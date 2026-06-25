"Възраждане": Бюджет 2026 е пълна катастрофа

Депутатът от политическа партия "Възраждане" Петър Петров критикува остро предложената макрорамка за Бюджет 2026, определяйки я като пълен провал по време на участие в предаването "Денят на живо" по телевизия NOVA NEWS този четвъртък.
Според народния представител предложените финансови мерки не могат да осигурят балансиран бюджет и проектът не бива да влиза в пленарна зала в настоящия си вид. "Оценката на „Възраждане” за бюджета е „пълна катастрофа”", категоричен е Петров. По думите му мнозинството от избирателите на формацията "Прогресивна България" също не смятат, че заявката за макрорамката отговаря на техните очаквания.
Политическата сила от година и половина твърди, че данните за бюджетния дефицит, подадени преди влизането на страната в еврозоната в началото на годината, са били манипулирани. "Това го отбеляза и министър-председателят Радев, само че той не подаде сигнал до правоохранителните органи, а го направихме ние", посочва Петров пред NOVA NEWS.
Той допълва, че в момента дефицитът е дори по-висок и планираните мерки за свалянето му няма да имат успех. Депутатът изтъква необходимостта да бъдат спрени кражбите на милиони от държавните дружества, като подчертава, че намаляването на дефицита изисква свиване на разходите, които според него в момента се увеличават.
Във връзка с въведената единна европейска валута, Петров прогнозира негативен ефект върху потребителите през идния месец. "След 8 август всички търговци ще са задължени да обозначават цените да бъдат изцяло в евро. Така на 9 август ще се събудим с още по-високи цени. Цените ще продължават да растат, административните услуги също", твърди народният представител.
В коментар за предстоящите промени в правосъдната система, депутатът обвързва бъдещето на Висшия съдебен съвет с политическите договорки в парламента. Според него ситуацията около съвета ще се изясни едва когато "Прогресивна България" постигне съгласие с коалицията ГЕРБ-СДС. "Видя се, че управляващите не търсят тези 160 гласа от "Прогресивна България" и "Демократична България", след като не приеха голяма част от техните предложения", завърши Петър Петров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
22:10 25.06.2026
2 Дзак
Коментиран от #10
22:12 25.06.2026
3 гаргамел
Коментиран от #9, #32
22:13 25.06.2026
4 Мда
22:13 25.06.2026
5 Възраждане са
22:14 25.06.2026
6 Радев
Коментиран от #34
22:15 25.06.2026
7 звездите ми говорят
22:15 25.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12
22:15 25.06.2026
9 Анонимен
До коментар #3 от "гаргамел":Малко ли им се сваляхте!
22:19 25.06.2026
10 Какво самочувствие толкова трябва
До коментар #2 от "Дзак":Да поорежеш оядената администрация . Вместо това щели още да им вдигат заплатите щото уж щели да си плащат осигуровките поетапно. Добре но от заплатите които са им сега. Така поне малко ще се намалят неравенствата.
Коментиран от #31
22:22 25.06.2026
11 Васил
22:23 25.06.2026
12 Име
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Бог, бави, ала б
Не забравя.
Коментиран от #17
22:28 25.06.2026
13 Българин
Коментиран от #15, #23
22:29 25.06.2026
14 Пенсионерите защо трябва да получават
Коментиран от #26
22:35 25.06.2026
15 Костадинов трябва да се кандидатира за
До коментар #13 от "Българин":Президент. Сто процента ще стигне до балотаж но може и да спечели. При всеки случай той е най умния лидер в Б .
Коментиран от #21, #29
22:38 25.06.2026
16 Единия минус цъфна веднага щом
22:40 25.06.2026
17 Име
До коментар #12 от "Име":Очакваме!
22:42 25.06.2026
18 Хмм
Коментиран от #20
22:44 25.06.2026
19 Да бе
22:45 25.06.2026
20 Гого
До коментар #18 от "Хмм":Само граждани с низка интелигентност не виждат, че ВЪЗРАЖДАНЕ са единственото спасение за България
22:46 25.06.2026
21 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #15 от "Костадинов трябва да се кандидатира за":Едва ли. Населението на територията е в безтегловност !!! Тази райска земя е населена с олигофрени. 35г дебилизация
22:49 25.06.2026
22 Коки
22:52 25.06.2026
23 Авсолютно
До коментар #13 от "Българин":Възраждане са единствената опозиция . Останалите партии които са управлявали и сегашните са нещо като ортаци. Те са на един акъл. Правят едни и същи неща. Не си намалиха заплатите депутатите. Затова трябва народа да им намали поне бройката .
22:56 25.06.2026
24 Ново начало
Коментиран от #25
22:58 25.06.2026
25 За бюджета
До коментар #24 от "Ново начало":Става въпрос
23:04 25.06.2026
26 Ким Чен Ун
До коментар #14 от "Пенсионерите защо трябва да получават":Еми, те повечето републики от Съветския съюз са в Азия.
Коментиран от #27
23:08 25.06.2026
27 Да но Средна Азия което е близо до нас
До коментар #26 от "Ким Чен Ун":Освен това знаят руски и много бързо се интегрират докато хората от Далечния изток по скоро не се интегрират. Те имат друга култура.
23:12 25.06.2026
28 И оти скачахте декември 2025
Е сега с новите винетки ще плащате за катамаран и боташ
Не забравяйте за събота 18 часа
23:13 25.06.2026
29 Ти кажа честно
До коментар #15 от "Костадинов трябва да се кандидатира за":Натам ни водят
Номера с бавенето на мандатите на Йоткова
ще ме накара да гласувам за КК
Той ще е по Орбан от летящия
23:16 25.06.2026
30 Трябваше да остане същия бюджет и да
23:21 25.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 меч
До коментар #3 от "гаргамел":са някаква банда жалки локалчета с беенвета
23:36 25.06.2026
33 връщай
23:37 25.06.2026
34 мунчо
До коментар #6 от "Радев":борим мафията и олигархията!!!
23:38 25.06.2026
35 И кой ви ги натресе тия?
23:40 25.06.2026