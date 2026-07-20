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Мъж се удави на плаж в Слънчев бряг

Мъж се удави на плаж в Слънчев бряг

20 Юли, 2026 10:11 943 8

  • удавен-
  • слънчев бряг

Впоследствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс

Мъж се удави на плаж в Слънчев бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското Черноморие взе нова жертва, пише ФОКУС.

Малко преди 17:30 ч. в събота в РПУ - Несебър е получен сигнал за удавен мъж в района на спасителен пост № 17 пред хотел "Чайка бийч".

Впоследствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    7 2 Отговор
    Човек се дави в морето. На плажа може да забърка малко бетонец, понеже пясъка е бол.
    Някои се давят когато пишат на български, обаче. Много им е трудно.

    10:18 20.07.2026

  • 2 Парпърляк

    3 1 Отговор
    Имал ли е нарушения и невръчени фишове?

    10:19 20.07.2026

  • 3 Е, на -

    3 2 Отговор
    Скоростта убива! Тооо, и мантинелите са виновни…

    10:22 20.07.2026

  • 4 то е неприятно за плажуващите

    1 2 Отговор
    плажуваш си . цените тройни . голяма жега . полупразно . гларуси и чайки . моренцето шумоли . и изведнъж до тебе удавник . издавил се и плува по вълните . на тая възраст е опасно и скъпо . може да е някой генерал . по принцип в украйна има много военни . кат се пенсионират ходят на плаж . как не е хванал някоя бургазлиика .

    10:26 20.07.2026

  • 5 Бугарско !

    0 0 Отговор
    Робство !

    10:38 20.07.2026

  • 6 Механик

    4 0 Отговор
    Какво ми прави впечатление?! Никой не е чел повече от заглавието. Признавам си, че аз също. Едва сега обърнах внимание на подзаглавието, където се уточнява, че човекът е бил "79-годишен украински турист".
    Дето се вика, хич и да не го бях чел, щото сега почват да ме мъчат въпроси. Хем турист а не "бежанец", хем па турист от държава във война?!?!? Някак не ловя логиката.

    Коментиран от #7, #8

    10:44 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Важно е

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Че държавата ни няма да го настанява и храни безплатно вече

    11:05 20.07.2026

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