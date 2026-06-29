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Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари

Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари

29 Юни, 2026 14:49 737 23

  • димитър стоянов-
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  • хеликоптер-
  • горски пожари

Няма да има рязане на заплати през 2026, нито през 2027 г., каза министърът на отбраната в Авиобаза Крумово

Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в Авиобаза Крумово.

Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера "Кугър", два МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет "Спартан", посочи БТА.

Министърът съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той.

Бюджетът за Министерството на отбраната в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати през 2026, нито през 2027 г., каза още Димитър Стоянов.

Припомняме, че през 2025 г. България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията на страната според данните на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS).

През изминалата година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в НАТУРА 2000. Голяма част от горските пожари възникват в недостъпни терени и до тях не може да достигне наземна пожарна техника.

А един от ключовите фактори за овладяването на горски пожар е бързината на реакцията. В допълнение, наземните екипи не могат да се борят с интензивни върхови пожари при динамично променящи се условия.

Специализираната летателна техника е от ключово значение за борба именно с върховите пожари, като капацитетът за носене на вода е около 4-5 пъти по-голям от този на пригодените за тази цел вертолети, с което се спестява и време, и брой курсове за зареждане с вода, и разходи за персонал, припомнят от WWF България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    10 3 Отговор
    Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера "Кугър", два МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет "Спартан".
    А прехвалените Ф16 ще ръждясват в хангарите за по 1 млн долара на ден.

    14:52 29.06.2026

  • 2 Имитация на гасене

    9 2 Отговор
    Но пък тия хеликоптери с тази кофа един тон даже не загребват догоре и докато стигнат то половината е изтекло.

    14:52 29.06.2026

  • 3 Само Това Ли ?

    11 0 Отговор
    Са Ви Възможностите ?

    14:52 29.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    9 3 Отговор
    с мигь ко ше разнасят

    14:53 29.06.2026

  • 5 Мунчо генерала

    11 1 Отговор
    България има 12 хеликоптери Кугър - 4 летят,
    другите са донори за части.

    България има 3 самолета Спартан - 2 летят, третия е за части.

    Интересно дали и с Ф-16 ще е така ?

    14:54 29.06.2026

  • 6 1488

    7 5 Отговор
    след радев и потоп

    Коментиран от #12

    14:54 29.06.2026

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор
    Човек като се загледа в цветовете на мишената, защо ли са наобратно - червено, зелено, бяло?

    Коментиран от #11

    14:55 29.06.2026

  • 8 Гатьо Гатев

    4 3 Отговор
    Боже какъв ИНФАНТИЛ.,...във ВВС няма нормални хора..........

    14:56 29.06.2026

  • 9 Е БРАВО

    7 1 Отговор
    ЗА 36 ГОДИНИ ПОНЕ ЕДИН СПЕЦИАЛИЗИРАН САМОЛЕТ ИЛИ ХЕЛИКОПТЕР НЕ КУПИХА.ПАК КОМУНИЗМА ИМ Е ВИНОВЕН

    Коментиран от #13

    14:56 29.06.2026

  • 10 А за война

    1 2 Отговор
    готови ли са,а,русофилитико?

    14:57 29.06.2026

  • 11 Старшината

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Щото се гледа отвътре навън.

    14:57 29.06.2026

  • 12 ОСТАВИ РАДЕВ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    КАЖИ КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ СЛЕД КАПИТАЛИЗМА.ПОДСКАЗКА-БАБА АЛИНО , ЕЛЕНИТЕ , СЛЪНЧЕВ БРЯГ

    14:58 29.06.2026

  • 13 концесионер

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е БРАВО":

    Скапаните комунисти оставиха матреал за крадене само за 35 г.

    15:00 29.06.2026

  • 14 Пламен

    2 0 Отговор
    При последното учение от два излетели, един се разби.
    Комик

    15:14 29.06.2026

  • 15 Чичак

    2 0 Отговор
    Отдавна си готов за пенсия, ама лапаш пенсия плюс заплата

    15:15 29.06.2026

  • 16 И телевизиите

    3 0 Отговор
    се помъкнали , като , че ли ще чуят нещо значимо !

    15:25 29.06.2026

  • 17 ВВСар

    2 0 Отговор
    НЕ МиГ-17, А МИ-17!
    митко-$€х(к)р€тарката НА другаря р"ум€н" П€ Д€ рад€в, ВИНАГИ € ГОТОВ, ДА ГАСИ ПОЖАРИ, ДА ИЗПРАТИ $М$, ДА НАДУЙ ДУ ДУ КА, НЕСЛУЧАЙНО И Г€Н€РАЛ Д€$И НЕ го ПОНАСЯ...!
    НЕ Е ИМАЛО ПО-ГОЛЯМ МАЗНИК В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!

    15:38 29.06.2026

  • 18 ВВСар

    2 0 Отговор
    ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
    МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!

    АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€Х(к)р€тарката НА р.р.(нато-БКП) -и "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:

    ЗАЩОТО Д€$И Л И Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
    АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!

    мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА фат ма ка р.р., А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!

    15:42 29.06.2026

  • 19 Гарга Сарис

    1 0 Отговор
    Нещо друго няма ли да измислите?
    Например облекчаване с една ръка?

    15:45 29.06.2026

  • 20 Пари няма действайте

    2 0 Отговор
    Ами вие копейките превърнахте тези военни машини в пожарни Вместо голямата далавера Боташ можеше да се купят специализирани самолети за гасене на пожари които са най ефективното средство за борба с огъня

    15:50 29.06.2026

  • 21 Като пламнат, ще видим!

    2 0 Отговор
    Тази тъпа фуражка не става и за чеп за зеле!

    15:52 29.06.2026

  • 22 Дано

    1 0 Отговор
    поне за такива мисии да са готови. Белоглав лешояд! И хората са готови да гасят радкини пожари!

    15:58 29.06.2026

  • 23 Ще видим дано да няма нужда

    1 0 Отговор
    Пак ома мама дане почнем когато е нужно

    16:26 29.06.2026

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