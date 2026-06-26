Новини
България »
Всички градове »
Костадинов: Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи

Костадинов: Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи

26 Юни, 2026 09:07 1 121 42

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • вина-
  • бюджет-
  • управляващи

Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. "На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира още Костадинов.

Костадинов: Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще внесем наши предложения, с които ще покажем, че е възможно да няма такъв дефицит. Това заяви в ефира на „Здравей, България” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по отношение на новата план-сметка за 2026 г.
„Далеч съм от мисълта да обявявам държавния служител за най-голямото зло. Вината за този бюджет не е само на Радев. Радев продължава политиките на предишните управляващи. Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира Костадинов.
Той заяви също, че не вижда предвидени мерки в борба със сивия сектор в посока на едрия бизнес. „Виждам да се удря дребният предприемач. За мен е необяснимо как хората, които обясняваха, че ще се борят с олигархията, първото нещо, което правят е да посягат на работниците и на държавните служители”, каза още лидерът на „Възраждане”.

Костадинов коментира и пътната безопасност у нас след трагичния инцидент на АМ „Тракия”, отнел живота на трима души. „Всяка седмица минавам пътя София-Варна, Варна-София два пъти и виждам в какво състояние са пътищата. Една голяма част от мантинелите в буквалния смисъл на думата се разлагат, защото те вече са изядени от ръждата и могат да паднат при малко по-силен вятър. Преди няколко години, когато ние започнахме да задаваме такива въпроси, частично някои от най-засегнатите участъци бяха поправени, обаче истината е, че се работи на парче”, посочи Костадинов.
Той коментира, че участъкът, строен в областите Бургас, Ямбол и Сливен, има мантинела, която е здрава, но не е предназначена за използване на автомагистрала. По думите му тя може да задържа леки автомобили и определени превозни средства с по-висок тонаж, но не и тежкотоварни камиони от този тип.

„Това, което бихме могли да направим като опозиция, вече сме го направили. Продължаваме с действията. Зададохме поредица от въпроси на новия министър Шишков, чакаме в момента отговори. Трябва да се действа. За съжаление при нас действията винаги идват, след като има човешки жертви, което е безумно”, заяви още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 1 Отговор
    у лайноморието - мазут и мини,
    а по плажовете - бетон и мутри

    не смееш
    ни да влезеш,
    ни да излезеш

    Коментиран от #6, #9

    09:08 26.06.2026

  • 2 Народа

    24 0 Отговор
    -н министъра Шишков вече месец го чакаме във Варна да му покажем няколко стотин незаконни ромски къщи за събаряне и десетки също незнайно как издигнали се обекти на Дънката и ТИМ

    09:08 26.06.2026

  • 3 Копейка, да ти припомня ли само

    13 27 Отговор
    колко струваше на българския данъкоплатец вашите золуми срещу централата на ЕС в София, да не говорим за останалите ви издънки за милиони евро, вредни сте за държавата ни

    Коментиран от #8, #29

    09:10 26.06.2026

  • 4 Трол

    12 5 Отговор
    Станишев е виновен.

    09:11 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е, до там ни докараха руснаците с

    6 23 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    техните стари кораби изпускащи мазут и застрояването по черноморието

    09:12 26.06.2026

  • 7 е нали са го правили кнсб, бизнеса,

    7 3 Отговор
    много харчене има . затова финансисти и икономисти с бюджетисти са против . против още дългове за милярди . поне така обясниха . сега дали нова армия, ново метро, нов аец, нов път, или друго . поемат се огромни дългове . за касата . за транспорта , за енергетиката . така е . поне да има прозрачност . инфлация и вдигане на данъци и винетки и зоните за паркиране и акцизите на горивата, алкохола и цигарите, цените на лекарствата . лоша идея . ще видим .

    09:14 26.06.2026

  • 8 Тошо

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка, да ти припомня ли само":

    Не си прав, човекът казва верни неща които обаче бодят очите на управляващите и олигархията.То май само Костадинов остана да показва нещата от истинската им страна.Сичко здруго е потънало в далавери ,корупция и грабеж, без значение на партия.

    09:16 26.06.2026

  • 9 Йордан

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Никой не те кара да ходиш на морето. Стой си на село под асмата. Които си харесваме днешното чисто и прекрасно море отличено със "Син флаг", ще ходим там и ще се радваме, че днес е свободно от навлеци и гащници.

