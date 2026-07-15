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Андрей Гюров: Националният интерес се отстоява с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол

Андрей Гюров: Националният интерес се отстоява с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол

15 Юли, 2026 16:54 1 249 112

  • андрей гюров-
  • национален интерес-
  • позиция-
  • аргументи-
  • принос-
  • празен стол

Изваждането на България от Коалицията на желаещите предизвика много полемика. Като министър-председател съм участвал в срещите на тази коалиция и в различни формати на Европейския съвет. Затова мога да кажа ясно: вчерашното решение е дълбоко проблематично,   коментира бившият служебен премиер

Андрей Гюров: Националният интерес се отстоява с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изваждането на България от Коалицията на желаещите предизвика много полемика. Като министър-председател съм участвал в срещите на тази коалиция и в различни формати на Европейския съвет. Затова мога да кажа ясно: вчерашното решение е дълбоко проблематично.
И то не заради самия формат, нито заради партньорите ни от ЕС. Те ще продължат по своя път необезпокоени. Проблемът е за нас.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров. Ето и още от неговия анализ на политическите събития от последните дни:

Само вчера девет европейски държави създадоха нова коалиция за противовъздушна отбрана, а България не е в този проект. Докато светът около нас се придвижва напред - в защитен, икономически и цивилизационен смисъл, ние рискуваме за пореден път да останем край пътя.
От опита си на тези маси знам едно просто правило: тези съюзи работят на споделен принцип. Когато очакваме да се ползваме от безспорните им предимства, даваме и своя принос. Държава, която само взима, рано или късно престава да бъде канена.
Това не е българският интерес. И това не е начинът той да бъде защитаван. Националният интерес се отстоява на масата - с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол. И ако нашето място не е там, тогава къде е?
България има нужда от институции, които говорят с един глас пред света, и от баланс на властите, който гарантира, че никой не решава сам накъде върви страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    81 12 Отговор
    Хайде събирай желаещите и ходом марш.

    16:57 15.07.2026

  • 2 Овчар

    77 13 Отговор
    Ако този банкер спре да се появява по медиите на кой ще липсва....? НА НИКОЙ...! Журналистите също носят вина за упадъка на нацията..!

    16:58 15.07.2026

  • 3 Гост

    17 49 Отговор
    Радев е един гол цар на фалирала територия.

    16:58 15.07.2026

  • 4 честен ционист

    52 8 Отговор
    Гюро вече загрява по тъчлинията с комисара Катандев. Тъкмо Радевисти да закрият тая никому ненужна институция.

    Коментиран от #66

    16:58 15.07.2026

  • 5 А бе гюрук

    59 11 Отговор
    оди по предназначението на името ти . Не се взимай на голямо . БИТИ карти сте , колкото и да се напъвате и квичите по трибуните .Беше време и го изпуснахте

    16:59 15.07.2026

  • 6 Хмм

    63 10 Отговор
    затова вече не сте министър-председател, защото сте ходили на срещи на желаещите, затова и хората не ви искат, Радев отговаря на очакванията на тези, които са го избрали, все пак благодарности за изборите, макар че всичко беше направено за ПП-ДБ, борисов и пеевски бяха изхвърлени, надявам се завинаги

    17:00 15.07.2026

  • 7 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    7 19 Отговор
    Кявура Гюруф няаа го огрей за резиденша. Ши фъргами на есин пак за нашту Генерал лйобим кат даде пу 50 евру и гуспужа Иотува пак ший резиденша!

    17:00 15.07.2026

  • 8 гюровицата

    41 5 Отговор
    е голямбоклук

    17:00 15.07.2026

  • 9 Гошо

    32 6 Отговор
    Ходи ти седни на тоя стол като си толкова мераклия

    17:00 15.07.2026

  • 10 Лама Лапай

    44 6 Отговор
    Ти що не спа на Петрохан бе, Гюро?

    17:01 15.07.2026

  • 11 Кривоустия

    36 3 Отговор
    Ти на кой стол искаш да седнеш?

    17:01 15.07.2026

  • 12 Розов фашист

    44 2 Отговор
    Жалък ненормалник

    17:02 15.07.2026

  • 13 Чиба, сингянен

    26 2 Отговор
    мразя сингянине

    17:02 15.07.2026

  • 14 Хи хи

    34 5 Отговор
    Гюро хващай чамадана, вакзала и към Кийййф, зеленото жуже откога те чака да ни браниш от Путин !!

    17:03 15.07.2026

  • 15 Анонимен

    36 2 Отговор
    Тоя за няколко месеца прекара повече време навън да извършва национално предателство, а седнал да говори какъв министър-председател бил.

    17:05 15.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Йонко

    29 4 Отговор
    Гюров, защо не се разхидиш до Осрайна?
    Там можеш да говориш за българския национален интерес поне три дни!

    17:06 15.07.2026

  • 18 Гробар

    29 4 Отговор
    Бегай бе плъх продажен петрохански.

    17:06 15.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Небензня

    18 4 Отговор
    ...речи и отсечи юначетУ гюро....известно с йес.сър от столчето дето никой не го и забелязва.

    17:07 15.07.2026

  • 21 пешо

    22 4 Отговор
    продажен боклук

    17:09 15.07.2026

  • 22 ходом марш

    24 3 Отговор
    Давай си заплата за принос, па и жилището си продай, за принос. Направо отиди в Украйна да я защитаваш.

    17:09 15.07.2026

  • 23 Румен Р@деф

    12 4 Отговор
    А бе вие не разбрахте ли, че България върви по друг път, към друг съюз, в друг алианс.

    Коментиран от #33

    17:09 15.07.2026

  • 24 Много се радвам

    23 4 Отговор
    че Държавата вече не се управлява от тези предатели! Заради чужди интереси и майките си ще продадат!Безродници!Дано по.скоро дойде времето да отговарят за антидържавната си дейност!

    17:09 15.07.2026

  • 25 Варна

    25 4 Отговор
    Празен стол?По- голямото зло за България са празните глави на Гюровци!За едно потупване по рамото колко вреди нанесоха на страната!

    17:10 15.07.2026

  • 26 Тея

    20 4 Отговор
    Т@паци не разбраха ли че българите не искат никакви коалиции на желаещи. В противен случаи ппдб или ГЕРБ щяха да отнесат 131 мандата …. Ама не

    17:10 15.07.2026

  • 27 Мойко,

    16 3 Отговор
    Какво се вайкаш, нали ти допринесе най-много за тази политическа обстановка, а сега…кой ми с.а в гащите.

    17:11 15.07.2026

  • 28 Хи хи

    16 3 Отговор
    Защо се е костюмирал, вместо да нарами мешката и да замине на фронта да ни брани ??!! зеля откога го чака !

    17:11 15.07.2026

  • 29 оня с коня

    8 6 Отговор
    Ако бат Бойко запали Зеления Светофар пред Гюров в подкрепа на ПП,Йотова пада в канала.

    17:12 15.07.2026

  • 30 Гошо

    7 0 Отговор
    Вие освен Петрохан, какво друго желаете?

    17:12 15.07.2026

  • 31 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    11 4 Отговор
    Имам една мечта.
    Да си изберете за президент Гюров с вице оня опуления корумприран полицай.
    Да снемете от власт "чорапа или Мунчо", както му казвате.
    Да си избере за следващ премиер с 90% мнозинство на следващите избори Ивайло Мирчев.

    Нека тия oлигoфpени да вкарат територията в жадуваната от вас война, да фалира тази тъпa държава, да плъзнат бусовете по градове, села и паланки, които да дебнат вас и вашите деца
    и да ви засилват директно за украинския фронт.
    Това заслужавате защото докато има oвце, ще има кой да ги стpиже.

    Коментиран от #40

    17:12 15.07.2026

  • 32 Глас

    14 4 Отговор
    Еми няма да гласувам за теб за президент. Щом си от желаещите. За всеки друг, но не и за теб, айде отивай са се биеш. Йотова не ми е симпатична, но ще е подкрепя срещу теб!

