Седем души са задържани при спецакция в район "Приморски"

Седем души са арестувани за 24 часа след съвместна акция на полицията и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в кметството на варненския район „Приморски“ този четвъртък заради съмнения за незаконни документи.

Според информация от БТА, през деня служители на реда са извършили мащабни процесуално-следствени действия в административната сграда. От пресцентъра на МВР уточняват, че претърсванията са обхванали служебни кабинети, административни помещения и местния архив. Всички действия са предварително обезпечени с необходимите съдебни разрешения.

Цялостното разследване се провежда в рамките на вече образувано досъдебно производство. Операцията е пряко свързана с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Подобни документи на практика се използват за узаконяване на определени категории стари постройки, което ги прави чест обект на корупционни схеми.

Разследването е под прекия ръководен надзор на Районната прокуратура. В акцията на терен са включени екипи на ГДБОП и Областната дирекция на МВР - Варна.

От полицията във Варна отказват да разкрият на този етап самоличността на арестуваните и заявяват лаконично: „Подробности ще бъдат представени утре.“