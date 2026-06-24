Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам

Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам.
Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките).
За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД с по-малко от месец предизвестие.
Когато си дошъл на власт след протести, започнали заради бюджета, но не направиш нищо различно, значи не си разбрал какъв мандат получаваш.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като финансовият министър Гълъб Донев представи по-рано днес параметрите на Бюджет 2026.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7
18:09 24.06.2026
2 така е в клуба на богатите
Административният съд в Пловдив потвърди окончателно глобата от едва 51,13 евро за стоматоложката д-р Десислава Георджева, след чиято интервенция почина 6-годишният Ангел Райчев от село Белащица, съобщават от „24 часа“. Трагичният инцидент е станал на 4 април миналата година, когато момчето издъхва след продължило часове дентално лечение под обща анестезия. Санкцията е наложена за административно нарушение, тъй като зъболекарката не е извършила задължителна консултация с педиатър преди операцията.
Коментиран от #6, #40
18:10 24.06.2026
3 Имахме...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отдавна го откраднаха...
18:10 24.06.2026
4 СДС - Съюз на Държавна Сигурност
18:10 24.06.2026
5 ПРИ КОКОРЧО
Коментиран от #24
18:11 24.06.2026
6 Пловдивски съд
До коментар #2 от "така е в клуба на богатите":Пловдивският съд е ний-хуманният съд. Съда под тепетата дава винаги условни присъди на убийците ако са лекари или полицаи
18:12 24.06.2026
7 Имаме 80 млрд валутен фонд
До коментар #1 от "Последния Софиянец":имало едно време .....
вече празно
18:12 24.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Голфаровото гоги
18:16 24.06.2026
10 Бялджип
Коментиран от #18
18:16 24.06.2026
11 Това
18:18 24.06.2026
12 Ний ша Ва упрайм
18:19 24.06.2026
13 Така е
18:19 24.06.2026
14 Няма проблем
18:21 24.06.2026
15 благодарство на..
18:22 24.06.2026
16 Дориана
Коментиран от #26, #41, #47
18:22 24.06.2026
17 гатанка
що е то?
( БЪЛЪГ )
18:23 24.06.2026
18 оня с коня
До коментар #10 от "Бялджип":В Предизборната програма на Радев не пише че иска да вземе властта за да наказва предишните,а декларира че "ще оправи" нещата в БГ.Така че е редно не да му даваш акъл кого да арестува,а да изкажеш мнение дали ти харесва Начинът ме "на оправяне" на България.
18:23 24.06.2026
19 Дедо
18:24 24.06.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
50 СТРАНИЦИ КОМПРОМАТ
.... ХРИСТО ГРОЗЕВ И КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
.......
ПРОСТО ПИША БАВНО - ИНАЧЕ ДОСЕГА ДА СЪМ ГО ПУСНАЛ НА РАДЕВ , ДАНС , МВР И
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ :)
18:24 24.06.2026
21 Студентите - революционери
Какво чакаш?
Айде всички пред Министерския съвет да сваляме Минчо!
Мухаха!
18:26 24.06.2026
22 пенсионер от Варна
18:26 24.06.2026
23 Гост
ПС
Ти от кой беше, бе момче? На чии ора си?
18:29 24.06.2026
24 Факти
До коментар #5 от "ПРИ КОКОРЧО":При Кокорчо беше под 3% и доходите и пенсиите растяха повече от инфлацията. Радев е по-зле дори от Мутрата. Предупредих ви, но вие не слушате.
18:29 24.06.2026
25 С 5,7% дефицит за 2026
Коментиран от #37
18:32 24.06.2026
26 Факти
До коментар #16 от "Дориана":Инфлацията започна в средата на 2021 г. и беше форсирана рязко от войната на Путин. През тези 5 години най-дълго е управлявал Радев със служебните си правителства.
