0 0 Отговор
    Ти какво правиш в Парламента ,Вожда Буда каза че не те познава даже никога не те е виждал

    12:50 24.06.2026

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