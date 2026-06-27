Ивайло Мирчев: Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили. Това не е бюджет на реформите

През 2023 г. заедно с колегата депутат Мартин Димитров влизаме в контакт с Министерството на финансите, загрижени за бюджета. Тогава екипът беше същия - Росица Велкова, Людмила Петкова в МФ, и Гълъб Донев като служебен премиер. Казват ни - нещата са много зле, дефицитът е 6-7%. Питаме - може ли да видим числата, казаха - общо ще ви ги представим - неплатени фактури, скрити разходи, същото като днес. След това служебният министър на финансите Росица Велкова каза, че държавата е пред фалит, а след няколко месеца редовното правителство приема бюджет с 3% дефицит, като годината финишира при 2%. Значи или този, който е правил разчета при 6-7% го е направил злонамерено, или Асен Василев като редовен финансов министър след това и т.нар. сглобка са били гениални. Истината е, че правителството на Николай Денков беше отговорно, за разлика от служебното на Гълъб Донев, което експлоатираше страховете на хората. Това коментира в ефира на Дарик радио Ивайло Мирчев по повод предложения от "Прогресивна България " проект на Бюджет 2026. Ето и още акценти от неговото интервю:

Може би Гълъб Донев сега е бил въведен в заблуждение, защото финансите не са тясната му специалност. Трябва да оттеглят този бюджет и да предложат бюджет с 3% дефицит и 3 годишна бюджетна прогноза с нулев дефицит в края на периода.

Капиталовите разходи в предложения бюджет са 10 млрд. евро, от началото на годината са изхарчени 1 млрд., няма как да се усвоят 9 милиарда до края на годината. Поне 2-4 млрд. няма как да бъдат разплатени, извън договорените по ПВУ. Освен това, над 1 млрд отгоре е издръжката за администрацията - никой не казва откъде идват тези пари. А при поискания външен дълг, ще платим само за лихви 1 млрд.

Бюджетът на Жан Виденов преди 30 години бе приет при 3% дефицит, после стават доста повече. Дори когато фалира КТБ и трябваше да бъдат налети милиарди, дефицитът беше доста по-нисък от този на Гълъб Донев. Или става дума за грешки, или за злонамерено усилие да се подпомогнат конкретни общини и конкретни фирми.

Това не е бюджет на реформите. Дори мярката държавните служители да си плащат осигуровките предвижда наливане на още пари. Еврозоната не е причина за инфлацията, а налетите пари от кабинета “Желязков” - за МВР и пр. Сега кабинетът “Радев” увеличи максималния осигурителен доход, което удря компаниите с висока добавена стойност и то в средата на годината - така не се прави, когато фирмите вече са си направили бюджетите за 2026-а. Когато се наливат пари без реформи, има инфлация и хората не стават по-богати, обратното.

През рязкото увеличение на дълга се увеличават сумите за гражданите, това дори е косвено увеличение на данъците. Никоя от нашите десни мерки не е приета, освен осигуровките на държавните служители, но я приеха неефективно - увеличава се сумата, върху която държавните служители се осигуряват. Няма нито една разлика от бюджета на ГЕРБ-ДПС, дори разходите сега са по-големи. Надявам се, че има разум в МС да преразгледат какво са сътворили.

Между 20 и 40 процента от парите в здравеопазването изтичат в една и съща група фирми и лица. Сега дори фасадата не променят - поискахме оставката на Момчил Мавров, сега слагат неговия ортак Асен Меджидиев, а шеф на парламентарната здравна комисията е Костадин Ангелов. С 600 млн. евро са повече за здравеопазване, със същите течове. Каква е реформата в здравеопазването? Младите лекари са на минимална заплата, чистят тоалетните, работят на 2-3 места. Има цели 6 млрд. в здравеопазването, с които се обогатява малка група хора.

“Прогресивна България” трябваше да счупи този корупционен модел и да бъде унищожен. Виждаме обаче частична подмяна на фасадата, а отдолу мрежата от фирми продължава със същите хора и същите практики. Здравеопазването, където абсолютно нищо не се е променило, го описва най-добре.

Краде се и от мантинели и от маркировка. По пътя София-Варна почти никъде няма маркировка. В “Да, България” правим детайлно разследване за подмяната на мантинелите, които трябва да се подменят на 10 години, но до голяма степен това е фиктивно. Ще развивием тази тема в следващите дни.

А и Б на политиката е, че големите реформи се правят в началото на управлението, без значение дали имаш 131 или 60 депутати. Това дори не е въпрос на смелост, а на политическа вменяемост.

За два месеца не можаха ли да направят проверката на парите на Пеевски - през Търговския регистър и декларациите му в КПК, което ние отдавна направихме? Пеевски е витрината на случващото се в страната. Като казваме Пеевски, обръщаме внимание на здравеопазването и на пътищата. Там е същото, имената просто не са толкова известни. Във Варна например изчезва том 3 от кадастъра на имотите от 1944 г., както разкриха нашите депутати Стела Николова и Божидар Божанов. Тази следа води до Дидо Дънката - тук не говорим за Пеевски, но разказът е същия. Изборът пред ПБ е да се опитат истински да разрушат този модел или да заменят Борисов и Пеевски с други хора в този модел. Засега не виждам истински стъпки за разрушаването на модела.

Руският патриарх Кирил е агент на КГБ. И вместо като водач на православната църква да е проповедник на мира, той освещава ракети и оръжия и оправдава руското нахлуване в Украйна. Путин използва църквата по безпрецедентен начин. Санкциите освен икономическо, имат и символно значение, защото е много важно от коя страна във войната заставаш. България трябва да се държи достойно, а достойно е да подкрепиш жертвата на агресия, която и да е тя.

Украйна вече почти сама се оправя на фронта. В Иран САЩ изстреляха за две седмици два пъти повече ракети, отколкото предоставиха на Украйна за 4 години. В Брюксел в момента най-голямата чуденка е кой наследява Орбан. У нас имаше политици, които канеха Орбан, радваха се много и на Тръмп, а сега го няма този ентусиазъм. Недопустимо е точно когато влязохме в Шенген и еврозоната България да демонстрира близост до Кремъл, ползвайки руските опорки за православието. България трябва да има синхронизирана позиция с европейската. Румъния и Гърция също са православни, но знаят истинската роля на руския патриарх.



Не сме вярвали, че е възможно с преходни и заключителни разпоредби през бюджета да се закрива Комисията по досиетата. Историята с Държавна сигурност не е приключила. Влиянието, което ДС и мрежите ѝ са сходни и продължават да съществуват. Трябва да се знае цялата истина, да се знае какво тези хора са правили. И макар и със закъснение трябва да затворим тази страница. Комисията по досиетата не е ефективна, тя може да се реформира, но не да се закрива. На чисто не можем да започнем, защото има много неизлекувани рани в обществото.

Доверието, което хората дадоха на ПБ, е да бъдат направени нужните реформи. Не знаем кога друг път България ще има такъв шанс с такова мнозинство за реформи. ПБ излезе на изборите с доста дясна програма, но за тези близо два месеца във властта тя не показа нищо като стъпки за реализация на предварителните си заявки.