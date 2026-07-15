Андрей Гюров: Националният интерес се отстоява с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол

Изваждането на България от Коалицията на желаещите предизвика много полемика. Като министър-председател съм участвал в срещите на тази коалиция и в различни формати на Европейския съвет. Затова мога да кажа ясно: вчерашното решение е дълбоко проблематично.
И то не заради самия формат, нито заради партньорите ни от ЕС. Те ще продължат по своя път необезпокоени. Проблемът е за нас.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров. Ето и още от неговия анализ на политическите събития от последните дни:
Само вчера девет европейски държави създадоха нова коалиция за противовъздушна отбрана, а България не е в този проект. Докато светът около нас се придвижва напред - в защитен, икономически и цивилизационен смисъл, ние рискуваме за пореден път да останем край пътя.
От опита си на тези маси знам едно просто правило: тези съюзи работят на споделен принцип. Когато очакваме да се ползваме от безспорните им предимства, даваме и своя принос. Държава, която само взима, рано или късно престава да бъде канена.
Това не е българският интерес. И това не е начинът той да бъде защитаван. Националният интерес се отстоява на масата - с ясна позиция, с аргументи, с принос. Не с празен стол. И ако нашето място не е там, тогава къде е?
България има нужда от институции, които говорят с един глас пред света, и от баланс на властите, който гарантира, че никой не решава сам накъде върви страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
16:57 15.07.2026
2 Овчар
16:58 15.07.2026
3 Гост
16:58 15.07.2026
4 честен ционист
Коментиран от #66
16:58 15.07.2026
5 А бе гюрук
16:59 15.07.2026
6 Хмм
17:00 15.07.2026
7 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
17:00 15.07.2026
8 гюровицата
17:00 15.07.2026
9 Гошо
17:00 15.07.2026
10 Лама Лапай
17:01 15.07.2026
11 Кривоустия
17:01 15.07.2026
12 Розов фашист
17:02 15.07.2026
13 Чиба, сингянен
17:02 15.07.2026
14 Хи хи
17:03 15.07.2026
15 Анонимен
17:05 15.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Йонко
Там можеш да говориш за българския национален интерес поне три дни!
17:06 15.07.2026
18 Гробар
17:06 15.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Небензня
17:07 15.07.2026
21 пешо
17:09 15.07.2026
22 ходом марш
17:09 15.07.2026
23 Румен Р@деф
Коментиран от #33
17:09 15.07.2026
24 Много се радвам
17:09 15.07.2026
25 Варна
17:10 15.07.2026
26 Тея
17:10 15.07.2026
27 Мойко,
17:11 15.07.2026
28 Хи хи
17:11 15.07.2026
29 оня с коня
17:12 15.07.2026
30 Гошо
17:12 15.07.2026
31 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Да си изберете за президент Гюров с вице оня опуления корумприран полицай.
Да снемете от власт "чорапа или Мунчо", както му казвате.
Да си избере за следващ премиер с 90% мнозинство на следващите избори Ивайло Мирчев.
Нека тия oлигoфpени да вкарат територията в жадуваната от вас война, да фалира тази тъпa държава, да плъзнат бусовете по градове, села и паланки, които да дебнат вас и вашите деца
и да ви засилват директно за украинския фронт.
Това заслужавате защото докато има oвце, ще има кой да ги стpиже.
Коментиран от #40
17:12 15.07.2026
32 Глас
17:12 15.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Герги
17:13 15.07.2026
35 604
17:13 15.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 "Докато светът около нас
Дано Радев има сили да дръпне спирачка - на идиотите, устремили се напред - в пропастта!
17:14 15.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не става
Коментиран от #43
17:15 15.07.2026
40 гост
До коментар #31 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":този който е написал този коментар е пълен к.е.н.е.ф..
17:15 15.07.2026
41 Георги Гергов български социалис-олигарх
17:15 15.07.2026
42 Дзак
17:16 15.07.2026
43 Кривоверен алкаш
До коментар #39 от "Не става":как какъв......руският интерес...
17:16 15.07.2026
44 азз
17:16 15.07.2026
45 Мрън- мрън!
И нищо!
Хем го доведоха на власт, хем имат нахалството да плачат?!
17:17 15.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Георги Гергов български социалис-олигарх
17:18 15.07.2026
48 Послушко
17:20 15.07.2026
49 Кирил
Тия милиарди заеми ние ще ги плащаме. Той си Баева заплата плюс пенсия. Тия около него всичките са на заплата плюс пенсия
17:20 15.07.2026
50 Рамзан Кадиров
17:20 15.07.2026
51 Дедо
Коментиран от #54
17:20 15.07.2026
52 Перо
17:21 15.07.2026
53 Тоя преди
17:22 15.07.2026
54 Перо
До коментар #51 от "Дедо":А от 200 държави в ООН, участват само тридесет и няколко!
Коментиран от #69
17:23 15.07.2026
55 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #61
17:24 15.07.2026
56 Българин
Е точно де - украинската позиция не е българска национална позиция, навеждането на господарите не защитава националния интерес - българския народ няма никакъв интерес да налива пари в бездънната каца Украйна за да може хунтата да си купува златни тоалетни и бентлита.
Това че шепа наведени евроатлантици имат интерес да се подмазват на господарите си за сметка на българския народ не е български национален интерес.
Коментиран от #62
17:26 15.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ПП ей pa си
17:27 15.07.2026
59 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #64
17:27 15.07.2026
60 маска
Иначе за какво ни е правителство!
17:28 15.07.2026
61 Антитрол
До коментар #55 от "Путин гол до кръста на пони":"Съвсем скоро ще се отървете от омразното евро"
Е ти стана ли по-богат като ни вкарахте в "клуба на богатите" - българския народ стана ли по богат. Или това не ви интересува защото мразите българите - важни са господарите. Целта беше да гушнат паричките от гаранцията на валутния борд (40 милиарда) пък българите да духат супата.
Коментиран от #63, #78
17:30 15.07.2026
62 Путин гол до кръста на пони
До коментар #56 от "Българин":Да българино-задунаец! Кажи го смело! Българският национален интерес е вечна дружба с РуZZия! Евроазийските ценности! Истинската демокрация! Свобода, равенство и право на самоопределение в рамките на Съвецкия съюз!
Коментиран от #82
17:31 15.07.2026
63 Путин гол до кръста на пони
До коментар #61 от "Антитрол":Само тези които приемат рублата ще станат по-богати! Погледнете РуZZия!
Коментиран от #68
17:32 15.07.2026
64 Учуден
До коментар #59 от "Путин гол до кръста на пони":"Вместо да помагате на едни лузъри от Уср@ й на"
И защо да помагаме само на Украйна - дай да помагаме и на Палестина, и на Иран, и на Ливан. Или там е друго - господарите ги нападнаха.
Защо така едностранно виждате нещата.
Коментиран от #73
17:33 15.07.2026
65 Сервантес
17:34 15.07.2026
66 Загряват
До коментар #4 от "честен ционист":Крачун и Малчо
17:35 15.07.2026
67 Гюро Михайлов
17:35 15.07.2026
68 Антитрол
До коментар #63 от "Путин гол до кръста на пони":И защо трябва да гледам "РуZZия!" - мен ме интересува България - та не ми каза станахме ли по-богати като приехме еврото. Или такива като теб България не ви интересува.
Коментиран от #75, #88
17:36 15.07.2026
69 Като Кюрасао
До коментар #54 от "Перо":примерно!
17:37 15.07.2026
70 !!!?
Коментиран от #72
17:37 15.07.2026
71 Софиянец
17:37 15.07.2026
72 стоян георгиев
До коментар #70 от "!!!?":Разбира се, че е! За България, като източно православна държава, и като братска на Русия! Като цяло от санкциите срещу Русия само губим празноглавецо!
Коментиран от #76, #81, #84
17:38 15.07.2026
73 Путин гол до кръста на пони
До коментар #64 от "Учуден":Не знам на какво се учудваш драги задунаец?!!! Аз съм Путин и виждам нещата така както аз искам! Не ме интересуват нито Палестина, нито Иран, нито Ирак. Аз съм загрижен за вас скъпи мои деца, защото ние сме ви освободили, ние сме ви дали четмо и писмо, ние сме ви създали и вие сте наши.
17:39 15.07.2026
74 Румен миротворец
17:39 15.07.2026
75 !!!?
До коментар #68 от "Антитрол":А стана ли по богат като Мистър Кеш спаси Киро Гудяев...!?
Коментиран от #83
17:39 15.07.2026
76 Примерно
До коментар #72 от "стоян георгиев":какво сме загубили?
17:40 15.07.2026
77 Ъхъ, да, разбира се
17:40 15.07.2026
78 Стойко
До коментар #61 от "Антитрол":С безродници, готови майка си да продадат за едно потупване от ембейсито и ваучер за мак доналдс, не можеш да спориш! 🤭
17:40 15.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Интересът клати фесът
17:41 15.07.2026
81 Знаеш ли
До коментар #72 от "стоян георгиев":че от 1989 Русия един домат не ни е купила?
Коментиран от #85
17:41 15.07.2026
82 Българин
До коментар #62 от "Путин гол до кръста на пони":"Българският национален интерес е вечна дружба с РуZZия!"
Не българския национален интерес си е интереса на България и не включва вечна дружба с никого. Нито с Русия нито със САЩ нито с ЕС - Чърчил го е казал навремето че няма вечни приятели а само вечни интереси ама такива като вас не могат да го разберат. Той се е съюзил с най-големия си враг Сталин за да разбият още по-големия враг Хитлер - ама при нашите наведени евроатлантици няма толкова акъл.
Коментиран от #97
17:41 15.07.2026
83 стоян георгиев
До коментар #75 от "!!!?":Да! И по-горд, че ги набихме на евро фашистите и укро боклуците!
17:42 15.07.2026
84 !!!?
До коментар #72 от "стоян георгиев":Е защо Румен Кеша замрази "Боташ"...нали там щеше да получаваш евтин газ от братушките ти...?!
Коментиран от #89
17:43 15.07.2026
85 Хихихи
До коментар #81 от "Знаеш ли":И що трябва домати да ни купува? 😂
Коментиран от #90
17:43 15.07.2026
86 Радев
17:43 15.07.2026
87 орбале
17:43 15.07.2026
88 Путин гол до кръста на пони
До коментар #68 от "Антитрол":Антитрол красавчик. Курица не птица и Болгария не......знаеш! Мен ме интересувате защото сте.мои. Естествено, че като взехте еврото и станахте бедни като църковни мишки. На вашто си море не можете да идете! Да не говорим в Гърция, Турция...пък в Крим пък изобщо. Затова рублата е вашия изход. Направете референдум и елате в РуZZкия мир!
17:43 15.07.2026
89 стоян георгиев
До коментар #84 от "!!!?":А бе ти дбил ли си? 😅 Кви са тоя малоумни въпроси?
17:44 15.07.2026
90 Защото
До коментар #85 от "Хихихи":преди 1989 няколко консервни фабрики работеха само за Москва!
Коментиран от #96
17:44 15.07.2026
91 Гюров,
17:44 15.07.2026
92 Бай онзи
17:45 15.07.2026
93 Кравария убер алес
17:46 15.07.2026
94 Тити на Кака
Чака го съдбата на Киро Тъпако, мис Кокорана, Кико Бой Йорис-Лама, ДСУшко и Али Баба Коцко. Много въздух и после - на боклука.
Коментиран от #102
17:46 15.07.2026
95 Иван Пловдивски
Коментиран от #98
17:46 15.07.2026
96 Хихихи
До коментар #90 от "Защото":И? Ние сега нищо не произвеждаме благодарение на евро робите след 89та! А това, което все още произвеждаме е по руски лиценз, а благодарение на еврофашистките санкции не изнасяме нищо за Русия, само внасяме!
Коментиран от #104
17:46 15.07.2026
97 Путин гол до кръста на пони
До коментар #82 от "Българин":Доведете ми го този задунаец дето се нарича българин! Да.му загрея врата аз на него. Нямало вечна дружба!!! Кой ви освободи бе? Кой ви даде петмо и писмо! Кой ви освободи втори път бе? Щял да си гледа националния интерес! Веднага ми го докарайте тука тоя да му покажа аз как се гледа национален интерес в Народен съд!
17:47 15.07.2026
98 Стойко
До коментар #95 от "Иван Пловдивски":Гяуров защитава единственото лгбт изметта!
17:47 15.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Роко
17:48 15.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Чиниш ми се
До коментар #94 от "Тити на Кака":Дърт минедчия.
17:49 15.07.2026
103 Кико
Коментиран от #108
17:49 15.07.2026
104 Домати
До коментар #96 от "Хихихи":по руски лиценз???
17:49 15.07.2026
105 Орбан
17:50 15.07.2026
106 банкер
17:50 15.07.2026
107 хихи
а ако Кауфланд издигне двойката Христо Стоичков-ДАРА, ще загубиш...
Коментиран от #109
17:50 15.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 хихи
До коментар #107 от "хихи":една тротинетка цъкна минус
17:52 15.07.2026
110 Атина Палада
17:52 15.07.2026
111 Ами
за спасяване на закъсалите западни компании.
При ковид истерията запада наля огроми пари в закъсали компании.
Резултата беше инфлация.
Сега западните правителства теглят заеми които окраина щяла да връща.
Окраина няма да върне нищо. Всичко ще е за наша сметка.
17:53 15.07.2026
112 Путин гол до кръста на пони
17:53 15.07.2026