КНСБ: Чистачката плаща повече данъци и осигуровки от предприемача с 20 000 евро заплата

КНСБ подкрепя част от мерките, заложени в проекта на държавния бюджет за 2026 г., но има и сериозни резерви към финансовата рамка. Това заяви главният икономист на синдиката Любослав Костов след представянето на проекта от Министерството на финансите, цитиран от dariknews.bg. По думите му окончателното становище на КНСБ ще бъде изготвено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
„Доволни сме, че вдигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. В момента той не следва увеличението на средния осигурителен доход и липсва смелост в тази посока“, каза Костов.
От КНСБ настояват още при подготовката на Бюджет 2027 да започне дебат за промени в данъчната система, включително увеличение на данъка върху дивидента и данък печалба.
„Европейската комисия посочи, че българската данъчна система е регресивна и несправедлива. Хората с ниски и средни доходи понасят по-голяма данъчно-осигурителна тежест като дял от доходите си в сравнение с най-богатите и предприемачите. Чистачката на минимална заплата плаща повече данъци и осигуровки като процент от заплатата си от предприемач с 20 000 евро заплата. Имаме много работа по това да изгладим социалните дисбаланси в България“, заяви Костов.
Според синдиката в бюджета са заложени прекалено оптимистични разходи за капиталови инвестиции.
„Над 9 млрд. евро капиталова програма. Кое им дава основание да смятат, че ще изпълнят само за 5 месеца, при положение че миналата година направиха не повече от 5.8 млрд. Дори да се сложат общинските проект и ПВУ, пак не излиза. Да не говорим, че има ръст на издръжката в 1.5 млрд., което е 36%, при положение, че не се е променило много потреблението и консумацията на отделните министерства“, каза икономистът и допълни „за съжаление, хората, които работят, пострадаха, и с този бюджет няма ръст на тяхната покупателна способност, да не кажа, че тя и ще намалее, тъй като инфлацията продължава да расте и до края на годината няма да остане на това ниво“.
Любослав Костов заяви, че синдикатът няма да приеме промени в действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата, преди да бъде договорен нов.
„Настояваме никой да не пипа чл. 244 от Кодекса на труда с дерогации, замразяване, промяна, преди да има алтернативен механизъм. Няма как да махнеш нещо, преди да си измислил с какво да го замениш“, подчерта той.
По думите му КНСБ е готова да участва в разговорите за нов модел, които правителството планира да започнат през август. „Според действащото законодателство минималната работна заплата трябва да достигне около 700 евро от 1 януари 2027 г. Всичко под този размер би означавало намаление спрямо действащата формула“, заяви Костов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:07 26.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
Коментиран от #18, #21
13:08 26.06.2026
4 Оня с коня
Коментиран от #7, #24, #29, #42, #50, #100
13:10 26.06.2026
5 ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ
Коментиран от #28, #32
13:10 26.06.2026
6 този кayн
13:11 26.06.2026
7 Сила
До коментар #4 от "Оня с коня":Имахме такъв комсомолски секретар натегач....едно към едно с това същество !!!
13:11 26.06.2026
8 МАЛОУМЕН ПОГЛЕД
Коментиран от #47
13:13 26.06.2026
9 Така е защото
13:13 26.06.2026
10 Един
13:14 26.06.2026
11 Трол
Коментиран от #16
13:15 26.06.2026
12 Факт
Коментиран от #56
13:15 26.06.2026
13 СССС
Коментиран от #52
13:18 26.06.2026
14 За теоретика на КНСБ
Коментиран от #26
13:19 26.06.2026
15 ШЕКСПИР
13:22 26.06.2026
16 Улав
До коментар #11 от "Трол":Не те слуша главата
13:22 26.06.2026
17 Левски
Коментиран от #22
13:23 26.06.2026
18 миме
До коментар #3 от "Без име":и как "си ги изкарва "чорбаджията бе?кат не плаща на същата тая чистачка,нали?
Коментиран от #34
13:24 26.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тома
13:27 26.06.2026
21 АБВ
До коментар #3 от "Без име":"Предприемачът си ги изкарва. А на тюфлеците от мвр, пишман генералите и правосъдното министерство ги изкарваме всички ние."
Я да прочетем откъде предприемачът си ги изкарва ? Кой даде на предприемачът парите ?
