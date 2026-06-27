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Божанов: Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи

Божанов: Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи

27 Юни, 2026 20:15 703 21

  • божидар божанов-
  • бюджет 2026-
  • реформи-
  • увеличение-
  • държавни разходи

„Числата не ни харесват. И липсата на каквито и да било реформи. Това, което се вижда дори отгоре-отгоре, е ръст на издръжката и ръст на капиталовите разходи. Целият този ръст е около 3 милиарда спрямо проектобюджета на ГЕРБ за тази година”, заяви съпредседателят на "Да, България"

Божанов: Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложеният Бюджет 2026 е лишен от реформи и предвижда сериозно увеличение на държавните разходи. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„Числата не ни харесват. И липсата на каквито и да било реформи. Това, което се вижда дори отгоре-отгоре, е ръст на издръжката и ръст на капиталовите разходи. Целият този ръст е около 3 милиарда спрямо проектобюджета на ГЕРБ за тази година”, заяви Божанов. По думите му увеличението буди сериозни въпроси, тъй като бюджетът се приема през юли, когато вече има ясна представа за направените разходи. „Приемаме бюджет за оставащите няколко месеца до края на годината, а въпреки това разходите са по-високи от първоначално заложените. Това или е колосална грешка, или е заготовка за наливане на пари през някакви обръчи от фирми. Сигурно има и трети вариант, но аз не се сещам за такъв”, каза той.

Божанов подчерта, че от „Да, България” няма да прибягват веднага до протести или вот на недоверие, а първо ще предложат конкретни решения. „Започваме с конструктивна критика. Казваме кое не е наред, какви са проблемите и предлагаме решения. Внесли сме 10-15 законопроекта, които адресират конкретни проблеми – изтичане на средства, корупционни кранчета и неефективност в системата”, заяви той.
Според него има реални възможности дефицитът да бъде намален без увеличаване на данъчната тежест. „Казваме откъде могат да бъдат орязани разходи както от издръжката, така и от капиталовата програма. Така дефицитът може да падне под 3%. Това е напълно възможно, стига да не бъдат удовлетворени всички желания по веригата”, посочи Божанов. Той предупреди, че заложеният дефицит изпраща негативен сигнал към международните пазари и инвеститорите. „Ако целта е да се предложи дефицит, който не е виждан от времето на Жан Виденов, а после просто да не успеят да изхарчат всички средства, това е игра с огъня. Още самото обявяване на такъв дефицит е лошо послание към инвеститори, международни партньори и към хората, които ще финансират държавния дълг”, каза той.

По думите му най-големият риск е, че държавата ще изтегли новия дълг независимо дали средствата ще бъдат използвани ефективно. „Този дълг най-вероятно ще бъде изтеглен. Дали после ще успеят да го вложат разумно в икономиката е отделен въпрос. Но накрая именно българските граждани ще го изплащат”, предупреди Божанов.
Той коментира и възможността опозицията да поиска вот на недоверие срещу кабинета. „Толерантността не означава, че няма да бъдем остри в критиките си. Когато се правят грешни неща, те трябва да бъдат посочвани. Вотът на недоверие не трябва да се обезценява като инструмент”, заяви Божанов. Според него при наличието на стабилно парламентарно мнозинство подобен ход би бил без практически резултат. „Правителството има 131 депутати зад себе си и всеки разумен човек знае, че няма как да бъде свалено сега. Темата за бюджета така или иначе ще бъде във фокуса на общественото внимание. Ще се обсъжда в пленарната зала, в комисиите и в медиите. Затова се надяваме представеният проект да бъде сериозно преработен между първо и второ четене”, добави съпредседателят на „Да, България”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промит мозък

    7 1 Отговор
    Ама .....ВАЖНОТО е да ни дадат. Затова гласуваме.

    20:17 27.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    На площада казват че Кирчо и Кокорчо са ги предали през декември месец по време на възстанието.Ще правят нова партия на протеста.