    Коментиран от #32, #38

    09:17 26.06.2026

  • 10 фаедце

    9 1 Отговор
    Калпаазани, стига сте разтягали локуми. Не бил той били предишните, те викат предишните а те по предишните. Мухльовци, или работете или ще ви изритаме. Стига оправдания. Кои ограби милиардите? Име, презиме фамилия??? Кой??? Ако няма да ги хващате а ще се оправдавате, по добре си събираите багажа. Няма да ви чакаме, ще ви изритаме. Слава на Господ Иисус Христос имат мнозинство ПБ. Или вършете работа, или ако не можете се махаите. Няма да ви чакаме. Кой ограби милиардите??? Мина ни живота с оправдания и измами.

    Коментиран от #15

    09:20 26.06.2026

  • 11 Дориана

    3 15 Отговор
    Мястото на Костадинов и неговата партия Възраждане изобщо не е в Парламента .На следващите избори излизат от Парламента. Точно този бюджет на Гълъб Донев е реалистичен и ще се приеме в този вид в който е създаден за ужас на корумпираната опозиция , която се е обединила да саботират прогреса и развитието на България в правилната посока. Колкото и да се мъчат да върнат колелото на историята назад не им се получава.

    Коментиран от #13

    09:20 26.06.2026

  • 12 Но Е Негова !

    1 2 Отговор
    Защото Ги Продължава !

    09:21 26.06.2026

  • 13 Ти От Кой Обор ?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Излезна ?

    Коментиран от #17, #39

    09:22 26.06.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    5 15 Отговор
    На следващите парламентарни избори този е аут. На негово място ще се появи партия от руснаци с двойно гражданство. Целта на тази портия, която се създава сега под протекцията на една, дето се пльосна наземи пред руския поп е излизане от НАТО, Европейски съюз и Евро зоната. Също така и руска автономия във варненският и бургаски анклави

    Коментиран от #40

    09:22 26.06.2026

  • 15 Дориана

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "фаедце":

    Спокойно, точно за това партията на Румен Радев Прогресивна България има мнозинство и ще се приеме точно този бюджет, който е създаден от Гълъб Донев.Корумпираната опозиция се проваля и е унищожена Те сами се саботират.До сега единствено Пеевски и Борисов не влизат в пряка конфронтация с Прогресивна България и постъпват по - умно от Теменужка Петкова, Сачева, Асен Василев, Мирчев и Костадинов.Те в момента сами се излагат с агресивната си безпомощна риторика.

    Коментиран от #18

    09:27 26.06.2026

  • 16 хаберих

    8 1 Отговор
    – Какво толкова не ви харесва в тази наденица? – пита келнерът.
    – Краищата й! – отвръща клиентът.
    – Но всяка наденица си има краища!
    – Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!

    09:29 26.06.2026

  • 17 Дориана

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ти От Кой Обор ?":

    Ние не сме от никой отбор , а се стремим да бъдем от правилната страна. България е в дълбока икономическа криза с прикрит дефицит от коалиция Магнитски. И сега когато реалния дефицит излезе на светло , а също и кражбите и корупционните сделки корумпираната опозиция изведнъж се обедини и дърпа със всички сили Новото правителство, защото е в ужас и ступор , че властта им се изплъзва и губят облагодетелстването от властта на което са свикнали. Няма да им се получи Прогресивна България ще управляват пълен мандат самостоятелно.

    Коментиран от #20, #21

    09:37 26.06.2026

  • 18 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Абс верно е че единствено борисов и пеевски не влизат в пряка конфронтация с радев,което е и Разумно.А е така защото и двамата знаят че времето работи за тях и след неминуемия СКОРОШЕН Провал на радев Управлението на Държавата логично им принадлежи.

    Коментиран от #25

    09:43 26.06.2026

  • 19 ПРОДАЖНА КОПЕЙКЕ,

    1 6 Отговор
    И ДА ZAЩИТАВАШ ФАШИСТА "МИСТЪР БОТАШ" ...................... ВИЕ СИ ОСТАВАТЕ РЕZИДЕНТИ И ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    09:43 26.06.2026

  • 20 фавер

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Само с приказки няма да стане. Тези филми сме ги гледали вече. Кой ограби България и милиардите, име Презиме фамилия??? Кой или ги почвате по списък или си събираите багажа. Няма да ви чака никои само да си вземате заплатите и да ни разказвате заклинания колко сте хубави. Ако не вършите работа вън.

    09:43 26.06.2026

  • 21 Какви глупости говориш

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    От 40 млн. лева бюджета на ВСС е пораснал на 100 милиона в най новия бюджет на правителството. Без думи.

