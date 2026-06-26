Костадинов: Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи

Ще внесем наши предложения, с които ще покажем, че е възможно да няма такъв дефицит. Това заяви в ефира на „Здравей, България” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по отношение на новата план-сметка за 2026 г.
„Далеч съм от мисълта да обявявам държавния служител за най-голямото зло. Вината за този бюджет не е само на Радев. Радев продължава политиките на предишните управляващи. Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира Костадинов.
Той заяви също, че не вижда предвидени мерки в борба със сивия сектор в посока на едрия бизнес. „Виждам да се удря дребният предприемач. За мен е необяснимо как хората, които обясняваха, че ще се борят с олигархията, първото нещо, което правят е да посягат на работниците и на държавните служители”, каза още лидерът на „Възраждане”.
Костадинов коментира и пътната безопасност у нас след трагичния инцидент на АМ „Тракия”, отнел живота на трима души. „Всяка седмица минавам пътя София-Варна, Варна-София два пъти и виждам в какво състояние са пътищата. Една голяма част от мантинелите в буквалния смисъл на думата се разлагат, защото те вече са изядени от ръждата и могат да паднат при малко по-силен вятър. Преди няколко години, когато ние започнахме да задаваме такива въпроси, частично някои от най-засегнатите участъци бяха поправени, обаче истината е, че се работи на парче”, посочи Костадинов.
Той коментира, че участъкът, строен в областите Бургас, Ямбол и Сливен, има мантинела, която е здрава, но не е предназначена за използване на автомагистрала. По думите му тя може да задържа леки автомобили и определени превозни средства с по-висок тонаж, но не и тежкотоварни камиони от този тип.
„Това, което бихме могли да направим като опозиция, вече сме го направили. Продължаваме с действията. Зададохме поредица от въпроси на новия министър Шишков, чакаме в момента отговори. Трябва да се действа. За съжаление при нас действията винаги идват, след като има човешки жертви, което е безумно”, заяви още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а по плажовете - бетон и мутри
не смееш
ни да влезеш,
ни да излезеш
Коментиран от #6, #9
09:08 26.06.2026
2 Народа
09:08 26.06.2026
3 Копейка, да ти припомня ли само
Коментиран от #8, #29
09:10 26.06.2026
4 Трол
09:11 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Така е, до там ни докараха руснаците с
До коментар #1 от "1488":техните стари кораби изпускащи мазут и застрояването по черноморието
09:12 26.06.2026
7 е нали са го правили кнсб, бизнеса,
09:14 26.06.2026
8 Тошо
До коментар #3 от "Копейка, да ти припомня ли само":Не си прав, човекът казва верни неща които обаче бодят очите на управляващите и олигархията.То май само Костадинов остана да показва нещата от истинската им страна.Сичко здруго е потънало в далавери ,корупция и грабеж, без значение на партия.
09:16 26.06.2026
9 Йордан
До коментар #1 от "1488":Никой не те кара да ходиш на морето. Стой си на село под асмата. Които си харесваме днешното чисто и прекрасно море отличено със "Син флаг", ще ходим там и ще се радваме, че днес е свободно от навлеци и гащници.
Коментиран от #32, #38
09:17 26.06.2026
10 фаедце
Коментиран от #15
09:20 26.06.2026
11 Дориана
Коментиран от #13
09:20 26.06.2026
12 Но Е Негова !
09:21 26.06.2026
13 Ти От Кой Обор ?
До коментар #11 от "Дориана":Излезна ?
Коментиран от #17, #39
09:22 26.06.2026
14 АГАТ а Кристи
Коментиран от #40
09:22 26.06.2026
15 Дориана
До коментар #10 от "фаедце":Спокойно, точно за това партията на Румен Радев Прогресивна България има мнозинство и ще се приеме точно този бюджет, който е създаден от Гълъб Донев.Корумпираната опозиция се проваля и е унищожена Те сами се саботират.До сега единствено Пеевски и Борисов не влизат в пряка конфронтация с Прогресивна България и постъпват по - умно от Теменужка Петкова, Сачева, Асен Василев, Мирчев и Костадинов.Те в момента сами се излагат с агресивната си безпомощна риторика.
Коментиран от #18
09:27 26.06.2026
16 хаберих
– Краищата й! – отвръща клиентът.
– Но всяка наденица си има краища!
– Да, но тези тук са съвсем близко един до друг!
