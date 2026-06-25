Новини
България »
София »
Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация"

Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация"

25 Юни, 2026 18:10 765 19

  • йордан иванов-
  • бюджет 2026-
  • бюджетен дефицит-
  • реформи-
  • политика

Смело вървим към румънския сценарий, предупреди депутатът от ДСБ

Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация" - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Преди време имаше един популярен клип с една жена, която питаше "Кой ще ни даде пари? Ще даде Гълъб Донев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ зам.-председателят на ДСБ и депутат от "Демократична България" Йордан Иванов във връзка с предложения от управляващите проект на бюджет за 2026 г.

Този бюджет представлява пълен отказ от реформи, той е по-лош от този на Теменужка Петкова, защото предвижда по-висок дефицит и повече заеми. А по-висок дефицит означава повече инфлация . Управляващите многократно заявиха, че няма да увеличават данъците, но бих казал, че в този бюджет има нов данък - данък "инфлация". С този бюджет, всеки български гражданин, ако има 10 000 лева, те ще намалеят с 500 лева. За мен този бюджет е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество, заяви Иванов.

Ние искаме пакет от десни мерки, които включват това държавните служители да си плащат осигуровките, изграждане на малка, компактна държавна администрация, която да функционира на база професионализъм, а не по партиен признак.

Оптимизацията на разходи означава да спрем и пробойните в бюджета. Защото от 2001-а до 2026 г. бюджетът на НЗОК е нараснал със 102%, а кумулативната инфлация за този период е 46%. Кой видя през тези години подобрение в работата на НЗОК? Това са течове от бюджета. Една от десните мерки, които предлагаме, е тези течове да бъдат спрени, отбеляза Йордан Иванов.

Той коментира и действията на кабинета "Радев" след заявките за избор на състав на Висшия съдебен съвет, който да работи по корено различен начин от досегашния, който е с изтекъл мандат.

Това, което правят управляващите сега, е да сервират хляб, без да са го платили, но сметката ще я платят всички български граждани. В момента се пускаме по пързалката надолу и смело вървим към румънския сценарий, подчерта той.

Ако имат някакъв импулс за това, което трябва да се случи с Висшия съдебен съвет, ако не е изоставен, той е много спихнал. Защото всички наши предложения, които да гарантират ново качество на ВСС,практически бяха отхвърлени. Не е ясно какво планират да правят, с кой и как ще го правят. Имаме един прост въпрос към управляващите – нормално ли е агенти на тайните служби да правораздават? Притеснява ни отхвърлянето на всичките ни аргументи, без разумни аргументи, посочи съпредседателят на ДСБ.

По думите му закриването на Комисията по досиетата през закона за държавния бюджет скандално, Иванов предположи, че зад идеята стои вицепремиерът Иво Христов, когото определи като "все едно излязъл от роман на Оруел".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    Коментиран от #2

    18:11 25.06.2026

  • 2 Така де

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Важното е Радев да вземе парите по ПВУ от западните смешници, пък после гледай сеир!

    18:20 25.06.2026

  • 3 Митрофонова

    7 5 Отговор
    Българите ,ако има такава нация не трябва да са по материално задоволени от руснаците ,сърбите и македонците . Така съм инструктира и в тази насока работя. Финансовият излишък ще се насочва към РУСИЯ

    18:21 25.06.2026

  • 4 ФАКТ

    9 7 Отговор
    И ГОСПОД ДА ДОЙДЕ НИКОЙ НЯМА ДА МОЖЕ ДА СКЪРПИ ОПОСКАНА ОТ ВСЯКЪДЕ ХАЗНА!ХОРАТА НА ГЕН. РАДЕВ ДЕНОНОЩНО СА РАБОТИЛИ, ОРЯЗАХА ОТ БЮДЖЕТА НА МО С НАД МИЛИАРД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА, ЗАМРАЗИХА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ КЪМ МАРТЕНСКИТЕ - НЕ ЧЕ И ТЕЗИ СА ИМ МАЛКО, СЪКРАЩАВАТ И НЕЗАЕТИТЕ ЩАТОВЕ - ЗА ДА НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ТЕЗИ ЩАТНИ МЕСТА, ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ЕДНИТЕ ОТ 01 АВГУСТ, А МО И МВР ОТ -1 ЯНУАРИ ЩЕ СИ ВНАСЯТ 30% ОТ ОСИГУРОВКИТЕ, А КЪМ 2028 ГОД ЩЕ СЕ ВНАСЯТ И ОСТАНАЛИТЕ 70%. ОГЛЬОЗГАЛИ СА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ТАКА, ЧЕ НИКОЙ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВИ, ЗАЩОТО СА ИЗТЕГЛИЛИ ПРЕЗ 2025 ГОД. ДАНЪК ПЕЧАЛБА И КОРП. ДАНЪК АВАНСОВО ОТ БАНКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗА ДА ДОСТИГНАТ 3% ИНФЛАЦИЯ ЗА ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА, СРЕДСТВА СА ИЗТОЧИЛИ И ОТ СРЕБЪРНИЯ ФОНД - НАД 600 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ВНОСКИТЕ ЗА ПЕНСИИТЕ НА ХОРАТА, ОСТАВИЛИ СА ОТ 2025 ГОД ЗА 2.2 МИЛИАРДА ЕВРО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ, И СА ПЛАТИЛИ АВАНСОВО ЗА НАД МИЛИАРД ЕВРО ПО ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА, КОЯТО НЕ Е ВЪОБЩЕ ПИПНАТА. КАЖИ МУ ЗДРАВЕ НА ТОВА, ПРОСТО ЗА ГИНЕС СМЕ! И СЕГА ТЕЗИ КОИТО СА ДОКАРАЛИ ТОЗИ ХАЛ КРЕЩЯТ И ЛЪЖАТ ИСТЕРИЧНО, ЗАЩОТО ПЛАЧАТ ЗА ПРОКУРОР, НО И ПРОКУРАТУРАТА ВСЕ Е ОЩЕ ТЯХНА!

