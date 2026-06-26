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КНСБ: Чистачката плаща повече данъци и осигуровки от предприемача с 20 000 евро заплата

КНСБ: Чистачката плаща повече данъци и осигуровки от предприемача с 20 000 евро заплата

26 Юни, 2026 13:04 1 849 101

  • кнсб-
  • чистачка-
  • данъци-
  • осигуровки-
  • предприемач

„Доволни сме, че вдигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. В момента той не следва увеличението на средния осигурителен доход и липсва смелост в тази посока“, каза Любослав Костов.

КНСБ: Чистачката плаща повече данъци и осигуровки от предприемача с 20 000 евро заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

КНСБ подкрепя част от мерките, заложени в проекта на държавния бюджет за 2026 г., но има и сериозни резерви към финансовата рамка. Това заяви главният икономист на синдиката Любослав Костов след представянето на проекта от Министерството на финансите, цитиран от dariknews.bg. По думите му окончателното становище на КНСБ ще бъде изготвено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

„Доволни сме, че вдигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. В момента той не следва увеличението на средния осигурителен доход и липсва смелост в тази посока“, каза Костов.
От КНСБ настояват още при подготовката на Бюджет 2027 да започне дебат за промени в данъчната система, включително увеличение на данъка върху дивидента и данък печалба.

„Европейската комисия посочи, че българската данъчна система е регресивна и несправедлива. Хората с ниски и средни доходи понасят по-голяма данъчно-осигурителна тежест като дял от доходите си в сравнение с най-богатите и предприемачите. Чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемач с 20 000 евро заплата. Имаме много работа по това да изгладим социалните дисбаланси в България“, заяви Костов.

Според синдиката в бюджета са заложени прекалено оптимистични разходи за капиталови инвестиции.

„Над 9 млрд. евро капиталова програма. Кое им дава основание да смятат, че ще изпълнят само за 5 месеца, при положение че миналата година направиха не повече от 5.8 млрд. Дори да се сложат общинските проект и ПВУ, пак не излиза. Да не говорим, че има ръст на издръжката в 1.5 млрд., което е 36%, при положение, че не се е променило много потреблението и консумацията на отделните министерства“, каза икономистът и допълни „за съжаление, хората, които работят, пострадаха, и с този бюджет няма ръст на тяхната покупателна способност, да не кажа, че тя и ще намалее, тъй като инфлацията продължава да расте и до края на годината няма да остане на това ниво“.

Любослав Костов заяви, че синдикатът няма да приеме промени в действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата, преди да бъде договорен нов.

„Настояваме никой да не пипа чл. 244 от Кодекса на труда с дерогации, замразяване, промяна, преди да има алтернативен механизъм. Няма как да махнеш нещо, преди да си измислил с какво да го замениш“, подчерта той.

По думите му КНСБ е готова да участва в разговорите за нов модел, които правителството планира да започнат през август. „Според действащото законодателство минималната работна заплата трябва да достигне около 700 евро от 1 януари 2027 г. Всичко под този размер би означавало намаление спрямо действащата формула“, заяви Костов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Не закачат олигарсите а грабят от работещите бедни, майки с деца и възрастни хора.

    13:07 26.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    39 19 Отговор
    Предприемачът си ги изкарва. А на тюфлеците от мвр, пишман генералите и правосъдното министерство ги изкарваме всички ние.

    Коментиран от #18, #21

    13:08 26.06.2026

  • 4 Оня с коня

    26 24 Отговор
    Мухльо, един предприемач колко време е учил? Колко нощи и дни не е спал , за да стигне някакво ниво? Колко пъти не е бил със семейството си , за да успее ?! Най-лесно е да се взима от успелите и работещите. Всички почват с еднакъв старт, безплатно училище и тн.

    Коментиран от #7, #24, #29, #42, #50, #100

    13:10 26.06.2026

  • 5 ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ

    14 13 Отговор
    АМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧКИ НЯМА.А С МЕТЛАТА НЕ СЕ СЪЗДАВА НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

    Коментиран от #28, #32

    13:10 26.06.2026

  • 6 този кayн

    17 15 Отговор
    Да става предприемач, да плаща заплати и осигуровки и да изкарва пари за киевските крадци, като мисли че е толкова лесно.

    13:11 26.06.2026

  • 7 Сила

    16 10 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Имахме такъв комсомолски секретар натегач....едно към едно с това същество !!!

    13:11 26.06.2026

  • 8 МАЛОУМЕН ПОГЛЕД

    27 12 Отговор
    Кой предприемач взема 20 000 заплата бе, тъпунгер. Заплати вземате държавните служители, които сте доказано вредни.

    Коментиран от #47

    13:13 26.06.2026

  • 9 Така е защото

    17 2 Отговор
    няма необлагаем минимум както беше по-рано. При 400€ необлагаем минимум (примерно) при 620€ МРЗ чистачката ще плати 22€ при 62€ сега. Този с 20 000€ ще плати 1960€ при 2000€ сега - почти същите пари за мениджъра, а чистачката 3 пъти по-малко.

    13:13 26.06.2026

  • 10 Един

    25 3 Отговор
    Бачкатор, плаща повече данъци и осигуровки от държавния служител, който го препраща от гише на гише! Това трябва да престане!

    13:14 26.06.2026

  • 11 Трол

    6 27 Отговор
    Нормално е бедните, глупави и неуспешни хора да плащат повече от богатите и успели граждани.

    Коментиран от #16

    13:15 26.06.2026

  • 12 Факт

    14 2 Отговор
    То така и ,,учителка,, без образование взима заплата, че и директор иска да става ...при Янка е така...

    Коментиран от #56

    13:15 26.06.2026

  • 13 СССС

    21 8 Отговор
    Мутробизнеса плаща минимални заплати и осгуровки,крие данък печалба и вечно търси държана помощ !!!!

    Коментиран от #52

    13:18 26.06.2026

  • 14 За теоретика на КНСБ

    10 11 Отговор
    Чистачката може и да работи , може и да отбива номера... но предприемача в частната фирма трябва да изкара и за чистачката , за служителите си и и и .. за него да остане, след като си плати задълженията към държавата, за да има за онези на които е гарантирано преди да започнат да работят , че в края на месеца ще си вземат гарантирано заплатата !!!

    Коментиран от #26

    13:19 26.06.2026

  • 15 ШЕКСПИР

    20 0 Отговор
    Парадокса в България е ,че от една страна хората крият доходи от друга държавата прахосва данъците !!! Резултата е,народа получава лоши услуги,а държавата е в дългове !!!

    13:22 26.06.2026

  • 16 Улав

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Не те слуша главата

    13:22 26.06.2026

  • 17 Левски

    7 8 Отговор
    При капитализма е така, свиквайте. Има банани в изобилие. Яжте и се радвайте. Как беше: Кой не скача е червен.

    Коментиран от #22

    13:23 26.06.2026

  • 18 миме

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    и как "си ги изкарва "чорбаджията бе?кат не плаща на същата тая чистачка,нали?

    Коментиран от #34

    13:24 26.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тома

    7 2 Отговор
    А най после ми кацнаха тези от профсъюза.Много ясно че мафията направи този закон с плоския данък за да доят бедните работещи.

    13:27 26.06.2026

  • 21 АБВ

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    "Предприемачът си ги изкарва. А на тюфлеците от мвр, пишман генералите и правосъдното министерство ги изкарваме всички ние."

    Я да прочетем откъде предприемачът си ги изкарва ? Кой даде на предприемачът парите ?
    Явно е налице тотална липса на базова икономическа култура, комбинирана с неспособност за разбиране на основните процеси на всяка икономика - единство и свързаност на производство и потребление.
    За разделение на труда и възникване на държавата ще бъде трудно да обясня достатъчно просто, предвид пишещите тук.

    13:28 26.06.2026

  • 22 миме

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Левски":

    браво,абсолюто верно, не чистачката си крие парите дет не и достигат по офшорки,а предприевача крие същите тея пари дет е откраднал от чистачката

    13:29 26.06.2026

  • 23 Факт

    3 2 Отговор
    Народа е разрешил на чорбаджийте да работят и за това трябва да си плащат!

