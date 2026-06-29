Парламентарна делегация начело с Михаела Доцова ще участва в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул

Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание (Меджлиса) на Турция Нуман Куртулмуш, съобщиха за БТА от пресцентъра на българския парламент.
В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.
В парламентарната среща на върха на НАТО ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара.
Участниците в парламентарната среща на върха на НАТО ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите на форума.
Предвижда се с приветствие към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Те ще бъдат поздравени от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.
Срещата на парламентарните ръководители на страните от алианса в Истанбул предшества 36-та среща на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. На срещата в турската столица се очаква да присъстват 32-мата държавни и правителствени ръководители от алианса, близо 100 министри, множество високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости, съобщават турските медии. За отразяване на събитието са заявили акредитация над 3000 журналисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА
Коментиран от #4, #5
07:07 29.06.2026
2 Троянска война
Коментиран от #7
07:08 29.06.2026
3 малко истински факти
07:11 29.06.2026
4 Те тия всички
До коментар #1 от "ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА":пребоядисани потомствени комуняги от "пъ.бъ." са не само с голи гърбове а и г.зове!
07:11 29.06.2026
5 аха
До коментар #1 от "ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА":Може и по порноработно облекло ....
07:12 29.06.2026
6 Мунчо
😃😃
07:14 29.06.2026
7 Върви ли евакуацията на Крим?
До коментар #2 от "Троянска война":Върви ли?А?Има ли бягане на вата?А?Има ли?А?
Коментиран от #18, #26, #27
07:15 29.06.2026
8 стрина Доца
07:16 29.06.2026
9 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
07:17 29.06.2026
10 Боги
07:17 29.06.2026
11 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕВСКИ
Коментиран от #19
07:20 29.06.2026
12 Атина Палада
07:22 29.06.2026
13 ЗА ДА ПОДКРЕПИ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ
07:24 29.06.2026
14 Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти
07:29 29.06.2026
15 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:32 29.06.2026
16 Е , щом
07:36 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хи хи
До коментар #18 от "НАТЮрморт":Е твоя ауспух като прелива от човечета ,та кво, да не ти се е изтъркал , лашкай си го здраво пък нека да ти прелива ...
07:47 29.06.2026
21 ДАЖЕ И КАЯ КАЛАС РАЗБИРА
До коментар #19 от "Комуняго":Че със клетви и победи по интернет война не се печели. Мушмул.
07:54 29.06.2026
22 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #24, #30
07:55 29.06.2026
23 Доцова ( от парламента )
08:01 29.06.2026
24 Само
До коментар #22 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":от войната на пyтuн имаме файда. Според един фатмак.
Коментиран от #28
08:14 29.06.2026
25 Сандо
08:24 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 миме
До коментар #7 от "Върви ли евакуацията на Крим?":л@п@ш ли?а? г@лт@ш ли? а?
08:46 29.06.2026
28 миме
До коментар #24 от "Само":ми бандерасите да не беха праили майдан ,да не беха горили живи хора в одеса и сега шеха да си живеят спокойно
08:49 29.06.2026
29 Оги
08:59 29.06.2026
30 Петолъчнико,
До коментар #22 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Войната - "ЗА ТРИ ДНИ", която вече е по-дълга от ВСВ, я ЗАПОЧНА онова НИЩО ЖЕСТВО, дето не смее да подаде плъх ският си нос от бункера
09:20 29.06.2026