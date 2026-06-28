Петър Москов: Търсим консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото

Предложението ни за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва е по германски модел. Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година. Това обясни в „Събуди се” по Нова телевизия д-р Петър Москов от "Синя България".

По думите му подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина. „Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша - всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данъкът на бедните хора“, категоричен е той.

Москов посочи, че ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. „Днес всеки работещ българин е задлъжнял с приблизително 12 000 евро. Ако такава бюджетна котва съществуваше, тази сума щеше да бъде около два пъти по-ниска“, изтъкна той.

На въпрос как очаква предложението да получи необходимата подкрепа от 160 депутати, при положение че отправя сериозни критики към част от политическите сили, Москов отговори, че търси съгласие по идеи, а не по партийна принадлежност. „Внесохме предложението до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Търсим политически консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото“, заяви той.