    Коментиран от #31, #35

    13:31 26.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Къде е онзи с бананите?

    7 1 Отговор
    Дето години драска тука за тея банани!
    Сигурно като дете много ги е искал!

    13:32 26.06.2026

  • 26 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "За теоретика на КНСБ":

    Основен принцип на пазарната икономика е, че ако на определен етап от човешкото развитие има необходимост от нещо, винаги ще се намери кой да го предложи. Пазарната икономика не търпи празноти. Един работи добре и успява, друг работи зле - фалира. На мястото на втория идва друг.

    Коментиран от #36, #38

    13:33 26.06.2026

  • 27 Хм...

    6 4 Отговор
    Пълни глупости! Тогава и чорбаджията да мине на минимална и да видим колко данъци ще съберете, а?

    Коментиран от #39

    13:33 26.06.2026

  • 28 миме

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ":

    ми кат е толкоз гот ТИ що не чистиш кенефи?

    13:34 26.06.2026

  • 29 Между

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    успелите и работещите има огромна разлика. Повечето работят, но не са милионери. "Успелите" милиардери крадат като за последно. Обоснови напр. банките или операторите, защо имат милиарди печалби, които не се облагат с данъци? А чистачки има и с 2 висши-просто такива са времената.

    13:34 26.06.2026

  • 30 нннн

    8 0 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата, ала я изкормват откъм опашката.

    13:34 26.06.2026

  • 31 Ахъм

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Спокойно може да станеш и чорбаджия значи, не ти трябва разрешение от народа.

    Коментиран от #61

    13:35 26.06.2026

  • 32 Питай онияп От НС !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ":

    Защо Не създават Предпоставки за Това !

    Докато сдистемно ти бъркат В Джоба !

    Вместо Да се Разплатят Така !

    Както Закона Е Постановил !

    Нали Те Налагат Законите !

    13:36 26.06.2026

  • 33 Малко аритметика

    6 6 Отговор
    От предприемача с 20,000 EUR брутна заплата Бюджета получава 2,661 EUR веднага. На предприемача му остават 17,738 EUR за харчлък. Когато ги похарчи, Бюджета получава още 3,547 EUR от ДДС. Общо за Бюджета - 6,208 EUR за преразпределяне и крадене.
    Как са сметките с минималната заплата на чистачката ?
    На чистачките ли да симпатизираме или на предприемачите ?
    Не трябва да забравяме за основната роля на държавата - да нахрани едни хора , вземайки от други.

    Коментиран от #46, #48, #51, #58, #68

    13:37 26.06.2026

  • 34 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "миме":

    Ти ще работиш ли ако не ти плащат? Важи за всички хора. Работа има достатъчно.

    13:38 26.06.2026

  • 35 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    23 Факт
    10Отговор
    "Народа е разрешил на чорбаджийте да работят и за това трябва да си плащат!"

    Не народът, а държавата при направен осъзнат избор от народа. Има държави с частен бизнес, както и такива, в които бизнесът е само държавен. До 1989 г. бяхме от вторите, но вторите нямат шанс в конкуренцията с първите, движени от стимулираната човешка алчност, наричана още и предприемчивост.

    13:38 26.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АБВ

    3 3 Отговор
    23 Факт
    10Отговор
    "Народа е разрешил на чорбаджийте да работят и за това трябва да си плащат!"

    Не народът, а държавата при направен осъзнат избор от народа. Има държави с частен бизнес, както и такива, в които бизнесът е само държавен. До 1989 г. бяхме от вторите, но вторите нямат шанс в конкуренцията с първите, движени от стимулираната човешка алчност, наричана още и предприемчивост.

    13:41 26.06.2026

  • 38 Значи,

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "АБВ":

    това, което е в България НЕ е пазарна икономика, а тотална спекула. И освен това, никой не е питал хората, дали искат това, което съществува-мутризация, овладяла държавата. Данъчната политика коренно трябва да се промени. У нас на милиардерите допълнително наливат субсидии. Е ЗАЩО? Радев ще бори олигархията. Това е олигархията. И той е част от нея.