09:29 26.06.2026
17 Дориана
До коментар #13 от "Ти От Кой Обор ?":Ние не сме от никой отбор , а се стремим да бъдем от правилната страна. България е в дълбока икономическа криза с прикрит дефицит от коалиция Магнитски. И сега когато реалния дефицит излезе на светло , а също и кражбите и корупционните сделки корумпираната опозиция изведнъж се обедини и дърпа със всички сили Новото правителство, защото е в ужас и ступор , че властта им се изплъзва и губят облагодетелстването от властта на което са свикнали. Няма да им се получи Прогресивна България ще управляват пълен мандат самостоятелно.
Коментиран от #20, #21
09:37 26.06.2026
18 оня с коня
До коментар #15 от "Дориана":Абс верно е че единствено борисов и пеевски не влизат в пряка конфронтация с радев,което е и Разумно.А е така защото и двамата знаят че времето работи за тях и след неминуемия СКОРОШЕН Провал на радев Управлението на Държавата логично им принадлежи.
Коментиран от #25
09:43 26.06.2026
19 ПРОДАЖНА КОПЕЙКЕ,
09:43 26.06.2026
20 фавер
До коментар #17 от "Дориана":Само с приказки няма да стане. Тези филми сме ги гледали вече. Кой ограби България и милиардите, име Презиме фамилия??? Кой или ги почвате по списък или си събираите багажа. Няма да ви чака никои само да си вземате заплатите и да ни разказвате заклинания колко сте хубави. Ако не вършите работа вън.
09:43 26.06.2026
21 Какви глупости говориш
До коментар #17 от "Дориана":От 40 млн. лева бюджета на ВСС е пораснал на 100 милиона в най новия бюджет на правителството. Без думи.
Коментиран от #24
09:43 26.06.2026
22 СТОТИНКОВ
09:45 26.06.2026
23 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
09:51 26.06.2026
24 Това вчера го чух от Асен Василиев
До коментар #21 от "Какви глупости говориш":По телевизията.
09:52 26.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Как критикуваш някого и ще го сменяш
09:57 26.06.2026
28 Оня Шемет с коня
До коментар #5 от "оня с коня":Бягай в Анадола, където ти е мястото и родата 🚽🚽🚽
09:59 26.06.2026
29 Зеления
До коментар #3 от "Копейка, да ти припомня ли само":Слаб 2
седни си на чина и повече не вдигай ръка.
Не си осмислил материала и повече не се изказвай по него !
10:00 26.06.2026
30 който пести има
10:01 26.06.2026
31 Анджо
10:03 26.06.2026
32 Чупка
До коментар #9 от "Йордан":А ти къде ще ходиш бе с някоя изгнила каравана в някой къмпинг - змиорник.
10:04 26.06.2026
33 Ха ха ха
Коментиран от #35
10:08 26.06.2026
34 Костадинов както винаги е прав
Интересно ми е какво мисли Възраждане за новия бюджет на ВСС който според Депутати от 40 млн е нараснал на 100 млн. По памет го казвам.
10:24 26.06.2026
35 Те не се готвят за война
До коментар #33 от "Ха ха ха":А за жертва. Жертвен агнец са хората.
10:26 26.06.2026
36 селяк
10:29 26.06.2026
37 Роко
10:39 26.06.2026
38 Тошев
До коментар #9 от "Йордан":Колко струва един "син флаг " когато реалността е кафеникаво лилава ? Април месец е едно когато е купен приза , но лятото веднага става друго с измрялата риба ,вонята ,плуващи неща и едни мазутни петна . Сега да дойдат , а още е само Юни. Ако искат да дойдат и измерват август към 15 число. Но няма и да стъпят тук от Европата.
10:39 26.06.2026
39 Николов
До коментар #13 от "Ти От Кой Обор ?":Ако не е Оня с коня и катъра да славолюбства за ГЕРБ и рентите дето не плащал данъци ,ще е този Дорианчо за новите . Аман от слагачи и платени писарушки . Само минуси трупат ,но за това и папкат защото слушкат. И едните и другите все чада на бивши комсомолци с партийните билетчета в джобчето.
10:43 26.06.2026
40 Станчо
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Тя вече е вътре в парламента . Само не се е отцепила все още както се люспиха от БСП. Едно и също са всичките- алчни , долни и ненаядени .
10:46 26.06.2026
41 Фикри
10:53 26.06.2026
42 Снощи каквото написах
11:00 26.06.2026