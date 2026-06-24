Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление, заяви кметът на София Васил Терзиев, който участва в откриването на форума "Клийн еър хъб" (Clean Air Hub) в рамките на Седмицата на климата в Лондон (London Climate Action Week). Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
По време на форума филантропът и специален пратеник на ООН Майкъл Блумбърг обяви мащабна инвестиция от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа "Брийт ситис" (Breathe Cities), в която София е ключов партньор редом с градове като Лондон, Париж, Милано и Варшава, информираха от Общината.
В своите встъпителни думи пред лидери от правителства, бизнеса и гражданския сектор кметът Васил Терзиев подчерта, че чистият въздух не е лукс, а основно човешко право. Той сподели опита на София като първия град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони (НЕЗ) за транспорт и отопление. Днес София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани, отбеляза Терзиев.
Програмата на кмета в британската столица включваше и откриването на специализирания форум за ролята на технологиите в градската среда. Терзиев бе поканен за водещ лектор заради опита си, съчетаващ лидерство в местната власт и експертиза в софтуерния сектор. Той подчерта, че София вече е на пътя на тази трансформация, превръщайки суровите данни в инструменти за по-добро управление и здраве на гражданите.
Данните от последния отоплителен сезон показват, че комплексният подход на Столична община работи, отбеляза Терзиев на форума. София регистрира 22% спад на средната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10), 52% по-малко дни с превишения на нормите за качество на въздуха спрямо предходната зима, 42% спад на нарушенията в „Малкия ринг“ на нискоемисионната зона, което доказва, че най-замърсяващите автомобили остават извън центъра както и над 20 000 подменени стари печки в домакинствата, което спестява 219 тона вредни емисии годишно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
15:27 24.06.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #20, #28
15:29 24.06.2026
3 лама Иво
15:29 24.06.2026
4 Гост
15:29 24.06.2026
5 Без име
15:29 24.06.2026
6 Опала
15:30 24.06.2026
7 Иво
15:32 24.06.2026
8 Евровизия
15:34 24.06.2026
9 Софето
15:34 24.06.2026
10 Пълен смешник
Като си ограничил вредните емисии в малкия ринг какво става като задуха западен вятър от към факултето или източен от кв.христо ботев гетата на софия където всички се отопляват на твърдо гориво
А малкия ринг по права линия е на най много 3.5км
Пълен смешник
15:35 24.06.2026
11 хаха
15:36 24.06.2026
12 Европа е най бързо затоплящият се
Нещо не се връзва!
15:37 24.06.2026
13 Гост
Коментиран от #19
15:39 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зимата в центъра ще
15:43 24.06.2026
16 Някой
15:44 24.06.2026
17 Овчар
15:55 24.06.2026
18 Стига бе
15:56 24.06.2026
19 Тити на Кака
До коментар #13 от "Гост":Тези зони са изградена над всеки един от многобройните подземни паркинги, които талантливият софийски кмет построи заедно с мома Бони и булката й в района на ППетрохан!
16:02 24.06.2026
20 лама калушев
До коментар #2 от "Красимир Петров":няма да говориш така за спонсора ми знаеш ли колко добре се чувстваше като ми дойдеше на гости.
16:05 24.06.2026
21 миме
16:05 24.06.2026
22 Само една дума
16:06 24.06.2026
23 Вуте
16:06 24.06.2026
24 Гост
16:09 24.06.2026
25 мишок
кметче за нискоемисионни зони
или
инвестиция от 45 милиона долара за разширяване на глобалната чекмеджарска мрежа
16:12 24.06.2026
26 Фори
16:14 24.06.2026
27 Каваклар
Коментиран от #29
16:15 24.06.2026
28 Тъй ли
До коментар #2 от "Красимир Петров":Ами да те турим тебе тогава, да управляваш живота на 1,5 милиона души?
16:18 24.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #27 от "Каваклар":А къде ли щеше да разположи топкираният кмет своите другарчета ламарейнджъри около Варна - в района на Аладжа манастир, може би?
16:24 24.06.2026
30 Тоя па
Неможача ДА МАХНЕ ЗНАМЕТО НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА от входа на
официалната Българска държавна институция Софийска община.
Вкъщи да си развява каквото си иска (ако има нещо изобщо) ...
16:25 24.06.2026