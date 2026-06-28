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Петър Москов: Търсим консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото

Петър Москов: Търсим консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото

28 Юни, 2026 11:16 728 35

  • петър москов-
  • консенсус-
  • аргументи-
  • смисъл-
  • минало

Предложението ни за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва е по германски модел. Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година, коментира още Москов 

Петър Москов: Търсим консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложението ни за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва е по германски модел. Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година. Това обясни в „Събуди се” по Нова телевизия д-р Петър Москов от "Синя България".
По думите му подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина. „Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша - всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данъкът на бедните хора“, категоричен е той.
Москов посочи, че ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. „Днес всеки работещ българин е задлъжнял с приблизително 12 000 евро. Ако такава бюджетна котва съществуваше, тази сума щеше да бъде около два пъти по-ниска“, изтъкна той.

На въпрос как очаква предложението да получи необходимата подкрепа от 160 депутати, при положение че отправя сериозни критики към част от политическите сили, Москов отговори, че търси съгласие по идеи, а не по партийна принадлежност. „Внесохме предложението до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Търсим политически консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя па

    21 8 Отговор
    откъде изпълзя?

    11:18 28.06.2026

  • 2 оня с коня

    20 11 Отговор
    дебиле тия снощи дека протестираха срещу Радев са отбор военнолюбци и сакат да пратят българите пушечно месо срещу Русия!

    11:19 28.06.2026

  • 3 Нагла България

    22 10 Отговор
    Навърта се около парламента от години, дори не може да влези вътре, обаче дава акъл и предложения за конституционна реформа!

    Коментиран от #9

    11:19 28.06.2026

  • 4 За Съжаление !Ние Не сме Германия !

    7 6 Отговор
    А България !

    И Българските Табаети !

    Налагат !

    Друг Модел !

    Бюджета Да се Приема !

    С Референдум !

    11:19 28.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ляв педал, дясна резба

    14 9 Отговор
    И тоя акъл дава!
    От сутринта все плъхове, изпълзели от дупките на забвението и непреуспяли активисти!

    11:23 28.06.2026

  • 7 А какво

    19 8 Отговор
    стана с турските ваксини? Няма ли присъда? Всички корумпета не спряха да дават акъл.

    11:23 28.06.2026

  • 8 Мурка

    11 7 Отговор
    БЕЛИОТ ОРЕЛ САКА ВАКСИНДАЛАВЕР

    11:26 28.06.2026

  • 9 наблюдател

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нагла България":

    Предложението му има смисъл. Да видим сега кой има интерес да се правят бюджети с голям дефицит!

    11:27 28.06.2026

  • 10 факт

    12 9 Отговор
    като не е в затвора ще плещи по медиите

    Коментиран от #14

    11:27 28.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    9 0 Отговор
    Много мразим хора с акъл.Направо ме стресират и почвам да раним.

    11:30 28.06.2026

  • 13 Поредния луд

    4 8 Отговор
    Вече не търси отговорност, комунизма..., а смисъла?! Голем прогрес. И още го публикуват?

    Коментиран от #16

    11:31 28.06.2026

  • 14 И аз така

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "факт":

    мисля за Костя.

    11:32 28.06.2026

  • 15 Аве мухал

    10 7 Отговор
    Отдавна трябваше да си в затвора

    11:32 28.06.2026

  • 16 Аз например, още търся отговорност от

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Поредния луд":

    Рундьо за Боташ.
    Ама кел файда.

    11:33 28.06.2026

  • 17 Иван

    8 5 Отговор
    Москов е един от малкото разумни хора в тая държава !

    Коментиран от #22

    11:42 28.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смешник

    4 6 Отговор
    Много е нахален тоя Москов Петър бе, много! Само че, явно е и тъп, защото вече 15 огдини не е разбрал, че българският народ не го иска! Не го иска, заощото той вече се изложи, не само се изложи, но и тотално се на..а! Когато второто престъпно правителство на СИКаджийската мутра и престъпник от подземния свят направи коалииця с Реформаторския блок, Христо Иванов, Радан Кънев и Атанас Атанасов настояваха и получиха обещание за сериозна съдебна реформа! Да, ама ане! Мутрата от подземния свят, дето се е "образовал" в школите на СИК и ВИС се отметна и измами реформаторите! Излъга ги, ама то пък, като си помисли човек, кого не е излъгал магистралният неграмотен бандит и селяндур! Христо Иванов, Радан Кънев и Атанас Атанасов напуснаха постове и комисии в знак на протест срещу тази гавра и тази измама на банкянския боклук! Да, ама на Московия Петър, който беше здравен имнистър, много му харесаха министерското столче, софрите, мерцедесите, секретарките, предаде Радан Конев и остана в престъпното правителство на мутрата от Банкя, висеше като сопол на банканската ограда в очакване да го поканят на карето, когато Златевия Вальо и други авери-бандити на мутрата отиваха да пикаят! Същото направи и "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена, както и "Земеделското нищожество" Николай Ненчев! Да, ама цената на това предателство беше всенародна омраза, презрение и пълна изолация! Вече 15 години "Синята България" на Московия Петър се побира в