Явно е налице тотална липса на базова икономическа култура, комбинирана с неспособност за разбиране на основните процеси на всяка икономика - единство и свързаност на производство и потребление.
За разделение на труда и възникване на държавата ще бъде трудно да обясня достатъчно просто, предвид пишещите тук.
13:28 26.06.2026
22 миме
До коментар #17 от "Левски":браво,абсолюто верно, не чистачката си крие парите дет не и достигат по офшорки,а предприевача крие същите тея пари дет е откраднал от чистачката
13:29 26.06.2026
23 Факт
Коментиран от #31, #35
13:31 26.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Къде е онзи с бананите?
Сигурно като дете много ги е искал!
13:32 26.06.2026
26 АБВ
До коментар #14 от "За теоретика на КНСБ":Основен принцип на пазарната икономика е, че ако на определен етап от човешкото развитие има необходимост от нещо, винаги ще се намери кой да го предложи. Пазарната икономика не търпи празноти. Един работи добре и успява, друг работи зле - фалира. На мястото на втория идва друг.
Коментиран от #36, #38
13:33 26.06.2026
27 Хм...
Коментиран от #39
13:33 26.06.2026
28 миме
До коментар #5 от "ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ":ми кат е толкоз гот ТИ що не чистиш кенефи?
13:34 26.06.2026
29 Между
До коментар #4 от "Оня с коня":успелите и работещите има огромна разлика. Повечето работят, но не са милионери. "Успелите" милиардери крадат като за последно. Обоснови напр. банките или операторите, защо имат милиарди печалби, които не се облагат с данъци? А чистачки има и с 2 висши-просто такива са времената.
13:34 26.06.2026
30 нннн
13:34 26.06.2026
31 Ахъм
До коментар #23 от "Факт":Спокойно може да станеш и чорбаджия значи, не ти трябва разрешение от народа.
Коментиран от #61
13:35 26.06.2026
32 Питай онияп От НС !
До коментар #5 от "ЗА ЧИСТАЧКИ И МЕТАЧКИ КАНДИДАТКИ БОЛ":Защо Не създават Предпоставки за Това !
Докато сдистемно ти бъркат В Джоба !
Вместо Да се Разплатят Така !
Както Закона Е Постановил !
Нали Те Налагат Законите !
13:36 26.06.2026
33 Малко аритметика
Как са сметките с минималната заплата на чистачката ?
На чистачките ли да симпатизираме или на предприемачите ?
Не трябва да забравяме за основната роля на държавата - да нахрани едни хора , вземайки от други.
Коментиран от #46, #48, #51, #58, #68
13:37 26.06.2026
34 Хм...
До коментар #18 от "миме":Ти ще работиш ли ако не ти плащат? Важи за всички хора. Работа има достатъчно.
13:38 26.06.2026
35 АБВ
До коментар #23 от "Факт":23 Факт
10Отговор
"Народа е разрешил на чорбаджийте да работят и за това трябва да си плащат!"
Не народът, а държавата при направен осъзнат избор от народа. Има държави с частен бизнес, както и такива, в които бизнесът е само държавен. До 1989 г. бяхме от вторите, но вторите нямат шанс в конкуренцията с първите, движени от стимулираната човешка алчност, наричана още и предприемчивост.
13:38 26.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АБВ
10Отговор
"Народа е разрешил на чорбаджийте да работят и за това трябва да си плащат!"
Не народът, а държавата при направен осъзнат избор от народа. Има държави с частен бизнес, както и такива, в които бизнесът е само държавен. До 1989 г. бяхме от вторите, но вторите нямат шанс в конкуренцията с първите, движени от стимулираната човешка алчност, наричана още и предприемчивост.
13:41 26.06.2026
38 Значи,
До коментар #26 от "АБВ":това, което е в България НЕ е пазарна икономика, а тотална спекула. И освен това, никой не е питал хората, дали искат това, което съществува-мутризация, овладяла държавата. Данъчната политика коренно трябва да се промени. У нас на милиардерите допълнително наливат субсидии. Е ЗАЩО? Радев ще бори олигархията. Това е олигархията. И той е част от нея.