    13:41 26.06.2026

  • 39 миме

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хм...":

    решението е експроприация на експроприаторите

    13:42 26.06.2026

  • 40 гост

    5 0 Отговор
    Прогресивен данък и няма да има недоволни. Що правят всичко възможно да оставят плоския данък. Печелиш повече, но и плащаш по високи данъци на печалбата. На олигарсите май не им изнася това.

    13:43 26.06.2026

  • 41 Ягуар

    3 3 Отговор
    Предприемача не е на заплата бе глупак! Предприемача изобщо не знае, в крайна сметка колко ще изкара

    Коментиран от #49

    13:43 26.06.2026

  • 42 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    "Всички почват с еднакъв старт"

    Я леко бе комунде неграмотно... ХАХАХА

    13:43 26.06.2026

  • 43 Ахъм

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Това Се теории !":

    Отивай да произведеш домати за 60 ст и се обади като успееш. Народът ще те боготвори!

    13:44 26.06.2026

  • 44 Фикри

    3 1 Отговор
    Май съе забравили, как ББ се уплаши и не вдигна данъка върху дивидентите.

    13:45 26.06.2026

  • 45 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Това Се теории !":

    Точно така, първо теорията ти липсва за да разбереш процесите в обществото, в т.ч. и икономическите. Затова ти е тежък живота.
    Ето ти ощи малко теория:
    "Едно нещо струва толкова, колкото друг се съгласи да плати за него."
    Този друг не значи, че трябва да си ти. Ти чакай доматите от 0,60 ст., а аз мога и да си купя от 6,00 евро, ако преценя.

    13:45 26.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фикри

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "МАЛОУМЕН ПОГЛЕД":

    Да бре, прав си, само държавните служители вземат заплати и си плащат РЕАЛНИТР данъци и осигуровки. А предприемачите се осигуряват на минималното и си изплащат дивиденти да не ги облагат. ПЪРВО трябва да се изкара цялата икономика на светло и тогава гонене чиновниците.

    13:48 26.06.2026

  • 48 Хм...

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Малко аритметика":

    Чакам мъдрият бачкатор, фен на кнсб, да излезе с контраргументи на това, ако може да смята.

    13:48 26.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 БайГаньо бизнесмен

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Мухльо,един работник колко пъти не е спал,че взима смешна заплата,колко пъти е лишавал детето си от нещо,защотото смешната заплата не стига доникъде и т.н......БайГаньо бизнесмена иска роби,не работници!

    Коментиран от #65

    13:49 26.06.2026

  • 51 миме

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Малко аритметика":

    основната и ЕДИНСТВЕНА роля на държавата при класовите ,експлоаторски общественно-икономически формаций е да запази властта на богатите за да продължат те да живеят ОТ и ЗА сметка на кървавия труд на бедните

    13:49 26.06.2026

  • 52 Фикри

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "СССС":

    Ей сега по морето е пълно с роби от други държави, дето бачкат без почивен ден за 500 евро, ей това искат алчните предприемачи

    13:49 26.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Няма диплома ли?

    Коментиран от #73

    13:52 26.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Малко аритметика":

    Нямаш и понятие от икономика. Камо ли от бизнес.

    Коментиран от #70, #72

    13:53 26.06.2026

  • 59 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    Вие сега ли разбрахте, че бедните издържат богатите?. Такива фарисеи, като синдикатите няма. Никой не защитават, а само.живеят на гърба на техните членове. Заплатите са им голями, а и формите им печелят много добре.
    Трябва да се осветли колко данъци плащат техните фирми.Времее е да се изчисти казуса,организации с идеална цел да се издържат от членски внос и да има контрол над техните доходи. Може ли да защитаваш трудещите се, а да упражняваш стопанска дейност без да е ясно плащаш ли данъци.

    13:53 26.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ахъм":

    Така и ББ приказваше, а сега къде е?

    13:54 26.06.2026

  • 62 Хахаха

    3 3 Отговор
    Господин Костов , докога ще говорите против бизнеса ? Всеки път дърдорите едно и също. Благодарение на хората , които ръководят собствени фирми и си скъсват .... за да си да плащат всички данъци заплати и осигуровки на свойте служители и заплати на такива като вас и вие винаги сте недоволни !!! Явно няма да разберете, какво е да се събудиш на първо число от месеца с ясната представа колко трябва да се плати за заплати , осигуровки и разходи за да може фирмата ти да съществува . После на 14-то число да платиш ддс и тн. Много е лесно само да плямпаш винаги с идеята " дайте да дадеме ". Защо не стимулирате и подпомогнете хората , който получават малки заплати , да потърсят курсове , практики с които да си повишат способностите за да бъдат оценени и да получават по - високи възнаграждения . Има много начини , но трябва да имаш и желание , ако те мързи няма как да стане. Популистката ви риторика няма как да им помогне....

    Коментиран от #83

    13:55 26.06.2026

  • 63 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "хаха":

    ти фен на кейнс ли си? а що не на фридман или най- добре на мизес и хайек че са най -"отворени"-те, нали го помниш онова....:" свободно договаряне на свободни хора"

    Коментиран от #69, #86

    13:55 26.06.2026

  • 64 хаха

    2 0 Отговор
    Байганьовците изкараха, че всичките държави, в които няма "плосък данък" са "комунистически".

    Леле че смях пада с тези необразовани "жадни" ориенталски корумпета.
    Като откриете колелото и топлата вода да вземете да ми се обадите.
    хаха!

    13:56 26.06.2026

  • 65 Ахъм

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "БайГаньо бизнесмен":

    Затова стани бизнесмен! Работи и търси роби да работят за теб!

    13:56 26.06.2026

  • 66 Буко Баламата

    2 3 Отговор
    Ми да става и чистачката предприемач. На тях ръцете им в г..а и нямат акъл за пет пари, но претенции големи..

    Коментиран от #84

    13:56 26.06.2026

  • 67 Европа печата евро и ги дава на

    2 0 Отговор
    Колониалната полиция и администрация на България която е гранична страна с азия и мюсулманската религия
    Администрацията и полицията не са много за територията на България малка е раждаемостта

    13:56 26.06.2026

  • 68 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Малко аритметика":

    "Не трябва да забравяме за основната роля на държавата - да нахрани едни хора , вземайки от други."

    Д тоя абзац въобще не съм съгласен, за разлика от останалата част!
    Така са устроени всички над 200 държави по света - да има удръжки за данъци, осигуровки и други!
    За да може да има държава, а не анархия, т.е. вътрешен ред, сигурност, правосъдие, училища, детски градини, пенсии, достъпно здравеопазване, пътища, инфраструктура, пречиствателни станции, опазване на околната среда и много други дейности!
    Вярно че има и една група хора, постянно разчитаща на социална издръжка, но това не е основна функция на държавата!
    Само се замисли, ако няма изброеното по-горе, а пълна анархия, то какъв бизнес би могъл да се развива и как ще просъществува той!?
    Нещата са взаимносвързани и както бизнесът не би бил възможен без държава и регулации, така и обратното!

    Коментиран от #77

    13:57 26.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    явно човека не е реститутка или корумпе,че то ако сички крадеха кво щеше да остане за крадене от "предприемача"

    13:58 26.06.2026

  • 71 АБВ

    1 2 Отговор
    Нямаш и понятие от икономика. Камо ли от бизнес.

    13:58 26.06.2026

  • 72 Хайде

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Давай! Разбий го на пух и прах, вади калкулатора и пускай цифрите тук!

    Коментиран от #94

    13:58 26.06.2026

  • 73 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ехо":

    Ето го и "Ганя-дипломата". Ама то твоята ориенталска дипломка струва толкова колкото неговата (евентуално) липсваща бе.

    ХАХАХА
    Ако ви пуснат и PHD-тата за сравнение ще излезе че 99% сте преписвали. Да не започваме с "държавния" ви изпит, че тогава ще се окаже нещо страшно.

