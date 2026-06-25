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Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден”

Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден”

25 Юни, 2026 15:05 651 17

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  • кръст-
  • малтийски орден

Отличия получиха още Стефания Кодони Мартинели, Венцислав Велков и Людмил Георгиев

Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден” - 1
Снимка: kmeta.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И тази година Посолството на Суверенния Малтийски орден у нас продължава своите благотворителни и дипломатически инициативи. На 24 юни – Деня на Свети Йоан Кръстител, Орденът отбелязва своя национален и патронен празник и по традиция организира приеми и церемонии и връчва отличия по целия свят.

Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи, посланик на Суверенния Малтийски орден в България, даде вчера прием в царския дворец “Врана”. Тя посрещна Н. В. цар Симеон II, Н. В. княз Борис, зам.-министъра на външните работи Иванка Ташева, дипломати и посланици от десетки държави, епископи и духовници от Православната и Католическата църква у нас, представители на Мюсюлманското изповедание, на бизнеса, академичните среди, медиите и обществения живот. Поздравителни адреси изпратиха президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев, съобщи kmeta.bg.

“В година, белязана от нови геополитически напрежения, продължаващи хуманитарни кризи и дълбоки социални промени, Малтийският орден продължава своята хилядолетна мисия в помощ на бедните, болните и нуждаещите се”, подчерта в обръщението си Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи. Тя изтъкна, че в България Орденът не е спирал да реализира социални проекти в подкрепа на възрастни хора, живеещи в бедност, както и на деца в неравностойно положение, настанени в специализирани институции. “Бих искал сърдечно да благодаря на всички наши дарители и доброволци за усилията и отдадеността, които влагат в изпълнението на нашата мисия”, каза посланикът.

По традиция Посолството на Суверенния Малтийски орден предлага за отличия личности, които са се откроили със своята обществена дейност и споделят ценностите, идеите и мисията на Ордена. Кандидатурите се предлагат от Посолството, а Правителството на Ордена извършва необходимата проверка и ги утвърждава.

И тази година Н. Пр. Урсула Хофтер Дзуколи връчи отличия на изтъкнати личности и доброволци за техните особени заслуги. “Имам честта да отлича някои от нашите скъпи приятели за техния изключителен и дългогодишен принос в подкрепа на социалните ни проекти. От името на Великия магистър ще им връча “Pro Merito Melitensi”, заяви тя.

С кръст “За заслуга към Малтийския орден” беше отличен Боян Томов, изпълнителен директор на “Бранд Медия България”. По време на церемонията бе подчертан приносът му за осигуряването на възможност деца от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) да посещават летни лагери и за първи път да видят морето. Това е кауза, която Боян Томов подкрепя последователно през последните години.

“Важно е всеки човек да има кауза и да бъде съпричастен към хората в нужда. Стремя се да давам добър пример на моя син, на приятелите и колегите си, както и на обществото, в което живеем. Днес сме изправени пред множество негативни тенденции и именно затова е необходимо с общи усилия да работим за една по-добра и солидарна среда. Благодаря за този жест от страна на Малтийския орден и за тяхната всеотдайна работа в подкрепа на нуждаещите се”, каза Боян Томов.

Отличия получиха още Стефания Кодони Мартинели, Венцислав Велков и Людмил Георгиев.

Суверенният Малтийски орден и България официално установяват дипломатически отношения на 11 ноември 1994 г. От откриването на Посолството през 2005 г. Орденът се ползва с висок авторитет и обществено уважение в страната. През годините дипломатическата мисия реализира множество дарителски инициативи и социални проекти в цяла България. Осъществени са стотици дейности в десетки населени места в подкрепа на хора в нужда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    18 1 Отговор
    От къде в България толкова, масони, ротарианци, розенкройцери, билдеберги, малтийски рицари и прочие ганчовци? Сещам се- комунета.

    Коментиран от #7, #9, #10, #13

    15:11 25.06.2026

  • 2 Малтусианци

    14 2 Отговор
    Тамплиерите и масоните никога не са били особено добре приети в България.

    15:12 25.06.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    КОЯ Е ТАЗИ ДЪРЖАВА,ЧЕ И ОРДЕН ИМА?

    15:13 25.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    СБОРИЩЕ НА ОПГ САКСКОБУРГОТСКИ
    .. ПРИНЦ КИРИЛ ПАК ОТСЪСТВАЛ - ЗАЕТ С МАЛТИЙСКИТЕ ОФШОРКИ
    .....
    НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА ПЕФОФИЛИТЕ ОТ ВЪНШНО И БПЦ СА БИЛИ НА СЪБОРА НА ВЕЩИЦИТЕ И ВЕЩЕРИТЕ :)

    15:16 25.06.2026

  • 5 БЪЛГАРИН

    3 1 Отговор
    ДОЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

    КУПЕНИ МОЗЪЦИ!

    15:16 25.06.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Богатите се наплюскаха за сметка на сплатилите се стомаси на бедните.
    Да се чудиш "испанеца" какво е ял, след като глътнал половин България, а щерка му приватизира всички винзаводи

    15:21 25.06.2026

  • 7 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Летец Пешеходец":

    Поиск, раскрытие и ликвидация любых несанкционированных тайных обществ являлись прямой обязанностью Комитета государственной безопасности (КГБ). Любые попытки создания независимых объединений жестко преследовались как «антисоветская агитация и пропаганда» или «измена Родине». Участникам грозили длительные сроки тюремного заключения, лагеря или принудительное лечение в психиатрических клиниках.

    Коментиран от #14

    15:22 25.06.2026

  • 8 Сталин

    4 2 Отговор
    По наградите ще ги познаете - предателите

    15:24 25.06.2026

  • 9 ма ДУРО

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Летец Пешеходец":

    Не обиждай падналата възник в краката на руския поп и го изпонацелувала къде и падне

    15:25 25.06.2026

  • 10 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Летец Пешеходец":

    Интернационалните кошерни паразити

    15:26 25.06.2026

  • 11 Без име

    4 1 Отговор
    Един ден ще се явят пред Страшния съд с малтийски орден. Свети Петър ще падне от смях.

    15:26 25.06.2026

  • 12 Сталин

    5 2 Отговор
    Абе някой да е чувал сатаните и дявола да се занимават с благотворителна дейност

    Коментиран от #16

    15:35 25.06.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Летец Пешеходец":

    Сайта който четем (насотящият), базар.бг и оше няколко сайта са собственост на въпросният орден. От тук си вади изводите за какво пишат, защо и кого награждават. Погледни на кво мяза "нейно превъзходителство" на горната снимка и си помисли още веднъж.
    Аз повече се питам ,защо сред наградените на виждам Денис ДжамбазоФ, МараБандерката и вездесъщия МИЛЕН. Вероятно защото всички са псевдоними на едно и също лице, за което изобщо не знаем.

    15:37 25.06.2026

  • 14 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Так и надо. Туда им дорога!
    п.п.
    Ще си позволя да цитирам Сталин: "Расстрелять!"

    Коментиран от #15, #17

    15:40 25.06.2026

  • 15 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    В начале 1900-х годов Иосиф Сталин (тогда еще известный под партийным псевдонимом Коба) действительно работал на нефтеперерабатывающем заводе Ротшильда в Батуме.

    15:46 25.06.2026

  • 16 $раллен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    обу ли памперса

    16:00 25.06.2026

  • 17 а тибля

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    в попку вьi.бать

    16:00 25.06.2026

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