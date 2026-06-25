Казусът "Баба Алино": Още две нови заповеди за събаряне на сгради ще бъдат издадени тази седмица

Община Варна продължава проверките във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино, като през тази седмица се очаква издаването на още две заповеди за събаряне. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР.
Строителният контрол работи активно по случаите, а в процеса са включени и районните кметства, които разполагат с правомощия да извършват проверки и да издават заповеди за спиране или премахване на незаконни обекти, допълни той.
Проверките се извършват поетапно, тъй като процедурата изисква преминаване през няколко задължителни стъпки. Преди издаването на заповед за премахване първо се съставя акт за незаконно строителство. Той трябва да бъде връчен на заинтересованите страни и също подлежи на обжалване, обясни още кметът.
Всяка заповед трябва да бъде изготвена изключително прецизно, тъй като дори малка техническа грешка може да стане причина документът да бъде отменен от съда, каза още Коцев.
Буквално грешка в номер на имот или идентификатор може да доведе до отпадане на заповедта, коментира той.
Сградите, за които ще бъдат връчени заповеди тази седмица, са на инвеститора и още не са продадени, уточни кметът.
Очакванията са през следващите седмици да бъдат издадени и нови актове и заповеди, докато проверките в района продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
Браво Благо !!!
Пий водичка редовно, че тая непосилна работа която вършиш да подписваш седмично по една заповед е много тежка и изморява !!!
14:44 25.06.2026
2 честен ционист
14:45 25.06.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИЗДАВАШ ЗАПОВЕДИ ЗА СЪБАРЯНЕ
.....
Е ВСЕ ЕДНО ДЕТЕТО НА ДС ШИШИ ТОЛУПЧЕВ ДА ИСКА ДА ОСТАНЕ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА
....
ЕЛЕМЕНТАРНА МИМИКРИЯ ЗА СОБСТВЕНА ЗАЩИТА
14:45 25.06.2026
4 Мнение
ИЛИ РУМБАТА РАДЕВ Е КАТО БОЙКО БОРИСОВ, ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ И ППДБ, НО С РАЗЛИЧНО ИМЕ?!
КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ?!
14:45 25.06.2026
5 Адоре Мио
14:54 25.06.2026
6 На Дедо
14:55 25.06.2026
7 този
15:00 25.06.2026
8 Пуфи
15:08 25.06.2026
9 български интелектуалец
Да това е следствения кмет на Варна.С това мисли че се оневинява че е един
от имотната мафия.
15:15 25.06.2026
10 ЧеБурашка
15:34 25.06.2026
11 Kaлпазанин
15:50 25.06.2026
12 441
15:56 25.06.2026