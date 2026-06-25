Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация"

Преди време имаше един популярен клип с една жена, която питаше "Кой ще ни даде пари? Ще даде Гълъб Донев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ зам.-председателят на ДСБ и депутат от "Демократична България" Йордан Иванов във връзка с предложения от управляващите проект на бюджет за 2026 г.
Този бюджет представлява пълен отказ от реформи, той е по-лош от този на Теменужка Петкова, защото предвижда по-висок дефицит и повече заеми. А по-висок дефицит означава повече инфлация . Управляващите многократно заявиха, че няма да увеличават данъците, но бих казал, че в този бюджет има нов данък - данък "инфлация". С този бюджет, всеки български гражданин, ако има 10 000 лева, те ще намалеят с 500 лева. За мен този бюджет е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество, заяви Иванов.
Ние искаме пакет от десни мерки, които включват това държавните служители да си плащат осигуровките, изграждане на малка, компактна държавна администрация, която да функционира на база професионализъм, а не по партиен признак.
Оптимизацията на разходи означава да спрем и пробойните в бюджета. Защото от 2001-а до 2026 г. бюджетът на НЗОК е нараснал със 102%, а кумулативната инфлация за този период е 46%. Кой видя през тези години подобрение в работата на НЗОК? Това са течове от бюджета. Една от десните мерки, които предлагаме, е тези течове да бъдат спрени, отбеляза Йордан Иванов.
Той коментира и действията на кабинета "Радев" след заявките за избор на състав на Висшия съдебен съвет, който да работи по корено различен начин от досегашния, който е с изтекъл мандат.
Това, което правят управляващите сега, е да сервират хляб, без да са го платили, но сметката ще я платят всички български граждани. В момента се пускаме по пързалката надолу и смело вървим към румънския сценарий, подчерта той.
Ако имат някакъв импулс за това, което трябва да се случи с Висшия съдебен съвет, ако не е изоставен, той е много спихнал. Защото всички наши предложения, които да гарантират ново качество на ВСС,практически бяха отхвърлени. Не е ясно какво планират да правят, с кой и как ще го правят. Имаме един прост въпрос към управляващите – нормално ли е агенти на тайните служби да правораздават? Притеснява ни отхвърлянето на всичките ни аргументи, без разумни аргументи, посочи съпредседателят на ДСБ.
По думите му закриването на Комисията по досиетата през закона за държавния бюджет скандално, Иванов предположи, че зад идеята стои вицепремиерът Иво Христов, когото определи като "все едно излязъл от роман на Оруел".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
18:11 25.06.2026
2 Така де
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Важното е Радев да вземе парите по ПВУ от западните смешници, пък после гледай сеир!
18:20 25.06.2026
3 Митрофонова
18:21 25.06.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #9
18:22 25.06.2026
5 ЧОВЕК
18:25 25.06.2026
6 Да изринем чеpвената чyма !
18:30 25.06.2026
7 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
Това е особено странно, предвид, че именно ПБ предлагат всички документи за охрана да се предоставят на парламента оттук нататък. Защо тези назад във времето да не бъдат предоставени?
18:31 25.06.2026
8 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Това са малко над 50 000 000 € на месец, които плащащите данъци даваме за въздух, както плащаме и за Боташ.
Сега само сметнете какво е по другите министерствата. В Министерството на отбраната, генералите са повече от войниците, също в по-голямата си част пенсионери.
Някой знае ли, че имаме над 500 служби за нещо си, за всичко което се сетите има служба, за да се назначава родата на червената олигархия.
Ами по общините какво е ? Кому са нужни регионалните кметства като те са само една пощенска кутия на главната Община ? Хиляди и хиляди napaзити, на които плащаме заплатите.
18:31 25.06.2026
9 Кат Е Генерал !
До коментар #4 от "ФАКТ":Да Върви да си Оправя Армията !
И Да не се Занимава с Дейности !
Които Не Разбира !
Селските Работи !
На селската Седянка !
Не В Парламента и Министерския Съвет !
Коментиран от #10
18:32 25.06.2026
10 За Какво ми е Педал ?
До коментар #9 от "Кат Е Генерал !":Който Не си Разбира От Работата !
Това не е Работа !
За неговите Слуги !
18:36 25.06.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Има мерки за обогатяване на строителната мафия, която е същата от времето на ГЕРБ Ново начало, а така също за обогатяване на енергийната мафия, която също е същата от времето на ГЕРБ Ново начало.
Тя мафията си е една и съща поне от 50 г,, на 200 комунистически семейства, назначени от Кремъл да грабят народа. Тези дърпат конците - радев, боко, пеевски, царя, станишев ... са само едни пионки, мишоци облечени във власт.
18:37 25.06.2026
12 идиоти вън
18:45 25.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 павела митова
18:52 25.06.2026
16 Генерал Радев е пример
18:54 25.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ШЕФА
19:03 25.06.2026
19 Дориана
19:04 25.06.2026