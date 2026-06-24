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Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам

Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам

24 Юни, 2026 18:08 1 113 48

  • божидар божанов-
  • бюджетен дефицит-
  • управление-
  • жан виденов

Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките). За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД с по-малко от месец предизвестие, коментира още политикът 

Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам.
Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките).
За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД с по-малко от месец предизвестие.
Когато си дошъл на власт след протести, започнали заради бюджета, но не направиш нищо различно, значи не си разбрал какъв мандат получаваш.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като финансовият министър Гълъб Донев представи по-рано днес параметрите на Бюджет 2026.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Имаме 80 млрд валутен фонд събиран 30 години точно за такива кризи.

    Коментиран от #3, #7

    18:09 24.06.2026

  • 2 така е в клуба на богатите

    12 0 Отговор
    Стоматоложката пропуснала срока да обжалва санкцията
    Административният съд в Пловдив потвърди окончателно глобата от едва 51,13 евро за стоматоложката д-р Десислава Георджева, след чиято интервенция почина 6-годишният Ангел Райчев от село Белащица, съобщават от „24 часа“. Трагичният инцидент е станал на 4 април миналата година, когато момчето издъхва след продължило часове дентално лечение под обща анестезия. Санкцията е наложена за административно нарушение, тъй като зъболекарката не е извършила задължителна консултация с педиатър преди операцията.

    Коментиран от #6, #40

    18:10 24.06.2026

  • 3 Имахме...

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отдавна го откраднаха...

    18:10 24.06.2026

  • 4 СДС - Съюз на Държавна Сигурност

    27 1 Отговор
    Заплати за полицаи, жандармерия и други хрантутници и еничари няма да пипаме. Но всеки 5 българин се пада по 1 ченге

    18:10 24.06.2026

  • 5 ПРИ КОКОРЧО

    22 3 Отговор
    7,5 НЕОФИЦИАЛНО

    Коментиран от #24

    18:11 24.06.2026

  • 6 Пловдивски съд

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е в клуба на богатите":

    Пловдивският съд е ний-хуманният съд. Съда под тепетата дава винаги условни присъди на убийците ако са лекари или полицаи

    18:12 24.06.2026

  • 7 Имаме 80 млрд валутен фонд

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    имало едно време .....

    вече празно

    18:12 24.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голфаровото гоги

    11 0 Отговор
    Абе се с тоя Жан Виденов ами айде да го извикате на изслушване да даде светлина за положението с което все давате и повтаряте като папагали по времето на Жан Виденов когато управляваше Жан Виденов

    18:16 24.06.2026

  • 10 Бялджип

    24 3 Отговор
    Радев да не чака, а да арестува тези наглеци! Съсипаха държавата, оставиха празна каса изгребаха всичко до дъно, заробиха ни със заеми, а още лаят стръвно. Съд и затвор, за да има ред и справедливост!

    Коментиран от #18

    18:16 24.06.2026

  • 11 Това

    6 3 Отговор
    е нещо страшно ! Другарите нямат капацитет да го осъзнаят какво значи и носи бюджета им , а и са се цанили за слуги на Дявола - мафията и олигархията ! Сега през измами и подмолен преврат ще изпълняват всичко в ущърб на България и българите и в тяхна полза !

    18:18 24.06.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    тоя еб.си ква муцунка вади

    18:19 24.06.2026

  • 13 Така е

    5 17 Отговор
    По гербаджийско време нямаше дефицит и тройно поскъпване на всичко за последните 5 години. Основна вина за разпада на държавата през последните 5 години имат Радев и ППДБ. Слуги на олигархията.

    18:19 24.06.2026

  • 14 Няма проблем

    2 8 Отговор
    Прокопиев се е разбрал с Радев за парче от баницата и затова жълтопаветните този път няма да организират протест.

    18:21 24.06.2026

  • 15 благодарство на..

    5 7 Отговор
    При Жан Виденов левовете от заплатата се обезценяваха по два пъти дневно, а сега в джоба е еврото и .резидента .адев с всякакъв бюджет няма що да стори.

