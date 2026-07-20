Мъж се удави на плаж в Слънчев бряг

Българското Черноморие взе нова жертва, пише ФОКУС.

Малко преди 17:30 ч. в събота в РПУ - Несебър е получен сигнал за удавен мъж в района на спасителен пост № 17 пред хотел "Чайка бийч".

Впоследствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.