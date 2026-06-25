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Задържаха за 72 часа шофьора на ТИР-а, премазал деца на магистрала "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Задържаха за 72 часа шофьора на ТИР-а, премазал деца на магистрала "Тракия"

25 Юни, 2026 19:52 678 21

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Водачът Енчо Динев е пътувал с празен ТИР след курс до Бургас

Задържаха за 72 часа шофьора на ТИР-а, премазал деца на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура - Ямбол задържа за 72 часа и повдигна обвинения на 53-годишния шофьор на ТИР, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха мъж и две 9-годишни деца от школата на „Славия“, съобщават от bTV.

Водачът Енчо Динев е пътувал с празен ТИР след курс до Бургас. Според сестра му Янка причината за внезапното навлизане в насрещното движение е спукана гума. „Става въпрос за спукана предна лява гума - то се вижда. На снимките се вижда, че ремаркето на камиона е извито. Това да овладееш камион, толкова тонен, е много трудно. Не е убиец брат ми, и на мравката прави път, толкова е добър“, споделя тя пред телевизията. По нейни думи, веднага след сблъсъка Динев се е обадил на съпругата си с думите: „Убих деца, убих деца“.

Разследващите изключват версията за заспиване зад волана, но разкриват, че шофьорът има 20 предишни нарушения, четири от които тежки. Сред тях е инцидент на автомагистрала „Тракия“ през 2024 година, разминал се само с материални щети. Според информация от транспортното министерство фирмата му има изрядни документи, но последният акт е за изтекъл технически преглед. Няма данни за манипулации по тахографа на управлявания ТИР.

Експертът по пътна безопасност Николай Колев изразява съмнения относно версията за техническа повреда и насочва вниманието към инфраструктурата. „Ако тази гума беше гръмнала внезапно, трябваше да има следи дори от заоран асфалт, много сериозна следа от джантата на товарния автомобил. Основната причина за това тежко ПТП е недобрите мантинели. Такива мантинели на магистралите не трябва да се поставят“, категоричен е Колев.

В критично състояние остава 49-годишната съпруга на треньора Иван Терзийски. Тя е транспортирана с медицински хеликоптер от Ямбол до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив.

„С медицинския вертолет току-що беше докарана жена на 49 години с тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение“, информира проф. д-р Иван Дечев, заместник-директор по лечебната дейност в лечебното заведение. Треньорът Терзийски също е хоспитализиран, но състоянието му е стабилно.

Инцидентът повдигна сериозни въпроси за състоянието на пътя. По информация на телевизията, предпазните съоръжения в участъка не са възстановени 24 часа след катастрофата, което създава допълнителен риск за преминаващите автомобили.

Цитиран от bTV, вътрешният министър Иван Демерджиев призовава Агенция „Пътна инфраструктура“, областните пътни управления и общините за незабавни проверки. „При тази катастрофа на АМ „Тракия“ има смущаващи обстоятелства - да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, за мен е недопустимо, така че трябва да се събудят стопаните на пътя. Ще ги призовем със сигнални писма. Ако няма реакция, ще се сезира прокуратурата за престъпно бездействие“, заявява министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам:

    7 8 Отговор
    А провериха ли версията за чатене по телефона и гледане на клипчета, колкото да не му е скучно и стои айляк и убие времето в кабината до като пътува?

    19:55 25.06.2026

  • 2 Тошко

    6 2 Отговор
    Къде е великият министър на МВР да обясни какви са тия катастрофи всеки ден, то някакъв АД, никога не е било толкова зле.

    Коментиран от #12

    19:56 25.06.2026

  • 3 Циник

    12 0 Отговор
    Всички от ГЕРБ и АПИ са убийци.

