ГЕРБ-СДС: „Синя България” предлага промени в Конституцията за държавния дълг, ще подкрепим

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС каза на брифинг, че има предложение от "Синя България" да обсъдят инициатива за изменения в Конституцията за създаването на "котва" по отношение на нарастването на държавния дълг по аналог на много европейски примери.
"Смятаме, че България заслужава подобна реформа, очаква се анонс на новата фискална рамка и това съвпада с тази инициатива. От наша страна в следващите дни ще помогнем на колегите от "Синя България" да се организира дебат по тяхната тема. Споделяме и заявяваме нашата подкрепа за този модел", каза той.
Припомняме, че днес в 16:00 ч. заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година, а по-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството.
По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев вчера потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Днес той гарантира, че няма да понижават "нито с евро доходите на работещите".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:05 24.06.2026
2 Сила
Няма такова нещо , напоследък прогресира "Лилава България " , но синя ...?!?
12:08 24.06.2026
3 Уха
12:09 24.06.2026
4 хехе
12:09 24.06.2026
5 Айляк
Хора, които са за кауша речи държат.
Коментиран от #37
12:10 24.06.2026
6 Сисо
12:10 24.06.2026
7 Мъпет шоу
Коментиран от #15, #17
12:10 24.06.2026
8 нормална държава
12:11 24.06.2026
9 АМАН ОТ
12:11 24.06.2026
10 Бездомникът
12:12 24.06.2026
11 Окооо
12:13 24.06.2026
12 Хмм
12:13 24.06.2026
13 Без майтап
Коментиран от #35
12:13 24.06.2026
14 Някой
12:13 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тъмен субект
12:13 24.06.2026
17 ВЯРНО Е
До коментар #7 от "Мъпет шоу":МОРЕТО,ХРАНАТА....И Т. Н.
12:15 24.06.2026
18 Чудя се...?!
Дали тоя,или Делян Добрев...?!
Според мен и двамата са достойни за първото място...!
А вие какво ще кажете?!
Коментиран от #24, #38
12:16 24.06.2026
19 Мнение
12:17 24.06.2026
20 ГЕРБ СДС и
на Д Е Н > . Нов ПРОКУРОР и при бай Ставри .
12:17 24.06.2026
21 Лост
12:19 24.06.2026
22 пешо
12:19 24.06.2026
23 Хахаххахахахах
12:19 24.06.2026
24 Лост
До коментар #18 от "Чудя се...?!":А женското трио къде го оставяш.
Коментиран от #36
12:20 24.06.2026
25 Факт
12:21 24.06.2026
26 Забравиха хората крадците
12:21 24.06.2026
27 Бъдеще
12:23 24.06.2026
28 идиоти вън
Коментиран от #30
12:23 24.06.2026
29 идиоти вън
12:25 24.06.2026
30 Едни палячовци с 11 хил гласа
До коментар #28 от "идиоти вън":Посинелия от пиене Вили Лилков и побелелия от шмъркане Пепи Москов + една шепа софийски реститутки
12:26 24.06.2026
31 Трябва да се договори с ЕЦБ
Още има време за преговори с ЕС
12:27 24.06.2026
32 А бе
12:30 24.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 В България колкото повече мислиш че
До коментар #13 от "Без майтап":Лъжеш професори и асистенти
Толкова повече висши образования имаш
12:35 24.06.2026
36 Щанга
До коментар #24 от "Лост":Имаш,в предвид -
Урсула ,Калас и Сталинка- ли...?!
12:35 24.06.2026
37 симптоматично
До коментар #5 от "Айляк":Тези си въобразяват, че ще имат шанс отново да управляват.😆
12:37 24.06.2026
38 Ще кажем, че...
До коментар #18 от "Чудя се...?!":Тези са дилетанти, в сравнение с Радомир Чомаков.😎
12:40 24.06.2026
39 Тоя защо е на свобода
12:43 24.06.2026
40 хмммм
12:48 24.06.2026
41 Михайлов
12:49 24.06.2026
42 Непознат
12:50 24.06.2026