    11:45 28.06.2026

  • 20 Маринов

    2 4 Отговор
    💩 обърнем заглавието и търсим кой е виновен за миналото, да смятаме, че става дума от 1990 г. до сега. Виновни са съзаклятниците и архитекти на прехода Александър Лилов, Милко Балев, Андрей Луканов, Петър Младенов, Любен Гоцев. Последният вероятно е главен изпълнител на разработката за този преход и настояще. Спомняте ли си циркът, който се разиграваше в първото следреволюционно народно събрание. Депутатите чинно стоят по местата си. Движи се дневния ред. Задава се темата. И групата на организаторите жужи из залата. Един дава листче с изказване на управляваш. Друг дава листче с изказване на депутат от опозицията. А депутатите? Над 50% са номенклатури на различни нива на БКП и на агентура на ДС, в т.ч. и на такава, работила зад граница сред т.н. вражеска имиграция. И какъв е резултатът? Показателен е случая с кандидат член на ПБ на ЦК на БКП Стоян Марков, който замина (вероятно със значителна сума и до сега живее в Лондон в собствен палат. И не е единствен. Аз бих сложил и този Москов в тази група на облагодетелстваните. И да се спира. Времето му мина. Имаше власт, да беше я използвал тогава, да се покаже. Но този стъклен поглед показва друго и няма кой да тръгне след него

    11:45 28.06.2026

  • 21 Цък

    1 5 Отговор
    Не така Москов, не така. Трябва най после да си кажем истината въпреки , че никой няма да понесе наказателна отговорност. Не казахме истината за Видинов кой и защо го свали и с чия помощ. Защо БСП и СДС се обединиха, кой ги задължи, защо едни държавни предатели като Първанов и Добрев ги превърнахме в герои. Кой направи дълговата спирала, Борисов го каза точно, правителството на сглобката, Асен Василев всяка седмица теглеше по 500 милиона

    Коментиран от #33

    11:46 28.06.2026

  • 22 За сметка

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    на това, и доста крадлив.

    Коментиран от #24

    11:49 28.06.2026

  • 23 Смешник- продължение

    7 2 Отговор
    Вече 15 години "Синята България" на Московия Петър се побира в един файтон, като мястото на капрата остава свободно и никой не иска да го заеме!! Така че, Московият Петър да се свие в дупката си и да не се показва пред хората, единственото, което генерира е отврат и ненавист!

    11:49 28.06.2026

  • 24 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "За сметка":

    И какво ти отрадна ?

    Коментиран от #26

    11:54 28.06.2026

  • 25 Гост

    3 0 Отговор
    Хубава идея, но този когато беше във властта нищо не направи

    11:59 28.06.2026

  • 26 крадне пари

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    нали го бяха хванали в някакви схеми с ваксини?

    12:00 28.06.2026

  • 27 Мнение

    5 0 Отговор
    Петър Москов е дългогодишен наркоман, няма ли как кат веднъж да го спре или той ходи само пеш?

    12:06 28.06.2026

  • 28 Факт

    1 2 Отговор
    Москов е капацитет и гуру,той ги знае нещата и за него гласуват 70%от населението.Затова го канят-да го чуем .Важно е!

    12:06 28.06.2026

  • 29 своге

    3 0 Отговор
    Предателите ги използват всички, но никой не ги уважава. Този е предател.

    12:06 28.06.2026

  • 30 То е ясно кой е виновен

    1 0 Отговор
    На Москов това да не се търси е удобно
    Всички знаят как и кой го бута толкова мандата
    Всички знаят за пръстовите отпечатъци и ваксини с поражения

    12:08 28.06.2026

  • 31 ТОЗИ ЛЮБИТЕЛ НА БЕЛОТО

    1 0 Отговор
    Все по-често е по медиите.

    12:10 28.06.2026

  • 32 нннн

    2 0 Отговор
    Аз, пък, мисля, че който е виновен за безобразията в миналото, трябва да лежи ефективно и дългосрочно. Заради справедливостта и за назидание на сегашните властимащи.

    12:12 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да се въведе и нормално публично счетоводство. Реално част от дефицита за тази година трябва да се прехвърли към миналогодишния, а не със схеми да се избутва за следващата година.

    12:18 28.06.2026

  • 35 Анти

    1 0 Отговор
    Не търсите вина в миналото от което крадците от прехода станаха милиардери, а вие сте от тях.
    Вие крадахте, а нашите деца и внуци ще плащат.

    12:18 28.06.2026

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