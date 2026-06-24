Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление, заяви кметът на София Васил Терзиев, който участва в откриването на форума "Клийн еър хъб" (Clean Air Hub) в рамките на Седмицата на климата в Лондон (London Climate Action Week). Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

По време на форума филантропът и специален пратеник на ООН Майкъл Блумбърг обяви мащабна инвестиция от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа "Брийт ситис" (Breathe Cities), в която София е ключов партньор редом с градове като Лондон, Париж, Милано и Варшава, информираха от Общината.

В своите встъпителни думи пред лидери от правителства, бизнеса и гражданския сектор кметът Васил Терзиев подчерта, че чистият въздух не е лукс, а основно човешко право. Той сподели опита на София като първия град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони (НЕЗ) за транспорт и отопление. Днес София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани, отбеляза Терзиев.

Програмата на кмета в британската столица включваше и откриването на специализирания форум за ролята на технологиите в градската среда. Терзиев бе поканен за водещ лектор заради опита си, съчетаващ лидерство в местната власт и експертиза в софтуерния сектор. Той подчерта, че София вече е на пътя на тази трансформация, превръщайки суровите данни в инструменти за по-добро управление и здраве на гражданите.

Данните от последния отоплителен сезон показват, че комплексният подход на Столична община работи, отбеляза Терзиев на форума. София регистрира 22% спад на средната концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10), 52% по-малко дни с превишения на нормите за качество на въздуха спрямо предходната зима, 42% спад на нарушенията в „Малкия ринг“ на нискоемисионната зона, което доказва, че най-замърсяващите автомобили остават извън центъра както и над 20 000 подменени стари печки в домакинствата, което спестява 219 тона вредни емисии годишно.