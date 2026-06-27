Парламентът с ключови промени в съдебния закон, сблъсъци за бюджета ОБЗОР

Народното събрание прие окончателно на второ четене мащабни изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ).
С новите текстове депутатите наложиха изрична забрана на Висш съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат да избира нови административни ръководители и магистрати в системата. Заложено бе и ограничението никое лице да не изпълнява функциите на временен шеф за повече от шест месеца. Допълнително се затвориха вратите към Съвета за заемалите постовете на „тримата големи“ след края на мандата им, а главният прокурор вече ще може да има до трима заместници.
При гласуването се оформи отчетливо мнозинство между ГЕРБ-СДП, ПП-ДБ и БСП, които подкрепиха текстовете с аргумента, че се слага край на безконтролното временно кадруване. Опозицията в лицето на „Възраждане“ и ИТН гласува „против“ или „въздържал се“, като разкритикува намаляването на необходимото мнозинство за избор на шефове на върховни съдилища от 17 на 13 гласа, определяйки го като политическо овладяване на системата.
По отношение на държавните финанси предстои влизането в пленарна зала на изцяло новия макрорамков Проект за държавен бюджет за 2026 г. Кабинетът настоява за фискална рамка със заложен дефицит от точно 3.0% от БВП, за да се спазят Маастрихтските критерии за еврозоната, като се предвижда икономически растеж от 2.8%. Текстовете тепърва ще се обсъждат на първо четене в комисиите и в зала през следващата седмица на фона на критики от Фискалния съвет за раздути разходи.
Истинският политически сблъсък в Народното събрание обаче се разрази заради преходните и заключителни разпоредби на новия бюджет. В тях е заложено предложение на Министерския съвет за закриване на Комисията по досиетата и прехвърляне на архивите ѝ към Държавна агенция „Архиви“. Проектотекстът предизвика остри декларации от страна на ДПС и десни политически формации като „Синя България“, които се обявиха категорично против ликвидирането на структурата, определяйки го като „антидемократичен опит за заличаване на историческата памет за комунистическия режим“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички разклонения на червената мафия
Коментиран от #9
08:01 27.06.2026
2 пешо
08:09 27.06.2026
3 Ний ша Ва упрайм
08:17 27.06.2026
4 Какво е това итн
Журналята, събудете се ве, вече съмна и без вас!? Миленчо, уейк ъп ве, време е за заплата!
Коментиран от #18
08:23 27.06.2026
5 безпартиен
08:26 27.06.2026
6 аутиста най отпред
08:26 27.06.2026
7 Питащ
Е, у мен възниква следният въпрос - въпросната корупция е по-малка от 2% от БВП или просто сега тя се прехварля от старите към новите?
08:31 27.06.2026
8 име
08:33 27.06.2026
9 Виж сега,
До коментар #1 от "Всички разклонения на червената мафия":баш демократът Христо Иванов направи блестяща съдебна реформа. Сглоби се и с двамата и изпра и реанимира Пеевски и Борисов и забегна в чужбина.
08:37 27.06.2026
10 идиоти вън
08:56 27.06.2026
11 Бай Иван
08:58 27.06.2026
12 Тома
09:06 27.06.2026
13 Някой
09:23 27.06.2026
14 Студент- революционер
С какво ще се похвалим на колегите наесен?! А?
Другарят Асен да каже!
Коментиран от #19
09:27 27.06.2026
15 ФАЙТОНА СЪС .....
09:28 27.06.2026
16 Обикн. читател
09:29 27.06.2026
17 Фейк - либераст
09:30 27.06.2026
18 Абе
До коментар #4 от "Какво е това итн":Верно тоа абдал е написал Итн.
09:30 27.06.2026
19 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤣🤣🤣
До коментар #14 от "Студент- революционер":🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤦♀️😂😂😂
09:30 27.06.2026