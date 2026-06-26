Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Чешки турист се удави в басейн в Приморско

Чешки турист се удави в басейн в Приморско

26 Юни, 2026 10:11 864 7

  • удавен-
  • чешки турист-
  • басейн-
  • приморско

Той влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата

Чешки турист се удави в басейн в Приморско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагедия по родното Черноморие. Възрастен турист се удави в басейн в Приморско, съобщиха от МВР.

На 25.06 около 15.44 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в басейна в хотел, разположен в Приморско.

85-годишен чешки турист, пристигнал в България на 23.06.

Той влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на чешкия гражданин.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    4 11 Отговор
    тия и във кофа със вода ще се удавят като се надрусат

    Коментиран от #4

    10:17 26.06.2026

  • 3 всеки ден има издавени

    4 0 Отговор
    река, море, океан, язовир, езеро . човек не е приспособен да се изпича на 35 градуса . не е приспособен да живее във вода . трябват умения. не всеки има . затова някъде слагат по някой спасител или спасителка . има и доброволци . гледат другите . най лесно е да подадат сигнал . да задърпат давещите се до безопасно място . без пари . туризма дели хората . богаташи и уреждачи не се спогаждат с бедняци и мошеници, местните бургасо-варналии . чужденците се ориентират трудно . мамят ги .

    10:20 26.06.2026

  • 4 Ъъъъ

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Вие сте надрусани по рождение. За 85 годишен човек става въпрос.

    Коментиран от #5

    10:24 26.06.2026

  • 5 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ":

    Преди няколко дни в Лозенец една бабичка на 86 отишла на нуди плажа да гледа ге.йовете и гушна букета

    10:32 26.06.2026

  • 6 българина

    5 1 Отговор
    на 85 да плуваш е сигурен инфаркт, осввн ако не тренираш често. Поне е умрял на хубаво място и щастлив

    10:35 26.06.2026

  • 7 сега може и някой българин

    0 0 Отговор
    да отиде до чехия да се издави . не съм виждал някой да плува бавно и да потъне . но явно е изпаднал в някакъв вид асфикция амоко парализа и сън . но не е често срещано . едно на 1000 издавяния . на приморско има червен кръст .

    10:55 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове