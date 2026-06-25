Задържаха за 72 часа шофьора на ТИР-а, премазал деца на магистрала "Тракия"

Окръжна прокуратура - Ямбол задържа за 72 часа и повдигна обвинения на 53-годишния шофьор на ТИР, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха мъж и две 9-годишни деца от школата на „Славия“, съобщават от bTV.
Водачът Енчо Динев е пътувал с празен ТИР след курс до Бургас. Според сестра му Янка причината за внезапното навлизане в насрещното движение е спукана гума. „Става въпрос за спукана предна лява гума - то се вижда. На снимките се вижда, че ремаркето на камиона е извито. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Не е убиец брат ми, и на мравката прави път, толкова е добър“, споделя тя пред телевизията. По нейни думи, веднага след сблъсъка Динев се е обадил на съпругата си с думите: „Убих деца, убих деца“.
Разследващите изключват версията за заспиване зад волана, но разкриват, че шофьорът има 20 предишни нарушения, четири от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала „Тракия“ през 2024 година, разминал се само с материални щети. Според информация от транспортното министерство фирмата му има изрядни документи, но последният акт е за изтекъл технически преглед. Няма данни за манипулации по тахографа на управлявания ТИР.
Експертът по пътна безопасност Николай Колев изразява съмнения относно версията за техническа повреда и насочва вниманието към инфраструктурата. „Ако тази гума беше гръмнала внезапно, трябваше да има следи дори от заоран асфалт, много сериозна следа от джантата на товарния автомобил. Основната причина за това тежко ПТП е недобрите мантинели. Такива мантинели на магистралите не трябва да се поставят“, категоричен е Колев.
В критично състояние остава 49-годишната съпруга на треньора Иван Терзийски. Тя е транспортирана с медицински хеликоптер от Ямбол до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив.
„С медицинския вертолет току-що беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение“, информира проф. д-р Иван Дечев, заместник-директор по лечебната дейност в лечебното заведение. Треньорът Терзийски също е хоспитализиран, но състоянието му е стабилно.
Инцидентът повдигна сериозни въпроси за състоянието на пътя. По информация на телевизията, предпазните съоръжения в участъка не са възстановени 24 часа след катастрофата, което създава допълнителен риск за преминаващите автомобили.
Цитиран от bTV, вътрешният министър Иван Демерджиев призовава Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления и общините за незабавни проверки. „При тази катастрофа на АМ „Тракия“ има смущаващи обстоятелства - да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, за мен е недопустимо, така че трябва да се събудят стопаните на пътя. Ще ги призовем със сигнални писма. Ако няма реакция, ще се сезира прокуратурата за престъпно бездействие“, заявява министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам:
19:55 25.06.2026
2 Тошко
Коментиран от #12
19:56 25.06.2026
3 Циник
19:58 25.06.2026
4 господин Радев
19:58 25.06.2026
5 Няма такава Държава
20:02 25.06.2026
6 Яшар
Коментиран от #14, #21
20:02 25.06.2026
7 к0к0рч0 💋🍌
20:02 25.06.2026
8 Един от русенско
20:05 25.06.2026
9 1234
20:06 25.06.2026
10 Студопор
20:09 25.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИЗЛЯЗЪЛ СУТРИНТА ДА ТРЕПИ ДЕЦА И ХОРА ПО МАГИСТРАЛАТА
......
ТО И ЗАТОВА ИМА МАНТИНЕЛИ - ДА НЕ СТАНЕ САКАТЛЪК ..
20:11 25.06.2026
12 Мнение
До коментар #2 от "Тошко":Бог да прости загиналите и всички нас.
На второ място да попитам, НЯКОЙ ПЪТУВАЛ ЛИ Е СКОРО ПО ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА" ТРАКИЯ???
ТАКИВА КРАТЕРИ СА В ДЯСНАТА ЛЕНТА, ЧЕ ТОВА ИЗОБЩО НЕ Е МАГИСТРАЛА, ДАЖЕ НЕ Е ПЪРВОКЛАСЕН ПЪТ, ТОВА Е СРЕДСТВО ЗА УБИВАНЕ НА ПЪТУВАЩИТЕ!!!