13:41 26.06.2026
39 миме
До коментар #27 от "Хм...":решението е експроприация на експроприаторите
13:42 26.06.2026
40 гост
13:43 26.06.2026
41 Ягуар
Коментиран от #49
13:43 26.06.2026
42 хаха
До коментар #4 от "Оня с коня":"Всички почват с еднакъв старт"
Я леко бе комунде неграмотно... ХАХАХА
13:43 26.06.2026
43 Ахъм
До коментар #36 от "Това Се теории !":Отивай да произведеш домати за 60 ст и се обади като успееш. Народът ще те боготвори!
13:44 26.06.2026
44 Фикри
13:45 26.06.2026
45 АБВ
До коментар #36 от "Това Се теории !":Точно така, първо теорията ти липсва за да разбереш процесите в обществото, в т.ч. и икономическите. Затова ти е тежък живота.
Ето ти ощи малко теория:
"Едно нещо струва толкова, колкото друг се съгласи да плати за него."
Този друг не значи, че трябва да си ти. Ти чакай доматите от 0,60 ст., а аз мога и да си купя от 6,00 евро, ако преценя.
13:45 26.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Фикри
До коментар #8 от "МАЛОУМЕН ПОГЛЕД":Да бре, прав си, само държавните служители вземат заплати и си плащат РЕАЛНИТР данъци и осигуровки. А предприемачите се осигуряват на минималното и си изплащат дивиденти да не ги облагат. ПЪРВО трябва да се изкара цялата икономика на светло и тогава гонене чиновниците.
13:48 26.06.2026
48 Хм...
До коментар #33 от "Малко аритметика":Чакам мъдрият бачкатор, фен на кнсб, да излезе с контраргументи на това, ако може да смята.
13:48 26.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 БайГаньо бизнесмен
До коментар #4 от "Оня с коня":Мухльо,един работник колко пъти не е спал,че взима смешна заплата,колко пъти е лишавал детето си от нещо,защотото смешната заплата не стига доникъде и т.н......БайГаньо бизнесмена иска роби,не работници!
Коментиран от #65
13:49 26.06.2026
51 миме
До коментар #33 от "Малко аритметика":основната и ЕДИНСТВЕНА роля на държавата при класовите ,експлоаторски общественно-икономически формаций е да запази властта на богатите за да продължат те да живеят ОТ и ЗА сметка на кървавия труд на бедните
13:49 26.06.2026
52 Фикри
До коментар #13 от "СССС":Ей сега по морето е пълно с роби от други държави, дето бачкат без почивен ден за 500 евро, ей това искат алчните предприемачи
13:49 26.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ехо
До коментар #12 от "Факт":Няма диплома ли?
Коментиран от #73
13:52 26.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 АБВ
До коментар #33 от "Малко аритметика":Нямаш и понятие от икономика. Камо ли от бизнес.
Коментиран от #70, #72
13:53 26.06.2026
59 Снежанка Димитрова
Трябва да се осветли колко данъци плащат техните фирми.Времее е да се изчисти казуса,организации с идеална цел да се издържат от членски внос и да има контрол над техните доходи. Може ли да защитаваш трудещите се, а да упражняваш стопанска дейност без да е ясно плащаш ли данъци.
13:53 26.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Факт
До коментар #31 от "Ахъм":Така и ББ приказваше, а сега къде е?
13:54 26.06.2026
62 Хахаха
Коментиран от #83
13:55 26.06.2026
63 миме
До коментар #46 от "хаха":ти фен на кейнс ли си? а що не на фридман или най- добре на мизес и хайек че са най -"отворени"-те, нали го помниш онова....:" свободно договаряне на свободни хора"
Коментиран от #69, #86
13:55 26.06.2026
64 хаха
Леле че смях пада с тези необразовани "жадни" ориенталски корумпета.
Като откриете колелото и топлата вода да вземете да ми се обадите.
хаха!
13:56 26.06.2026
65 Ахъм
До коментар #50 от "БайГаньо бизнесмен":Затова стани бизнесмен! Работи и търси роби да работят за теб!
13:56 26.06.2026
66 Буко Баламата
Коментиран от #84
13:56 26.06.2026
67 Европа печата евро и ги дава на
Администрацията и полицията не са много за територията на България малка е раждаемостта
13:56 26.06.2026
68 Хаха
До коментар #33 от "Малко аритметика":"Не трябва да забравяме за основната роля на държавата - да нахрани едни хора , вземайки от други."
Д тоя абзац въобще не съм съгласен, за разлика от останалата част!
