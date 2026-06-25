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"Възраждане": Бюджет 2026 е пълна катастрофа

"Възраждане": Бюджет 2026 е пълна катастрофа

25 Юни, 2026 22:04 811 35

  • петър петров-
  • възраждане-
  • бюджет 2026-
  • катастрофа-
  • бюджетен дефицит

Депутатът Петър Петров очаква по-високи цени през август

"Възраждане": Бюджет 2026 е пълна катастрофа - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от политическа партия "Възраждане" Петър Петров критикува остро предложената макрорамка за Бюджет 2026, определяйки я като пълен провал по време на участие в предаването "Денят на живо" по телевизия NOVA NEWS този четвъртък.

Според народния представител предложените финансови мерки не могат да осигурят балансиран бюджет и проектът не бива да влиза в пленарна зала в настоящия си вид. "Оценката на „Възраждане” за бюджета е „пълна катастрофа”", категоричен е Петров. По думите му мнозинството от избирателите на формацията "Прогресивна България" също не смятат, че заявката за макрорамката отговаря на техните очаквания.

Политическата сила от година и половина твърди, че данните за бюджетния дефицит, подадени преди влизането на страната в еврозоната в началото на годината, са били манипулирани. "Това го отбеляза и министър-председателят Радев, само че той не подаде сигнал до правоохранителните органи, а го направихме ние", посочва Петров пред NOVA NEWS.

Той допълва, че в момента дефицитът е дори по-висок и планираните мерки за свалянето му няма да имат успех. Депутатът изтъква необходимостта да бъдат спрени кражбите на милиони от държавните дружества, като подчертава, че намаляването на дефицита изисква свиване на разходите, които според него в момента се увеличават.

Във връзка с въведената единна европейска валута, Петров прогнозира негативен ефект върху потребителите през идния месец. "След 8 август всички търговци ще са задължени да обозначават цените да бъдат изцяло в евро. Така на 9 август ще се събудим с още по-високи цени. Цените ще продължават да растат, административните услуги също", твърди народният представител.

В коментар за предстоящите промени в правосъдната система, депутатът обвързва бъдещето на Висшия съдебен съвет с политическите договорки в парламента. Според него ситуацията около съвета ще се изясни едва когато "Прогресивна България" постигне съгласие с коалицията ГЕРБ-СДС. "Видя се, че управляващите не търсят тези 160 гласа от "Прогресивна България" и "Демократична България", след като не приеха голяма част от техните предложения", завърши Петър Петров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    13 13 Отговор
    Ми напишете по хубав бе мшкии 😏😉😝😘

    22:10 25.06.2026

  • 2 Дзак

    10 7 Отговор
    Трябва да подкрепят разумните разходи и реалистичните приходи! Радев няма да реже разходи без да е разплел някои казуси и да е натрупал самочувствие.

    Коментиран от #10

    22:12 25.06.2026

  • 3 гаргамел

    8 20 Отговор
    По добре МЕЧ да бяха влезли в Парламента, отколкото тези.....

    Коментиран от #9, #32

    22:13 25.06.2026

  • 4 Мда

    8 14 Отговор
    Тези от възраждане са по-люти от герб. Те са тяхна патерица, каквито бяха чалгаджиите от итн. А ония от пп/дб са същата герб патерица. Нормално, гледаме сеир.

    22:13 25.06.2026

  • 5 Възраждане са

    13 10 Отговор
    Единствената опозиция. Другите не разбирам какво критикуват след като години наред правеха същото. Този бюджет е гербаджийски но със шарлатански привкус. Манджа с грозде. Абсолютно нерешителен.

    22:14 25.06.2026

  • 6 Радев

    14 7 Отговор
    спри да щавиш народа щото ще идеш в канала. само днес чета за винетки и цигари....

    Коментиран от #34

    22:15 25.06.2026

  • 7 звездите ми говорят

    9 7 Отговор
    Когато не можеш да управляваш е логично да катастрофираш.

    22:15 25.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 10 Отговор
    Не пипат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери.Мерзавци!

    Коментиран от #12

    22:15 25.06.2026

  • 9 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "гаргамел":

    Малко ли им се сваляхте!

    22:19 25.06.2026

  • 10 Какво самочувствие толкова трябва

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Да поорежеш оядената администрация . Вместо това щели още да им вдигат заплатите щото уж щели да си плащат осигуровките поетапно. Добре но от заплатите които са им сега. Така поне малко ще се намалят неравенствата.

    Коментиран от #31

    22:22 25.06.2026

  • 11 Васил

    7 6 Отговор
    Това не е бюджет а пълна пародия даже няма да видите такова в турските сапунки.

    22:23 25.06.2026

  • 12 Име

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Бог, бави, ала б
    Не забравя.