    18:22 24.06.2026

  • 16 Дориана

    19 8 Отговор
    Вие от ППДБ, ГЕРБ и ДПС натресохте на България инфлацията. Вие носите пълната отговорност за това, че вкарахте България със срит дефицит в Еврозоната без Референдум. Угаждахте на ЕС , спряхте евтините Руски доставки на петрол, напомпихте инфлацията като вкарахте насила Еврото, отложихте плащанията за да прикриете реалния дефицит. Сега сте наказани от народа и вече Нямате думата. Само твърд подход може да помогне на България да излезе от Свръх дефицита , който вие ни натресохте. Вие раздавахте пари на калпак без реформи и без съкращения на пенсионери, които продължават да работят. Корупцията и мафията се ширеха в България по време на вашата Сглобка и кабинета Магнитски. Вие сте пълен провал отвсякъде. Така, че сега ще мълчите и ще стоите в ъгъла.

    Коментиран от #26, #41, #47

    18:22 24.06.2026

  • 17 гатанка

    8 4 Отговор
    ЗКПЧ бюджет прави -
    що е то?

    ( БЪЛЪГ )

    18:23 24.06.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    В Предизборната програма на Радев не пише че иска да вземе властта за да наказва предишните,а декларира че "ще оправи" нещата в БГ.Така че е редно не да му даваш акъл кого да арестува,а да изкажеш мнение дали ти харесва Начинът ме "на оправяне" на България.

    18:23 24.06.2026

  • 19 Дедо

    8 0 Отговор
    Тоя само плюва по ората. Goмнофърga4ka

    18:24 24.06.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ЗА БОЖАНКА СЪМ ПРИГОТВИЛ
    50 СТРАНИЦИ КОМПРОМАТ
    .... ХРИСТО ГРОЗЕВ И КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    .......
    ПРОСТО ПИША БАВНО - ИНАЧЕ ДОСЕГА ДА СЪМ ГО ПУСНАЛ НА РАДЕВ , ДАНС , МВР И
    ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ :)

    18:24 24.06.2026

  • 21 Студентите - революционери

    8 2 Отговор
    са във ваканция и са в София, времето е хубаво, бюджетът е скандален, Божанов, защо не вдигаш бунтове пак бе?

    Какво чакаш?

    Айде всички пред Министерския съвет да сваляме Минчо!
    Мухаха!

    18:26 24.06.2026

  • 22 пенсионер от Варна

    9 1 Отговор
    абе пикльо, ти виждал ли си Жан Виденов !? свали го мафията !

    18:26 24.06.2026

  • 23 Гост

    10 0 Отговор
    То и наглостта на Всички управлявали от тогава е нечувана! А пък iQ то на населението в Прерията пък е невиждано от Ледената епоха насам! Мдаааа, Божанов, така е! Нечувано!!!
    ПС
    Ти от кой беше, бе момче? На чии ора си?

    18:29 24.06.2026

  • 24 Факти

    4 16 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИ КОКОРЧО":

    При Кокорчо беше под 3% и доходите и пенсиите растяха повече от инфлацията. Радев е по-зле дори от Мутрата. Предупредих ви, но вие не слушате.

    18:29 24.06.2026

  • 25 С 5,7% дефицит за 2026

    3 6 Отговор
    означава, че дългът, който Радю планира да изтегли, няма да стигне! Ще трябва още!

    Коментиран от #37

    18:32 24.06.2026

  • 26 Факти

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Инфлацията започна в средата на 2021 г. и беше форсирана рязко от войната на Путин. През тези 5 години най-дълго е управлявал Радев със служебните си правителства.

    Коментиран от #27, #30

    18:33 24.06.2026

  • 27 Дориана

    11 3 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Грешен коментар Когато войната започна България за да угоди на ЕС спря доставките на евтиния Руски газ без да мисли и отстоява националните интереси. Както каза Румен Радев българския народ трябва да бъде на първо място. Точно тогава на власт бяха ППДБ. След това Борисов ГЕРБ и Пеевски с коалиция Магнитски. Служебните правителства са само за времето до изборите с ограничено време и задача, да осигурят избори. Така, че не се оправдавайте като Борисов по Герберски за провала и инфлацията Те я докараха на България

    Коментиран от #39, #46

    18:41 24.06.2026

  • 28 Госあ

    12 1 Отговор
    Това същество , не знам от семейство Адамс ли е излязло или от Ало, Ало, но най добре да се скрие някъде

    18:45 24.06.2026

  • 29 Снежанка Димитрова

    11 3 Отговор
    Не съм гласувала за Радев по ред причини,но и на всички ни е ясно как се крадеше при ГЕРБ , ДПС и Промяната. На всички ни е ясно, че излъгахме ЕС за да влезем в еврозоната. Сега хората плащат този каприз на герберите
    Моите претенции като данъкоплатец да се осветли този процес, да се потърси отговорност и да се санкционира тези безобразия. Не хората, а виновните да платят сметката.

