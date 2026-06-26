Чешки турист се удави в басейн в Приморско

Трагедия по родното Черноморие. Възрастен турист се удави в басейн в Приморско, съобщиха от МВР.
На 25.06 около 15.44 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в басейна в хотел, разположен в Приморско.
85-годишен чешки турист, пристигнал в България на 23.06.
Той влязъл във външния басейн, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата.
Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на чешкия гражданин.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #4
10:17 26.06.2026
3 всеки ден има издавени
10:20 26.06.2026
4 Ъъъъ
До коментар #2 от "оня с коня":Вие сте надрусани по рождение. За 85 годишен човек става въпрос.
Коментиран от #5
10:24 26.06.2026
5 оня с коня
До коментар #4 от "Ъъъъ":Преди няколко дни в Лозенец една бабичка на 86 отишла на нуди плажа да гледа ге.йовете и гушна букета
10:32 26.06.2026
6 българина
10:35 26.06.2026
7 сега може и някой българин
10:55 26.06.2026