Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в Авиобаза Крумово.
Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера "Кугър", два МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет "Спартан", посочи БТА.
Министърът съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той.
Бюджетът за Министерството на отбраната в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати през 2026, нито през 2027 г., каза още Димитър Стоянов.
Припомняме, че през 2025 г. България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията на страната според данните на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS).
През изминалата година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в НАТУРА 2000. Голяма част от горските пожари възникват в недостъпни терени и до тях не може да достигне наземна пожарна техника.
А един от ключовите фактори за овладяването на горски пожар е бързината на реакцията. В допълнение, наземните екипи не могат да се борят с интензивни върхови пожари при динамично променящи се условия.
Специализираната летателна техника е от ключово значение за борба именно с върховите пожари, като капацитетът за носене на вода е около 4-5 пъти по-голям от този на пригодените за тази цел вертолети, с което се спестява и време, и брой курсове за зареждане с вода, и разходи за персонал, припомнят от WWF България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли...
А прехвалените Ф16 ще ръждясват в хангарите за по 1 млн долара на ден.
14:52 29.06.2026
2 Имитация на гасене
14:52 29.06.2026
3 Само Това Ли ?
14:52 29.06.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
14:53 29.06.2026
5 Мунчо генерала
другите са донори за части.
България има 3 самолета Спартан - 2 летят, третия е за части.
Интересно дали и с Ф-16 ще е така ?
14:54 29.06.2026
6 1488
Коментиран от #12
14:54 29.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #11
14:55 29.06.2026
8 Гатьо Гатев
14:56 29.06.2026
9 Е БРАВО
Коментиран от #13
14:56 29.06.2026
10 А за война
14:57 29.06.2026
11 Старшината
До коментар #7 от "честен ционист":Щото се гледа отвътре навън.
14:57 29.06.2026
12 ОСТАВИ РАДЕВ
До коментар #6 от "1488":КАЖИ КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ СЛЕД КАПИТАЛИЗМА.ПОДСКАЗКА-БАБА АЛИНО , ЕЛЕНИТЕ , СЛЪНЧЕВ БРЯГ
14:58 29.06.2026
13 концесионер
До коментар #9 от "Е БРАВО":Скапаните комунисти оставиха матреал за крадене само за 35 г.
15:00 29.06.2026
14 Пламен
Комик
15:14 29.06.2026
15 Чичак
15:15 29.06.2026
16 И телевизиите
15:25 29.06.2026
17 ВВСар
митко-$€х(к)р€тарката НА другаря р"ум€н" П€ Д€ рад€в, ВИНАГИ € ГОТОВ, ДА ГАСИ ПОЖАРИ, ДА ИЗПРАТИ $М$, ДА НАДУЙ ДУ ДУ КА, НЕСЛУЧАЙНО И Г€Н€РАЛ Д€$И НЕ го ПОНАСЯ...!
НЕ Е ИМАЛО ПО-ГОЛЯМ МАЗНИК В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!
15:38 29.06.2026
18 ВВСар
МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!
АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€Х(к)р€тарката НА р.р.(нато-БКП) -и "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:
ЗАЩОТО Д€$И Л И Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!
мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА фат ма ка р.р., А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!
15:42 29.06.2026
19 Гарга Сарис
Например облекчаване с една ръка?
15:45 29.06.2026
20 Пари няма действайте
15:50 29.06.2026
21 Като пламнат, ще видим!
15:52 29.06.2026
22 Дано
15:58 29.06.2026
23 Ще видим дано да няма нужда
16:26 29.06.2026