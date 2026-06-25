Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден”

И тази година Посолството на Суверенния Малтийски орден у нас продължава своите благотворителни и дипломатически инициативи. На 24 юни – Деня на Свети Йоан Кръстител, Орденът отбелязва своя национален и патронен празник и по традиция организира приеми и церемонии и връчва отличия по целия свят.

Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи, посланик на Суверенния Малтийски орден в България, даде вчера прием в царския дворец “Врана”. Тя посрещна Н. В. цар Симеон II, Н. В. княз Борис, зам.-министъра на външните работи Иванка Ташева, дипломати и посланици от десетки държави, епископи и духовници от Православната и Католическата църква у нас, представители на Мюсюлманското изповедание, на бизнеса, академичните среди, медиите и обществения живот. Поздравителни адреси изпратиха президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев, съобщи kmeta.bg.

“В година, белязана от нови геополитически напрежения, продължаващи хуманитарни кризи и дълбоки социални промени, Малтийският орден продължава своята хилядолетна мисия в помощ на бедните, болните и нуждаещите се”, подчерта в обръщението си Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи. Тя изтъкна, че в България Орденът не е спирал да реализира социални проекти в подкрепа на възрастни хора, живеещи в бедност, както и на деца в неравностойно положение, настанени в специализирани институции. “Бих искал сърдечно да благодаря на всички наши дарители и доброволци за усилията и отдадеността, които влагат в изпълнението на нашата мисия”, каза посланикът.

По традиция Посолството на Суверенния Малтийски орден предлага за отличия личности, които са се откроили със своята обществена дейност и споделят ценностите, идеите и мисията на Ордена. Кандидатурите се предлагат от Посолството, а Правителството на Ордена извършва необходимата проверка и ги утвърждава.

И тази година Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи връчи отличия на изтъкнати личности и доброволци за техните особени заслуги. “Имам честта да отлича някои от нашите скъпи приятели за техния изключителен и дългогодишен принос в подкрепа на социалните ни проекти. От името на Великия магистър ще им връча “Pro Merito Melitensi”, заяви тя.

С кръст “За заслуга към Малтийския орден” беше отличен Боян Томов, изпълнителен директор на “Бранд Медия България”. По време на церемонията бе подчертан приносът му за осигуряването на възможност деца от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) да посещават летни лагери и за първи път да видят морето. Това е кауза, която Боян Томов подкрепя последователно през последните години.

“Важно е всеки човек да има кауза и да бъде съпричастен към хората в нужда. Стремя се да давам добър пример на моя син, на приятелите и колегите си, както и на обществото, в което живеем. Днес сме изправени пред множество негативни тенденции и именно затова е необходимо с общи усилия да работим за една по-добра и солидарна среда. Благодаря за този жест от страна на Малтийския орден и за тяхната всеотдайна работа в подкрепа на нуждаещите се”, каза Боян Томов.

Отличия получиха още Стефания Кодони Мартинели, Венцислав Велков и Людмил Георгиев.

Суверенният Малтийски орден и България официално установяват дипломатически отношения на 11 ноември 1994 г. От откриването на Посолството през 2005 г. Орденът се ползва с висок авторитет и обществено уважение в страната. През годините дипломатическата мисия реализира множество дарителски инициативи и социални проекти в цяла България. Осъществени са стотици дейности в десетки населени места в подкрепа на хора в нужда.