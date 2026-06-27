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Парламентът с ключови промени в съдебния закон, сблъсъци за бюджета ОБЗОР

Парламентът с ключови промени в съдебния закон, сблъсъци за бюджета ОБЗОР

27 Юни, 2026 07:51, обновена 27 Юни, 2026 07:57 865 19

  • парламент-
  • депутати-
  • бюджет-
  • съдебна власт-
  • комисия по досиета

Депутатите блокираха кадруването на ВСС с изтекъл мандат, докато закриването на Комисията по досиетата скара партиите преди вота за Бюджет 2026.

Парламентът с ключови промени в съдебния закон, сблъсъци за бюджета ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание прие окончателно на второ четене мащабни изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

С новите текстове депутатите наложиха изрична забрана на Висш съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат да избира нови административни ръководители и магистрати в системата. Заложено бе и ограничението никое лице да не изпълнява функциите на временен шеф за повече от шест месеца. Допълнително се затвориха вратите към Съвета за заемалите постовете на „тримата големи“ след края на мандата им, а главният прокурор вече ще може да има до трима заместници.

При гласуването се оформи отчетливо мнозинство между ГЕРБ-СДП, ПП-ДБ и БСП, които подкрепиха текстовете с аргумента, че се слага край на безконтролното временно кадруване. Опозицията в лицето на „Възраждане“ и ИТН гласува „против“ или „въздържал се“, като разкритикува намаляването на необходимото мнозинство за избор на шефове на върховни съдилища от 17 на 13 гласа, определяйки го като политическо овладяване на системата.

По отношение на държавните финанси предстои влизането в пленарна зала на изцяло новия макрорамков Проект за държавен бюджет за 2026 г. Кабинетът настоява за фискална рамка със заложен дефицит от точно 3.0% от БВП, за да се спазят Маастрихтските критерии за еврозоната, като се предвижда икономически растеж от 2.8%. Текстовете тепърва ще се обсъждат на първо четене в комисиите и в зала през следващата седмица на фона на критики от Фискалния съвет за раздути разходи.

Истинският политически сблъсък в Народното събрание обаче се разрази заради преходните и заключителни разпоредби на новия бюджет. В тях е заложено предложение на Министерския съвет за закриване на Комисията по досиетата и прехвърляне на архивите ѝ към Държавна агенция „Архиви“. Проектотекстът предизвика остри декларации от страна на ДПС и десни политически формации като „Синя България“, които се обявиха категорично против ликвидирането на структурата, определяйки го като „антидемократичен опит за заличаване на историческата памет за комунистическия режим“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички разклонения на червената мафия

    4 7 Отговор
    се обединиха през Мунчо. Комисии по ДоСиета вече на са им нужни, за да се ритат по кокалчетата.

    Коментиран от #9

    08:01 27.06.2026

  • 2 пешо

    12 2 Отговор
    тия боклуци от снимката докато се бутат в политиката бг няма да се оправи

    08:09 27.06.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    тия мишоци кой ги пита?

    08:17 27.06.2026

  • 4 Какво е това итн

    10 1 Отговор
    Какво итн, ве, какво бсп, какви са тези тях ги няма там ве ?! Били гласували !?
    Журналята, събудете се ве, вече съмна и без вас!? Миленчо, уейк ъп ве, време е за заплата!

    Коментиран от #18

    08:23 27.06.2026

  • 5 безпартиен

    5 0 Отговор
    Бюджет БЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА В ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТИ ще води винаги до нови заем!!!Това е така, защото нямаме високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност! Всеки уважаващ себе си инвеститор НЯМА да вложи средства там където НЯМА достатъчно образована, професионално подготвена и с изградени трудови навици РАБОТНА РЪКА!!! Такава имаше веднага след 10.11.1989, но управляващите бяха заети с това,кой колко повече да вземе за себе си! Резултат е намаляло с повече от 20/100 население и промяна на ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ДЪРЖАВАТА!!!Тайна ли е,че вече 40/100 от новородените НЯМАТ български език за майчин?Сега има 2.1 милиона пенсионери, около 700 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ ни! Решението е съкращаване на щата във бюджетната сфера с поне 30/100!Спиране на всякакви помощи за безработица БЕЗ ДА Е ПОЛОЖЕН ТРУД ПОНЕ 21 ДНИ МЕСЕЧНО!!! Спиране на детски при 3 неизвинени отсъствия в училище за цял срок на обучение!!!Промяна в законите за пенсиониране на служители на бюджетна издръжка -или заплата или пенсия!Не може и двете от бюджета!

    08:26 27.06.2026

  • 6 аутиста най отпред

    8 1 Отговор
    а отзадзе розово пони и червен фашист

    08:26 27.06.2026

  • 7 Питащ

    4 0 Отговор
    Румен Радев каза, че в държавата има огромна корупция заради олигархичния модел Борисов-Пеевски, обаче, няма как да съкратим дефицита от 5 на 3 процента?
    Е, у мен възниква следният въпрос - въпросната корупция е по-малка от 2% от БВП или просто сега тя се прехварля от старите към новите?

    08:31 27.06.2026

  • 8 име

    4 1 Отговор
    Партиите с отпаднала необхосимост ПеПедофили и ДайБългария, да взимат пример от Делянчо и Тиквичко, които стоят мирно и кротко само подкрепят решянията на Радев.

    08:33 27.06.2026

  • 9 Виж сега,

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всички разклонения на червената мафия":

    баш демократът Христо Иванов направи блестяща съдебна реформа. Сглоби се и с двамата и изпра и реанимира Пеевски и Борисов и забегна в чужбина.

    08:37 27.06.2026

  • 10 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Когато си роден и възпитан мерзавец то е за цял живит, какво ли няма да направят и говорят, но да унищожават Родината ни, а тези от снимката и техните дружки са мнго добри във всички мерзости!!!ц

    08:56 27.06.2026

  • 11 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Като видя тези кретени от горната снимка и ми се доповръща! То бива наглост, но тяхната е безгранична! Малоумника Мартинчо дори не се е научил, като малък да говори правилен български език, но се пъне да бъде на всяка манджа мерудия! Голям енергетик, голям специалист по всичко! Оня отляво, както каза Бойко Борисов по добре да си реше пърхота и да си купи Хетендшолдърс! А оня нискочелия маймун да се завре там дето слънце не огрява и да си мълчи поне, за да не дразни излишно хората! Всичките се изредиха да управляват и се видя до къде ни докараха!

    08:58 27.06.2026

  • 12 Тома

    5 0 Отговор
    Доколкото знам БСП и ИТН ги няма в парламента, а как според автора гласуват?

    09:06 27.06.2026

  • 13 Някой

    2 0 Отговор
    Надрогиран е писал тази статия какви бспта какви итн та хахаха

    09:23 27.06.2026

  • 14 Студент- революционер

    2 0 Отговор
    Аз пак да питам- във ваканция сме, в София сме на гости на мама и тате, времето е супер, всички джензита са на линия, бюджетът е скандален, на Желязков беше къде по добър, защо не протестираме по жълтите павета , поне едни палатки да опънем на Орлов мост?
    С какво ще се похвалим на колегите наесен?! А?
    Другарят Асен да каже!

    Коментиран от #19

    09:27 27.06.2026

  • 15 ФАЙТОНА СЪС .....

    2 0 Отговор
    СИНИТЕ ОТПА-ДЪЦИ...............

    09:28 27.06.2026

  • 16 Обикн. читател

    3 0 Отговор
    Това са тримата заподозрени,героите на великият Доньо Донев.Тези видят ли микрофон,особено и камера,не спират като стари латерни да бръщолевят,независимо от темата.Важното е, да е против днешните управляващи.Кучетата си лаят,белия кораб пътува и те така.

    09:29 27.06.2026

  • 17 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Тези тримата са еманация на интелект и политическо водачество! ХВАНИ ЕДИНИЯ, УДАРИ ДРУГИЯ - ТРЕТИЯ ОТ СТРАХ ЩЕ ИЗБЯГА!

    09:30 27.06.2026

  • 18 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какво е това итн":

    Верно тоа абдал е написал Итн.

    09:30 27.06.2026

  • 19 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Студент- революционер":

    🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😂😂😂

    09:30 27.06.2026

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