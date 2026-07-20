Мъж се удави на плаж в Слънчев бряг

Българското Черноморие взе нова жертва, пише ФОКУС.
Малко преди 17:30 ч. в събота в РПУ - Несебър е получен сигнал за удавен мъж в района на спасителен пост № 17 пред хотел "Чайка бийч".
Впоследствие е установено, че починалият е 79-годишен украински турист, отседнал в курортния комплекс.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Някои се давят когато пишат на български, обаче. Много им е трудно.
10:18 20.07.2026
2 Парпърляк
10:19 20.07.2026
3 Е, на -
10:22 20.07.2026
4 то е неприятно за плажуващите
10:26 20.07.2026
5 Бугарско !
10:38 20.07.2026
6 Механик
Дето се вика, хич и да не го бях чел, щото сега почват да ме мъчат въпроси. Хем турист а не "бежанец", хем па турист от държава във война?!?!? Някак не ловя логиката.
Коментиран от #7, #8
10:44 20.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Важно е
До коментар #6 от "Механик":Че държавата ни няма да го настанява и храни безплатно вече
11:05 20.07.2026