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Ивайло Мирчев: Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили. Това не е бюджет на реформите

Ивайло Мирчев: Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили. Това не е бюджет на реформите

27 Юни, 2026 14:20 992 56

  • ивайло мирчев-
  • бюджет-
  • реформи-
  • министерски съвет-
  • преразглеждане

Бюджетът на Жан Виденов преди 30 години бе приет при 3% дефицит, после стават доста повече. Дори когато фалира КТБ и трябваше да бъдат налети милиарди, дефицитът беше доста по-нисък от този на Гълъб Донев. Или става дума за грешки, или за злонамерено усилие да се подпомогнат конкретни общини и конкретни фирми, коментира още съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили. Това не е бюджет на реформите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

През 2023 г. заедно с колегата депутат Мартин Димитров влизаме в контакт с Министерството на финансите, загрижени за бюджета. Тогава екипът беше същия - Росица Велкова, Людмила Петкова в МФ, и Гълъб Донев като служебен премиер. Казват ни - нещата са много зле, дефицитът е 6-7%. Питаме - може ли да видим числата, казаха - общо ще ви ги представим - неплатени фактури, скрити разходи, същото като днес. След това служебният министър на финансите Росица Велкова каза, че държавата е пред фалит, а след няколко месеца редовното правителство приема бюджет с 3% дефицит, като годината финишира при 2%. Значи или този, който е правил разчета при 6-7% го е направил злонамерено, или Асен Василев като редовен финансов министър след това и т.нар. сглобка са били гениални. Истината е, че правителството на Николай Денков беше отговорно, за разлика от служебното на Гълъб Донев, което експлоатираше страховете на хората. Това коментира в ефира на Дарик радио Ивайло Мирчев по повод предложения от "Прогресивна България " проект на Бюджет 2026. Ето и още акценти от неговото интервю:

Може би Гълъб Донев сега е бил въведен в заблуждение, защото финансите не са тясната му специалност. Трябва да оттеглят този бюджет и да предложат бюджет с 3% дефицит и 3 годишна бюджетна прогноза с нулев дефицит в края на периода.

Капиталовите разходи в предложения бюджет са 10 млрд. евро, от началото на годината са изхарчени 1 млрд., няма как да се усвоят 9 милиарда до края на годината. Поне 2-4 млрд. няма как да бъдат разплатени, извън договорените по ПВУ. Освен това, над 1 млрд отгоре е издръжката за администрацията - никой не казва откъде идват тези пари. А при поискания външен дълг, ще платим само за лихви 1 млрд.

Бюджетът на Жан Виденов преди 30 години бе приет при 3% дефицит, после стават доста повече. Дори когато фалира КТБ и трябваше да бъдат налети милиарди, дефицитът беше доста по-нисък от този на Гълъб Донев. Или става дума за грешки, или за злонамерено усилие да се подпомогнат конкретни общини и конкретни фирми.

Това не е бюджет на реформите. Дори мярката държавните служители да си плащат осигуровките предвижда наливане на още пари. Еврозоната не е причина за инфлацията, а налетите пари от кабинета “Желязков” - за МВР и пр. Сега кабинетът “Радев” увеличи максималния осигурителен доход, което удря компаниите с висока добавена стойност и то в средата на годината - така не се прави, когато фирмите вече са си направили бюджетите за 2026-а. Когато се наливат пари без реформи, има инфлация и хората не стават по-богати, обратното.

През рязкото увеличение на дълга се увеличават сумите за гражданите, това дори е косвено увеличение на данъците. Никоя от нашите десни мерки не е приета, освен осигуровките на държавните служители, но я приеха неефективно - увеличава се сумата, върху която държавните служители се осигуряват. Няма нито една разлика от бюджета на ГЕРБ-ДПС, дори разходите сега са по-големи. Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили.

Между 20 и 40 процента от парите в здравеопазването изтичат в една и съща група фирми и лица. Сега дори фасадата не променят - поискахме оставката на Момчил Мавров, сега слагат неговия ортак Асен Меджидиев, а шеф на парламентарната здравна комисията е Костадин Ангелов. С 600 млн. евро са повече за здравеопазване, със същите течове. Каква е реформата в здравеопазването? Младите лекари са на минимална заплата, чистят тоалетните, работят на 2-3 места. Има цели 6 млрд. в здравеопазването, с които се обогатява малка група хора.

“Прогресивна България” трябваше да счупи този корупционен модел и да бъде унищожен. Виждаме обаче частична подмяна на фасадата, а отдолу мрежата от фирми продължава със същите хора и същите практики. Здравеопазването, където абсолютно нищо не се е променило, го описва най-добре.

Краде се и от мантинели и от маркировка. По пътя София-Варна почти никъде няма маркировка. В “Да, България” правим детайлно разследване за подмяната на мантинелите, които трябва да се подменят на 10 години, но до голяма степен това е фиктивно. Ще развивием тази тема в следващите дни.

А и Б на политиката е, че големите реформи се правят в началото на управлението, без значение дали имаш 131 или 60 депутати. Това дори не е въпрос на смелост, а на политическа вменяемост.

За два месеца не можаха ли да направят проверката на парите на Пеевски - през Търговския регистър и декларациите му в КПК, което ние отдавна направихме? Пеевски е витрината на случващото се в страната. Като казваме Пеевски, обръщаме внимание на здравеопазването и на пътищата. Там е същото, имената просто не са толкова известни. Във Варна например изчезва том 3 от кадастъра на имотите от 1944 г., както разкриха нашите депутати Стела Николова и Божидар Божанов. Тази следа води до Дидо Дънката - тук не говорим за Пеевски, но разказът е същия. Изборът пред ПБ е да се опитат истински да разрушат този модел или да заменят Борисов и Пеевски с други хора в този модел. Засега не виждам истински стъпки за разрушаването на модела.

Руският патриарх Кирил е агент на КГБ. И вместо като водач на православната църква да е проповедник на мира, той освещава ракети и оръжия и оправдава руското нахлуване в Украйна. Путин използва църквата по безпрецедентен начин. Санкциите освен икономическо, имат и символно значение, защото е много важно от коя страна във войната заставаш. България трябва да се държи достойно, а достойно е да подкрепиш жертвата на агресия, която и да е тя.

Украйна вече почти сама се оправя на фронта. В Иран САЩ изстреляха за две седмици два пъти повече ракети, отколкото предоставиха на Украйна за 4 години. В Брюксел в момента най-голямата чуденка е кой наследява Орбан. У нас имаше политици, които канеха Орбан, радваха се много и на Тръмп, а сега го няма този ентусиазъм. Недопустимо е точно когато влязохме в Шенген и еврозоната България да демонстрира близост до Кремъл, ползвайки руските опорки за православието. България трябва да има синхронизирана позиция с европейската. Румъния и Гърция също са православни, но знаят истинската роля на руския патриарх.


Не сме вярвали, че е възможно с преходни и заключителни разпоредби през бюджета да се закрива Комисията по досиетата. Историята с Държавна сигурност не е приключила. Влиянието, което ДС и мрежите ѝ са сходни и продължават да съществуват. Трябва да се знае цялата истина, да се знае какво тези хора са правили. И макар и със закъснение трябва да затворим тази страница. Комисията по досиетата не е ефективна, тя може да се реформира, но не да се закрива. На чисто не можем да започнем, защото има много неизлекувани рани в обществото.

Доверието, което хората дадоха на ПБ, е да бъдат направени нужните реформи. Не знаем кога друг път България ще има такъв шанс с такова мнозинство за реформи. ПБ излезе на изборите с доста дясна програма, но за тези близо два месеца във властта тя не показа нищо като стъпки за реализация на предварителните си заявки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТРАННО

    46 9 Отговор
    Защо когато хасон или теменужка теглеха милиарди до вдигат заплати в бюджетнато сфера, без опити за реформи и съкращения, този с двата пръста чело, мълчеше, а сега пищи като че го е бил разносвач на пици.

    Коментиран от #8, #11

    14:22 27.06.2026

  • 2 Радев ни закопа!

    15 40 Отговор
    Тиквата ни започна, тоя ще ни довърши!

    Коментиран от #17

    14:23 27.06.2026

  • 3 Лама Мирчев

    37 14 Отговор
    ПП-ДБ са най-деградиралите и опасни политици в България, дори с инята Пеевски и мутрата Борисов са по-добрата алтернатива от тях.
    Броят на гласовете за ПП-Дб на последните избори е равен на броя на официално регистрираните личности в България е ТЕЛК-ове за психични заболявания.

    Коментиран от #16

    14:23 27.06.2026

  • 4 700 000 държавни търтеи!

    11 9 Отговор
    Не виждам съкращения!

    14:24 27.06.2026

  • 5 Дориана

    32 13 Отговор
    Мирчев, колко пъти да ти казват, че тоози бюджет е реалния бюджет , а не както вие скрихте и излъгахте ЕС за да вкарате насила без да е подготвена България в Евро Зоната. Вие сте пълен провал. Отново се съюзихте с ГЕРБ и ДПС , защото в момента сте уплашени, че губите властта. Партията на Румен Радев Прогресивна България има мнозинство и ще се приеме точно този бюджет, който е създаден от Гълъб Донев.Корумпираната опозиция се проваля и е унищожена Те сами се саботират.До сега единствено Пеевски и Борисов не влизат в пряка конфронтация с Прогресивна България и постъпват по - умно от Теменужка Петкова, Сачева, Асен Василев, Мирчев и Костадинов.Те в момента сами се излагат с агресивната си безпомощна риторика.

    Коментиран от #18

    14:24 27.06.2026

  • 6 идиоти вън

    27 8 Отговор
    Та този по какво е специалист, или е само политик, което ще рече, че нищо не знае но всичко може да обясни?!!!/

    Коментиран от #35

    14:25 27.06.2026

  • 7 Мирчев с поредните си локуми.

    28 10 Отговор
    Абе сглобкаджия.

    14:26 27.06.2026

  • 8 Тогава бяха на яслата при

    27 8 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАННО":

    Борисов и Пеевски, а сега са извън борда.
    Намерете скрийншотите от телефона на Пеевски, където Денков му се моли да вдигне телефона: "Ехооо, защо ми се сърдиш, ехооо, много те моля да вдигнеш телефона."

    14:26 27.06.2026

  • 9 Тити на Кака

    13 7 Отговор
    Ах, какви реформи се случиха по времето на гениите от ППДС!...
    Как беше реформирана държавната администрация, как бяха реформирани държавните разходи, как парите за инфраструктура бяха прахосани за енергийни помощи за приятелски фирми, как четирикратно по-евтиния американски газ се оказа трикратно по-скъп неруски-руски газ, прекаран през приятелските фирми на харвардските момчета, какви хорца се завихриха с танцьорите от Джемкорп, какви заводи за електромобили бяха разказани, какви въздушни линии бяха пуснати до Скопие, колко свръхкачествени 0 метра 0 см магистрали бяха построени....
    Колко жалко, че тия славни времена отминаха....
    Налага се спешно да се организират пещерни бдения на ППетрохан, само това може да спаси България днес😂😂😂

    14:27 27.06.2026

  • 10 Прави

    20 6 Отговор
    Се на велик на разносвачите на храна. Комунистическо отроче!

    14:29 27.06.2026

  • 11 Дориана

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "СТРАННО":

    Мирчев и Асен Василев да кажат, защо излъгаха народа , че се борят за разграждане на корупционния модел , а сега със всички сили саботират и неистово се опитват да спират всички решения и дейности на Новото правителство. Така, че да е наясно, че на следващите избори отпадат от Парламента като вредни за народа политици, които също като Борисов и Пеевски мислят единствено и само за собственото си политическо оцеляване , а Не за Народа.

    Коментиран от #25

    14:30 27.06.2026

  • 12 МУСТАКА КАРАМЪДЯ

    22 5 Отговор
    АЛОУУУ ЛАМА СВИРЧЕВ С 2 ПРЪСТА ЧЕЛО , НАЛИ ПРАВИХТЕ СГЛОБКА СИГА КО РИВЕШ ЧЕ РАНДИ ВИ СПРЯ КРАЖБИТИ И ПОЧНАХТИ ДА КУТКУДЯКАТИ КАТ ПАПАГАЛИ , А К...Р У ГЪРНЕ ВИДЕЛ ЛИ СИ .

    14:31 27.06.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    18 5 Отговор
    Крушарски "тигре", като политик с отпаднала необходимост всички най-после се надяваме да те видим доброволец на Източния фронт да паднеш "геройски" за евроатлантизЪмът! 🤣🤣🤣

    14:33 27.06.2026

  • 14 Преди години

    6 16 Отговор
    баба Ванга предрече: "гълъб ке долети и ке нацвъка България"..

    Коментиран от #23

    14:33 27.06.2026

  • 15 Нема лошо да почакаш

    14 4 Отговор
    Първо се кротни малко поне
    Нека да се извършат одитите по сектори и тогава ще бъдете съдени и барабар с лидерите кой за къде че при бай Ставри вече няма места
    Тъй че трай малко

    14:34 27.06.2026

  • 16 Дориана

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Лама Мирчев":

    Нали точно за това разярения народ излезе по площадите за да свали от власт корумпирания мафиотски стил на управление. И когато Радев и Прогресивна България разкриха корупционните сделки цялата корумпирана опозиция вкупом саботират Новата власт , но не им се получава Особено от ДБ и ПП много се изложиха като се съюзиха отново с ГЕРБ и ДПС

    14:35 27.06.2026

  • 17 Не така

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радев ни закопа!":

    Бъди точен-
    Тиквата ви зарови а вие още не сте разбрали.
    Даже не сте в състояние за мисъл разумна
    Боклуци

    14:37 27.06.2026

  • 18 БОЦ - ко

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дориана,
    От кога не си....
    Аз не съм зорлия,
    Но пред теб чи....я !

    Коментиран от #26

    14:37 27.06.2026

  • 19 Дзак

    4 2 Отговор
    Ами болниците са си същите. Нормално парите да отидат пак при тях. Костов направи лесната част от реформата.

    14:38 27.06.2026

  • 20 Мирчев, откажи се!

    4 17 Отговор
    Къде разум у фатмаци и путинци?!
    Ти им даваш аргументи, те те обиждат на външен вид или друго, без връзка с темата. Не умеят да дебатират, неграмотни да, преписвачи.
    Сети се с какви "опоненти" си имаш работа.
    С елементарници.
    Споко, палачинката ще се обърне.

    Коментиран от #28

    14:39 27.06.2026

  • 21 Ако Боко и Шиши

    3 14 Отговор
    искат да са на върха на пирамидата, то зеленият потник и компания заедно с Кокорий и гей дружинка "детелинка" искат да ОТКРАДНАТ пирамидата...

    14:41 27.06.2026

  • 22 пешо

    14 5 Отговор
    какви реформи бе боклук вие с герб и шиши ни докарахте до това дередже

    14:41 27.06.2026

  • 23 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Преди години":

    УРААА ; АМИ ЧИ ОТ ТОВА ПО ХУБАВО ИМАЛИ ДА ТЕ НАЦВЪКА ГЪЛЪБ ЧЕ ТО ТУЙ БИЛО НА ПАРИ , ТО МОЙТА КОЛА СЕДИ ПОД ЖИЦИТЕ И ВСЯКА СУТРИН ЛЯСТОВИЧКИТЕ ЦВЪКАТ ЛИ ЦВЪКАТ АМА АЗ ЗА ТУЙ НЕ Я МИЯ А САМО СТЪКЛАТА ДА ВИЖДАМ , ТИ СЕ ВАРДИ НЯКОЙ ОРЕЛ ДА НЕ ТЕ НАКВАЦА ИЛИ СОВА ЧЕ ХЕПТЕН СИ ГО ЗАКЪСАЛ ТОГАВА , Я НИ СА ЗАНАСЯЙ ВЕРНУ !!!.

    Коментиран от #27

    14:42 27.06.2026

  • 24 Надяваш се

    4 9 Отговор
    на разум? Милион и половина зомби показаха "разум" като овластиха некадърниците, сътворили скандалния договор с Боташ? Какъв разум има по "пътя на копринката"? Какъв разум унижи президентската институция? Няма разум при разките. Има алчност за власт ама са много неможещи, незнаещи и некадърни. Техните избиратели ще ги изгонят, защото са бедняци, разчитащи на месии. Би било добре да не се замесвате с протестите. Ако хората сами не осъзнаят как да си защитят интересите все ще е още от същото. Разум ли е три години да се мотаеш из държавата, да залъгваш хората, че си суперрадко и след като ти дадат властта да предлагаш претоплени манджи и опорки за предишните. Предишните били прецакали радките и затова те отсвирват избирателите си. Би било добре демократичната общност да стои настрана, радките и техните избиратели да се разберат кой е кум, кой е сват, кой е на булката брат

    14:44 27.06.2026

  • 25 Ще стане

    4 8 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Едно по едно.
    Първо да се оправи най-корупционната сделка на века: Боташ.Тя яде най-много пари от българите.
    Ама защо ти, Евгени Минчев, не върнеш напразно изпапаните от Митрофанова пари, ами се правиш на западен лорд. Когато лорд те тъпче, ти не ставаш автоматично такъв, пък и не ни си му законна булка.
    Пък и твоят тъпкач не е никакъв лорд, а руски олигарх с купена титла.

    14:44 27.06.2026

  • 26 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "БОЦ - ко":

    Продължавайте все така!

    Коментиран от #30

    14:46 27.06.2026

  • 27 Какви пари бе

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА":

    Петров? Ти не осъзнаваш ли какво ти се случва?

    Коментиран от #29

    14:48 27.06.2026

  • 28 Мирчев, не е отказвай!

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мирчев, откажи се!":

    Явно фатмаците и путниците имаме памет, а вие сте някакви дементни старци с изпържен от дрога мозък.
    - Нали точно ПП-ДБ заедно с Пеевски и Борисов направиха абсурдните промени в конституцията
    - Нали точно Руди Гела извади истината за ПП-ДБ с отчетливо ясните цитати "Ние трябва да изпререм Борисов за да управляваме с него"? Нали точно на събрание на ПП-ДБ се каза, че ще ограбят държавата и след това ще избягат по своите острови
    - Нали точно ПП-ДБ участваха в манипулациите на бюджета и лъжите, че спазаваме критериите за влизане в Еврозоната
    - Нали точно ПП-ДБ уверяваха, че цените на стоките няма да се увеличат след приемането на еврото
    - Нали точно ПП-ДБ уверяваха целия народ, че приходите от туризъм ще се увеличат след приемането на еврото. В резултат имаме празни плажове по цялото черноморие
    - Нали точно ПП-ДБ подписаха даването на 1.7 милиарда евро на Украйна след като знаят какво е финансовото положение на държавата

    Коментиран от #50

    14:49 27.06.2026

  • 29 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Какви пари бе":

    ЯБЕ НЕ БЕРИ ГРИЖА ТИ ЗА НАС ТРИМАТА , ВСЕ НЯКЪКСИ ЩЕ СА ОПРАВИМ ЗА НАПРЕД , ТИ ТЕБ СИ ГЛЕДАЙ !!!.

    Коментиран от #39

    14:51 27.06.2026

  • 30 БОЦ - ко

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Наглостта и комунистическата безпардонност СПИРКА НЯМАТ !!!

    14:52 27.06.2026

  • 31 СССР

    5 7 Отговор
    Милиционерския бюджет на Муньо

    Коментиран от #47

    14:52 27.06.2026

  • 32 Българин

    4 3 Отговор
    Ма кратуно провста! Никой не ви ще рИформите! За това загубихте катастрофално изборите! Хората искат да сев вземат кредити и да им се дадат пари! Това е единствения начин за борба с кризата и бедността!