    17:12 15.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Герги

    7 13 Отговор
    Много точни думи...в един момент никой,никъде няма да те покани,самите европейски ръководители го подминаваха като малка гара...грешка беше като Президент...и сега голяма грешка като Премиер.

    17:13 15.07.2026

  • 35 604

    11 0 Отговор
    То нац. интерес може се разбере с референдуми..ямъ голем страх..

    17:13 15.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 "Докато светът около нас

    12 6 Отговор
    се придвижва напред" - към пропастта...

    Дано Радев има сили да дръпне спирачка - на идиотите, устремили се напред - в пропастта!

    17:14 15.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не става

    5 10 Отговор
    Какъв национален интерес може да отстоява руски агент .

    Коментиран от #43

    17:15 15.07.2026

  • 40 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    този който е написал този коментар е пълен к.е.н.е.ф..

    17:15 15.07.2026

  • 41 Георги Гергов български социалис-олигарх

    4 3 Отговор
    Браво Румба!

    17:15 15.07.2026

  • 42 Дзак

    2 2 Отговор
    В окопите пазят място!

    17:16 15.07.2026

  • 43 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Не става":

    как какъв......руският интерес...

    17:16 15.07.2026

  • 44 азз

    6 3 Отговор
    имаше ли гюро глава или не....абе май имаше ,за Великден си купува капа....Ами тръгвай гюро,да не забравиш новата капа и беж при наркото...

    17:16 15.07.2026

  • 45 Мрън- мрън!

    5 0 Отговор
    Дрън- дрън!
    И нищо!
    Хем го доведоха на власт, хем имат нахалството да плачат?!

    17:17 15.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Георги Гергов български социалис-олигарх

    1 2 Отговор
    Когато Путин назначи Румен за губернатор на Задунайская, ще ви видим Гюровците накъде ще вземете!

    17:18 15.07.2026

  • 48 Послушко

    6 1 Отговор
    Този пудел, кой беше

    17:20 15.07.2026

  • 49 Кирил

    3 3 Отговор
    Фатмака прави гаф след гаф.
    Тия милиарди заеми ние ще ги плащаме. Той си Баева заплата плюс пенсия. Тия около него всичките са на заплата плюс пенсия

    17:20 15.07.2026

  • 50 Рамзан Кадиров

    1 2 Отговор
    С румен радев виждам българия като Чечна на Балканите!

    17:20 15.07.2026

  • 51 Дедо

    7 1 Отговор
    Андрейчо я кажи защо само девет държави . Само девет , а от колко е съставен Европейския съюз.

    Коментиран от #54

    17:20 15.07.2026

  • 52 Перо

    5 1 Отговор
    Тоя селяндур-джендър направи повече поразии, отколкото редовно правителство за един мандат!

    17:21 15.07.2026

  • 53 Тоя преди

    5 1 Отговор
    Да участва в каквито и да е формати и да поема отговорности от името на избирателя нека се яви на избори и да ги спечели . Тогава ако го подкрепя мнозинството да изрази волята му. Какъв процент одобрение имат участващите в тая коалиция маркон,мерц....Ами по15%...и те са нелегитимни

    17:22 15.07.2026

  • 54 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо":

    А от 200 държави в ООН, участват само тридесет и няколко!

    Коментиран от #69

    17:23 15.07.2026

  • 55 Путин гол до кръста на пони

    1 4 Отговор
    Искам да ви кажа задунайци: Голям късмет имате с Румен Радев! Съвсем скоро ще се отървете от омразното евро, еврофондове и глупости! И съвсем скоро ще имате истинската валута - свещената рубла! Дерзайте!

    Коментиран от #61

    17:24 15.07.2026

  • 56 Българин

    4 1 Отговор
    "Националният интерес се отстоява с ясна позиция"

    Е точно де - украинската позиция не е българска национална позиция, навеждането на господарите не защитава националния интерес - българския народ няма никакъв интерес да налива пари в бездънната каца Украйна за да може хунтата да си купува златни тоалетни и бентлита.

    Това че шепа наведени евроатлантици имат интерес да се подмазват на господарите си за сметка на българския народ не е български национален интерес.

    Коментиран от #62

    17:26 15.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ПП ей pa си

    3 2 Отговор
    Гюро, като е много ербап да ходи да се прави на "мъжле" на фронта! Всичките тия желаещи фусти от ППДБ първи, ще се пишат НГВС, ако им се наложи да хващат пушки вместо мъжки "чушки"!

    17:27 15.07.2026

  • 59 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор
    Дерзайте и съвсем скоро ще бъдете от правилната страна на историята. Вместо да помагате на едни лузъри от Уср@ й на , ще делите победата с най-великите нации в света - руси, чепенци и севернокорейци!

    Коментиран от #64

    17:27 15.07.2026

  • 60 маска

    3 1 Отговор
    Най- после безкрайното сервилничене и безгръбначно поведение свърши!
    Иначе за какво ни е правителство!

    17:28 15.07.2026

  • 61 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Путин гол до кръста на пони":

    "Съвсем скоро ще се отървете от омразното евро"

    Е ти стана ли по-богат като ни вкарахте в "клуба на богатите" - българския народ стана ли по богат. Или това не ви интересува защото мразите българите - важни са господарите. Целта беше да гушнат паричките от гаранцията на валутния борд (40 милиарда) пък българите да духат супата.

    Коментиран от #63, #78

    17:30 15.07.2026

  • 62 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Да българино-задунаец! Кажи го смело! Българският национален интерес е вечна дружба с РуZZия! Евроазийските ценности! Истинската демокрация! Свобода, равенство и право на самоопределение в рамките на Съвецкия съюз!

    Коментиран от #82

    17:31 15.07.2026

  • 63 Путин гол до кръста на пони

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Антитрол":

    Само тези които приемат рублата ще станат по-богати! Погледнете РуZZия!

    Коментиран от #68

    17:32 15.07.2026

  • 64 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Путин гол до кръста на пони":

    "Вместо да помагате на едни лузъри от Уср@ й на"

    И защо да помагаме само на Украйна - дай да помагаме и на Палестина, и на Иран, и на Ливан. Или там е друго - господарите ги нападнаха.

    Защо така едностранно виждате нещата.

    Коментиран от #73

    17:33 15.07.2026

  • 65 Сервантес

    0 2 Отговор
    Свободата Санчовци от Задунайская губерния е на върха на копието. Не във върховете на кубинките в които в забил взор наведения пред батюшката генерал!

    17:34 15.07.2026

  • 66 Загряват

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Крачун и Малчо

    17:35 15.07.2026

  • 67 Гюро Михайлов

    2 0 Отговор
    Поста не се напуска!

    17:35 15.07.2026

  • 68 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Путин гол до кръста на пони":

    И защо трябва да гледам "РуZZия!" - мен ме интересува България - та не ми каза станахме ли по-богати като приехме еврото. Или такива като теб България не ви интересува.

    Коментиран от #75, #88

    17:36 15.07.2026

  • 69 Като Кюрасао

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Перо":

    примерно!

    17:37 15.07.2026

  • 70 !!!?

    3 1 Отговор
    За Мистър Кеш отпадането на санциите на тримата руски олигарси е върховен национален интерес !

    Коментиран от #72

    17:37 15.07.2026

  • 71 Софиянец

    1 0 Отговор
    А петроханците с празни глави! Вземи се провери в хижата, отпадък гяуров!

    17:37 15.07.2026

  • 72 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "!!!?":

    Разбира се, че е! За България, като източно православна държава, и като братска на Русия! Като цяло от санкциите срещу Русия само губим празноглавецо!