    Коментиран от #9

    18:22 25.06.2026

  • 5 ЧОВЕК

    10 5 Отговор
    НЕЩА..СТН..ИЦИ, КАТО ПОЖАР СТЕ МИНАЛИ И ОПОСКАЛИ ВСИЧКО! ЗАТВОРЕТЕ СИ УСТИТЕ, ПРЕ..СТЪПН..ИЦИ? ЗА ПРОКУРАТУРАТА СТЕ! АВАНСОВО СТЕ ИЗПЛЮСКАЛИ ВСИЧКО ЗА ДВЕ ГОДИНИ НАПРЕД!

    18:25 25.06.2026

  • 6 Да изринем чеpвената чyма !

    5 6 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, а ни продава още от борисов-пеевския грабеж. Нинова, ти си същия бokлyk !

    18:30 25.06.2026

  • 7 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    5 3 Отговор
    В комисията за контрол на службите управляващите от Прогресивна България гласуваха "против" да бъдат предоставени всички секретни документи за охраната на Пеевски от НСО от 2013 досега.
    Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?

    18:31 25.06.2026

  • 8 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    9 2 Отговор
    Само в системата на МВР има 12 000 служителя с отпаднала необходимост. - пенсионери, с удостоверение ТЕЛК (какво прави в МВР) и такива които не са си взели изпитите по физическа и психическа подготовка.
    Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
    Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
    Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
    Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.

    18:31 25.06.2026

  • 9 Кат Е Генерал !

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Да Върви да си Оправя Армията !

    И Да не се Занимава с Дейности !

    Които Не Разбира !

    Селските Работи !

    На селската Седянка !

    Не В Парламента и Министерския Съвет !

    Коментиран от #10

    18:32 25.06.2026

  • 10 За Какво ми е Педал ?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кат Е Генерал !":

    Който Не си Разбира От Работата !

    Това не е Работа !

    За неговите Слуги !

    18:36 25.06.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Мерките на гълъбите на кРадев са вземаме от работещите и бедните, вземаме от пенсионерите и майките, даваме на мафията и понеже не и стига на мафията, теглим заеми за да я удовлетворим.
    Има мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
    Тя мафията си е една и съща поне от 50 г,, на 200 комунистически семейства, назначени от Кремъл да грабят народа. Тези дърпат конците - радев, боко, пеевски, царя, станишев ... са само едни пионки, мишоци облечени във власт.

    18:37 25.06.2026

  • 12 идиоти вън

    1 2 Отговор
    На тоя ма на истина сивото вещество е по-малко и от на жълто паве по което ходи!!! Само как се излагаше при розовата!!!!

    18:45 25.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 павела митова

    0 1 Отговор
    даню капут@от къде го изкопаха тоя паткан н@сран

    18:52 25.06.2026

  • 16 Генерал Радев е пример

    2 1 Отговор
    за нагло, директно и яко ограбване на България

    18:54 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Вижте това недоразумение на природата от ДСБ(Дебилни Сор.... Боклуци) и той разбира от бюджет,а ако беше в затвора където му е мястото щеше да разбира от това как се чистят тоалетните,което всъщност му е призванието в живота !

    19:03 25.06.2026

  • 19 Дориана

    0 0 Отговор
    Точно този бюджет на Гълъб Донев Прогресивна България ще работи и ще бъде изпълнен. Борисов, Пеевски, Асен Василев, Мирчев имаха възможност да управляват България , но се провалиха защото за тях бъдещето на народа беше на последно място. Политическото оцеляване за лично финансово обогатяване и лицемерието пред ЕС бяха на първо място при тях.

    19:04 25.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове