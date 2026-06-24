Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам

Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам.

Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките).

За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД с по-малко от месец предизвестие.

Когато си дошъл на власт след протести, започнали заради бюджета, но не направиш нищо различно, значи не си разбрал какъв мандат получаваш.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като финансовият министър Гълъб Донев представи по-рано днес параметрите на Бюджет 2026.