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Парламентарна делегация начело с Михаела Доцова ще участва в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул

Парламентарна делегация начело с Михаела Доцова ще участва в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул

29 Юни, 2026 07:02 855 30

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Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара

Парламентарна делегация начело с Михаела Доцова ще участва в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул, Турция. Домакин на форума е председателят на Великото национално събрание (Меджлиса) на Турция Нуман Куртулмуш, съобщиха за БТА от пресцентъра на българския парламент.

В българската парламентарна делегация са включени ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.

В парламентарната среща на върха на НАТО ще участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът в Истанбул се провежда непосредствено преди Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 7 и 8 юли 2026 г. в Анкара.

Участниците в парламентарната среща на върха на НАТО ще обсъдят ключови теми от дневния ред на евроатлантическата отбрана и сигурност за 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще направи изказване пред делегатите на форума.

Предвижда се с приветствие към парламентаристите от страните членки на НАТО да се обърне президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Те ще бъдат поздравени от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш и от председателя на Парламентарната асамблея на НАТО Маркос Перестрело.

Срещата на парламентарните ръководители на страните от алианса в Истанбул предшества 36-та среща на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. На срещата в турската столица се очаква да присъстват 32-мата държавни и правителствени ръководители от алианса, близо 100 министри, множество високопоставени дипломати, представители на международни организации и хиляди чуждестранни гости, съобщават турските медии. За отразяване на събитието са заявили акредитация над 3000 журналисти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА

    14 0 Отговор
    Да си вземе роклята с гол гръб.

    Коментиран от #4, #5

    07:07 29.06.2026

  • 2 Троянска война

    10 8 Отговор
    Докато НАТО си правят "срещи на върха", екскурзийки и банкети, конфликтът с РФ ескалира и ситуацията никак не е добра за страните членки. Особено за най-близките до Украйна.

    Коментиран от #7

    07:08 29.06.2026

  • 3 малко истински факти

    12 1 Отговор
    Михаелчето , пак ли това недоразумение непоръбено ще пращат да ни излага и фъфли полуграмотно .

    07:11 29.06.2026

  • 4 Те тия всички

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА":

    пребоядисани потомствени комуняги от "пъ.бъ." са не само с голи гърбове а и г.зове!

    07:11 29.06.2026

  • 5 аха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТАЗИ НПО ФАВОРИТКА":

    Може и по порноработно облекло ....

    07:12 29.06.2026

  • 6 Мунчо

    7 4 Отговор
    На измамените русофилки-честито!
    😃😃

    07:14 29.06.2026

  • 7 Върви ли евакуацията на Крим?

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Троянска война":

    Върви ли?А?Има ли бягане на вата?А?Има ли?А?

    Коментиран от #18, #26, #27

    07:15 29.06.2026

  • 8 стрина Доца

    12 0 Отговор
    ще апне, пийне и тия три неща за сметка на простите си избиратели

    07:16 29.06.2026

  • 9 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    9 3 Отговор
    Най накрая ни нахранени, ни опазени.

    07:17 29.06.2026

  • 10 Боги

    9 0 Отговор
    Доцова е толкова невзрачна, кой ли ще я ззбфлежи?

    07:17 29.06.2026

  • 11 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕВСКИ

    9 4 Отговор
    Е прокси война на англосаксонските сатанисти срещу славянството и православието. Тъй като окраинските славяни вече са избити или разгонени започва да се мисли как да се подпали Беларус. После да се готви Полша.

    Коментиран от #19

    07:20 29.06.2026

  • 12 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    07:22 29.06.2026

  • 13 ЗА ДА ПОДКРЕПИ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ

    6 3 Отговор
    Ердо май е поискал от британците част от България. Но нямало страшно - НАТО щяло да защити интересите ни.

    07:24 29.06.2026

  • 14 Ватиканът обвини ЕС в двойни стандарти

    7 2 Отговор
    Кой да предполага, че англосаксите ни господари са двуличници и мошеници преследващи само собствените си интереси.

    07:29 29.06.2026

  • 15 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    7 2 Отговор
    Е пълна катастрофа въпреки, че цялото НАТО воюва с Русия.

    07:32 29.06.2026

  • 16 Е , щом

    6 0 Отговор
    Доцовата от Берковица ще представлява България , дежурните резили са в кърпа вързани !

    07:36 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "НАТЮрморт":

    Е твоя ауспух като прелива от човечета ,та кво, да не ти се е изтъркал , лашкай си го здраво пък нека да ти прелива ...

    07:47 29.06.2026

  • 21 ДАЖЕ И КАЯ КАЛАС РАЗБИРА

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Комуняго":

    Че със клетви и победи по интернет война не се печели. Мушмул.

    07:54 29.06.2026

  • 22 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 3 Отговор
    Носи на България само беднотия и нови дългове. България няма интерес от тази авантюра.

    Коментиран от #24, #30

    07:55 29.06.2026

  • 23 Доцова ( от парламента )

    1 1 Отговор
    Имам компетенции, как да нямам! Ще развъртя бойните глави на аташетата до пълно обезвреждане! Ама........ не върви нещо! Вече се предложих на германското, френското, италианското испанското аташета, но.........нц! На "мачовците" бойните глави им били обратни, и гърмели с имплозия!

    08:01 29.06.2026

  • 24 Само

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    от войната на пyтuн имаме файда. Според един фатмак.

    Коментиран от #28

    08:14 29.06.2026

  • 25 Сандо

    0 1 Отговор
    Една кокошка отива при петлите.Но кой знае,там може да срещне и други себеподобни?

    08:24 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Върви ли евакуацията на Крим?":

    л@п@ш ли?а? г@лт@ш ли? а?

    08:46 29.06.2026

  • 28 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Само":

    ми бандерасите да не беха праили майдан ,да не беха горили живи хора в одеса и сега шеха да си живеят спокойно

    08:49 29.06.2026

  • 29 Оги

    0 1 Отговор
    Ама разбира се, може ли да се състои срещата без наша Мима Доцова и нейният невероятно съществен принос?! Всеки там ще пита за нея. Даже ще отменят срещата ако не отиде, просто няма смисъл да се срещат без нея.

    08:59 29.06.2026

  • 30 Петолъчнико,

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Войната - "ЗА ТРИ ДНИ", която вече е по-дълга от ВСВ, я ЗАПОЧНА онова НИЩО ЖЕСТВО, дето не смее да подаде плъх ският си нос от бункера

    09:20 29.06.2026

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