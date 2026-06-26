25 души са арестувани във връзка с незаконното строителство във Варна, 5-ма от тях са общинари

Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация.
„Петима от тях са общински служители“, съобщи той.
Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. „Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна“, заяви той.
Разследването обхваща период от няколко години назад. По думите му именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. „Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи Демерджиев.
Той допълни, че събраните данни сочат към участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. „Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза министърът.
По думите му разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост. „Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви Демерджиев.
По думите му целта на разследването е да достигне до всички лица по веригата на вземане на решения. „Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта вътрешният министър.
Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. „Той е дал показания, доста ясни, доста подробни. Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“, каза Демерджиев.
Министърът отказа да коментира дали сред задържаните е кметът на район „Приморски“, като уточни, че имената ще бъдат обявени след повдигането на обвиненията. „Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви той.
Демерджиев потвърди и че се проверява произходът на инвестициите на Невзоров, като разследването има международен обхват. „Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, каза вътрешният министър.
Той подчерта, че работата по случая продължава и че предстоят нови процесуално-следствени действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
11:22 26.06.2026
2 Директора👨✈️
11:23 26.06.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всичките са евреи ,Варна е една от най корумпираните кочини след София населена с нагли арменци и евреи,където има еврей има корупция където има корупция има еврей
11:25 26.06.2026
4 Дориана
11:26 26.06.2026
5 Анонимен
11:26 26.06.2026
6 Сталин
11:27 26.06.2026
7 АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
11:27 26.06.2026
8 Дориана
Коментиран от #12
11:27 26.06.2026
9 АГАТ а Кристи
Изчака ни се чакането !!!
Коментиран от #11
11:27 26.06.2026
10 А бе
11:29 26.06.2026
11 А СЪЩО И МАВЪРЪТ
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":ОТ ДРАГАЛЕВЦИ И СИЕЫ КОГА?
Коментиран от #14
11:31 26.06.2026
12 Бабе,
До коментар #8 от "Дориана":Бързо в аптеката - срещу червена партийна членска книжка - безплатни па Мпер си с червен ластик.
В бързината да не забравиш книжката, че да те връщат 😭
11:33 26.06.2026
13 тука има, тука нема...
11:33 26.06.2026
14 АГАТ а Кристи
До коментар #11 от "А СЪЩО И МАВЪРЪТ":А кажи защо в България не се проведе ЛУСТРАЦИЯ, за разлика от другаде. ..???
11:36 26.06.2026
15 еха . бравос . 25 души
11:36 26.06.2026
16 ОК!
Той и Борисов бе арестуван,ама после пуснат на свобода и...,,всяко чудо-за три дена..."...!
Коментиран от #31
11:37 26.06.2026
17 Коментар
11:37 26.06.2026
18 И като са арестувани какво
11:38 26.06.2026
19 Нострадамус
11:38 26.06.2026
20 Ехо
11:40 26.06.2026
21 Малий
11:42 26.06.2026
22 след прокурорския син това е
11:50 26.06.2026
23 добре
и тез органи дето не са се самосезирали
или им пък готвите к.р капан да ни изненадате та мълчите
което е трудно за вярване
ама някои плъхове ще избягат
11:53 26.06.2026
24 Дзак
12:04 26.06.2026
25 Мдааааааа
12:04 26.06.2026
26 дундьо2026
в България!
язък че е 3тият най голям
град в България!
12:14 26.06.2026
27 Дедо
12:18 26.06.2026
28 Хинин
Коментиран от #30
12:22 26.06.2026
29 Хмм
12:23 26.06.2026
30 Анани
До коментар #28 от "Хинин":Спокойно. Сега ще почнат да се корбанясват и плюват един друг и ще има групово към панделата. Няма проблеми, ще ги приберат всичките
12:25 26.06.2026
31 СЕГА
До коментар #16 от "ОК!":КАТО ГО АРЕСТУВАТ НЯМА ПУСКАНЕ.
12:25 26.06.2026
32 И така
12:29 26.06.2026
33 На Дедо
12:38 26.06.2026
34 Тошко
12:47 26.06.2026
35 каунь
12:47 26.06.2026