КОГА НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ МАСОВИТЕ АРЕСТИ НА ВСИЧКИ КРАЛИ ОТ МАГИСТРАЛИТЕ, ОТ ЯЗОВИРИТЕ, ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА И ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ДЪРЖАВАТА НИ???
Коментиран от #17
20:14 25.06.2026
13 ДрайвингПлежър
... а Идиотите отново говорят за камери... робите вярват, че камерите ще ги спасят! Глобите през годините са увеличени 3-400 пъти жертвите си продължават, на българина му е време поне за една мозъчна гънка... но очевидно еволюцията ще е безжалостка към това племе!
20:17 25.06.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Яшар":Стига глупости. Като вземеш книжките на всички шофьори, кво ще ядеш, бе. Кой ще пълни супермаркета. Има недостиг на шофьори на камиони във всички развити държави. Имам професионална книжка от България. Живея в Англия. Веднъж получавам писмо от сградата на правителството Даунинг стрийт 10 до мен лично, а циркуляр. Пишете: Данните ни показват, че можете да карате камион, но ме работите, като такъв. Държавата се нуждае от Вас. Ще ви окажем всякаква помощ, за да започнете. Оставяме телефон .
Коментиран от #16, #18
20:18 25.06.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е БИЛ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ КОГАТО СЕ СТРОИ
... ..
И ДВЕ ГОДИНИ ПО - КЪСНО СИ КУПУВА 2 ИМОТА В МОНАКО ЗА 550 000 ЕВРО.. БИРД БГ ПОКАЗВА И ДОКУМЕНТИТЕ
..... АЗ ГО НАУЧИХ СЛУЧАЙНО - ПРОУЧВАХ МУ УЧАСТИЕТО В ББР - ОТПУСНАЛА КРЕДИТ НА ВЪЛКА И ГОЛФ ИГРИЩАТА С ГЕРГОВ - СОБСТВЕНИК НА БТВ :) ( НЕ Е ПЛОВДИВСКИЯ ГЕРГОВ, А ДРУГ)
20:19 25.06.2026
16 Яшар
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Това не трябваше да ми го пишеш защото е неграмотни и глупаво ..тюфлеци за работа за 1000 евро бол за 2000 евро още по бол насън му
20:22 25.06.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Мнение":Преди около 2 седмици минах до Пловдив само - след Траянови врата даже са сложили табели не просто за неравности помня едната табела, защото меко казано ме изуми - над 13 километра неравности - тировете, се карлабаха до преобръщане
Разбира се най-лесно е да се обвини шофьора... той видиш ли ИМАЛ фишове и нарушения!!! ИМАЛ!!! че кой няма?! Само ченгесарите щото минават с: колега...
Миналото представяне не е гарант за бъдещо такова. Нека МВР изброи тези велики нарушения! И това са 20 нарушения за човек, който минава не десетки а стотици километри годишно!
Държавата че малоумна... но за съжаление народа още повече!
20:23 25.06.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":От медиите им промиват мозъците, че винаги шофьора е виновен и че ако пък шофьора е тураджия няма как да не е джигит! Малоумно племе! В същото време няма и 5 километра път, който да отговаря на някакъв стандарт - но това не им прави впечатление искат глоби за шофьорите, че карат по тия пътища вместо затвор, за тия, които крадат парите за поддръжката им! МА ЛО УМ НИ !!
20:26 25.06.2026
19 Справедливост
20:26 25.06.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОМЧЕ И МОМИЧЕ 16 И 17 ЗАГИНАХА
СЛЕД КАТО ГИ Е БЛЪСНАЛ 19 ГОДИШЕН С БМВ КРАЙ ВРАЦА. НАВЛЯЗЪЛ В ТЯХНОТО ПЛАТНО, А ТЕ БИЛИ НА СКУТЕР
..... МАРИЦА БГ
20:34 25.06.2026
21 Ние сме във война
До коментар #6 от "Яшар":По пътищата, май даваме по вече жертви от Украйна, като изключим военните
20:37 25.06.2026