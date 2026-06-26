Мартин Димитров: Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години

„Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години. Дефицит от 5,7% не е имало от 1995–1996 г., по времето на Жан Виденов.“ Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна.
По думите му именно държавата се превръща в основен фактор за нов ръст на цените.
Димитров изтъкна, че дори ГЕРБ и ДПС не са предлагали подобен бюджет с толкова висок дефицит и рекордно ново задлъжняване.
„Къде е планът ви за реформи? Как ще спрете кранчето на корупцията? Защо няма реформи и къде са те?“, попита народният представител.
Той предупреди, че ако бюджетният дефицит не бъде ограничен и не започнат реални реформи, управлението на „Прогресивна България“ ще бъде изправено пред сериозни финансови рискове.
„Ако допуснете дефицит от 5,7%, това ще бъде началото на румънския сценарий с тежка бюджетна ситуация. Не бива да допускаме положението да се влоши драматично, а след това тепърва да търсим решения. Отпушете си ушите и нека заедно изготвим национален план за реформи“, призова Димитров.
Според него Бюджет 2026 трябва да бъде оттеглен.
„Потърсете съгласие в Народното събрание за изготвянето на по-добър бюджет“, призова още Мартин Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев е сламен човек
Коментиран от #13
10:36 26.06.2026
2 честен ционист
10:36 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ккк
Коментиран от #14
10:37 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шапкаря
10:39 26.06.2026
7 Пич
10:39 26.06.2026
8 плямпащи мишоци затварящи си очите
са едни от най-лошите и най-тревожните през последните 20 години
10:40 26.06.2026
9 Голям смях
Коментиран от #17, #19
10:40 26.06.2026
10 Анонимен
10:41 26.06.2026
11 Това безобразие
10:41 26.06.2026
12 Зеления
Малтин е пред нервна криза, че никой не го бръсне за слива !!!
10:42 26.06.2026
13 ЛОШО е
До коментар #1 от "Радев е сламен човек":Но НЕ е казал, че " АЗ съм проЗт и Вие за това се разбираме" или "Лош материал" или " Ще ги ...с 200"
10:42 26.06.2026
14 Анонимен
До коментар #4 от "ккк":Хазната е пълна няма нищо ти лично видя ли бюджетар ли си или сламен писач тук Червените комунисти служебници оставка избори демокрация да си върнем държавата ни завладяна от червените служебници
10:43 26.06.2026
15 А бе
10:43 26.06.2026
16 Не им давайте думата на тези!
Коментиран от #23, #28
10:43 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Неграмотни ни управляват
10:45 26.06.2026
19 Анонимен
До коментар #9 от "Голям смях":9 бюджета преди си беше нормален бандити червени излязоха и срутиха демократичното ни правителство с цел завладяване на червените служебници закапъчето бюджетар хахаха ама това е меко казано гавра с държавата ни Вън Избори да дойдат истински политици а не от едната хранилка на другата вън
10:46 26.06.2026
20 Зиновиев
10:46 26.06.2026
21 Лошо мнение
10:47 26.06.2026
22 Баба
10:48 26.06.2026
23 Анонимен
До коментар #16 от "Не им давайте думата на тези!":Този обиждаш нали хахахаха а онези служебниците какви са хахаха Радев цял живот лежи на държавна издръжка какво лично работи а закапъчето хахахаха от президенството в парламента хаха хаха Оставка некадърници Избори демокрация свобода от сружебниците червени
10:49 26.06.2026
24 Хаха
Ами само 6 месеца остават до края на годината бе мижав, тоя бюджет ке явява нещо като служебен, форсмажорен, колкото да довърши годината! Щото вие година време дремахте, не си разрешихте "семейните" проблеми в скутовете и в нарушение на закона не приехте своевременно бюджет, за което не носите отговорност, щото сте "извънземни", т.е. депутати и за несвършена работа нямате глоби и санкции!
Сега трябва да се работи и обсъжда бюджет 2027 г., а не несвършената от вас работа!
10:49 26.06.2026
25 Смешник
10:49 26.06.2026
26 Мхм
10:50 26.06.2026
27 защо да е лош бюджета
Коментиран от #32
10:50 26.06.2026
28 Анонимен
До коментар #16 от "Не им давайте думата на тези!":Фактите я прочетете какво пише този 16
10:50 26.06.2026
29 Смешник
Коментиран от #31
10:51 26.06.2026
30 Некадърника пак реве и е пуснал пяна по
10:52 26.06.2026
31 Анонимен
До коментар #29 от "Смешник":Страната до тук я докара Радев хахаха и неговото неистово желание да завладее цялата власт и успя Омраза невиждана между българи постоянно има лъжи огромни а сега изкуствен дефицит закапъчето червено служебно лично отговорност за Боташ ама законите не важат вън оставка избори
10:54 26.06.2026
32 Анонимен
До коментар #27 от "защо да е лош бюджета":Празна ти е главата 27 Аман от лъжци малоумници тук вън закопахте държавата ни Избори
10:55 26.06.2026
33 Теменужката
10:59 26.06.2026