    14:53 27.06.2026

  • 33 Смешник

    8 3 Отговор
    Абе Мирчев не си навирай носа в неща които не разбираш Това не ти е да се биеш с продавач на пици

    14:54 27.06.2026

  • 34 Някой може ли да ми обясни

    7 3 Отговор
    Какво точно е работил бащата на Мирчев,
    а бащата на Евгени Дайнов,
    а майката на Христо Иванов,
    какъв е бил през соца "ген." Атанасов и кога е завършил генерал-щабна академия?

    14:55 27.06.2026

  • 35 Шишко

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "идиоти вън":

    По доставчиците на храна

    14:55 27.06.2026

  • 36 Хасковски каунь

    3 4 Отговор
    Имат ли право да се обаждате. Сус!
    Качвайте се на УСА цистерните и да ви няма

    14:55 27.06.2026

  • 37 ЦВЕТКО ХРИСТОВ

    7 4 Отговор
    ЕГАТИ И ПАДЕНИЕТО ЩОМ И ТОЯ РАЗБИРА ОТ БЮДЖЕТ И РЕФОРМИ !Е ЗА ТОВА ТАЯ ДЪРЖАВА НЯМА ДА СЕ ОНПРАВИ НИКОГА !ЯСНОВИДЕЦ !!!

    14:56 27.06.2026

  • 38 ГРАДИНАР

    3 4 Отговор
    УАУУУУ,УЖАСНО МИРИШИ ТАЯ КОМСОМОЛСКА РЯПА

    14:57 27.06.2026

  • 39 Не искаш дори да осъзнаеш,

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА":

    че отново изтегли късата клечка. Жалко е...

    Коментиран от #51, #55

    14:58 27.06.2026

  • 40 Мирчев е толкова тъп,

    6 4 Отговор
    че дори не знае таблицата за умножение.
    Ако не беше излъгал психично-болните хора в държавата да гласуват за него, той щеше да работи като разносвач на храна в по-малък град за да не се изгуби.

    15:00 27.06.2026

  • 41 аааа

    5 3 Отговор
    Това леке не разбира ли, че всяка критика отправена от него има обратен ефект? Заради него и оня ококорения хипопотам, Радев се сдоби с пълната власт да безчинства. Те хвърлиха държавата в ръцете на руските агенти, сега тръгнал да критикува.

    Коментиран от #49

    15:01 27.06.2026

  • 42 До ниското,набръчкано чело...!

    1 3 Отговор
    Надяваме се,че има разум в теб и повече няма да правиш театрални клипове,тормозейки ...разносвачи на храна...?!

    15:01 27.06.2026

  • 43 Мирчев, разум

    4 0 Отговор
    и военни копейки е ОКСИМОРОН.
    Не си струват свещите.
    Споко, те сами ще се издънят. Вече започнаха.
    Само надолу дълбаят.
    Ако имаш достойнство някакво, плюй (но не като Цомчо) и отмини.
    Търпение.

    15:03 27.06.2026

  • 44 Е верно тоя нискочелия за нищо

    2 2 Отговор
    не става! Но като гледам мунчо Боташа и той същият само че плешив................

    15:05 27.06.2026

  • 45 Опасявам се, че

    5 0 Отговор
    Рундьовото правителство ще е най-краткото досега.

    15:05 27.06.2026

  • 46 Мирчев неприятен си и е време да си ходи

    2 4 Отговор
    Ходиш! Мирчев скоро не си се хвърлял пред колите на хората, за пред влак е опасно!

    15:06 27.06.2026

  • 47 Ама то щот...

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "СССР":

    ...бюджета на Твоите Бочко и Шиши,не бяха Милиционерски?!
    Увеличихте заплатите на Милиционерите,с цели 50%,че да дрЕмат още повече на сянка,под дърветата,в патрулките,имитирайки заетост и цъкайки на телефоните си във Фейсбук и Тик-Ток...!
    Аре у лево!

