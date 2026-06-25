Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация"

Преди време имаше един популярен клип с една жена, която питаше "Кой ще ни даде пари? Ще даде Гълъб Донев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ зам.-председателят на ДСБ и депутат от "Демократична България" Йордан Иванов във връзка с предложения от управляващите проект на бюджет за 2026 г.

Този бюджет представлява пълен отказ от реформи, той е по-лош от този на Теменужка Петкова, защото предвижда по-висок дефицит и повече заеми. А по-висок дефицит означава повече инфлация . Управляващите многократно заявиха, че няма да увеличават данъците, но бих казал, че в този бюджет има нов данък - данък "инфлация". С този бюджет, всеки български гражданин, ако има 10 000 лева, те ще намалеят с 500 лева. За мен този бюджет е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество, заяви Иванов.

Ние искаме пакет от десни мерки, които включват това държавните служители да си плащат осигуровките, изграждане на малка, компактна държавна администрация, която да функционира на база професионализъм, а не по партиен признак.

Оптимизацията на разходи означава да спрем и пробойните в бюджета. Защото от 2001-а до 2026 г. бюджетът на НЗОК е нараснал със 102%, а кумулативната инфлация за този период е 46%. Кой видя през тези години подобрение в работата на НЗОК? Това са течове от бюджета. Една от десните мерки, които предлагаме, е тези течове да бъдат спрени, отбеляза Йордан Иванов.

Той коментира и действията на кабинета "Радев" след заявките за избор на състав на Висшия съдебен съвет, който да работи по корено различен начин от досегашния, който е с изтекъл мандат.

Това, което правят управляващите сега, е да сервират хляб, без да са го платили, но сметката ще я платят всички български граждани. В момента се пускаме по пързалката надолу и смело вървим към румънския сценарий, подчерта той.

Ако имат някакъв импулс за това, което трябва да се случи с Висшия съдебен съвет, ако не е изоставен, той е много спихнал. Защото всички наши предложения, които да гарантират ново качество на ВСС,практически бяха отхвърлени. Не е ясно какво планират да правят, с кой и как ще го правят. Имаме един прост въпрос към управляващите – нормално ли е агенти на тайните служби да правораздават? Притеснява ни отхвърлянето на всичките ни аргументи, без разумни аргументи, посочи съпредседателят на ДСБ.

По думите му закриването на Комисията по досиетата през закона за държавния бюджет скандално, Иванов предположи, че зад идеята стои вицепремиерът Иво Христов, когото определи като "все едно излязъл от роман на Оруел".