    14:01 26.06.2026

  • 74 айде

    1 1 Отговор
    Ще се емигрира , който иска да им плаща данъци на тез , на ръце си ги носете ако искате.

    Коментиран от #78, #85

    14:01 26.06.2026

  • 75 Анонимен

    0 1 Отговор
    Тез неща трябва да се регулират сега мамят държавата а утреще искат високи пенсии

    14:02 26.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    Губиш си времето. На момчето му е трудно да възприема нещата. Напиши го просто:
    Без държава няма бизнес, а без данъци няма държава, без държава няма бизнес. Диалектика !

    14:03 26.06.2026

  • 78 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "айде":

    Много важно. В другите държави нали плащат по-малко данъци. ХАХАХА
    По-леко с чупките в кръста бе позьор.

    Коментиран от #80

    14:03 26.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 айде

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "хаха":

    В другите държави поне плащат прилични заплати , не като тука паница боб и потупване по рамото.

    Коментиран от #82, #90

    14:05 26.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "айде":

    Тръгвай тръгвай ... стига се обяснявал. Само да не отиваш в онази в която съм аз.

    14:07 26.06.2026

  • 83 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хахаха":

    "Защо не стимулирате и подпомогнете хората , който получават малки заплати , да потърсят курсове , практики с които да си повишат способностите за да бъдат оценени и да получават по - високи възнаграждения ."

    Елементарно, защото трябва да има чистачи, миячи, гледачи на деца и възрастни, санитари, общи работници за тежка работа, селскостопански работници и много други, които 100 процента ги има и в твоята фирма и едва ли висококвалифицирани ще се навият да работят такава работа!
    И според теб такива хора "трябва" да са с брутално ниски заплати, докато не се "квалифицират" ли!?
    Ами затова ще липсват тук например берачи на ягоди, които по същото време ще са във Великобритания...
    А що ли си мисля, че най-много плачат, че "плашали" заплатите на бюджетните служители точно такива лицемери, които цуцат.... от бюджета чрез обществени поръчки и субсидии...

    14:08 26.06.2026

  • 84 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Буко Баламата":

    и как да стане кат долитат мутрите и в най-добрия случй почва рекета за "правилните" индивиди

    14:09 26.06.2026

  • 85 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "айде":

    В расия май е добре. А и сега имаш покана, може да се преселиш.

    14:09 26.06.2026

  • 86 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "миме":

    Байганьовците снимаха в козметични салони, гинекологични кабинети, директорите на училищата им слагали камери в тоалетните, съдиите им тръгнали да изнасилват някакви непълнолетни, петроханстват си на воля и.т.н и.т.н

    А накрая дрънкат че ДРУГИТЕ били като тях. ХАХАХА!
    Гузен негонен ли бе Ганчо?

    Коментиран от #95

    14:10 26.06.2026

  • 87 Калмук

    1 0 Отговор
    Абе Любослав мамин, не ми говори за проценти, а кажи колко точно евра плаща чистачката и колко "кулакът" с 20 хилки заплата ? Аман от полуграмотни "Иксперти" !!!

    14:11 26.06.2026

  • 88 Дончо Кънчев

    1 1 Отговор
    Това е върл комунягизъм.

    Коментиран от #91

    14:11 26.06.2026

  • 89 хаха

    1 0 Отговор
    Избирахте ли си Тиква и Шопар 15 години?

    Амчи ко плачете сега? ХАХАХА

    14:11 26.06.2026

  • 90 Хм...

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "айде":

    И ти не можа да си намериш работа, за която да ти плашат повече от паница боб и потупване по рамото? Никъде? В цялата страна?

    Коментиран от #92

    14:11 26.06.2026

  • 91 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Дончо Кънчев":

    Така така Ганчо.

    "Байганьовците изкараха, че всичките държави, в които няма "плосък данък" са "комунистически".

    Леле че смях пада с тези необразовани "жадни" ориенталски корумпета.
    Като откриете колелото и топлата вода да вземете да ми се обадите.
    хаха! "

    Излиза че ти си комундето, само че "пребоядисано".

    14:12 26.06.2026

  • 92 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Хм...":

    Ти да не си болен бе???

    Ако ще тръгне да се мести по "цялата страна", по-добре да е извън Блатото ви.
    Вие верно сте функционално неграмотни.

    Коментиран от #98

    14:13 26.06.2026

  • 93 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "хаха":

    леле много си весел днеска ,явно верно си гей и да немаш нещо против свободата на словото ? или з атеб жените несме хора?само яки "мачовци"ли харесваш? с твърд "похват" явно ви там във ваще "ппедхриемамески"среди само по мъже си падате

    14:14 26.06.2026

  • 94 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хайде":

    Не си заслужава загубата на време, защото некомпентентността е още в първото изречение.
    "От предприемача с 20,000 EUR брутна заплата Бюджета получава 2,661 EUR веднага."
    Първо, предприемачът не получава заплата, той има доход от дейността си като такъв. Второ, не се разбира откъде предприемачът е взел тези 20 000 евро, от небето ли паднаха, или ги изкопа в градината ?
    Чети ме внимателно:
    Това, което е приход за един, е разход за друг, т.е. печалбата за един, е загуба за друг. Всички да печелят е теоритечна постановка, трудно подкрепена, но не и невъзможно, с примери от живота.

    Коментиран от #97, #101

    14:14 26.06.2026

  • 95 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "хаха":

    наистина за съжаление българите са яко зомбирани от западната пропаганда

    14:17 26.06.2026

  • 96 Истината

    2 0 Отговор
    Фактът, че плащаш за една и съща държавна услуга с процент от доходите си е най-голямата измама в човешката цивилизация. Това е измислено с цел, държавата да взема максимално възможното от хората. Защо изобщо трябва един да дава 1000 евро данък за здраве, като ще получи същото като този, които е платил 10 евро, или нищо не е платил? Ако дам 10к данък, какво ще получи повече в клас детето ми, от този, който нищо не е платил, а е изпратил детето си в клас за да бие другите и да разваля дисциплината?
    В Европа са създадени науките, изкуствата, нотописа, музикалните инструменти, писменост, индустриалната революция, мореплаването, двигателите, електричеството... Откакто в Европа са се наложили високи данъци в проценти, то вече нищо такова не се създава. От ХХ век постепенно всичко се мести в САЩ, Австралия, а вече и в ОАЕ, Сингапур, където данъците са значително по-ниски или дори няма данъци. Всички световни новости (интернет, AI, процесори, компютри, GSM... дори филми, музикални стилове...) не се създават в Европа. На съзидателните хора тук се изземват около половината от доходите, с които се изхранва огромната армия на нищоправещата администрация, профсъюзи, НПО-та, корупция, партии, мързеливци и чисти крадци.
    След заселването на "призрака на комунизма", с процентни данъци, бюрокрация и държавно регулиране, Европа твърдо загуби цивилизационното си лидерство, защото прогони съзидателните си хора.

    14:20 26.06.2026

  • 97 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "АБВ":

    Предприемачът не може да бъде на трудов договор в собствената си фирма? Не може да получава заплата? За това ли се хвана?

    14:25 26.06.2026

  • 98 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "хаха":

    Че кой го кара да се мести из цялата страна? Дори в съседното село ще му дадат повече от паница боб. Ама да отива в чужбина викаш, по-добре ще е.

    14:28 26.06.2026

  • 99 Комундел

    0 0 Отговор
    Да изгоним буржоазията от предприемачи и да останем само чистачки в България. Ще имаме пълна социална справедливост!

    14:33 26.06.2026

  • 100 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Направо се е пребил от работа. У нас "предприемачите" взеха куфарчетата наготово.
    И ти си от готованците, личи ти по наглата посредственост!

    14:34 26.06.2026

  • 101 БайБоцимир

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "АБВ":

    А ти очакваш равномерно разпределение на печалбата ли? След като дружеството може да си позволи да плаща 20к евро за възнаграждение, значи печели достатъчно. Но ти явно очакваш, че тези 20к евро трябва да се разпределят равномерно между всички участници, независимо от ролята и приноса им.

    14:34 26.06.2026

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