Новини
България »
София »
Новият ВСС: Реформа или само начало

Новият ВСС: Реформа или само начало

29 Юни, 2026 08:52 534 10

  • всс-
  • съдебна реформа-
  • съдебна реформа в българия-
  • новини българия-
  • българия

Според експерти истинската промяна ще зависи не само от закона, а и от хората

Новият ВСС: Реформа или само начало - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за съдебната власт, приети окончателно от парламента, поставят началото на процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Дали това е реален старт на съдебната реформа, или единствено изпълнение на закъсняло законово задължение – коментираха ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов и бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов.

Според Иван Брегов случилото се не представлява същинска реформа.

„Това е начало на една процедура, която трябваше да бъде извършена още през 2022 година. Народното събрание просто упражнява своята компетентност, такава, каквато е записана в закона. Нищо повече от това“, заяви той.

По думите му една от сериозните критики към промените е, че не е премахната възможността заместник административните ръководители в съдилищата и прокуратурите да се издигат без конкурс.

„Този текст беше приет още през 2016 година с една единствена цел – да намери хора, които са удобни, отзивчиви и могат да се превърнат в съдебната номенклатура“, каза Брегов.

Той изрази опасения и за начина, по който ще бъдат проведени изборите за професионалната квота във ВСС.

„Ако незaинтересованите не отидат да гласуват, а останалите бъдат мобилизирани, има риск отново да бъде възпроизведена същата съдебна номенклатура, която видяхме и през 2022 година“, смята той.

Бойко Найденов определи промените като връщане към нормалността, но подчерта, че истинската оценка ще дойде едва след избора на новите кадровици.

„Всъщност изпълняваме нещо, което трябваше да стане преди четири години. Оттук нататък дали се случва по правилния начин, ще стане ясно по-късно“, коментира той.

Според него и най-добрият закон няма как да даде резултат, ако не се прилага от правилните хора.

„Най-добрият закон се изпълнява от хора. Затова са важни правилата, процедурите и публичността. Обществото трябва да знае кой защо кандидатства и защо е избран“, заяви Найденов.

Той смята, че в съдебната система липсва достатъчна мотивация за промяна.

„Защо да се променя статуквото, след като то осигурява добри заплати, спокойствие и никой не търси отговорност? От три години и половина няма инспекторат, който реално да проверява работата на отделните магистрати“, посочи бившият директор на Националната следствена служба.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тиквенсониада

    0 1 Отговор
    Защо тандема на сиамските близнаци - Тиквата и Шопара , не излизат да протестират и да кажат своето тежко мнение на видни дебелаци ?

    Коментиран от #6

    09:01 29.06.2026

  • 3 Както и да се Чешеш !

    1 1 Отговор
    Все ще Е !

    Такава !

    09:06 29.06.2026

  • 4 Само

    0 0 Отговор
    началото на края на Радевите.

    09:09 29.06.2026

  • 5 Невзоров ще съди България!

    1 0 Отговор
    Пак ние ще платим зулумите на крадливата ни администрация!

    09:09 29.06.2026

  • 6 Чакат да им дадеш светъл пример

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "тиквенсониада":

    Не приказвай, работи!

    09:10 29.06.2026

  • 7 Територията е на автопилот!

    1 0 Отговор
    Умрела!

    09:11 29.06.2026

  • 8 наоми

    0 0 Отговор
    Ри-форма.

    09:17 29.06.2026

  • 9 в кратце

    0 0 Отговор
    Кандидатстваме и избраме Германия да дойде и да ни ОСВОБОДИ!

    09:23 29.06.2026

  • 10 ВСС е абсолютно ненужен

    0 0 Отговор
    Орган.
    Това е един съвет, създаден след демокрацията с цел, разчистване на неудобните магистрати на новата» демократична» власт и заменянето им с послушковци и некадърници, но коруционно процъфтяващи!
    Ако ПБ искат реформи, тази клоака трябва да бъде изцяло заличена. Тежка администрация с препокриващи се функции: напр Инспекорат има и в прокуратурата, и във висшите съдилища и в следствието.
    Космически заплати и ширищеса корупция!
    Нищо няма да се промени и с тези промени!
    А дали тези, седящи в момента восъчни фигури с изтекъл отдавна мандат, имат право да определят процедурата по провеждане на нов ВСС?

    09:24 29.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове