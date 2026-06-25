Времето днес, прогноза за четвъртък, 25 юни: Слънчево. Следобедни превалявания на изток и в планините

През нощта валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще намалее. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но през деня в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

Следобедни превалявания и гръмотевици ще има в източната половина и в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 27° и 33°, в София - около 28°, на морския бряг - между 25° и 28°. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от изток-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие - с посока от изток. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е 23° - 24°. „

Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, когато ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен, от изток-североизток, а максималните температури в курортите - от 18° на Мальовица и Алеко до 22° на Боровец.

В петък ще има следобедни валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България.

През почивните дни ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания само в планините. Температурите ще се повишават и в началото на новата седмица, максималните ще бъдат между 33° и 38°, а във все повече райони минималните няма да падат под 20°.