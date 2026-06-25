"Възраждане": Бюджет 2026 е пълна катастрофа

Депутатът от политическа партия "Възраждане" Петър Петров критикува остро предложената макрорамка за Бюджет 2026, определяйки я като пълен провал по време на участие в предаването "Денят на живо" по телевизия NOVA NEWS този четвъртък.

Според народния представител предложените финансови мерки не могат да осигурят балансиран бюджет и проектът не бива да влиза в пленарна зала в настоящия си вид. "Оценката на „Възраждане” за бюджета е „пълна катастрофа”", категоричен е Петров. По думите му мнозинството от избирателите на формацията "Прогресивна България" също не смятат, че заявката за макрорамката отговаря на техните очаквания.

Политическата сила от година и половина твърди, че данните за бюджетния дефицит, подадени преди влизането на страната в еврозоната в началото на годината, са били манипулирани. "Това го отбеляза и министър-председателят Радев, само че той не подаде сигнал до правоохранителните органи, а го направихме ние", посочва Петров пред NOVA NEWS.

Той допълва, че в момента дефицитът е дори по-висок и планираните мерки за свалянето му няма да имат успех. Депутатът изтъква необходимостта да бъдат спрени кражбите на милиони от държавните дружества, като подчертава, че намаляването на дефицита изисква свиване на разходите, които според него в момента се увеличават.

Във връзка с въведената единна европейска валута, Петров прогнозира негативен ефект върху потребителите през идния месец. "След 8 август всички търговци ще са задължени да обозначават цените да бъдат изцяло в евро. Така на 9 август ще се събудим с още по-високи цени. Цените ще продължават да растат, административните услуги също", твърди народният представител.

В коментар за предстоящите промени в правосъдната система, депутатът обвързва бъдещето на Висшия съдебен съвет с политическите договорки в парламента. Според него ситуацията около съвета ще се изясни едва когато "Прогресивна България" постигне съгласие с коалицията ГЕРБ-СДС. "Видя се, че управляващите не търсят тези 160 гласа от "Прогресивна България" и "Демократична България", след като не приеха голяма част от техните предложения", завърши Петър Петров.