    Коментиран от #15

    20:21 27.06.2026

  • 3 Мимо

    12 2 Отговор
    Всички знаят , кой раздаде ненормални заплати на някои ведомства и структури миналата година и всички знаят, че именно това буквално засипване с пари на едно 100-120 000 МВР-исти и военни загроби бюджета до под дъното. Необяснимото в случая е ЗАЩО новото правителство върти , суче орязва някакви държавни служители и служби със заплати малко над минималната , а не се осмелява поне малко от малко да ореже безумните заплати за нищопрввещите , ама иначе и отгоре на всичко първо -категорийни служители на МВР.... 13 МИЛИАРДА годишен бюджет, от който 95% заплати.....това го няма в света и проблема основно е ТАМ, ама никой не смее да бърка в това "затворено общество за богоизбраните"

    20:22 27.06.2026

  • 4 Тежко недоразумение

    9 4 Отговор
    "юнако" един пирон не можеш да заковеш , .................

    Коментиран от #6

    20:27 27.06.2026

  • 5 Мурка

    3 7 Отговор
    под РЕФОРМА РАЗБИРАМ -ПРИВАТИЗАЦИЯ НА КОМУНДЕЛСКИЯТ АЕЦ---И НЕФТОХИМ

    Коментиран от #8, #17

    20:29 27.06.2026

  • 6 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тежко недоразумение":

    СПАГЕТИ НЯМА КАК ДА ГИ ЗАКОВЕШ

    20:30 27.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    БОЖИНКАТА ТРЯБВА ДА РАЗКАЖЕ
    КАКВО ОБЩО ИМА С ЖУРНАЛИСТА ХРИСТО ГРОЗЕВ, ЧЕРВЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ И ЕЛЕВЪН ВЕНЧЪРС НА КМЕТА НА СОФИЯ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
    .,.....
    НАЛИ ЩЕ СИ ГОВОРИМ ЗА ВИСОК МОРАЛ ?:)

    20:31 27.06.2026

  • 8 3680-РР

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Направи си алогруминг с някой дърт комшия дето се къпе само в неделя! Много помага!

    Коментиран от #11

    20:32 27.06.2026

  • 9 розово дилдо

    2 3 Отговор
    само мен харесвате, знаам

    20:34 27.06.2026

  • 10 много експерт, индианец нема

    2 3 Отговор
    по мое време на такива недоправени софтуеристи им викахме мекуеристи!
    Кам електронното правителство бре, програмисте ?
    Нема га, а що го нема - дали знаеш?

    Коментиран от #12

    20:35 27.06.2026

  • 11 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "3680-РР":

    ТОВА СА НЕЩА ТЪМНИ И НЕПОНЯТНИ ПО НАШИЯТ КРАЙ----ВИЖ ДРАГАЛЕВЦИ ДРУГА БИРА

    20:37 27.06.2026

  • 12 Дони

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "много експерт, индианец нема":

    ВИКАХМЕ ИМ ---------------ПЕ ДАЛИ

    20:38 27.06.2026

  • 13 Престанете да пускате

    2 5 Отговор
    Деберасти в публичното пространство.
    Ставате смешни като медия и се превръщате в мисирки. Няма какво да представят пред българските граждани за да ги толерирате.

    20:44 27.06.2026

  • 14 Кардамски шокира:

    5 3 Отговор
    Това зализано .овненце за нищо не става!!!

    20:48 27.06.2026

  • 15 Мая Двуцевката

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На кой площад?

    20:49 27.06.2026

  • 16 пешо

    5 4 Отговор
    скрий се бе боклук

    20:52 27.06.2026

  • 17 Възмездие ще има

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    Ще си в първата пратка за Белене.

    20:52 27.06.2026

  • 18 И тоя

    8 5 Отговор
    И това недоразумение се помисли за нещо и се взе на сериозно!
    Заблудени хора ви казвам, болни хора,
    откачена работа!

    20:52 27.06.2026

  • 19 Какво е предложено?

    4 3 Отговор
    Предложена е една нагласена на ексел таблица, да узакони парите за вишата класа- олигархия и държавни служители. Защо увърташ? Кажете им го направо. Асен Василев с две сметки ще ги закове къносаните корифеи, дето не знаят и таблицата за умножение.

    20:56 27.06.2026

  • 20 Къде скрихте бе , факти

    7 1 Отговор
    Къде скрихте оня бълвоч на главния ви редактор, дето пише че итн и бсп гласували вчера в парламента?

    20:58 27.06.2026

  • 21 пешо

    2 2 Отговор
    днеска протеста ви един файтон хора жалки сте

    21:23 27.06.2026

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