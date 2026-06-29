Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в Авиобаза Крумово.

Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера "Кугър", два МиГ-17, а тази година ще участват и с един самолет "Спартан", посочи БТА.

Министърът съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той.

Бюджетът за Министерството на отбраната в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Няма да има рязане на заплати през 2026, нито през 2027 г., каза още Димитър Стоянов.

Припомняме, че през 2025 г. България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията на страната според данните на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS).

През изминалата година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в НАТУРА 2000. Голяма част от горските пожари възникват в недостъпни терени и до тях не може да достигне наземна пожарна техника.

А един от ключовите фактори за овладяването на горски пожар е бързината на реакцията. В допълнение, наземните екипи не могат да се борят с интензивни върхови пожари при динамично променящи се условия.

Специализираната летателна техника е от ключово значение за борба именно с върховите пожари, като капацитетът за носене на вода е около 4-5 пъти по-голям от този на пригодените за тази цел вертолети, с което се спестява и време, и брой курсове за зареждане с вода, и разходи за персонал, припомнят от WWF България.