    15:07 27.06.2026

  • 48 Един форумец тук те посъветва

    4 2 Отговор
    да не им обръщаш внимание на регресиралите. Правилно.
    Остави ги сами да си счупят клона. Вече се пука.
    Инак ще те обвинят, че ти си ги саботирал.
    Който може, бачка, който не може, се оправдава с другите.
    Досега Радевите фитки само се оправдават.
    Мани ги.

    15:09 27.06.2026

  • 49 Абсолютно верно

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "аааа":

    Само копейките смятат, че Радев е взел властта с тяхна помощ.

    15:11 27.06.2026

  • 50 Да добавя...!

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мирчев, не е отказвай!":

    И нали ГЕРБ,ПП и ДБ си гласуваха заем от цели 20 милиарда,пък сега ми се правят на ощипани госпожици и много ,,възмутени",че Радев искал заем...3 милиарда...!
    Е то се бива наглеци,ама тия са направо за Нобела...!

    15:12 27.06.2026

  • 51 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Не искаш дори да осъзнаеш,":

    ДА ДА ЧУШКИ , ПЪВО НА ПЪРВО НЕ СЪМ ПЕТРОФФФЪ А
    РЕДНИК СПИРО СТОЙМЕНОВ
    АЗ ГОСПОДИН ФЕТФЕБЕЛ
    ЗАБОООЙ С НОЖА
    СЛУШАМ

    ТОКУ ВИЖ РАДЕВ Е ОТИШЪЛ ПРИ НЯКОЙ АРАБСКИ ШЕЙХ ДА МУ СЕ ПРИМОЛИ ДА ИНВЕСТИРА ТУКА
    И ГЛЕЙ КО СТАВА ПОСЛЕ , НЕ ЦЕНТРАЛИ НЕ РАФИНЕРИИ А АВТОМОБИЛНИ ЗАВОДИ И ДАЖЕ ЗА БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА ЩЕ ИМА В ТОЗ РАЗГРАДЕН ДВОР НА БАЛКАНИТЕ , ТОКУ ВИЖ СМЕ СТАНАЛИ ВТОРА ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ , ТОГАЗ СИНГАПУР, ЯПОНИЯ ,КИТАЙ И АВСТРАЛИЯ ПАСТИ ДА ЯДЪТ , ЩЕ НИ ЗАВИЖДАТ ТА ПУШЕК ЩЕ СЕ ВДИГА , А МИРЧО С ДВАТА ПРЪСТА НЕКА СИ РЕВЕ ТОЙ ФАЙДА НЯМА ДА ЗНАЕШ ТОВА ОТ РЕВАНЕ , А ТРЯБВА РАБОТА ,РАБОТА , РАБОТА И ПАК РАБОТА ,ТО С РЕВАНЕ И КУТКУДЯКАНЕ ВСЕКИ ЗНАЙ , НЯМА СЕ ДАВАМИ НА ОНЕС ЛАПЕТА ДА НИ МИНАТ , ПРАЙМИ СТУВАМИ ТРЯЯ ДА ИЗЛЕЗЕМ ПЪРВИ , СТИГА САМО БАЙ ИВАН ДА НЕ ГРЕБЕ НА ОБРАТНО И ДА НЕ ИЗХВЪРЛИ ЧЕПА ОТ ЛОТКАТА ,ВСИЧКО ЩЕ СЕ НАРЕДИ , НО ТРЯБВА МАЛКО МОЗЪК ДА ВДЕНЕШ , ПАНИМАЕШ ТАВАРИШЧИ !!!.

    15:16 27.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 българин

    1 0 Отговор
    хюм ,на майка ти в гз да го монтирам

    15:21 27.06.2026

  • 54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 55 Проф. КОСТА ТАЗОБЕДРЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Не искаш дори да осъзнаеш,":

    че той моя любимец Здравко Ахилесов постоянно я избира тая къса клечка .

    15:31 27.06.2026

  • 56 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Нискочелия, прибирай се на село при прасетата... Имахте шанс и се провалихте. Нямате право да давате мнение даже...

    15:40 27.06.2026

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