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Казусът "Баба Алино": Още две нови заповеди за събаряне на сгради ще бъдат издадени тази седмица

Казусът "Баба Алино": Още две нови заповеди за събаряне на сгради ще бъдат издадени тази седмица

25 Юни, 2026 14:40 676 12

  • баба алино-
  • заповеди-
  • събаряне-
  • сгради-
  • тази седмица

Строителният контрол работи активно по случаите, а в процеса са включени и районните кметства, които разполагат с правомощия да извършват проверки и да издават заповеди за спиране или премахване на незаконни обекти, обясни кметът на Варна Благомир Коцев

Казусът "Баба Алино": Още две нови заповеди за събаряне на сгради ще бъдат издадени тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Община Варна продължава проверките във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино, като през тази седмица се очаква издаването на още две заповеди за събаряне. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР.

Строителният контрол работи активно по случаите, а в процеса са включени и районните кметства, които разполагат с правомощия да извършват проверки и да издават заповеди за спиране или премахване на незаконни обекти, допълни той.

Проверките се извършват поетапно, тъй като процедурата изисква преминаване през няколко задължителни стъпки. Преди издаването на заповед за премахване първо се съставя акт за незаконно строителство. Той трябва да бъде връчен на заинтересованите страни и също подлежи на обжалване, обясни още кметът.

Всяка заповед трябва да бъде изготвена изключително прецизно, тъй като дори малка техническа грешка може да стане причина документът да бъде отменен от съда, каза още Коцев.

Буквално грешка в номер на имот или идентификатор може да доведе до отпадане на заповедта, коментира той.

Сградите, за които ще бъдат връчени заповеди тази седмица, са на инвеститора и още не са продадени, уточни кметът.

Очакванията са през следващите седмици да бъдат издадени и нови актове и заповеди, докато проверките в района продължават.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    11 0 Отговор
    по 1-2 заповеди на седмица, тъкмо до края на мандата на Благо 30 % от сградите ще имат заповеди за събаряне, за останалите 70 % ще чакаме следващия кмет.

    Браво Благо !!!
    Пий водичка редовно, че тая непосилна работа която вършиш да подписваш седмично по една заповед е много тежка и изморява !!!

    14:44 25.06.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Потрошиха на хората беседките и барбекютата.

    14:45 25.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    СЛЕД КАТО СИ ИЗВЪРШИЛ ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КАТО КМЕТА БЛАЖО,
    ДА ИЗДАВАШ ЗАПОВЕДИ ЗА СЪБАРЯНЕ
    .....
    Е ВСЕ ЕДНО ДЕТЕТО НА ДС ШИШИ ТОЛУПЧЕВ ДА ИСКА ДА ОСТАНЕ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА
    ....
    ЕЛЕМЕНТАРНА МИМИКРИЯ ЗА СОБСТВЕНА ЗАЩИТА

    14:45 25.06.2026

  • 4 Мнение

    13 0 Отговор
    А ОСЪДЕНИ ГЕРБАДЖИИ, ДЕПЕСАРИ И ППДБ-ЕЙЦИ, ЗАМЕСЕНИ В ТОЯ УКРО-НАЦИ КАЗУС, КОГА ЩЕ ИМА?!

    ИЛИ РУМБАТА РАДЕВ Е КАТО БОЙКО БОРИСОВ, ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ И ППДБ, НО С РАЗЛИЧНО ИМЕ?!

    КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ?!

    14:45 25.06.2026

  • 5 Адоре Мио

    9 0 Отговор
    Нишо няма да стане. Във Варна от 20 години строят направо върху свлачища - Кабакум, Бриз, гора, 15 етажни сгради в райони с 3 етажно строителство. Всичко е възможно само да имаш кинти:)

    14:54 25.06.2026

  • 6 На Дедо

    6 0 Отговор
    Искам да съм! На Варненски кмет дете. Тогава аз, ще ви покажа как се краде.

    14:55 25.06.2026

  • 7 този

    4 1 Отговор
    на снимката е с 10 милиона по-богат, преди да го арестуват. Сега властта е пак при него и руши всичко наред. Но укрите няма да му простят.

    15:00 25.06.2026

  • 8 Пуфи

    3 1 Отговор
    Значи заповедите изключително прецизно а разрешенията на набързо и на едро, важното е да се захрани офшорката на Кирчо и кокорчо у Люксембург

    15:08 25.06.2026

  • 9 български интелектуалец

    4 1 Отговор
    Кой идиот мисли че може да се съборят къщите от железобетон на цял град?
    Да това е следствения кмет на Варна.С това мисли че се оневинява че е един
    от имотната мафия.

    15:15 25.06.2026

  • 10 ЧеБурашка

    3 1 Отговор
    Това нагло корумпе няма ли поне да подаде оставка...

    15:34 25.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    С чий пари !!???да познаем от нашите данъци пак ,и виновни както винаги пак няма да има

    15:50 25.06.2026

  • 12 441

    1 0 Отговор
    Този как така е още кмет...

    15:56 25.06.2026

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