    Коментиран от #24

    09:43 26.06.2026

  • 22 СТОТИНКОВ

    4 3 Отговор
    А бре варненски симпатяго…разликата е огромна!!! Радев има абсолютно мнозинство, което му дадахме за да прави реформи, а предишните кретаха в парламента и просто се чудиха как да се задържат на власт още и някоя друга седмица!

    09:45 26.06.2026

  • 23 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    2 2 Отговор
    Палячо, ти пък кой беше ⁉️⁉️⁉️💩💩💩

    09:51 26.06.2026

  • 24 Това вчера го чух от Асен Василиев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Какви глупости говориш":

    По телевизията.

    09:52 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Как критикуваш някого и ще го сменяш

    5 0 Отговор
    Но в същото време му даваш два пъти и половина по голям бюджет аз това не мога да го разбера. Хората да умират по пътища и болници а ти да даваш по трийсе хиляди лева заплата.

    09:57 26.06.2026

  • 28 Оня Шемет с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Бягай в Анадола, където ти е мястото и родата 🚽🚽🚽

    09:59 26.06.2026

  • 29 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейка, да ти припомня ли само":

    Слаб 2
    седни си на чина и повече не вдигай ръка.
    Не си осмислил материала и повече не се изказвай по него !

    10:00 26.06.2026

  • 30 който пести има

    0 0 Отговор
    а тук не знаят колко има дала европа и колко има за харчене . така се харчи повече . вдигаш цената на тока 5 пъти за бизнеса . какъв е бизнеса . държавен и частен . всичко се вдига . заради войната се вдига . заради петрола се вдига . у нас имаме бюджетисти дето не са много запознати . има и хора дето не видяха инфлация . официално . държавни статистики мошеници . нямало . лъжци . корумпета . глупци .

    10:01 26.06.2026

  • 31 Анджо

    1 3 Отговор
    Всичките на опаки а аз на терцене. Тоя се прави на най можещия , не ми се мисли ако тоя дойде на власт.

    10:03 26.06.2026

  • 32 Чупка

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Йордан":

    А ти къде ще ходиш бе с някоя изгнила каравана в някой къмпинг - змиорник.

    10:04 26.06.2026

  • 33 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Абсолютна истина.Да му се радват потурковците които го избраха и да си готвят джобовете за изпразване. А те мислеха че дупката в бюджета ще се пълни от тези които го издоиха. Не мили потурковци , вие ще го пълните докато се готвите за войната срещу Русия.

    Коментиран от #35

    10:08 26.06.2026

  • 34 Костадинов както винаги е прав

    4 0 Отговор
    С много добър и много точен анализ.
    Интересно ми е какво мисли Възраждане за новия бюджет на ВСС който според Депутати от 40 млн е нараснал на 100 млн. По памет го казвам.

    10:24 26.06.2026

  • 35 Те не се готвят за война

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха":

    А за жертва. Жертвен агнец са хората.

    10:26 26.06.2026

  • 36 селяк

    0 0 Отговор
    за жалост 30 години унищожение няма да се оправат за 2-3 месеца

    10:29 26.06.2026

  • 37 Роко

    0 0 Отговор
    Унищожението на държавата продължава!

    10:39 26.06.2026

  • 38 Тошев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йордан":

    Колко струва един "син флаг " когато реалността е кафеникаво лилава ? Април месец е едно когато е купен приза , но лятото веднага става друго с измрялата риба ,вонята ,плуващи неща и едни мазутни петна . Сега да дойдат , а още е само Юни. Ако искат да дойдат и измерват август към 15 число. Но няма и да стъпят тук от Европата.

    10:39 26.06.2026

  • 39 Николов

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ти От Кой Обор ?":

    Ако не е Оня с коня и катъра да славолюбства за ГЕРБ и рентите дето не плащал данъци ,ще е този Дорианчо за новите . Аман от слагачи и платени писарушки . Само минуси трупат ,но за това и папкат защото слушкат. И едните и другите все чада на бивши комсомолци с партийните билетчета в джобчето.

    10:43 26.06.2026

  • 40 Станчо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Тя вече е вътре в парламента . Само не се е отцепила все още както се люспиха от БСП. Едно и също са всичките- алчни , долни и ненаядени .

    10:46 26.06.2026

  • 41 Фикри

    0 1 Отговор
    A вие г-н Костадинов, като бяхте толкова време в управлението на държавата, какво направихте за да спрете кражбите ?

    10:53 26.06.2026

  • 42 Снощи каквото написах

    0 0 Отговор
    Тази сутрин изтрито.

    11:00 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол