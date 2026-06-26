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25 души са арестувани във връзка с незаконното строителство във Варна, 5-ма от тях са общинари

25 души са арестувани във връзка с незаконното строителство във Варна, 5-ма от тях са общинари

26 Юни, 2026 11:21 1 821 35

  • иван демерджиев-
  • арестувани-
  • незаконно строителство-
  • варна

Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация

25 души са арестувани във връзка с незаконното строителство във Варна, 5-ма от тях са общинари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация.

„Петима от тях са общински служители“, съобщи той.

Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. „Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна“, заяви той.

Разследването обхваща период от няколко години назад. По думите му именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. „Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи Демерджиев.

Той допълни, че събраните данни сочат към участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. „Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза министърът.

По думите му разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост. „Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви Демерджиев.

По думите му целта на разследването е да достигне до всички лица по веригата на вземане на решения. „Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта вътрешният министър.

Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. „Той е дал показания, доста ясни, доста подробни. Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“, каза Демерджиев.

Министърът отказа да коментира дали сред задържаните е кметът на район „Приморски“, като уточни, че имената ще бъдат обявени след повдигането на обвиненията. „Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви той.

Демерджиев потвърди и че се проверява произходът на инвестициите на Невзоров, като разследването има международен обхват. „Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, каза вътрешният министър.

Той подчерта, че работата по случая продължава и че предстоят нови процесуално-следствени действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 8 Отговор
    Колко са евреи?

    Коментиран от #3

    11:22 26.06.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    28 9 Отговор
    Много шум за нищо. До сега за кой незаконен строеж има осъдени?!

    11:23 26.06.2026

  • 3 Сталин

    36 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всичките са евреи ,Варна е една от най корумпираните кочини след София населена с нагли арменци и евреи,където има еврей има корупция където има корупция има еврей

    11:25 26.06.2026

  • 4 Дориана

    33 4 Отговор
    Всички корумпирани политици, чиновници , които са замесени в корупционния скандал край Варна в местността Баба Алино трябва да бъдат арестувани и да понесат отговорността и последиците от действията си. Унищожиха и съсипаха България , доведоха я до дъното на Свръх дефицит точно такива корумпирани , алчни за власт и пари хора.

    11:26 26.06.2026

  • 5 Анонимен

    20 3 Отговор
    Хора, които не са от общината, да ти издават общински документи - много добре е знаел значи, че са фалшиви. Но щом дава показания, за да бъдат осъдени, ще му повлияе благоприятно на присъдата.

    11:26 26.06.2026

  • 6 Сталин

    21 8 Отговор
    Само слугите на Бандера ли ще арестувате,кога ще арестувате Бандера и Капо тути де капи

    11:27 26.06.2026

  • 7 АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

    29 2 Отговор
    ИМА И ОЩЕ .ДА ПРОВЕРИ И ДРУГИТЕ ОБЩИНИ И ЕТО 50% СЪКРАЩЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА.

    11:27 26.06.2026

  • 8 Дориана

    30 4 Отговор
    Всички незаконни постройки край Варна в местността Баба Алино трябва да бъдат съборени, унищожени и инфракструктурата да се възстанови като се засадят нови дървета на мястото на изсечените.

    Коментиран от #12

    11:27 26.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    29 6 Отговор
    А Бойко Методиев Борисов - Боко -. КОГА ???
    Изчака ни се чакането !!!

    Коментиран от #11

    11:27 26.06.2026

  • 10 А бе

    16 7 Отговор
    парите на зеленското - наркоманче които унгария бяха спрели на границата но после пуснаха

    11:29 26.06.2026

  • 11 А СЪЩО И МАВЪРЪТ

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    ОТ ДРАГАЛЕВЦИ И СИЕЫ КОГА?

    Коментиран от #14

    11:31 26.06.2026

  • 12 Бабе,

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Бързо в аптеката - срещу червена партийна членска книжка - безплатни па Мпер си с червен ластик.
    В бързината да не забравиш книжката, че да те връщат 😭

    11:33 26.06.2026

  • 13 тука има, тука нема...

    14 0 Отговор
    Не е важно колко са арестувани и после оневинени "поради липса на доказателства", а колко ще понесат отговорност за нарушенията които са сторили. А те са вероятно поне 10 пъти повече от 25, а може би и доста повече

    11:33 26.06.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "А СЪЩО И МАВЪРЪТ":

    А кажи защо в България не се проведе ЛУСТРАЦИЯ, за разлика от другаде. ..???