    19:58 25.06.2026

  • 4 господин Радев

    12 1 Отговор
    стига гаври с народа, истинските убийци са бою и шиши

    19:58 25.06.2026

  • 5 Няма такава Държава

    11 4 Отговор
    Незабавно да се приеме закон за ограничение макс. 80 км в час и ЗАБРАНА ЗА ИЗПРЕВАРВЕНЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!! ТАКА Е В УНГАРИЯ , СЛОВАКИЯ , ЧЕХИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ !!!

    20:02 25.06.2026

  • 6 Яшар

    4 3 Отговор
    Трагедия ,Бог да ги прости...и гледам след тази трагедия как тези камиони продължават да карат неразумно и нагло...70% не е бързане а комплексирани хорица ...лекарството е камери+камери + камери + полиция и на джоба закачен пос терминал ...знаете ли сигур ..в Австрия спрял неправилно за почивка , полицая му нарежда да измести че пречи шофьора се репчи съставя му глоба , измества камиона но с това нарушава правилата за почивка и пак глоба и това веднага през ПОС терминал 2-3 хиляди евро !!! ...иначе талоните ,и книжката на шофьора в полицая и няма мърдане ...това нее много сложно !

    Коментиран от #14, #21

    20:02 25.06.2026

  • 7 к0к0рч0 💋🍌

    2 2 Отговор
    след 3 дни го пускат под гаранция 500 лева

    20:02 25.06.2026

  • 8 Един от русенско

    5 0 Отговор
    За съжаление ...тези тираджии ли са незнам кви имат тежки проблеми с цъкания и говорещия ланканици по телефоните , семейни и любовни проблеми,изневери , наркотици,алкохол ...жалко за децата и другия човек

    20:05 25.06.2026

  • 9 1234

    4 3 Отговор
    Понеже е имал в миналото 20 нарушения,затова ли го задържаха?На всеки от нас може да ни се случи.Още повече на тези хора,които минават стотици киломатри на ден и благодарение на тях имаме всичко във всеки един момент.Но той е имал 20 нарушения.А вие нямяте ли?

    20:06 25.06.2026

  • 10 Студопор

    2 1 Отговор
    Така като чета статията, майката на децата май по-хубаво да си умре. По-малко мъка ще е. Хем ще си е със семейството. За какво й е тоя живот вече?

    20:09 25.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ЕДВА ЛИ ЧОВЕК НА ТАКАВА ВЪЗРАСТ
    Е ИЗЛЯЗЪЛ СУТРИНТА ДА ТРЕПИ ДЕЦА И ХОРА ПО МАГИСТРАЛАТА
    ......
    ТО И ЗАТОВА ИМА МАНТИНЕЛИ - ДА НЕ СТАНЕ САКАТЛЪК ..

    20:11 25.06.2026

  • 12 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тошко":

    Бог да прости загиналите и всички нас.

    На второ място да попитам, НЯКОЙ ПЪТУВАЛ ЛИ Е СКОРО ПО ВЪПРОСНАТА "МАГИСТРАЛА" ТРАКИЯ???
    ТАКИВА КРАТЕРИ СА В ДЯСНАТА ЛЕНТА, ЧЕ ТОВА ИЗОБЩО НЕ Е МАГИСТРАЛА, ДАЖЕ НЕ Е ПЪРВОКЛАСЕН ПЪТ, ТОВА Е СРЕДСТВО ЗА УБИВАНЕ НА ПЪТУВАЩИТЕ!!!

    КОГА НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ МАСОВИТЕ АРЕСТИ НА ВСИЧКИ КРАЛИ ОТ МАГИСТРАЛИТЕ, ОТ ЯЗОВИРИТЕ, ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА И ОТ ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ДЪРЖАВАТА НИ???

    Коментиран от #17

    20:14 25.06.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Ширината на магистралата е над 12 метра от дясна лента през разделителната линия до насрещна лява лента са 15 метра - кое ще ти дръпне камиона на 15 метра ако не е гума? Това е рязка маневра, а не отклоняване от курса!

