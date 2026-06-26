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Мартин Димитров: Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години

Мартин Димитров: Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години

26 Юни, 2026 10:34 493 33

  • мартин димитров-
  • бюджет

Ако допуснете дефицит от 5,7%, това ще бъде началото на румънския сценарий с тежка бюджетна ситуация. Не бива да допускаме положението да се влоши драматично, а след това тепърва да търсим решения

Мартин Димитров: Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Бюджетът на „Прогресивна България“ е един от най-лошите и най-тревожните през последните години. Дефицит от 5,7% не е имало от 1995–1996 г., по времето на Жан Виденов.“ Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна.

По думите му именно държавата се превръща в основен фактор за нов ръст на цените.

Димитров изтъкна, че дори ГЕРБ и ДПС не са предлагали подобен бюджет с толкова висок дефицит и рекордно ново задлъжняване.

„Къде е планът ви за реформи? Как ще спрете кранчето на корупцията? Защо няма реформи и къде са те?“, попита народният представител.

Той предупреди, че ако бюджетният дефицит не бъде ограничен и не започнат реални реформи, управлението на „Прогресивна България“ ще бъде изправено пред сериозни финансови рискове.

„Ако допуснете дефицит от 5,7%, това ще бъде началото на румънския сценарий с тежка бюджетна ситуация. Не бива да допускаме положението да се влоши драматично, а след това тепърва да търсим решения. Отпушете си ушите и нека заедно изготвим национален план за реформи“, призова Димитров.

Според него Бюджет 2026 трябва да бъде оттеглен.

„Потърсете съгласие в Народното събрание за изготвянето на по-добър бюджет“, призова още Мартин Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев е сламен човек

    11 23 Отговор
    Радев е една пионка на олигарсите, депутатите вътре не са под негов контрол.

    Коментиран от #13

    10:36 26.06.2026

  • 2 честен ционист

    6 9 Отговор
    Какво ви пука, нали няма вие да връщате вересиите.

    10:36 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ккк

    27 7 Отговор
    интересно ми е Мартинчо с тези л..... които забъркахте с еврозоната ти какъв бюджет ще направиш и като бонус , че в хазната няма нищо и има отложени плащания от преди 2 год

    Коментиран от #14

    10:37 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шапкаря

    17 6 Отговор
    Ей, тоя ще се задави в собствените си течности. Луд умора няма.

    10:39 26.06.2026

  • 7 Пич

    20 6 Отговор
    А бе, хейтак, след грандиозната измама, която организирахте заедно с Урсулианците, как да има пари!!! Нали миналата година и тук, и в ЕС твърдяхте, че сме се засили в пари!!! И сега, след като и вие, и чиновниците от ЕП нанесохте огромни финансови щети на ЕС, с пълна осъзнатост и сговор като ОПГ, кой от вас подгони Кьовешито...???!!!

    10:39 26.06.2026

  • 8 плямпащи мишоци затварящи си очите

    14 3 Отговор
    пред кражбите с общ поръчки
    са едни от най-лошите и най-тревожните през последните 20 години

    10:40 26.06.2026

  • 9 Голям смях

    22 4 Отговор
    Вие защо преди 6 месеца НЕ приехте истински прекрасен ненадминат бюджет. Така както Вие го разбирате. А чакате сега друг да го прави. 6 месеца къде бяхте. А преди една година?????

    Коментиран от #17, #19

    10:40 26.06.2026

  • 10 Анонимен

    6 11 Отговор
    Закапъчето червен комунист служебник насила вкарва държавата ни в невиждана инфлациядефицити Защо Оставка избори предпочитам Борисов и Пеевски

    10:41 26.06.2026

  • 11 Това безобразие

    8 5 Отговор
    което ни готвят трябва да го спрем. Отново ли не виждате какво ни готвят и накъде отиват нещата? Отново ли ще проспите поредното смачкване на отруденият народ? Шиткойнът го проспахте, сега - олеле... Спете и се навеждайте и сега. Къде си Българино?

    10:41 26.06.2026

  • 12 Зеления

    15 4 Отговор
    Ужас !!!

    Малтин е пред нервна криза, че никой не го бръсне за слива !!!

    10:42 26.06.2026

  • 13 ЛОШО е

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Радев е сламен човек":

    Но НЕ е казал, че " АЗ съм проЗт и Вие за това се разбираме" или "Лош материал" или " Ще ги ...с 200"

    10:42 26.06.2026

  • 14 Анонимен

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "ккк":

    Хазната е пълна няма нищо ти лично видя ли бюджетар ли си или сламен писач тук Червените комунисти служебници оставка избори демокрация да си върнем държавата ни завладяна от червените служебници

    10:43 26.06.2026

  • 15 А бе

    13 2 Отговор
    Скривай се бе т-п-к охранен само прибирал от партия в партия само крал,а нищо не направил за Народа

    10:43 26.06.2026

  • 16 Не им давайте думата на тези!

