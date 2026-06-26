Чешки турист се удави в басейн в Приморско

Трагедия по родното Черноморие. Възрастен турист се удави в басейн в Приморско, съобщиха от МВР.

На 25.06 около 15.44 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в басейна в хотел, разположен в Приморско.

85-годишен чешки турист, пристигнал в България на 23.06.

Той влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на чешкия гражданин.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.