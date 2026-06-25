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Седем души са задържани при спецакция в район "Приморски"

Седем души са задържани при спецакция в район "Приморски"

25 Юни, 2026 20:21 434 7

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От полицията във Варна отказват да разкрият на този етап самоличността на арестуваните и заявяват лаконично: „Подробности ще бъдат представени утре"

Седем души са задържани при спецакция в район "Приморски" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем души са арестувани за 24 часа след съвместна акция на полицията и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в кметството на варненския район „Приморски“ този четвъртък заради съмнения за незаконни документи.

Според информация от БТА, през деня служители на реда са извършили мащабни процесуално-следствени действия в административната сграда. От пресцентъра на МВР уточняват, че претърсванията са обхванали служебни кабинети, административни помещения и местния архив. Всички действия са предварително обезпечени с необходимите съдебни разрешения.

Цялостното разследване се провежда в рамките на вече образувано досъдебно производство. Операцията е пряко свързана с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Подобни документи на практика се използват за узаконяване на определени категории стари постройки, което ги прави чест обект на корупционни схеми.

Разследването е под прекия ръководен надзор на Районната прокуратура. В акцията на терен са включени екипи на ГДБОП и Областната дирекция на МВР - Варна.

От полицията във Варна отказват да разкрият на този етап самоличността на арестуваните и заявяват лаконично: „Подробности ще бъдат представени утре.“


Варна / България
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  • 1 Коментар

    4 1 Отговор
    Калинките на ГЕРБ - в затвора. Те работят за украинците и за ромите, а избиват българските пенсионери със своите кражби.

    20:24 25.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО МИ ГИ ОСТАВЯТ АРЕСТУВАНИТЕ НА МЕН
    ..... САМО ЗА 2 ЧАСА .. НЕ ГИ ИСКАМ ЦЯЛА НОЩ
    ...
    НА СУТРИНТА ЩЕ СИ ПРИЗНАЯТ И КОЙ ИЗПЕЧЕ ЗМЕЯ ОТ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО :)

    20:27 25.06.2026

  • 3 ВАЖНОТО Е БАНДЕРСКОТО ЗНАМЕ

    0 1 Отговор
    Да е у фейса.

    20:28 25.06.2026

  • 4 Николова , София

    2 1 Отговор
    Сигурно полицаите ще си пишат 4 рен надник че са ги дигнали в горещото време ..хи хи ...тази държава е завзета и нищо не работи ...Бош лаф,прах в очите

    20:29 25.06.2026

  • 5 ТРУДНО СЪБУЖДАНЕ

    4 1 Отговор
    Българите започват да разбират Боко и Шиши колко ги ограбиха и разрушиха родината им.

    20:30 25.06.2026

  • 6 А бе

    2 1 Отговор
    В Белене и портника и мутрата герб сикаджииска и магнитския - дубайски с-и-чуг ДО КОГА ЩЕ ЧАКА НАРОДА

    20:35 25.06.2026

  • 7 това изглежда е

    1 0 Отговор
    добра новина

    Кметство Приморски - най-голвмото кемство в Бъглария с най-ценните петна за строеж и най-много на брой. По площ е колкото цяла София.
    Да се надяваме че там са работили хора честни като Васил Левски и няамт какво да крият.

    20:38 25.06.2026

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