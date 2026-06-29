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НАП започва строг контрол с „таен клиент“ и изненадващи проверки по Черноморието

НАП започва строг контрол с „таен клиент“ и изненадващи проверки по Черноморието

29 Юни, 2026 08:03 686 10

  • нап-
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  • черноморие-
  • летен сезон

Всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка

НАП започва строг контрол с „таен клиент“ и изненадващи проверки по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурително законодателство по българското Черноморие. Служителите на НАП, заедно с представители на други институции, и тази година ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишение на цените на стоките и услугите, посочи dariknews.bg.

Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти.

Внезапни проверки на водните атракциони по Черноморието

Под активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа „таен клиент“.

Започват масирани проверки на цените по цялото Черноморие

Служителите на НАП ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Ако въпреки задържане на плащането, търговецът не издаде фискален бон или издадената касова бележка се окаже фалшива, потребителите могат да подадат сигнал в НАП на телефоните на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700 и 02 9859 6801 (на цени по тарифата на съответния оператор) или да изпратят имейл на: [email protected].


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха

    10 0 Отговор
    Очаквайте няколко дребни глоби в края на септември!

    08:04 29.06.2026

  • 3 и тия на аванта на морето

    9 1 Отговор
    и данъчните ще хапнат и пийнат на аватна на морето

    то два месеца сезон те щели да проверяват ха ха ха

    Коментиран от #4

    08:05 29.06.2026

  • 4 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "и тия на аванта на морето":

    Два месеца, но виж тези гнусняци по кръчмите какви брадви са наточили! Направо те режат през кръста.. Да им се затъкнат в алчните гърла такива мангизи...

    08:10 29.06.2026

  • 5 Леж ,

    6 1 Отговор
    па яж ! Кой гений измисли тая аванта ?

    08:16 29.06.2026

  • 6 впеча някой плака

    1 3 Отговор
    как давали 1500 ойро заплата а нямало желаещи за инспектори

    08:31 29.06.2026

  • 7 да попитам

    4 0 Отговор
    И кой ще ти даде касова бележка, ако не си платил?!?

    08:42 29.06.2026

  • 8 Тия

    4 0 Отговор
    Кога ще заработят по пътя Русе-СС продават плодове и зеленчуци без касови бонове да дават роми работят в градините сигурно без договори

    08:53 29.06.2026

  • 9 Азззззззз

    2 0 Отговор
    А какво стана с проверката на цените на аерогара София? Яко се замълча...

    09:09 29.06.2026

  • 10 Да пратят таен клиент

    2 0 Отговор
    по гишетата на държавната администрация.

    09:12 29.06.2026

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