Коментиран от #27, #30
18:33 24.06.2026
27 Дориана
До коментар #26 от "Факти":Грешен коментар Когато войната започна България за да угоди на ЕС спря доставките на евтиния Руски газ без да мисли и отстоява националните интереси. Както каза Румен Радев българския народ трябва да бъде на първо място. Точно тогава на власт бяха ППДБ. След това Борисов ГЕРБ и Пеевски с коалиция Магнитски. Служебните правителства са само за времето до изборите с ограничено време и задача, да осигурят избори. Така, че не се оправдавайте като Борисов по Герберски за провала и инфлацията Те я докараха на България
Коментиран от #39, #46
18:41 24.06.2026
28 Госあ
18:45 24.06.2026
29 Снежанка Димитрова
Моите претенции като данъкоплатец да се осветли този процес, да се потърси отговорност и да се санкционира тези безобразия. Не хората, а виновните да платят сметката.
18:48 24.06.2026
30 Наивник на средна възраст
До коментар #26 от "Факти":Поне си направи труда да си убедителен,а не лъжливо овчарче - служебни кабинети на кого??? От кога не формира той тях?Основата на инфлацията я положиха СДС с Костов - разбили и ограбили над 3000 фабрики и заводи......всеки следващ само крадеше и нищо не градеше...За ГЕРБ няма какво да се говори - нямало инфлаия,е как да има когато я криеха и така влязохме в евросъюза -- с подправена счетоводно такава....и преди още това влизане всичко се окепази с високи цени авансово..... Колко трябва да ви лащат за да ръсите илюзиорни истини??? Най-важното на една сграда е основата - тя не се полага за ден-два когато иде реч за държава.Всички управляващи до сега носят вина и в огромната си част тя следва да е с наказателна отговорност.Кога и къде изчезна държавният резерв - около 40 милиарда евро и по времето на чие управление,а мнгознайко???
Коментиран от #43
18:51 24.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Баце
18:55 24.06.2026
33 Дидо
18:56 24.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост
До коментар #25 от "С 5,7% дефицит за 2026":Ще помогне малко като им резнат на бордовете и шефчетата заплатите, дето те самички си определят . Може да се спре и плащането на НПО-та дето никой не ги е избирал или оторизирал за каквото и да е.
18:58 24.06.2026
38 Хаха
19:00 24.06.2026
39 Затова
До коментар #27 от "Дориана":подписаха боташ-а за 10 и кусур години напред.
19:01 24.06.2026
40 Наивник на средна възраст
До коментар #2 от "така е в клуба на богатите":Трудно ще намериш осъден лекар за действие,или бездействие довели до необратими поседици за пациента.Тез,които трябва да ги съдят се пазят с функционален имунитет - демек са обявени за светци,които не носят отгояорност докато са и след като престанат да бъдат магистрати,за произнесените от тях актове и решения.....такава индулгенция и Папата не дава,но с нея се покриват задниците на престъпници,независимо от ранг и длъжност....както и на самите магистрати.....
19:02 24.06.2026
41 Анонимен
До коментар #16 от "Дориана":Аз се чудя и не мога да си отговоря на въпроси 16 коя е как така 16 постоянно драска тук всякакви нелепици всякакви обиди лепи всякакви етикети постоянно създава напрежение лъжи 16 как така е тук необезпокоявана от никого Сипе помии с кофите и нищо 16 даже не я трият
19:12 24.06.2026
42 az СВО Победа 81
Всичките ви кирливи ризи излязоха!
19:13 24.06.2026
43 Анонимен
До коментар #30 от "Наивник на средна възраст":30 то тук има много малоумници вярно е но в Брюксел е друго защо постоянно разпространявате лъжи за малоумници
19:14 24.06.2026
44 ФАКТ
19:15 24.06.2026
45 Дон Хуан
19:30 24.06.2026
46 Грешката
До коментар #27 от "Дориана":си ти Дориана. Кремъл спряха подаването на газ и ни обявиха за вражеска държава. А 7 руският газ беше много по- скъп за България. Радев е слуга на Путин и защитава интересите на руските олигарси.
19:34 24.06.2026
47 Тая е
До коментар #16 от "Дориана":директно за Карлуково.
19:36 24.06.2026
48 Левски
19:40 24.06.2026