    ... а Идиотите отново говорят за камери... робите вярват, че камерите ще ги спасят! Глобите през годините са увеличени 3-400 пъти жертвите си продължават, на българина му е време поне за една мозъчна гънка... но очевидно еволюцията ще е безжалостка към това племе!

    20:17 25.06.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Стига глупости. Като вземеш книжките на всички шофьори, кво ще ядеш, бе. Кой ще пълни супермаркета. Има недостиг на шофьори на камиони във всички развити държави. Имам професионална книжка от България. Живея в Англия. Веднъж получавам писмо от сградата на правителството Даунинг стрийт 10 до мен лично, а циркуляр. Пишете: Данните ни показват, че можете да карате камион, но ме работите, като такъв. Държавата се нуждае от Вас. Ще ви окажем всякаква помощ, за да започнете. Оставяме телефон .

    Коментиран от #16, #18

    20:18 25.06.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДРУГАРЯ РОСЕН КАРАДИМОВ - СЕГА ШЕФ НА КЗК ( А ИНАЧЕ ОТ ЦК НА ДКМС)
    Е БИЛ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ КОГАТО СЕ СТРОИ
    ... ..
    И ДВЕ ГОДИНИ ПО - КЪСНО СИ КУПУВА 2 ИМОТА В МОНАКО ЗА 550 000 ЕВРО.. БИРД БГ ПОКАЗВА И ДОКУМЕНТИТЕ
    ..... АЗ ГО НАУЧИХ СЛУЧАЙНО - ПРОУЧВАХ МУ УЧАСТИЕТО В ББР - ОТПУСНАЛА КРЕДИТ НА ВЪЛКА И ГОЛФ ИГРИЩАТА С ГЕРГОВ - СОБСТВЕНИК НА БТВ :) ( НЕ Е ПЛОВДИВСКИЯ ГЕРГОВ, А ДРУГ)

    20:19 25.06.2026

  • 16 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Това не трябваше да ми го пишеш защото е неграмотни и глупаво ..тюфлеци за работа за 1000 евро бол за 2000 евро още по бол насън му

    20:22 25.06.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Преди около 2 седмици минах до Пловдив само - след Траянови врата даже са сложили табели не просто за неравности помня едната табела, защото меко казано ме изуми - над 13 километра неравности - тировете, се карлабаха до преобръщане

    Разбира се най-лесно е да се обвини шофьора... той видиш ли ИМАЛ фишове и нарушения!!! ИМАЛ!!! че кой няма?! Само ченгесарите щото минават с: колега...

    Миналото представяне не е гарант за бъдещо такова. Нека МВР изброи тези велики нарушения! И това са 20 нарушения за човек, който минава не десетки а стотици километри годишно!
    Държавата че малоумна... но за съжаление народа още повече!

    20:23 25.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    От медиите им промиват мозъците, че винаги шофьора е виновен и че ако пък шофьора е тураджия няма как да не е джигит! Малоумно племе! В същото време няма и 5 километра път, който да отговаря на някакъв стандарт - но това не им прави впечатление искат глоби за шофьорите, че карат по тия пътища вместо затвор, за тия, които крадат парите за поддръжката им! МА ЛО УМ НИ !!

    20:26 25.06.2026

  • 19 Справедливост

    2 3 Отговор
    Дайте шофьора-убиец на чичо Венци.Той ще наложи справедливост

    20:26 25.06.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЛОША НОВИНА
    МОМЧЕ И МОМИЧЕ 16 И 17 ЗАГИНАХА
    СЛЕД КАТО ГИ Е БЛЪСНАЛ 19 ГОДИШЕН С БМВ КРАЙ ВРАЦА. НАВЛЯЗЪЛ В ТЯХНОТО ПЛАТНО, А ТЕ БИЛИ НА СКУТЕР
    ..... МАРИЦА БГ

    20:34 25.06.2026

  • 21 Ние сме във война

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    По пътищата, май даваме по вече жертви от Украйна, като изключим военните

    20:37 25.06.2026

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