    18:48 24.06.2026

  • 30 Наивник на средна възраст

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Поне си направи труда да си убедителен,а не лъжливо овчарче - служебни кабинети на кого??? От кога не формира той тях?Основата на инфлацията я положиха СДС с Костов - разбили и ограбили над 3000 фабрики и заводи......всеки следващ само крадеше и нищо не градеше...За ГЕРБ няма какво да се говори - нямало инфлаия,е как да има когато я криеха и така влязохме в евросъюза -- с подправена счетоводно такава....и преди още това влизане всичко се окепази с високи цени авансово..... Колко трябва да ви лащат за да ръсите илюзиорни истини??? Най-важното на една сграда е основата - тя не се полага за ден-два когато иде реч за държава.Всички управляващи до сега носят вина и в огромната си част тя следва да е с наказателна отговорност.Кога и къде изчезна държавният резерв - около 40 милиарда евро и по времето на чие управление,а мнгознайко???

    Коментиран от #43

    18:51 24.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Баце

    4 2 Отговор
    Наглост. Да фургаш собствените лна върху тези след тебе.

    18:55 24.06.2026

  • 33 Дидо

    3 2 Отговор
    Пак заблуди и пак лъжи!Дефицитът не е двоен,дефицита е троен!Политически маскари!

    18:56 24.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "С 5,7% дефицит за 2026":

    Ще помогне малко като им резнат на бордовете и шефчетата заплатите, дето те самички си определят . Може да се спре и плащането на НПО-та дето никой не ги е избирал или оторизирал за каквото и да е.

    18:58 24.06.2026

  • 38 Хаха

    4 0 Отговор
    Пепитата от Факти много здраво трият! Особено като им говориш за факти от 404. Един спонсор

    19:00 24.06.2026

  • 39 Затова

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    подписаха боташ-а за 10 и кусур години напред.

    19:01 24.06.2026

  • 40 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е в клуба на богатите":

    Трудно ще намериш осъден лекар за действие,или бездействие довели до необратими поседици за пациента.Тез,които трябва да ги съдят се пазят с функционален имунитет - демек са обявени за светци,които не носят отгояорност докато са и след като престанат да бъдат магистрати,за произнесените от тях актове и решения.....такава индулгенция и Папата не дава,но с нея се покриват задниците на престъпници,независимо от ранг и длъжност....както и на самите магистрати.....

    19:02 24.06.2026

  • 41 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Аз се чудя и не мога да си отговоря на въпроси 16 коя е как така 16 постоянно драска тук всякакви нелепици всякакви обиди лепи всякакви етикети постоянно създава напрежение лъжи 16 как така е тук необезпокоявана от никого Сипе помии с кофите и нищо 16 даже не я трият

    19:12 24.06.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    И ти си виновен байно!

    Всичките ви кирливи ризи излязоха!

    19:13 24.06.2026

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наивник на средна възраст":

    30 то тук има много малоумници вярно е но в Брюксел е друго защо постоянно разпространявате лъжи за малоумници

    19:14 24.06.2026

  • 44 ФАКТ

    3 3 Отговор
    А кои докара бюджета до това положение, не сте ли вие, а сега се чудите защо е такъв? Радев ли е, който е от 1 месец на власт, с?

    19:15 24.06.2026

  • 45 Дон Хуан

    1 1 Отговор
    Смешен човек е този Божанов, жива карикатура.

    19:30 24.06.2026

  • 46 Грешката

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    си ти Дориана. Кремъл спряха подаването на газ и ни обявиха за вражеска държава. А 7 руският газ беше много по- скъп за България. Радев е слуга на Путин и защитава интересите на руските олигарси.

    19:34 24.06.2026

  • 47 Тая е

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    директно за Карлуково.

    19:36 24.06.2026

  • 48 Левски

    1 0 Отговор
    Кой го докара до такъв дефицит, всички вие. Само първото правителство на Тиквата дръпна на един път 16 милиарда лева. Или това го забравихте. А след това още колко заеми взехте, за да ви е лесно с готови пари. Сега имаме над 30 милиарда, ама евро дълг

    19:40 24.06.2026

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