    Коментиран от #76, #81, #84

    17:38 15.07.2026

  • 73 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Учуден":

    Не знам на какво се учудваш драги задунаец?!!! Аз съм Путин и виждам нещата така както аз искам! Не ме интересуват нито Палестина, нито Иран, нито Ирак. Аз съм загрижен за вас скъпи мои деца, защото ние сме ви освободили, ние сме ви дали четмо и писмо, ние сме ви създали и вие сте наши.

    17:39 15.07.2026

  • 74 Румен миротворец

    0 1 Отговор
    Трябва да закрием военната промишленост!

    17:39 15.07.2026

  • 75 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Антитрол":

    А стана ли по богат като Мистър Кеш спаси Киро Гудяев...!?

    Коментиран от #83

    17:39 15.07.2026

  • 76 Примерно

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    какво сме загубили?

    17:40 15.07.2026

  • 77 Ъхъ, да, разбира се

    1 1 Отговор
    Разкарайте този неадекватник.

    17:40 15.07.2026

  • 78 Стойко

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Антитрол":

    С безродници, готови майка си да продадат за едно потупване от ембейсито и ваучер за мак доналдс, не можеш да спориш! 🤭

    17:40 15.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Интересът клати фесът

    1 1 Отговор
    А ние днес разбрахме , истинската причина за това от герберското летище Крумово да има чартърни полети само до Турция ,но не и до Гърция. И това не е заради националния интерес ,а заради финансовия интерес на конкретен политик.

    17:41 15.07.2026

  • 81 Знаеш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    че от 1989 Русия един домат не ни е купила?

    Коментиран от #85

    17:41 15.07.2026

  • 82 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Путин гол до кръста на пони":

    "Българският национален интерес е вечна дружба с РуZZия!"

    Не българския национален интерес си е интереса на България и не включва вечна дружба с никого. Нито с Русия нито със САЩ нито с ЕС - Чърчил го е казал навремето че няма вечни приятели а само вечни интереси ама такива като вас не могат да го разберат. Той се е съюзил с най-големия си враг Сталин за да разбият още по-големия враг Хитлер - ама при нашите наведени евроатлантици няма толкова акъл.

    Коментиран от #97

    17:41 15.07.2026

  • 83 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "!!!?":

    Да! И по-горд, че ги набихме на евро фашистите и укро боклуците!

    17:42 15.07.2026

  • 84 !!!?

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Е защо Румен Кеша замрази "Боташ"...нали там щеше да получаваш евтин газ от братушките ти...?!

    Коментиран от #89

    17:43 15.07.2026

  • 85 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Знаеш ли":

    И що трябва домати да ни купува? 😂

    Коментиран от #90

    17:43 15.07.2026

  • 86 Радев

    2 0 Отговор
    трябва да смени Рюте!

    17:43 15.07.2026

  • 87 орбале

    0 0 Отговор
    двукрако зомби

    17:43 15.07.2026

  • 88 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Антитрол":

    Антитрол красавчик. Курица не птица и Болгария не......знаеш! Мен ме интересувате защото сте.мои. Естествено, че като взехте еврото и станахте бедни като църковни мишки. На вашто си море не можете да идете! Да не говорим в Гърция, Турция...пък в Крим пък изобщо. Затова рублата е вашия изход. Направете референдум и елате в РуZZкия мир!

    17:43 15.07.2026

  • 89 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "!!!?":

    А бе ти дбил ли си? 😅 Кви са тоя малоумни въпроси?

    17:44 15.07.2026

  • 90 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Хихихи":

    преди 1989 няколко консервни фабрики работеха само за Москва!

    Коментиран от #96

    17:44 15.07.2026

  • 91 Гюров,

    1 1 Отговор
    Националният интерес на страната ни се отстоява от истински лидер. Лакей , който услужливо се се поставя в услуга на евро-урсулите и старателно повтаря и се съобразява с брюкселският наратив ни е абсолютно ненужен . И непотребен кандидат за президент. Предварително да си знаеш.

    17:44 15.07.2026

  • 92 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Абе розовяци,като сте толкова мераклии ,никой не ви пречи.Мешките на гърба и напряко през Румъния,ей къде е Украйна.

