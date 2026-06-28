Петър Москов: Търсим консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото

Предложението ни за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва е по германски модел. Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година. Това обясни в „Събуди се” по Нова телевизия д-р Петър Москов от "Синя България".
По думите му подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина. „Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша - всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данъкът на бедните хора“, категоричен е той.
Москов посочи, че ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. „Днес всеки работещ българин е задлъжнял с приблизително 12 000 евро. Ако такава бюджетна котва съществуваше, тази сума щеше да бъде около два пъти по-ниска“, изтъкна той.
На въпрос как очаква предложението да получи необходимата подкрепа от 160 депутати, при положение че отправя сериозни критики към част от политическите сили, Москов отговори, че търси съгласие по идеи, а не по партийна принадлежност. „Внесохме предложението до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Търсим политически консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя па
11:18 28.06.2026
2 оня с коня
11:19 28.06.2026
3 Нагла България
Коментиран от #9
11:19 28.06.2026
4 За Съжаление !Ние Не сме Германия !
И Българските Табаети !
Налагат !
Друг Модел !
Бюджета Да се Приема !
С Референдум !
11:19 28.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ляв педал, дясна резба
От сутринта все плъхове, изпълзели от дупките на забвението и непреуспяли активисти!
11:23 28.06.2026
7 А какво
11:23 28.06.2026
8 Мурка
11:26 28.06.2026
9 наблюдател
До коментар #3 от "Нагла България":Предложението му има смисъл. Да видим сега кой има интерес да се правят бюджети с голям дефицит!
11:27 28.06.2026
10 факт
Коментиран от #14
11:27 28.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
11:30 28.06.2026
13 Поредния луд
Коментиран от #16
11:31 28.06.2026
14 И аз така
До коментар #10 от "факт":мисля за Костя.
11:32 28.06.2026
15 Аве мухал
11:32 28.06.2026
16 Аз например, още търся отговорност от
До коментар #13 от "Поредния луд":Рундьо за Боташ.
Ама кел файда.
11:33 28.06.2026
17 Иван
Коментиран от #22
11:42 28.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смешник
11:45 28.06.2026
20 Маринов
11:45 28.06.2026
21 Цък
Коментиран от #33
11:46 28.06.2026
22 За сметка
До коментар #17 от "Иван":на това, и доста крадлив.
Коментиран от #24
11:49 28.06.2026
23 Смешник- продължение
11:49 28.06.2026
24 Иван
До коментар #22 от "За сметка":И какво ти отрадна ?
Коментиран от #26
11:54 28.06.2026
25 Гост
11:59 28.06.2026
26 крадне пари
До коментар #24 от "Иван":нали го бяха хванали в някакви схеми с ваксини?
12:00 28.06.2026
27 Мнение
12:06 28.06.2026
28 Факт
12:06 28.06.2026
29 своге
12:06 28.06.2026
30 То е ясно кой е виновен
Всички знаят как и кой го бута толкова мандата
Всички знаят за пръстовите отпечатъци и ваксини с поражения
12:08 28.06.2026
31 ТОЗИ ЛЮБИТЕЛ НА БЕЛОТО
12:10 28.06.2026
32 нннн
12:12 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анонимен
12:18 28.06.2026
35 Анти
Вие крадахте, а нашите деца и внуци ще плащат.
12:18 28.06.2026