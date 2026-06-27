Божанов: Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи

Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Числата не ни харесват. И липсата на каквито и да било реформи. Това, което се вижда дори отгоре-отгоре, е ръст на издръжката и ръст на капиталовите разходи. Целият този ръст е около 3 милиарда спрямо проектобюджета на ГЕРБ за тази година”, заяви Божанов. По думите му увеличението буди сериозни въпроси, тъй като бюджетът се приема през юли, когато вече има ясна представа за направените разходи. „Приемаме бюджет за оставащите няколко месеца до края на годината, а въпреки това разходите са по-високи от първоначално заложените. Това или е колосална грешка, или е заготовка за наливане на пари през някакви обръчи от фирми. Сигурно има и трети вариант, но аз не се сещам за такъв”, каза той.
Божанов подчерта, че от „Да, България” няма да прибягват веднага до протести или вот на недоверие, а първо ще предложат конкретни решения. „Започваме с конструктивна критика. Казваме кое не е наред, какви са проблемите и предлагаме решения. Внесли сме 10-15 законопроекта, които адресират конкретни проблеми – изтичане на средства, корупционни кранчета и неефективност в системата”, заяви той.
Според него има реални възможности дефицитът да бъде намален без увеличаване на данъчната тежест. „Казваме откъде могат да бъдат орязани разходи както от издръжката, така и от капиталовата програма. Така дефицитът може да падне под 3%. Това е напълно възможно, стига да не бъдат удовлетворени всички желания по веригата”, посочи Божанов. Той предупреди, че заложеният дефицит изпраща негативен сигнал към международните пазари и инвеститорите. „Ако целта е да се предложи дефицит, който не е виждан от времето на Жан Виденов, а после просто да не успеят да изхарчат всички средства, това е игра с огъня. Още самото обявяване на такъв дефицит е лошо послание към инвеститори, международни партньори и към хората, които ще финансират държавния дълг”, каза той.
По думите му най-големият риск е, че държавата ще изтегли новия дълг независимо дали средствата ще бъдат използвани ефективно. „Този дълг най-вероятно ще бъде изтеглен. Дали после ще успеят да го вложат разумно в икономиката е отделен въпрос. Но накрая именно българските граждани ще го изплащат”, предупреди Божанов.
Той коментира и възможността опозицията да поиска вот на недоверие срещу кабинета. „Толерантността не означава, че няма да бъдем остри в критиките си. Когато се правят грешни неща, те трябва да бъдат посочвани. Вотът на недоверие не трябва да се обезценява като инструмент”, заяви Божанов. Според него при наличието на стабилно парламентарно мнозинство подобен ход би бил без практически резултат. „Правителството има 131 депутати зад себе си и всеки разумен човек знае, че няма как да бъде свалено сега. Темата за бюджета така или иначе ще бъде във фокуса на общественото внимание. Ще се обсъжда в пленарната зала, в комисиите и в медиите. Затова се надяваме представеният проект да бъде сериозно преработен между първо и второ четене”, добави съпредседателят на „Да, България”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промит мозък
20:17 27.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15
20:21 27.06.2026
3 Мимо
20:22 27.06.2026
4 Тежко недоразумение
Коментиран от #6
20:27 27.06.2026
5 Мурка
Коментиран от #8, #17
20:29 27.06.2026
6 Мурка
До коментар #4 от "Тежко недоразумение":СПАГЕТИ НЯМА КАК ДА ГИ ЗАКОВЕШ
20:30 27.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАКВО ОБЩО ИМА С ЖУРНАЛИСТА ХРИСТО ГРОЗЕВ, ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ И ЕЛЕВЪН ВЕНЧЪРС НА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
.,.....
НАЛИ ЩЕ СИ ГОВОРИМ ЗА ВИСОК МОРАЛ ?:)
20:31 27.06.2026
8 3680-РР
До коментар #5 от "Мурка":Направи си алогруминг с някой дърт комшия дето се къпе само в неделя! Много помага!
Коментиран от #11
20:32 27.06.2026
9 розово дилдо
20:34 27.06.2026
10 много експерт, индианец нема
Кам електронното правителство бре, програмисте ?
Нема га, а що го нема - дали знаеш?
Коментиран от #12
20:35 27.06.2026
11 Мурка
До коментар #8 от "3680-РР":ТОВА СА НЕЩА ТЪМНИ И НЕПОНЯТНИ ПО НАШИЯТ КРАЙ----ВИЖ ДРАГАЛЕВЦИ ДРУГА БИРА
20:37 27.06.2026
12 Дони
До коментар #10 от "много експерт, индианец нема":ВИКАХМЕ ИМ ---------------ПЕ ДАЛИ
20:38 27.06.2026
13 Престанете да пускате
Ставате смешни като медия и се превръщате в мисирки. Няма какво да представят пред българските граждани за да ги толерирате.
20:44 27.06.2026
14 Кардамски шокира:
20:48 27.06.2026
15 Мая Двуцевката
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На кой площад?
20:49 27.06.2026
16 пешо
20:52 27.06.2026
17 Възмездие ще има
До коментар #5 от "Мурка":Ще си в първата пратка за Белене.
20:52 27.06.2026
18 И тоя
Заблудени хора ви казвам, болни хора,
откачена работа!
20:52 27.06.2026
19 Какво е предложено?
20:56 27.06.2026
20 Къде скрихте бе , факти
20:58 27.06.2026
21 пешо
21:23 27.06.2026