    17:45 15.07.2026

  • 93 Кравария убер алес

    0 1 Отговор
    Оооо поредното розово коте на амбразурата. А забрави, че сам взе решения , които никой не го е оторизиран да взема. Едно договор че с Украйна например. Нещо простичко като факт, Радев беше избран с сериозно мнозинство, точно заради тези политики, а вие жълто-розови котета останахте една шепа заблудени НПО офце. ПП Де Би ли.

    17:46 15.07.2026

  • 94 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Голфърът-некадърник пак е заучил правилни размисли по неговия си начин.

    Чака го съдбата на Киро Тъпако, мис Кокорана, Кико Бой Йорис-Лама, ДСУшко и Али Баба Коцко. Много въздух и после - на боклука.

    Коментиран от #102

    17:46 15.07.2026

  • 95 Иван Пловдивски

    2 1 Отговор
    Достойна позиция на Гюров. Така се защитава национален интерес! С ясна позиция и без недомлъвките на управляващата за сега партия.

    Коментиран от #98

    17:46 15.07.2026

  • 96 Хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Защото":

    И? Ние сега нищо не произвеждаме благодарение на евро робите след 89та! А това, което все още произвеждаме е по руски лиценз, а благодарение на еврофашистките санкции не изнасяме нищо за Русия, само внасяме!

    Коментиран от #104

    17:46 15.07.2026

  • 97 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Българин":

    Доведете ми го този задунаец дето се нарича българин! Да.му загрея врата аз на него. Нямало вечна дружба!!! Кой ви освободи бе? Кой ви даде петмо и писмо! Кой ви освободи втори път бе? Щял да си гледа националния интерес! Веднага ми го докарайте тука тоя да му покажа аз как се гледа национален интерес в Народен съд!

    17:47 15.07.2026

  • 98 Стойко

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Иван Пловдивски":

    Гяуров защитава единственото лгбт изметта!

    17:47 15.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Роко

    2 3 Отговор
    Такава е волята на болшинството от народа.Този който плаща фактурите.Отделно НАТО не съществували вече?

    17:48 15.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Чиниш ми се

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Тити на Кака":

    Дърт минедчия.

    17:49 15.07.2026

  • 103 Кико

    2 3 Отговор
    И тоз пeдe pacт за президент го гласят 😄

    Коментиран от #108

    17:49 15.07.2026

  • 104 Домати

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хихихи":

    по руски лиценз???

    17:49 15.07.2026

  • 105 Орбан

    3 1 Отговор
    Муньо е пътник.

    17:50 15.07.2026

  • 106 банкер

    1 2 Отговор
    и този крадлив банкер щял да се кандидатира за президент просто да не си прави труда щом е от пп-дб шаратаните

    17:50 15.07.2026

  • 107 хихи

    0 2 Отговор
    Гюров, Гюро, можеш да спечелиш президентските избори само ако Емили Тротинетката ти е вице...
    а ако Кауфланд издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА, ще загубиш...

    Коментиран от #109

    17:50 15.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "хихи":

    една тротинетка цъкна минус

    17:52 15.07.2026

  • 110 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Фатмака кога ще връща лева?

    17:52 15.07.2026

  • 111 Ами

    0 0 Отговор
    Националният интерес няма нищо общо с опитите
    за спасяване на закъсалите западни компании.
    При ковид истерията запада наля огроми пари в закъсали компании.
    Резултата беше инфлация.
    Сега западните правителства теглят заеми които окраина щяла да връща.
    Окраина няма да върне нищо. Всичко ще е за наша сметка.

    17:53 15.07.2026

  • 112 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Стояне! Ами не знае човекът! Обясни му с думи прости защо се замразява един очевадно печеливш проект. Това са сложни икономически операции. Обикновените задунайци не ги разбират и се питат: По Боташ текат по 20 - 30 млн евра в хазната всеки ден! Нашият Румен го замразява? Защо? .....ми обясни му на задунайчето. Не знае завалията!

    17:53 15.07.2026

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