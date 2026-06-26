Мартин Димитров: Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години

„Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години. Дефицит от 5,7% не е имало от 1995–1996 г., по времето на Жан Виденов.“ Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна.

По думите му именно държавата се превръща в основен фактор за нов ръст на цените.

Димитров изтъкна, че дори ГЕРБ и ДПС не са предлагали подобен бюджет с толкова висок дефицит и рекордно ново задлъжняване.

„Къде е планът ви за реформи? Как ще спрете кранчето на корупцията? Защо няма реформи и къде са те?“, попита народният представител.

Той предупреди, че ако бюджетният дефицит не бъде ограничен и не започнат реални реформи, управлението на „Прогресивна България“ ще бъде изправено пред сериозни финансови рискове.

„Ако допуснете дефицит от 5,7%, това ще бъде началото на румънския сценарий с тежка бюджетна ситуация. Не бива да допускаме положението да се влоши драматично, а след това тепърва да търсим решения. Отпушете си ушите и нека заедно изготвим национален план за реформи“, призова Димитров.

Според него Бюджет 2026 трябва да бъде оттеглен.

„Потърсете съгласие в Народното събрание за изготвянето на по-добър бюджет“, призова още Мартин Димитров.