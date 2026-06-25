Задържаха за 72 часа шофьора на ТИР-а, премазал деца на магистрала "Тракия"

Окръжна прокуратура - Ямбол задържа за 72 часа и повдигна обвинения на 53-годишния шофьор на ТИР, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха мъж и две 9-годишни деца от школата на „Славия“, съобщават от bTV.

Водачът Енчо Динев е пътувал с празен ТИР след курс до Бургас. Според сестра му Янка причината за внезапното навлизане в насрещното движение е спукана гума. „Става въпрос за спукана предна лява гума - то се вижда. На снимките се вижда, че ремаркето на камиона е извито. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Не е убиец брат ми, и на мравката прави път, толкова е добър“, споделя тя пред телевизията. По нейни думи, веднага след сблъсъка Динев се е обадил на съпругата си с думите: „Убих деца, убих деца“.

Разследващите изключват версията за заспиване зад волана, но разкриват, че шофьорът има 20 предишни нарушения, четири от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала „Тракия“ през 2024 година, разминал се само с материални щети. Според информация от транспортното министерство фирмата му има изрядни документи, но последният акт е за изтекъл технически преглед. Няма данни за манипулации по тахографа на управлявания ТИР.

Експертът по пътна безопасност Николай Колев изразява съмнения относно версията за техническа повреда и насочва вниманието към инфраструктурата. „Ако тази гума беше гръмнала внезапно, трябваше да има следи дори от заоран асфалт, много сериозна следа от джантата на товарния автомобил. Основната причина за това тежко ПТП е недобрите мантинели. Такива мантинели на магистралите не трябва да се поставят“, категоричен е Колев.

В критично състояние остава 49-годишната съпруга на треньора Иван Терзийски. Тя е транспортирана с медицински хеликоптер от Ямбол до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив.

„С медицинския вертолет току-що беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение“, информира проф. д-р Иван Дечев, заместник-директор по лечебната дейност в лечебното заведение. Треньорът Терзийски също е хоспитализиран, но състоянието му е стабилно.

Инцидентът повдигна сериозни въпроси за състоянието на пътя. По информация на телевизията, предпазните съоръжения в участъка не са възстановени 24 часа след катастрофата, което създава допълнителен риск за преминаващите автомобили.

Цитиран от bTV, вътрешният министър Иван Демерджиев призовава Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления и общините за незабавни проверки. „При тази катастрофа на АМ „Тракия“ има смущаващи обстоятелства - да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, за мен е недопустимо, така че трябва да се събудят стопаните на пътя. Ще ги призовем със сигнални писма. Ако няма реакция, ще се сезира прокуратурата за престъпно бездействие“, заявява министърът.