Така са устроени всички над 200 държави по света - да има удръжки за данъци, осигуровки и други!
За да може да има държава, а не анархия, т.е. вътрешен ред, сигурност, правосъдие, училища, детски градини, пенсии, достъпно здравеопазване, пътища, инфраструктура, пречиствателни станции, опазване на околната среда и много други дейности!
Вярно че има и една група хора, постянно разчитаща на социална издръжка, но това не е основна функция на държавата!
Само се замисли, ако няма изброеното по-горе, а пълна анархия, то какъв бизнес би могъл да се развива и как ще просъществува той!?
Нещата са взаимносвързани и както бизнесът не би бил възможен без държава и регулации, така и обратното!
Коментиран от #77
13:57 26.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 миме
До коментар #58 от "АБВ":явно човека не е реститутка или корумпе,че то ако сички крадеха кво щеше да остане за крадене от "предприемача"
13:58 26.06.2026
71 АБВ
13:58 26.06.2026
72 Хайде
До коментар #58 от "АБВ":Давай! Разбий го на пух и прах, вади калкулатора и пускай цифрите тук!
Коментиран от #94
13:58 26.06.2026
73 хаха
До коментар #56 от "Ехо":Ето го и "Ганя-дипломата". Ама то твоята ориенталска дипломка струва толкова колкото неговата (евентуално) липсваща бе.
ХАХАХА
Ако ви пуснат и PHD-тата за сравнение ще излезе че 99% сте преписвали. Да не започваме с "държавния" ви изпит, че тогава ще се окаже нещо страшно.
14:01 26.06.2026
74 айде
Коментиран от #78, #85
14:01 26.06.2026
75 Анонимен
14:02 26.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 АБВ
До коментар #68 от "Хаха":Губиш си времето. На момчето му е трудно да възприема нещата. Напиши го просто:
Без държава няма бизнес, а без данъци няма държава, без държава няма бизнес. Диалектика !
14:03 26.06.2026
78 хаха
До коментар #74 от "айде":Много важно. В другите държави нали плащат по-малко данъци. ХАХАХА
По-леко с чупките в кръста бе позьор.
Коментиран от #80
14:03 26.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 айде
До коментар #78 от "хаха":В другите държави поне плащат прилични заплати , не като тука паница боб и потупване по рамото.
Коментиран от #82, #90
14:05 26.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 хаха
До коментар #80 от "айде":Тръгвай тръгвай ... стига се обяснявал. Само да не отиваш в онази в която съм аз.
14:07 26.06.2026
83 Хаха
До коментар #62 от "Хахаха":"Защо не стимулирате и подпомогнете хората , който получават малки заплати , да потърсят курсове , практики с които да си повишат способностите за да бъдат оценени и да получават по - високи възнаграждения ."
Елементарно, защото трябва да има чистачи, миячи, гледачи на деца и възрастни, санитари, общи работници за тежка работа, селскостопански работници и много други, които 100 процента ги има и в твоята фирма и едва ли висококвалифицирани ще се навият да работят такава работа!
И според теб такива хора "трябва" да са с брутално ниски заплати, докато не се "квалифицират" ли!?
Ами затова ще липсват тук например берачи на ягоди, които по същото време ще са във Великобритания...
А що ли си мисля, че най-много плачат, че "плашали" заплатите на бюджетните служители точно такива лицемери, които цуцат.... от бюджета чрез обществени поръчки и субсидии...
14:08 26.06.2026
84 миме
До коментар #66 от "Буко Баламата":и как да стане кат долитат мутрите и в най-добрия случй почва рекета за "правилните" индивиди
14:09 26.06.2026
85 Хм...
До коментар #74 от "айде":В расия май е добре. А и сега имаш покана, може да се преселиш.
14:09 26.06.2026
86 хаха
До коментар #63 от "миме":Байганьовците снимаха в козметични салони, гинекологични кабинети, директорите на училищата им слагали камери в тоалетните, съдиите им тръгнали да изнасилват някакви непълнолетни, петроханстват си на воля и.т.н и.т.н
А накрая дрънкат че ДРУГИТЕ били като тях. ХАХАХА!
Гузен негонен ли бе Ганчо?
