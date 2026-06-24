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Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

24 Юни, 2026 15:25 620 30

  • васил терзиев-
  • нискоемисионни зони-
  • софия

Днес София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани, отбеляза Терзиев

Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление, заяви кметът на София Васил Терзиев, който участва в откриването на форума "Клийн еър хъб" (Clean Air Hub) в рамките на Седмицата на климата в Лондон (London Climate Action Week). Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

По време на форума филантропът и специален пратеник на ООН Майкъл Блумбърг обяви мащабна инвестиция от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа "Брийт ситис" (Breathe Cities), в която София е ключов партньор редом с градове като Лондон, Париж, Милано и Варшава, информираха от Общината.

В своите встъпителни думи пред лидери от правителства, бизнеса и гражданския сектор кметът Васил Терзиев подчерта, че чистият въздух не е лукс, а основно човешко право. Той сподели опита на София като първия град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони (НЕЗ) за транспорт и отопление. Днес София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани, отбеляза Терзиев.

Програмата на кмета в британската столица включваше и откриването на специализирания форум за ролята на технологиите в градската среда. Терзиев бе поканен за водещ лектор заради опита си, съчетаващ лидерство в местната власт и експертиза в софтуерния сектор. Той подчерта, че София вече е на пътя на тази трансформация, превръщайки суровите данни в инструменти за по-добро управление и здраве на гражданите.

Данните от последния отоплителен сезон показват, че комплексният подход на Столична община работи, отбеляза Терзиев на форума. София регистрира 22% спад на средната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10), 52% по-малко дни с превишения на нормите за качество на въздуха спрямо предходната зима, 42% спад на нарушенията в „Малкия ринг“ на нискоемисионната зона, което доказва, че най-замърсяващите автомобили остават извън центъра както и над 20 000 подменени стари печки в домакинствата, което спестява 219 тона вредни емисии годишно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    28 0 Отговор
    Това е много полезно нещо, защото ще тренира столичани на издържане на студ и вървене пеша.

    15:27 24.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    37 0 Отговор
    Най-некадърният кмет в историята на София.

    Коментиран от #20, #28

    15:29 24.06.2026

  • 3 лама Иво

    19 0 Отговор
    А Васко Масъцето е първия кмет който ми даде 200 бона да думка прерожденци на хижата

    15:29 24.06.2026

  • 4 Гост

    23 1 Отговор
    В центъра на София посред бял ден пред очевидци изхвърлят хора през мостовете и си продължават все едно нищо не е станало, а Радев иска отпадане на визите в САЩ.

    15:29 24.06.2026

  • 5 Без име

    21 1 Отговор
    Един ден много "интелигенция" ще замине за Белене.

    15:29 24.06.2026

  • 6 Опала

    22 0 Отговор
    Ходи го обясни на тези в района на халите!

    15:30 24.06.2026

  • 7 Иво

    23 0 Отговор
    Г Л У П А К

    15:32 24.06.2026

  • 8 Евровизия

    20 0 Отговор
    Калашниците практикуват робовладелство в София и проституция и просия и убиват в центъра за 40 евро.

    15:34 24.06.2026

  • 9 Софето

    20 0 Отговор
    Да София е единствения град без подземни паркинги, жалка и срамна гледка

    15:34 24.06.2026

  • 10 Пълен смешник

    22 1 Отговор
    Я ми обясни нещо кмете разбирач
    Като си ограничил вредните емисии в малкия ринг какво става като задуха западен вятър от към факултето или източен от кв.христо ботев гетата на софия където всички се отопляват на твърдо гориво
    А малкия ринг по права линия е на най много 3.5км
    Пълен смешник

    15:35 24.06.2026

  • 11 хаха

    13 0 Отговор
    ХАХАХА! Меката Васка пак се изхвърли като ...

    15:36 24.06.2026

  • 12 Европа е най бързо затоплящият се

    13 0 Отговор
    континент, но най много уж се взимат мерки за глобалното затопляне!
    Нещо не се връзва!

    15:37 24.06.2026

  • 13 Гост

    10 2 Отговор
    Къдя ги тия зони бе????

    Коментиран от #19

    15:39 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зимата в центъра ще

    16 0 Отговор
    бъде забранено бедните да се движат с коли, за да може баровците да паркират облекчено и да не измръзнат. Бедните данъкоплатци може спокойно да си чакат по 20 минути на -10 градуса, а с тях и децата им, нали са лузери според модерните схващания.

    15:43 24.06.2026

  • 16 Някой

    6 0 Отговор
    Предвид колко топла беше тази зима (поне за тези без парно), оставаше и да няма намаление на емисиите, особено от махалата.

    15:44 24.06.2026

  • 17 Овчар

    4 0 Отговор
    Всяка столица си заслужава чуканите. , тъпи софиянци от тъпи по тъпи.

    15:55 24.06.2026

  • 18 Стига бе

    6 0 Отговор
    И в куп други безсмислени нещо от които обаче здраво крадете.

    15:56 24.06.2026

  • 19 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Тези зони са изградена над всеки един от многобройните подземни паркинги, които талантливият софийски кмет построи заедно с мома Бони и булката й в района на ППетрохан!

    16:02 24.06.2026

  • 20 лама калушев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    няма да говориш така за спонсора ми знаеш ли колко добре се чувстваше като ми дойдеше на гости.

    16:05 24.06.2026

  • 21 миме

    2 0 Отговор
    заднеприводния терзийка е по-велик даже и от корумпето коцев

    16:05 24.06.2026

  • 22 Само една дума

    7 0 Отговор
    БОКЛУК

    16:06 24.06.2026

  • 23 Вуте

    7 0 Отговор
    Неразбирам защо Васко кмета трябва да се хвали с глупавите си постъпки.

    16:06 24.06.2026

  • 24 Гост

    4 0 Отговор
    На свинче - звънче.

    16:09 24.06.2026

  • 25 мишок

    6 0 Отговор
    на говори смешки
    кметче за нискоемисионни зони

    или
    инвестиция от 45 милиона долара за разширяване на глобалната чекмеджарска мрежа

    16:12 24.06.2026

  • 26 Фори

    3 0 Отговор
    Като мине кола по не измитите улици се разразява пясъчна буря.А той ми говори за емисии!

    16:14 24.06.2026

  • 27 Каваклар

    1 1 Отговор
    Евала Терзиев, ако ти беше Кмет на Варна съм сигурен, че вече багерите щяха да събарят Баба Алино, така както показа че имаш топки и събори незаконната ловна резиденция на Вълка.

    Коментиран от #29

    16:15 24.06.2026

  • 28 Тъй ли

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Ами да те турим тебе тогава, да управляваш живота на 1,5 милиона души?

    16:18 24.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Каваклар":

    А къде ли щеше да разположи топкираният кмет своите другарчета ламарейнджъри около Варна - в района на Аладжа манастир, може би?

    16:24 24.06.2026

  • 30 Тоя па

    0 0 Отговор
    С чужда пита - помен прави ....

    Неможача ДА МАХНЕ ЗНАМЕТО НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА от входа на
    официалната Българска държавна институция Софийска община.

    Вкъщи да си развява каквото си иска (ако има нещо изобщо) ...

    16:25 24.06.2026

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