    12 3 Отговор
    Този търтей , цял живот на хранилка? Този е част от управлението, което увеличи социалните разходи в пъти и първи изтеглиха заем! Преди 3 г. Тези същите в сглобка с ГЕРБ оставиха нещата така и сега ревът. Затвор,бесило, не им давайте думата...

    Коментиран от #23, #28

    10:43 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Неграмотни ни управляват

    5 3 Отговор
    Толкова прости хора разполагат с държавата! Тия разделиха народа на роби и държавни служители. Ще успеят да ликвидират окончателно обикновените хора, а после кой ще им работи да ги храни тия лешояди. Увеличават заплагите на държавните с 16%, а от другите вдигат осигурителния стаж...Феодали ли са, рублета ли са, то така не може да продължава! ОСТАВКА НЕКАДЪРНИЦИ!

    10:45 26.06.2026

  • 19 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Голям смях":

    9 бюджета преди си беше нормален бандити червени излязоха и срутиха демократичното ни правителство с цел завладяване на червените служебници закапъчето бюджетар хахаха ама това е меко казано гавра с държавата ни Вън Избори да дойдат истински политици а не от едната хранилка на другата вън

    10:46 26.06.2026

  • 20 Зиновиев

    9 3 Отговор
    Мартине,винаги съм те имал за изпразнен от съдържание индивид,който мисли и говори напосоки.Слънчасал си ти байно,затова си станал още по зъл.Хората гласували преди години за ПП-ДБ,заложиха на сигурното, затова се вляха в партията на Р.Радев.

    10:46 26.06.2026

  • 21 Лошо мнение

    5 1 Отговор
    Мъст и злоба шефстват по земята наша

    10:47 26.06.2026

  • 22 Баба

    6 1 Отговор
    Винаги и по всички плюеш белким те забележат.

    10:48 26.06.2026

  • 23 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Не им давайте думата на тези!":

    Този обиждаш нали хахахаха а онези служебниците какви са хахаха Радев цял живот лежи на държавна издръжка какво лично работи а закапъчето хахахаха от президенството в парламента хаха хаха Оставка некадърници Избори демокрация свобода от сружебниците червени

    10:49 26.06.2026

  • 24 Хаха

    4 3 Отговор
    Мижавият педроханец, който за 30 години не е свършил работа за 5 стотинки, рИве като мечка всеки ден от телевизора за тоя бюджет! Щото има кой да му дава думата, като говоряща глава и плаща хонорари за глупостите!
    Ами само 6 месеца остават до края на годината бе мижав, тоя бюджет ке явява нещо като служебен, форсмажорен, колкото да довърши годината! Щото вие година време дремахте, не си разрешихте "семейните" проблеми в скутовете и в нарушение на закона не приехте своевременно бюджет, за което не носите отговорност, щото сте "извънземни", т.е. депутати и за несвършена работа нямате глоби и санкции!
    Сега трябва да се работи и обсъжда бюджет 2027 г., а не несвършената от вас работа!

    10:49 26.06.2026

  • 25 Смешник

    5 1 Отговор
    Това Костово мекере да спре за се обажда че видяхме до къде докараха страната

    10:49 26.06.2026

  • 26 Мхм

    5 2 Отговор
    Ще може ли да пуснете мартинчо още няколко пъти днес? Опс, чакаме оня с ниското чело.

    10:50 26.06.2026

  • 27 защо да е лош бюджета

    3 2 Отговор
    а на киев добър ли е . про укранисти и про израилци какво биха направили за празната хазна . да вдигнат тока и парното . сега вдигат цените на туризма . лято е . колкото повече време някой е депутат го търсят повече за безплатни съвети . а както знаем ако платят на външна фирма 5 милиона евро ще даде платен и ценен съвет с подробности и решения . различни варианти и предложения . така се избягва петроханския сценарии с префинансирането и задлъжняването . ще видим .

    Коментиран от #32

    10:50 26.06.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не им давайте думата на тези!":

    Фактите я прочетете какво пише този 16

    10:50 26.06.2026

  • 29 Смешник

    4 2 Отговор
    Това Костово мекере да спре да се обажда че видяхме до къде докараха страната з

    Коментиран от #31

    10:51 26.06.2026

  • 30 Некадърника пак реве и е пуснал пяна по

    4 2 Отговор
    Устата си! Мартин работи нещо, а стига рева!

    10:52 26.06.2026

  • 31 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Смешник":

    Страната до тук я докара Радев хахаха и неговото неистово желание да завладее цялата власт и успя Омраза невиждана между българи постоянно има лъжи огромни а сега изкуствен дефицит закапъчето червено служебно лично отговорност за Боташ ама законите не важат вън оставка избори

    10:54 26.06.2026

  • 32 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "защо да е лош бюджета":

    Празна ти е главата 27 Аман от лъжци малоумници тук вън закопахте държавата ни Избори

    10:55 26.06.2026

  • 33 Теменужката

    1 0 Отговор
    Ако в бюджета имаше няколко милиона фонд "дъбъ да си мълчат" примерно, щеше да е много хубав.

    10:59 26.06.2026

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