Коментиран от #95
14:10 26.06.2026
87 Калмук
14:11 26.06.2026
88 Дончо Кънчев
Коментиран от #91
14:11 26.06.2026
89 хаха
Амчи ко плачете сега? ХАХАХА
14:11 26.06.2026
90 Хм...
До коментар #80 от "айде":И ти не можа да си намериш работа, за която да ти плашат повече от паница боб и потупване по рамото? Никъде? В цялата страна?
Коментиран от #92
14:11 26.06.2026
91 хаха
До коментар #88 от "Дончо Кънчев":Така така Ганчо.
"Байганьовците изкараха, че всичките държави, в които няма "плосък данък" са "комунистически".
Леле че смях пада с тези необразовани "жадни" ориенталски корумпета.
Като откриете колелото и топлата вода да вземете да ми се обадите.
хаха! "
Излиза че ти си комундето, само че "пребоядисано".
14:12 26.06.2026
92 хаха
До коментар #90 от "Хм...":Ти да не си болен бе???
Ако ще тръгне да се мести по "цялата страна", по-добре да е извън Блатото ви.
Вие верно сте функционално неграмотни.
Коментиран от #98
14:13 26.06.2026
93 миме
До коментар #81 от "хаха":леле много си весел днеска ,явно верно си гей и да немаш нещо против свободата на словото ? или з атеб жените несме хора?само яки "мачовци"ли харесваш? с твърд "похват" явно ви там във ваще "ппедхриемамески"среди само по мъже си падате
14:14 26.06.2026
94 АБВ
До коментар #72 от "Хайде":Не си заслужава загубата на време, защото некомпентентността е още в първото изречение.
"От предприемача с 20,000 EUR брутна заплата Бюджета получава 2,661 EUR веднага."
Първо, предприемачът не получава заплата, той има доход от дейността си като такъв. Второ, не се разбира откъде предприемачът е взел тези 20 000 евро, от небето ли паднаха, или ги изкопа в градината ?
Чети ме внимателно:
Това, което е приход за един, е разход за друг, т.е. печалбата за един, е загуба за друг. Всички да печелят е теоритечна постановка, трудно подкрепена, но не и невъзможно, с примери от живота.
Коментиран от #97, #101
14:14 26.06.2026
95 миме
До коментар #86 от "хаха":наистина за съжаление българите са яко зомбирани от западната пропаганда
14:17 26.06.2026
96 Истината
В Европа са създадени науките, изкуствата, нотописа, музикалните инструменти, писменост, индустриалната революция, мореплаването, двигателите, електричеството... Откакто в Европа са се наложили високи данъци в проценти, то вече нищо такова не се създава. От ХХ век постепенно всичко се мести в САЩ, Австралия, а вече и в ОАЕ, Сингапур, където данъците са значително по-ниски или дори няма данъци. Всички световни новости (интернет, AI, процесори, компютри, GSM... дори филми, музикални стилове...) не се създават в Европа. На съзидателните хора тук се изземват около половината от доходите, с които се изхранва огромната армия на нищоправещата администрация, профсъюзи, НПО-та, корупция, партии, мързеливци и чисти крадци.
След заселването на "призрака на комунизма", с процентни данъци, бюрокрация и държавно регулиране, Европа твърдо загуби цивилизационното си лидерство, защото прогони съзидателните си хора.
14:20 26.06.2026
97 Ахъм
До коментар #94 от "АБВ":Предприемачът не може да бъде на трудов договор в собствената си фирма? Не може да получава заплата? За това ли се хвана?
14:25 26.06.2026
98 Хм...
До коментар #92 от "хаха":Че кой го кара да се мести из цялата страна? Дори в съседното село ще му дадат повече от паница боб. Ама да отива в чужбина викаш, по-добре ще е.
14:28 26.06.2026
99 Комундел
14:33 26.06.2026
100 мда
До коментар #4 от "Оня с коня":Направо се е пребил от работа. У нас "предприемачите" взеха куфарчетата наготово.
И ти си от готованците, личи ти по наглата посредственост!
14:34 26.06.2026
101 БайБоцимир
До коментар #94 от "АБВ":А ти очакваш равномерно разпределение на печалбата ли? След като дружеството може да си позволи да плаща 20к евро за възнаграждение, значи печели достатъчно. Но ти явно очакваш, че тези 20к евро трябва да се разпределят равномерно между всички участници, независимо от ролята и приноса им.
14:34 26.06.2026