    Коментиран от #17

    22:28 25.06.2026

  • 13 Българин

    5 10 Отговор
    Възраждане са будната съвест на българския народ в парламента. Всичко останало е содом и гомор.

    Коментиран от #15, #23

    22:29 25.06.2026

  • 14 Пенсионерите защо трябва да получават

    6 3 Отговор
    И пенсия и заплата в държавния/бюджетния сектор. Разбирам в частния сектор как да е. Същевременно много хора няма къде да работят по специалността от една страна а от друга внасят работници от Азия. Разбирам от бившия Съветски съюз добре но защо внасят от други места. Те ни превземат отвътре Азия.

    Коментиран от #26

    22:35 25.06.2026

  • 15 Костадинов трябва да се кандидатира за

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Президент. Сто процента ще стигне до балотаж но може и да спечели. При всеки случай той е най умния лидер в Б .

    Коментиран от #21, #29

    22:38 25.06.2026

  • 16 Единия минус цъфна веднага щом

    3 4 Отговор
    Качих мнение. На врата ми седи отзад.

    22:40 25.06.2026

  • 17 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Очакваме!

    22:42 25.06.2026

  • 18 Хмм

    3 6 Отговор
    Възраждане си искат Бойчето и Диди, да им върнат охраната, да теглят едни 26 млрд., е това е бюджет, два пъти повече заем от "катастрофата" на Радев, да си поживеят, да построят някоя друга къща още, да има и за правнуците

    Коментиран от #20

    22:44 25.06.2026

  • 19 Да бе

    3 7 Отговор
    Това гербаво възраждане едва влезе в НС, пропадна до 4.27%. Както и герб - 13.38%. Огромно поражение и естествен рев всеки ден срещу спечелилите на изборите - ПБ. Даже не си дават сметка какъв ПР правят на Радев.С действията си възраждане и герб ще изпаднат от НС при следващите избори. Затова от нн си траят.

    22:45 25.06.2026

  • 20 Гого

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Само граждани с низка интелигентност не виждат, че ВЪЗРАЖДАНЕ са единственото спасение за България

    22:46 25.06.2026

  • 21 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Костадинов трябва да се кандидатира за":

    Едва ли. Населението на територията е в безтегловност !!! Тази райска земя е населена с олигофрени. 35г дебилизация

    22:49 25.06.2026

  • 22 Коки

    1 4 Отговор
    Тя, годината мина, те се карат и си чешат езиците за някакъв бюджет. Да вземат за база изпълнението на бюджета за полугодието, да го умножат по две и ето ти годишен бюджет!

    22:52 25.06.2026

  • 23 Авсолютно

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Възраждане са единствената опозиция . Останалите партии които са управлявали и сегашните са нещо като ортаци. Те са на един акъл. Правят едни и същи неща. Не си намалиха заплатите депутатите. Затова трябва народа да им намали поне бройката .

    22:56 25.06.2026

  • 24 Ново начало

    2 1 Отговор
    Втора серия версия тв тринитрон хай бляк. Демек много шум за нищо.

    Коментиран от #25

    22:58 25.06.2026

  • 25 За бюджета

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ново начало":

    Става въпрос

    23:04 25.06.2026

  • 26 Ким Чен Ун

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионерите защо трябва да получават":

    Еми, те повечето републики от Съветския съюз са в Азия.

    Коментиран от #27

    23:08 25.06.2026

  • 27 Да но Средна Азия което е близо до нас

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ким Чен Ун":

    Освен това знаят руски и много бързо се интегрират докато хората от Далечния изток по скоро не се интегрират. Те имат друга култура.

    23:12 25.06.2026

  • 28 И оти скачахте декември 2025

    0 2 Отговор
    за да ручате жабета и то много .

    Е сега с новите винетки ще плащате за катамаран и боташ

    Не забравяйте за събота 18 часа

    23:13 25.06.2026

  • 29 Ти кажа честно

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Костадинов трябва да се кандидатира за":

    Натам ни водят
    Номера с бавенето на мандатите на Йоткова
    ще ме накара да гласувам за КК

    Той ще е по Орбан от летящия

    23:16 25.06.2026

  • 30 Трябваше да остане същия бюджет и да

    1 0 Отговор
    Започне всенародно обсъждане на бюджета за 2027г по от рано и да има време за мнения и коментари.

    23:21 25.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 меч

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гаргамел":

    са някаква банда жалки локалчета с беенвета

    23:36 25.06.2026

  • 33 връщай

    0 0 Отговор
    парите

    23:37 25.06.2026

  • 34 мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    борим мафията и олигархията!!!

    23:38 25.06.2026

  • 35 И кой ви ги натресе тия?

    0 0 Отговор
    Вие си ги избрахте. Случайна сбирщина водена от военен, дето по дефиниция от нищо не разбира.

    23:40 25.06.2026

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