    11:36 26.06.2026

  • 15 еха . бравос . 25 души

    9 2 Отговор
    тъкмо ще успеят да установят къде е проблемът с алебабино . защото строителния бос отрече да е престъпил закона . което не е вярно . явно става дума за тези 40 документа от 300 общо събрани документи . интересно . за да изтеглат кредити бежанците са събирали документи . голяма схема . после с взетите пари финансирали строителя . един вид са се подържали по братски . издава ги изсечената гора - защитена еко рейнджърс територия .

    11:36 26.06.2026

  • 16 ОК!

    12 4 Отговор
    НО!
    Той и Борисов бе арестуван,ама после пуснат на свобода и...,,всяко чудо-за три дена..."...!

    Коментиран от #31

    11:37 26.06.2026

  • 17 Коментар

    17 3 Отговор
    Вещицата Фандъкова кога? Половин Витоша е застроена незаконно. Всички постройки на Беловодски път са някакви мутри и псевдо архитекти, всички комплекси на територията на лифта са на съмнителни групировки

    11:37 26.06.2026

  • 18 И като са арестувани какво

    6 6 Отговор
    Най-слабия министър.

    11:38 26.06.2026

  • 19 Нострадамус

    8 5 Отговор
    Предлагам, че Методиев Борисов или е избягал, или ще прекара рождения си ден с кофа и одеяло с бълхи

    11:38 26.06.2026

  • 20 Ехо

    9 1 Отговор
    А Ваклин !?

    11:40 26.06.2026

  • 21 Малий

    8 2 Отговор
    По заръка на тимаджиите,

    11:42 26.06.2026

  • 22 след прокурорския син това е

    7 1 Отговор
    най силния успех . варненци са действали против официалните власти 2 години . опита да се осъди кмета го показа . а и защитения свидетел как се извъртя в показанията . най лесния начин за варненци да крадат е този . малко строителство 128 мезонето-къщи . малко документи . 60-70 кредити от банки за 15 милиона . още 8-9 кредити от финансови къщи и кеш от продажби на биткойни и имоти . замесени са много варненци .

    11:50 26.06.2026

  • 23 добре

    9 4 Отговор
    ама що не арестувате общ поръчкари и чекмеджари
    и тез органи дето не са се самосезирали

    или им пък готвите к.р капан да ни изненадате та мълчите
    което е трудно за вярване
    ама някои плъхове ще избягат

    11:53 26.06.2026

  • 24 Дзак

    9 1 Отговор
    Време беше!

    12:04 26.06.2026

  • 25 Мдааааааа

    10 3 Отговор
    " Олег Невзоров е съдействал на разследващите " ....те така престъпниците съдействат и продължават да вършат беззакония ... А аз искам да напусне страната ,заедно с чиновничката от украинското посолство !

    12:04 26.06.2026

  • 26 дундьо2026

    4 0 Отговор
    Варна е най голямата селяния
    в България!
    язък че е 3тият най голям
    град в България!

    12:14 26.06.2026

  • 27 Дедо

    8 1 Отговор
    Заключвай ги бай Иване, там им е мястото. Даже и тия от ППето няма да е зле да ги поприбереш поне за малко. Там винаги има за какво. Те ше си кажат.

    12:18 26.06.2026

  • 28 Хинин

    4 0 Отговор
    За услуга-пари. Къде са??

    Коментиран от #30

    12:22 26.06.2026

  • 29 Хмм

    4 0 Отговор
    Невзоров давал информация, ще дава ами, иначе го чака фронтът в украйна, напусна страната, но се върна, но така или иначе пак ще го експулсират, а посланичката, къде са бойците от опозицията да протестират пред украинсккото посолство, само Радев ги интересува, щото ако се проследят и техните разходи и доходи, с какво са си купили скъпите коли, колкото и да е голяма депутатската заплата само с нея не става

    12:23 26.06.2026

  • 30 Анани

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хинин":

    Спокойно. Сега ще почнат да се корбанясват и плюват един друг и ще има групово към панделата. Няма проблеми, ще ги приберат всичките

    12:25 26.06.2026

  • 31 СЕГА

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "ОК!":

    КАТО ГО АРЕСТУВАТ НЯМА ПУСКАНЕ.

    12:25 26.06.2026

  • 32 И така

    5 1 Отговор
    Познато, много шум за нищо. Редовните ПР акции на министъра.През това време Благо си краде на воля.

    12:29 26.06.2026

  • 33 На Дедо

    2 0 Отговор
    Тези! Не са били точни с парите!!!

    12:38 26.06.2026

  • 34 Тошко

    0 1 Отговор
    Какъв е тоя вой срещи Борисов нещо май не ви се получават нещата...ха ха ха

    12:47 26.06.2026

  • 35 каунь

    0 0 Отговор
    не само арест! Отнемане на сичкото движимо и недвижимо имущество до 9-то коляно закупени с парите под масата!

    12:47 26.06.2026

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